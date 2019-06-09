 Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

В офіційному побутовому райдері в пункті "авіа" зазначено, що артистка і колектив не літають літаками Sukhoi Superjet, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода. Зазначається також, що співачка надає перевагу прямим рейсам, що виконуються компанією "Аерофлот".
Помічники інших російських артистів також повідомили Радіо Свобода, що деякі співаки відмовляються літати літаками Sukhoi Superjet-100. Вони просять не називати своїх імен та імен своїх роботодавців.
Раніше повідомлялося, що компанія "Яндекс" заборонила своїм співробітникам літати на SSJ100. У публікації telegram-каналу "Подвійна суцільна" стверджувалося, що "жоден співробітник компанії "Яндекс" не може бути відправлений у службове відрядження на SSJ100". Пізніше в компанії визнали, що така рекомендація дійсно була, але назвали "заборону" непорозумінням. У компанії зазначили, що обов'язкового характеру колишня рекомендація не мала. Наразі жодних обмежень на польоти немає, підкреслили в пресслужбі "Яндекса".
Бі-бі-сі з посиланням на свої джерела повідомила, що топменеджери російських компаній часто просять не купувати їм квитки на рейси, які виконує російський літак Sukhoi Superjet, коли літають у відрядження. У публікації наголошується, що надходити такі запити почали ще до катастрофи SSJ100.
Нагадаємо, в московському аеропорту "Шереметьєво" через пожежу здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet-100, що летів до Мурманська. Пожежу загасили приблизно за 15 хвилин. На борту літака, що летів із московського аеропорту, перебувало 78 осіб.
Попередньо, причиною пожежі стало влучання блискавки в борт авіалайнера. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб.
Із 78 пасажирів і членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", вижили 37 осіб. Загинула 41 особа, серед яких один член екіпажу.
Пєрєбєжала в Украіну?
«Пупєр Джек» - свідєтєль.
«МАДЕ БЄЗ УКРАЇНИ».
Чи й не співачка ртом...
Хіба що посміятись
Хай на мордор коньми їздить.
кацапи вважають її росіскою співачкою.
а,зря)
Лобода белая - злостный сорняк на полях УкраиныНа посевах пропашных и овощных культур в Украине очень тяжело бороться с лободой (марью) белой.
Марь белая меняется вместе с обстоятельствами, адаптируясь и к новым технологиям, и к новым гербицидам. Поэтому «рецепты победы», актуальные сегодня, могут завтра или послезавтра оказаться «просроченными».
Марь белую лучше уничтожать на стадии прорастания, поэтому основной метод сдерживания сорняка в посевах пропашных и овощных культур - использование почвенных гербицидов. Так как эффективность некоторых почвенных гербицидов группы триазинов (атразина и метрибузина, в частности) уменьшилась из-за возникновения резистентных к ним популяций мари белой, целесообразно использовать почвенные препараты (или их баковые смеси). Например, комбинировать атразин (на кукурузе), метрибузин (на сое и томатах), прометрин (на подсолнечнике и бобовых) с д.в. класса хлорацетамидов (метолахлором, пропизохлором или ацетохлором).