 Мені відверто страшно йти в Раду, але з сотнею енергійних людей можна організувати, щоб у країні стало більше грошей, - підприємець Арахамія з п'ятірки "Слуги народу"

У фейсбуці Давид Арахамія повідомив, що кілька тижнів тому особисто познайомився з уже обраним, але ще офіційно не призначеним президентом України Володимиром Зеленським та провів "близько чотирьох годин у досить відвертих і глибоких розмовах про плани, цілі, методи і можливості", передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки я ніколи не хотів у політику, мені не було що втрачати і я ставив відкриті, їдкі та я б навіть сказав нахабні запитання. І про Коломойського, і про команду, і про те, як бачать досягнення заявленого. Володимир відповідав спокійно, зацікавлено і дуже відкрито. Я познайомився з Андрієм Богданом, якого всі так бояться, і ми провели теж велику кількість часу разом. Моя оцінка: боятися не треба, всі, кого я знайомив потім, зізнавалися, що помилялися у своїх оцінках. Мій висновок: це команда людей, які по-справжньому вірять і хочуть. Ви знаєте, що я дуже вірю в енергію або в її відсутність. Тут енергії дуже багато. Десь не вистачає компетенції, як це часто буває і у мене, але не забувайте, що в країні сотні крутих експертів із України, США та Європи, які готові включатися і допомагати", - зазначив Арахамія.

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За його словами, в команду можна потрапити не "за блатом", а "за визнані в суспільстві компетенції або авторитет в індустрії".

"Мені щиро захотілося допомогти людям, у чиїх руках небачена підтримка нації. Адже результат може бути на 50% поганим або на 50% хорошим. Я сам собі ставив запитання: чи можу я це співвідношення змінити в кращий бік або ж потрібно встати і відійти? Це вдруге в житті домовленість із самим собою. У 2014 році, коли відбулося захоплення Криму, Миколаїв опинився в ситуації, коли можна було пострілом зі стартового пістолета зробити місто проросійським або проукраїнським. У мене тоді було таке саме відчуття: абстрагуватися, виїхати і спостерігати або ж зануритися на 110%, включити всі ресурси і спробувати змінити. Тоді я вибрав другу позицію і досі не шкодую, навіть дуже пишаюся. Ми створювали блокпости, вішали українські прапори на вулиці, створювали народне ополчення, залучали морпіхів до чергування, об'єднували людей і організовували реальну відсіч. Зараз ситуація така ж, тільки на політичному фронті. Або ти включаєшся і п#здячишь до кінця, або відходиш у бік і чекаєш того солодкого моменту, коли можеш сказати: "А я ж казав, що обісруться", - вважає підприємець.

Він підкреслив, що йому "є що в житті втрачати".

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"Кожен із нас робить свій вибір. Мені відверто страшно йти в цю Раду. Я не законотворець, я у житті організатор, менеджер. Я хочу займатися інвестиціями в країну, я хочу, щоб у країні були гроші. Будуть гроші - будь-який політик впорається, навіть якщо буде рівень корупції. У бідній країні майбутнього немає. Чи зможу я вплинути на те, щоб у країні стало більше грошей? Думаю, зможу, якщо буде хоча б сотня осіб з енергією, які теж хочуть. Мені здається, що сотня є", - зазначив Арахамія.

За його словами, багато його друзів йдуть цього року до ВР з інших партій.

"Я цілковитий профан у партійних договірняках, я не знаю, як домовляться партійні боси і чи домовляться вони взагалі. Але я точно знаю, що люди з однаковими цінностями здатні домовлятися щодо багатьох речей незалежно від свого партійного прапора, я це бачив у поточній ВР, точно знаю, це буде і в майбутньому. Мені страшно. І я знаю, що може не вийти. Обіцяю, що буду поводитись як завжди, робити все за велінням серця (іноді помиляючись і, усвідомивши, корекгуючи себе) і заради наших із вами дітей", - заявив волонтер.

Він повідомив, що українські бізнесмени, які відкрили бізнес за кордоном, хотіли б повернутися, але "хочуть чесних правил гри і справедливості". Для цього потрібно "змінити правила гри" у ВР.

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"Вірю президенту, бачив команду і вірю в неї, вірю в їхні справжні помисли і дуже сподіваюся, що нам разом вдасться", - резюмував Арахамія.





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