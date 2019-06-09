 Розслідування проти екснардепа Іванющенка (Юри Єнакієвського) відновлено, - джерело

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовника, всі деталі про скасування закриття справ щодо Іванющенка стануть відомими в понеділок, 10 червня.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).
"Весна покажет кто ворует" - это вроде же у него было?
Или он вообще за базар не отвечает?!
А Зеля далеко не святой ни разу - и хз, что из себя представляет, но незачем на него валить то, на что он вообще не имел никакого влияния.