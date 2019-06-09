 Розслідування проти екснардепа Іванющенка (Юри Єнакієвського) відновлено, - джерело

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовника, всі деталі про скасування закриття справ щодо Іванющенка стануть відомими в понеділок, 10 червня.

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Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).