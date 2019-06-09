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Все про:авіакатастрофа (307) Лобода (7)

 Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

Співачка Світлана Лобода відмовляється літати літаками Sukhoi Superjet-100.

В офіційному побутовому райдері в пункті "авіа" зазначено, що артистка і колектив не літають літаками Sukhoi Superjet, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода. Зазначається також, що співачка надає перевагу прямим рейсам, що виконуються компанією "Аерофлот".

Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet 01

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Помічники інших російських артистів також повідомили Радіо Свобода, що деякі співаки відмовляються літати літаками Sukhoi Superjet-100. Вони просять не називати своїх імен та імен своїх роботодавців.

Раніше повідомлялося, що компанія "Яндекс" заборонила своїм співробітникам літати на SSJ100. У публікації telegram-каналу "Подвійна суцільна" стверджувалося, що "жоден співробітник компанії "Яндекс" не може бути відправлений у службове відрядження на SSJ100". Пізніше в компанії визнали, що така рекомендація дійсно була, але назвали "заборону" непорозумінням. У компанії зазначили, що обов'язкового характеру колишня рекомендація не мала. Наразі жодних обмежень на польоти немає, підкреслили в пресслужбі "Яндекса".

Бі-бі-сі з посиланням на свої джерела повідомила, що топменеджери російських компаній часто просять не купувати їм квитки на рейси, які виконує російський літак Sukhoi Superjet, коли літають у відрядження. У публікації наголошується, що надходити такі запити почали ще до катастрофи SSJ100.

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Нагадаємо, в московському аеропорту "Шереметьєво" через пожежу здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet-100, що летів до Мурманська. Пожежу загасили приблизно за 15 хвилин. На борту літака, що летів із московського аеропорту, перебувало 78 осіб.

Попередньо, причиною пожежі стало влучання блискавки в борт авіалайнера. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб.

Із 78 пасажирів і членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", вижили 37 осіб. Загинула 41 особа, серед яких один член екіпажу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131415
 
 
 Топ коментарі
 
бздливая баба любит только российские рубли, но не любит российские самолеты, какая непатриотичная гасторбайтерша Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 659
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...руськой курве - летать только так... Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 8632
Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 2087
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Ибо жареное мясо, именно это получается с того, куда вмешиваются рашисты.
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Та не, уже просто "звезда", без приставки "супер". Суперзвезда летает только суперджетом, а не какимто занюханым бобиком или арбузом.
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Настоящих звезд мирового уровня там нет. В основном это звездуны и звездуньи.
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И мне жаль, что отказываются. Не патриоты они какие-то!
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бздливая баба любит только российские рубли, но не любит российские самолеты, какая непатриотичная гасторбайтерша Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 659
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А гдє ж «савєтская авіастроітєльная школа»?
Пєрєбєжала в Украіну?

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Да нєт. Судя по запорєбріковим висєрам, чуть что, то ли Антонов новий самольот іспитаєт, ілі Южмаш, с амєріканцами ракєту новую сдєлают, сразу дружний хор : «Ето совєтская школаааааа !!!!»

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В улусе каждый месяц по 2 штуки говноджетов клепают, не считая остального хлама. А это ровно на 2 штуки больше, чем склепал пряморукий "Антонов" за последние 3 года
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сінонім слова ОБОСРАТЬСЯ - Sukhoi Superjet-100.
«МАДЕ БЄЗ УКРАЇНИ».

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пусть летит хоть ко всем зебеням и хоть на метле
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Метла не заводится, а ступа развалилась.
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ботокс потек-штукатурка обсыпалась... Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 5146каюк короче
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а эта **** кацапская еще жива?)))) сразу еще за лорак вспомнил, две подруги, колобаса и волчий х*й)))
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Оце так новина
Чи й не співачка ртом...
Хіба що посміятись Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 107
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Решила напомнить о себе.
Хай на мордор коньми їздить.
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хай звідти не вертається
кацапи вважають її росіскою співачкою.
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какое нам дело до надутой российской певички лободы?
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а я думала в тандемі з поляковою буде зватись - "кокошнік"
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Почему не клоуну??У него на много лутше отношения с Расеей. Ах да... потому и не дарят Супер Джет клоуну что он ещё пригодица Расес..я понял эту маленькую хитрость..
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зелю на бочку с порохом посадить и поджечь, пущай полетает
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Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ
а,зря)
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Зачем нам новости про кацапскую шлюху с Москвы?? Я согласен видеть только одну новость - что эта тварь сдохла, и на такой то день назначены её похороны. Всё.
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лобода светлана (москва) - шо тут комментировать? Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 9483

Лобода белая - злостный сорняк на полях УкраиныПевица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 5990На посевах пропашных и овощных культур в Украине очень тяжело бороться с лободой (марью) белой.
Марь белая меняется вместе с обстоятельствами, адаптируясь и к новым технологиям, и к новым гербицидам. Поэтому «рецепты победы», актуальные сегодня, могут завтра или послезавтра оказаться «просроченными».
Марь белую лучше уничтожать на стадии прорастания, поэтому основной метод сдерживания сорняка в посевах пропашных и овощных культур - использование почвенных гербицидов. Так как эффективность некоторых почвенных гербицидов группы триазинов (атразина и метрибузина, в частности) уменьшилась из-за возникновения резистентных к ним популяций мари белой, целесообразно использовать почвенные препараты (или их баковые смеси). Например, комбинировать атразин (на кукурузе), метрибузин (на сое и томатах), прометрин (на подсолнечнике и бобовых) с д.в. класса хлорацетамидов (метолахлором, пропизохлором или ацетохлором).
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А я ее концерты смотреть не буду , пока свои две лободы не покажет . Певица Лобода отказывается летать Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 4203
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По факту Боинг737МАХ опаснее Говноджета. Но ими Лабоде летать пока не получится, после 300 трупов летать им запретили...
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а зря... взяла б с собой лолиту, лорак и полетели б )))
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Арестовать суку! И посадить. За экстремизм!
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Уста не дуры . Это не кишечник с одинаковыми губами Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet - Цензор.НЕТ 9619
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСпівачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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