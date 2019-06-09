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 Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу"

Волонтер і підприємець Давид Арахамія, який у списку партії "Слуга народу" значиться під п'ятим номером, повідомив про мотиви підтримки політсили президента Володимира Зеленського.

У фейсбуці Давид Арахамія повідомив, що кілька тижнів тому особисто познайомився з уже обраним, але ще офіційно не призначеним президентом України Володимиром Зеленським та провів "близько чотирьох годин у досить відвертих і глибоких розмовах про плани, цілі, методи і можливості", передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки я ніколи не хотів у політику, мені не було що втрачати і я ставив відкриті, їдкі та я б навіть сказав нахабні запитання. І про Коломойського, і про команду, і про те, як бачать досягнення заявленого. Володимир відповідав спокійно, зацікавлено і дуже відкрито. Я познайомився з Андрієм Богданом, якого всі так бояться, і ми провели теж велику кількість часу разом. Моя оцінка: боятися не треба, всі, кого я знайомив потім, зізнавалися, що помилялися у своїх оцінках. Мій висновок: це команда людей, які по-справжньому вірять і хочуть. Ви знаєте, що я дуже вірю в енергію або в її відсутність. Тут енергії дуже багато. Десь не вистачає компетенції, як це часто буває і у мене, але не забувайте, що в країні сотні крутих експертів із України, США та Європи, які готові включатися і допомагати", - зазначив Арахамія.

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За його словами, в команду можна потрапити не "за блатом", а "за визнані в суспільстві компетенції або авторитет в індустрії".

"Мені щиро захотілося допомогти людям, у чиїх руках небачена підтримка нації. Адже результат може бути на 50% поганим або на 50% хорошим. Я сам собі ставив запитання: чи можу я це співвідношення змінити в кращий бік або ж потрібно встати і відійти? Це вдруге в житті домовленість із самим собою. У 2014 році, коли відбулося захоплення Криму, Миколаїв опинився в ситуації, коли можна було пострілом зі стартового пістолета зробити місто проросійським або проукраїнським. У мене тоді було таке саме відчуття: абстрагуватися, виїхати і спостерігати або ж зануритися на 110%, включити всі ресурси і спробувати змінити. Тоді я вибрав другу позицію і досі не шкодую, навіть дуже пишаюся. Ми створювали блокпости, вішали українські прапори на вулиці, створювали народне ополчення, залучали морпіхів до чергування, об'єднували людей і організовували реальну відсіч. Зараз ситуація така ж, тільки на політичному фронті. Або ти включаєшся і п#здячишь до кінця, або відходиш у бік і чекаєш того солодкого моменту, коли можеш сказати: "А я ж казав, що обісруться", - вважає підприємець.

Він підкреслив, що йому "є що в житті втрачати".

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"Кожен із нас робить свій вибір. Мені відверто страшно йти в цю Раду. Я не законотворець, я у житті організатор, менеджер. Я хочу займатися інвестиціями в країну, я хочу, щоб у країні були гроші. Будуть гроші - будь-який політик впорається, навіть якщо буде рівень корупції. У бідній країні майбутнього немає. Чи зможу я вплинути на те, щоб у країні стало більше грошей? Думаю, зможу, якщо буде хоча б сотня осіб з енергією, які теж хочуть. Мені здається, що сотня є", - зазначив Арахамія.

За його словами, багато його друзів йдуть цього року до ВР з інших партій.

"Я цілковитий профан у партійних договірняках, я не знаю, як домовляться партійні боси і чи домовляться вони взагалі. Але я точно знаю, що люди з однаковими цінностями здатні домовлятися щодо багатьох речей незалежно від свого партійного прапора, я це бачив у поточній ВР, точно знаю, це буде і в майбутньому. Мені страшно. І я знаю, що може не вийти. Обіцяю, що буду поводитись як завжди, робити все за велінням серця (іноді помиляючись і, усвідомивши, корекгуючи себе) і заради наших із вами дітей", - заявив волонтер.

Він повідомив, що українські бізнесмени, які відкрили бізнес за кордоном, хотіли б повернутися, але "хочуть чесних правил гри і справедливості". Для цього потрібно "змінити правила гри" у ВР.

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"Вірю президенту, бачив команду і вірю в неї, вірю в їхні справжні помисли і дуже сподіваюся, що нам разом вдасться", - резюмував Арахамія.

Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з пятірки Слуги народу 01
Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з пятірки Слуги народу 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131414
 
   
 Топ коментарі
 
Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денjavascript:void(null);ег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа"
та,то нічого)до великого бабла ,що сипиться в кишені швидко звикаєш)))
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...символ твоего выбора, зебилоид... Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9281
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Пороховонь плющит,они то в запое,то в реанимации,им уже не помочь
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як мінімум сотня нормальних депутатів буде в Зеленського по партійних списках - і це не враховуючи мажоритарки ... а партія ПЕСиків дружно пролітає ! Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1410
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А вас чо в депутати не позвали? Он чувак тока познакомился с вашим хазяином и уже пятий в списке. А ви лижете-лижете и только горький привкус во рту Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7115
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Трохи поправлю.
Чувак познайомився лише з маріонеткою. З хазяїном - навряд чи вийде: не той масштаб "діяча".
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Чувака просто обілетили пропуском в Раду за невеличку сумму.
Тепер він волонтьор і "спас Ніколаєв")
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Andriy Kalnyshevsky
Чувака просто обілетили пропуском в Раду за невеличку сумму.
Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4649

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??? просвети... с марионеткой свинарчука?
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у сотни энергичных жуликов денег точно больше станет, а нам то что
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одне неясно - яке значення мають слова зебілів на фоні феєричного "виконання" президенстських обіцянок. І нафіга друкувать їх висєри якщо вони все одно тих обіцянок не виконують.
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А Порошенко подолав корупцію?
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Вообще самое ужасное это то что вера в перемены у многих просто отсутствует. Быть депутатом и не пилить бюджет? Да кто в это верит

Вот это страшно
А все остальное - лишь следствие
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Прочитал и прослезился. Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1053 Вроде нормальный мужик а вляпался .
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Барабан, нет там ничего нормального!одна хитрость. Там почти вся сотка таких, подставных.уверен на 99%!
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Вот именно это и надо! Чтобы больше денег стало... Не тупые лозунги 19 века про мракобесие и национализм, а именно благосостояние населения сейчас важно!
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...тогда пользуйся современными технологиями Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3503 Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 277

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Больше денег населению!!! 🙌🙌🙌 Умные лозунги 21 века...😵
Я так понимаю, шо..
"Население уже легло и ждуть"?
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Загалом українська міліція захищає чиновників і керівників підприємств України за те, що вони розкрадають бюджет. Від того з ними ніхто працювати не хоче, але їм на то начхати. Будівництво дач, покупка автомобілів, банківські рахунки, за загалом невелику зарплату, тіж військові містечка побудовані підрядником за відкат, або й взагалі фірмою кума чи й брата-сина-жінки - від того добровільно не відмовляться.
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Ничего сложного, у нас после каждой революции становилось больше денег, особенно после крайней, когда напечатали 100 вагонов бумажек.
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загалом грошей у людей мало - вагони пішли по кишенях.
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В сентябре 2014 года был назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок
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Вот-вот, сидеть на потоках для армии было не страшно, а идти в ВРУ страшно? Он людей за дураков держит, я так вижу. Варочем, небезосновательно.
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Арахамія буде нормальним депутатом - люди , за нього , проголосують
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Не...ребята! Жванецкий отдыхает! Шото этот побасенник не пишет, чего ему ответили "на едкий вопрос о Коломойском?" Наверное что то приятное! И,сразу 5 место в списке ЧЛЕНОВ предложили!
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Не знати, що він хоче запропонувати, він ще нічого не сказав, окрім того, що хоче більше гроші. Природнє бажання - усі грошей хочуть, - і великі і малі, і розумні і дурні.
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Зеленский на своих концертах посмеялся над Революцией Достоинства, пришло время на выборах посмеяться над достоинством зеленского! Ни одного украинофоба в Раду!
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По Аваковской квоте этот крендель идет... слуга уродаМені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3225
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Вот-вот, ларчик просто открывается. Я Тут еще подумал, как это барыга Петро на денежные потоки для Армии поставил не Свинарчуков, а этого? Да не может такого быть!
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От оно чьо))) Аваков просто застраховал место министра.
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Набрали сброд.. Этот - мамкин бизнесмен, повезло оказаться в нужном месте в нужное время, рассказывал всем как потерят 3 млн в биткоинах, следующей потерей будет бюджет Украины. С него такой же бизнесмен как и с Козака Гаврелюка. А под 15 номером инфантильная малолетняя соска, сразу понятно за что её взяли.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу"
 
 
 
 
 
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