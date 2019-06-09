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 Політика України, За кордоном
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Все про:заява (105) МЗС (1765) Молдова (443)

 В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС

Як держава-посередник і гарант Україна зацікавлена в стабільній, демократичній і європейській Молдові і готова, у разі потреби, сприяти вирішенню наявних проблем.

Про це йдеться в заяві МЗС України щодо ситуації в Молдові, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни.

Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, із яким нас поєднують спільні інтереси та спільне європейське майбутнє", - йдеться в публікації.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови було обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає прийняті ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131419
 
 
 Топ коментарі
 
Посадят Порошенка за измену и все наладится
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коЗЕл, боится что его постигнет участь Долдона... В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД - Цензор.НЕТ 9232
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А чтобы увидеть в "молодой команде" бывших рыгов, необходимо ванговать? Зрения для этого недостаточно?
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В Казахстане ппц с выборами...прямо на видео снимают вбросы бюллетеней членами комиссий, ручки в кабинках с исчезающими чернилами и тд...
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Чого це так у нас гаранти - матеріально-технічного забезпечення росіянського контингенту у Придністров'ї? В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС - Цензор.НЕТ 2348
(Усім нестримно бажаючим петріотам миру рекомендую перш, ніж писати істеричні коментарі, посовати пальцем по карті, щоб пояснити, кудою той контингент отримує мат-тех забезпечення і як здійснює ротацію та поповнення).
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Глухий висловив "стурбованість" станом німого.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС
 
 
 
 
 
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