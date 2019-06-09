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 З "азовцем" Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 червня, в місті Козятин Вінницької області відбулась церемонія прощання з 23-річним Максимом Олексюком (позивний Максон), загиблим 7 червня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РІА Козятин".

Максим Олексюк (позивний Максон) служив сержантом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

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З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 01
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 02
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 03
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 04

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З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 05
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 06
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 07
З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 08

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З азовцем Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині 09

Нагадаємо, унаслідок  влучання 122-мм снаряда в бліндаж 7 червня два бійці зазнали несумісних із життям поранень і померли в медичній установі. Ще 11 гвардійців зазнали поранень, бойових травм, контузій.

Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.

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На офіційному сайті НГУ, зокрема, йдеться: "Два герої Національної гвардії України приєдналися до Небесної варти.

Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об'єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло і сержант Максим Олексюк.

Незаконні збройні формування РФ вночі застосували заборонену Мінськими угодами 122-мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо боронять Батьківщину. Через влучання снаряда два воїни зазнади несумісних із життям травм і померли в медичному закладі.

Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азов" воював у гарячих точках і брав участь у складних військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.

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Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азова" прийшов у 2017 році. Його побратими згадують, що щирішої людини, напевно, не знайдеш.

Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів!

У нашій пам'яті вони назавжди живі!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131412
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесное ! Земля пухом ! Герои не умирают , они уходят в небо .
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жаль хлопця. за нас пішов . дякую солдате.
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Земля пухом Воїну..
Царство Небесне
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Царство небесное ! Земля пухом ! Герои не умирают , они уходят в небо .
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По факту загибелі бійців Азова в бліндажі має бути призначене розслідування військовою прокуратурою та парламентом! Як так сталось що ворожа артилерія влучила прямо в бліндаж? Тобто ворог використовував керовану зброю, а командування ООС не визначило наявність керованих *********** у ворога і роботу спецпризначенців путіна, які вміють наводити такі снаряди на ціль! Це провал розвідки та командування ЗСУ який має бути ретельно досліджений! Якщо розвіддані були, а командування ООС ее відреагувало, то потрібно міняти непрофесійне командування! Ми мали діяти на випередження і знищити керовану зброю та російський спецназ ще до нанесення терористами артудару по позиціям Азова! Ми мали розуміти що Азов притягує російських терористів як магніт і терористи обов'язково застосують проти Азова свої нові розробки зброї! На жаль командування ООС та Генштабу цього не розуміє і не готове якісно та вчасно приймати потрібні рішення! Хомчак поки що не показав нової якості роботи Генштабу, немає розуміння оперативної ситуації та розумних рішень!
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А з якого дива мій пост зі свічками в пам'ять загиблого воїна видалено???
Тоді я повторю...З "азовцем" Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині - Цензор.НЕТ 9713
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жаль хлопця. за нас пішов . дякую солдате.
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Це напевно не буде правильним стверджувати, що весь "Азов" голосував за Зе. За Ще голосувалат наша безвідповідальність, невміння, чи небажання дивитись вперед далі ніж на один день, наше прагнення мати все і одразу, не прикладаючи ніяких зусиль. На жаль, є помилки, плата за які є надто велика. Але головне - виправити помилку. Це просто зменшить її ціну. Небесне воїнство архістратига Михаїла поповнилось ще двома достойними воїнами. Вони оберігатимуть нас на небі. Спочивайте з Богом, брати.
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Господь Бог забирает от насс к себе всех лучших - и с с кем мы тут останемся
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗ "азовцем" Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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