 З "азовцем" Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РІА Козятин".
Максим Олексюк (позивний Максон) служив сержантом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
Нагадаємо, унаслідок влучання 122-мм снаряда в бліндаж 7 червня два бійці зазнали несумісних із життям поранень і померли в медичній установі. Ще 11 гвардійців зазнали поранень, бойових травм, контузій.
Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.
На офіційному сайті НГУ, зокрема, йдеться: "Два герої Національної гвардії України приєдналися до Небесної варти.
Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об'єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло і сержант Максим Олексюк.
Незаконні збройні формування РФ вночі застосували заборонену Мінськими угодами 122-мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо боронять Батьківщину. Через влучання снаряда два воїни зазнади несумісних із життям травм і померли в медичному закладі.
Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азов" воював у гарячих точках і брав участь у складних військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.
Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азова" прийшов у 2017 році. Його побратими згадують, що щирішої людини, напевно, не знайдеш.
Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів!
У нашій пам'яті вони назавжди живі!"
Тоді я повторю...
Царство Небесне