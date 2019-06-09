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Все про:ГПУ (3010) Юра Єнакієвський (86)

 Розслідування проти екснардепа Іванющенка (Юри Єнакієвського) відновлено, - джерело

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справ щодо ексрегіонала з оточення Віктора Януковича Юрія Іванющенка.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника, всі деталі про скасування закриття справ щодо Іванющенка стануть відомими в понеділок, 10 червня.

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Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131416
 
   
 Топ коментарі
 
юрик енакиевский если его раскрутят расскажет и про юрика каГтавого и про петьку мародера, почему и с чей подачи было закрыто это дело Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник - Цензор.НЕТ 5250
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пора бы уже против пети винницкого розпочати
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Всё-таки демократия-это хорошо.5 лет они покрывали этого бандита.Народ их вые"ал на президентских,теперь они вынуждены изображать активность перед парламентскими...Понятно,что никаких преступников они сажать не намерены.Но их прогиб-это всё равно прикольно
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юрик енакиевский если его раскрутят расскажет и про юрика каГтавого и про петьку мародера, почему и с чей подачи было закрыто это дело
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наскіль пам'ятаю з преси, то писали що він весь час в князівсьтві Монако перебуває
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Константин дело закрыли когда Порошенко не было как 10-12 суток у власти... а стал Зеленый.. и закрывали дело в Одесской областной прокуратуре- которая на всех все закрутило ...этакая республика во флаконе... просто Юрик Енакиевский вышел на Жучило прокурора области и все решили поиграть в - а вдруг.. НО не вышло... просто там пострадавшие не последние люди в мире и также с баблом и завязками...
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Вопросы к куму Порошенко - Луценку... Учите законы, чтобы не молоть чуши и гадить на Зеленского, который за это не отвечает... Запарили уже порохоботы своей ложью...
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ЗЕДЕБИЛЫ С ВАМИ УСЕ ЯСНО ЗЕЛЯ СВЯТОЙ НО ОН ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ ВОРОВАТЬ ПО ЧЕСТНОМУ...А ПЕЦЯ ПОДОНОК И ЧЕРТ С РОГАМИ... что Зебилы новая Методичка приехала... Расследование против экс-нардепа Иванющенко (Юры Енакиевского) возобновлено, - источник - Цензор.НЕТ 8397
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усбогойся, для меня юлебота слово Зебил является комплиментом в устах двадцатипроцентных порохосвинов
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Стоп-стоп-стоп. За что это Зеленский не отвечает?
"Весна покажет кто ворует" - это вроде же у него было?
Или он вообще за базар не отвечает?!
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"дело закрыли когда Порошенко не было как 10-12 суток у власти". А ну ка поясни? Это как не было у власти? А где он был? Ты тут не маразмацируй. И дурака не включай. БЕЗ ПЕТИНОГО БЛАГОСЛАВЕНИЯ НИЧЕГО НИ В ПРОКУРАТУРЕ, НИ В СУДАХ НЕ ПРОИСХОДИЛО. Где бы шоколадный ни был он всегда стоял за всеми решениями. Поэтому и проиграл выборы.
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Закрыли дело по постановлению суда, которое было еще когда Порошенко вполне себе был полноценным президентом Украины.
А Зеля далеко не святой ни разу - и хз, что из себя представляет, но незачем на него валить то, на что он вообще не имел никакого влияния.
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Нет у Вас дела , на Володю Сопрыкина .И не будет . Пока у власти мародлеры .
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Всё-таки демократия-это хорошо.5 лет они покрывали этого бандита.Народ их вые"ал на президентских,теперь они вынуждены изображать активность перед парламентскими...Понятно,что никаких преступников они сажать не намерены.Но их прогиб-это всё равно прикольно
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юга пготив юры это интересно,кто то из этих двоих конкретно забухает
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пора бы уже против пети винницкого розпочати
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На картинке абсолютный ноль, у него разве только из достижений араторство(пи-шь) Ильича, а может он каким то боком к нему родня ?
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Читай пост ниже .Дружище.
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Да ты прав может я и материальный ноль относительно его, но не тебя , ну а он и ты духовный, ладно проспись и на работу бабло зашибать, а то оно тебе как то по перёк горла стоит невежа ,да и научись на форуме цивилизованно общяться, а не как кугут
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Єнакієвського можна взяти у Слугу народу, бо підходить за своїми принципами.
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Покрывал его шоколадный мародер, так что ему только к соевым.
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А ну это вообще, photo model, ну я даже нечего сказать ......
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Уозломордое , как будет форточуа ? Я вас ********* буду . Извольте .
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Не долго ей осталось п-чить и это точно
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Открыли ,закрыли, нарыли, забыли, возобновили, позорьтесь и далее, но когда нибудь сук обломается по закону природы и......
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28 лет не ломается сук то...Дубовый мабуть...
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Была попытка в 14, только грабов и акаций развелось и проникло не туда куда надо много , но все они, как деревья, боятся открытого огня
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Плокулол мокрушника не может посадить, сам замазанный по самые бакенбарды.
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Фото запостил . Эти уроды думают сколько бабла срубят.
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Та вже садити треба за закриття-відкриття прокурора. У нього не голова - а кватирка, що по вітру то відкривається, то закривається. Хай би його Юра Єнакієвський підорасив як співкамерника.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРозслідування проти екснардепа Іванющенка (Юри Єнакієвського) відновлено, - джерело
 
 
 
 
 
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