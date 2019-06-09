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 Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори

Журналістка телеканалу "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що висувається у 96-му мажоритарному окрузі від партії "Слуга народу".

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене дві цілі. Перша - не допустити до українського парламенту колишнього "регіонала", голову фракції "Воля народу" Ярослава Москаленка, людину, яка, згідно письмової реєстрації, була в парламенті 23 рази з 524. Людину, яка за останній рік виступила з трибуни парламенту аж двічі. І подала аж 6 законопроектів, 5 із яких відкликала, а доля останнього невідома. Проте це не заважає Москаленку отримувати голоси виборців", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

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"Можна багато розповідати, що таке мажоритарна система. Про гречкосіїв. Про людей, яким, на думку етнологів, потрібен "міцний господар" і "князьок". І тут моя друга ціль: перевірити, чи правда людині потрібні від депутата 500 гривень, кілограм гречки і забрендована лавочка. І чи правда, що більшість із нас, людей, не здатна "грати в довгу", делегуючи свою волю через депутата. Тоді мажоритарка мертва. Я вірю, що все набагато краще", - уточнила вона.

На думку журналістки, її округ чи не найбільший в Україні. Він "дуже інтелігентний, освічений, самодостатній".

Василевська-Смаглюк зазначила, що була гостем з'їзду "Слуги народу", але не вступила в партію, а надає їй "підтримку інтелектуальну". "А партія мені - організаційну", - повідомила журналістка.

Вона уточнила, що партія залишила за собою право протягом місяця переглянути мажоритарних кандидатів. "Це їхнє право. Я залишаю за собою можливість контролювати все, що там відбувається: це чи то зсередини, то чи то ззовні. Але контроль обов'язково буде", - повідомила Василевська-Смаглюк.

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Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131411
 
   
 Топ коментарі
 
"Верю, верю... верю каждому твоему слову" (с) Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 3051
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А как тебе будет в одной фракции с этим, лицемерная мр_зь?
Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 4321
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"Верю, верю... верю каждому твоему слову" (с) Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 3051
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Ессно, ты совсем плох если не замечаешь, шо они все нормально говорят. Ключевое слово говорят. Вот твоя Юля тоже много чего нормально говорила, и договорилась до того что тебе теперь пришлось из юлебота переквалифицироваца в клоунобота..А теперь ответь - так когда Петя в Ростов сбежит, а пустозвон???
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Петя - то відмазка. Яка поки що діє. Але вже швидше за інерцією, бо актуальність втрачена. І щодо журналістки. Напевно з природньої скромності вона замовчала ще одну маленьку причину свого прагнення піти у депутати. Оскільки журналісти - "ланцюгові пси демократії", а ланцюгові пси утримуються впроголодь, щоб були злі, то цей факт і жорстоке і непомірне зубожіння, викликане п'яти літньою диктатурою кровожерного Петра і викликане тим зубожінням голодування змушує цю чесну журналістку подумати про сім'ю, бо іншого такого шансу може більше не бути. Це матеріальне і політичне Ельдорадо для даної публіки може закінчитися вже через рік.
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Петя - то відмазка. Яка поки що діє. Але вже швидше за інерцією, бо актуальність втрачена

Фактически да актуальность потеряна, но есть мнение что зебики тут будут орать про Петю ещё лет 5 точно.
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Полезло всё гуано) Ещё одна журналюжка идёт в Раду..с самого честного ни разу не пропагандонского Г+Г. А де та сепарша с Г+Г которая жаловалась шо мова её не накормит? дайте и эту лахту сепарскую тоже в Раду...
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Она уточнила, что партия оставила за собой право в течение месяца пересмотреть мажоритарных кандидатов. "Это их право. Я оставляю за собой возможность контролировать все, что там происходит: это то ли изнутри, то ли извне. Но контроль обязательно будет", - сообщила Василевская-Смаглюк. Источник: https://censor.net.ua/n3131411

👍🏻
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Бенины слуги будут контролировать бениных слуг, а вместе они будут партия "слуга Бабломойского".
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Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки

Всем внимание! Сегодня в нашем лагере смена белья! Первый барак меняется со вторым, третий с четвёртым!
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В дурдомі "слуга урода" зміна білизни відбувається через кожні 10 днів. По середах.
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а ярош, который 13 раз был зарегестрирован, не смущает? что вообще за подход - идти в раду, чтоб кому то чего то не дать? вы в раду должны идти, чтоб работать на благо народа украины. тоже самое как партия голос заявляет, что идет в раду, чтоб контролировать президента. бараны, конституцию читайте, для чего вас в раду выбирают.
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будьте снисходитетельны: оно жадное и тупенькое - что могло, то и сказало... Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 3671
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а партия голос и ее пиар-менеджеры, тоже тупые? запустили рекламу, где прямо говорят что идут в раду противостоять президенту? не разу не паливно. нафиг такие депутаты? когда ж у нас начнут попадать во власть честные, порядочные и умные люди? ведь есть же. масса их. а по факту одно говно туда попадает.
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эти чуть поинтеллектуальней, но печальную традицию никто не отменял: человечество тупеет, в гуманитарной сфере - уже очень давно, в технической - не так давно (лет сто).
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Та ты попутался. Это не они бараны. Бараны это те кто жрут ихню лапшу и готовы чуть не с закрытыми глазами голосовать за "слугу Бабломойского" А они прекрасно знают как лохторат окучивать..и они прекрасно знают для чего идут в Раду...
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прекрасно знают как народ окучивать, это поклонники соевого, которым уже свинарчуков посадил
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Оцифруй та реставруй свою заїжджену платівку, лахто. Бо вже нічого не чути на тлі шумів.
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роттердам плюс тебе в корму, свинобот пархатый
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А регіоналів, які є у слуг народу вона не хоче прибрати? Отже ж брехуха, як і всі зебіли. 😏
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В этой Раде будет половина , если не больше , завербованных гебней агентов .
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Зніми чоботи, бо весь Форум засмердів, спамщик.
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Али... ...я ж только что из Анталии -- свет по вечерам там уже не гасят! *)
...а в Украине, скоро начнут гасить... ...похоже.
Не вижу другого варианата, что бы выжить и жить, кроме Национальной Военной Хунты! -- иначе эту совковую Систему не снести -- кого ты туда не всунь -- все завоняются...
А в Турции хорошо... -- где мафия и туристы -- Государство за этим строго следит! *)
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Я радію, що Вас сподобався відпочинок у Туреччині. Помітили, що там майже відсутнє хамство, якого багато в Україні?
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Всё очень корректно и вежливо! ...хотя, я был в русской зоне отдыха -- там тяжко, что бы обслужить это быдло -- но справляются... ...хоть и дурят -- не отнять ...*)
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Невже в Німеччині турагенції не пропонують курорти "рашенз фрі"? Поляки пропонують, але чартери вилітають із Польщі. Мешканці Західної України охоче користуються послугами таких агенцій.
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Я отдельно от немцев брал -- с сестой встретиться -- 30 лет не виделись. ...хорошо, что русский знаю, а то там по-немецки, только главные менеджеры балакают... *)
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Я не забуду Судак, де колись облаяли мою 11 річну доньку😏
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Понимаю! А бутылка пива в дискотеке по 17 доллярив 330 гр.!? -- а кацапы берут...
Но, справедливости ради и турецкая молодёжь тоже не отказывается -- бутылка секта -- 150 зелёных! Уважуха! *)
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У нас деякі мед цього року (0,5 літра) 100 грн вважають дорогим🤔
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Тут я пас -- мёд в олл инклюзив не входит... ...а может и входит? -- я ж его не пью...*)
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Пам'ятаю як у 2014 у перший день перебування в турецькому готелі зламав собі фасадний зуб. Менеджер-киргиз пояснив що випадок практично не страховий, порадив куди поїхати. Ціна питання десь 200-250 баксів. Звичайно, гроші на картці були, але жаба заворушилася. Війшов з кабінету менеджера, поруч був платний бар, де зранку кацапи вже наливалися. І бачу на підлозі щось зелененьке. Кинув барсетку, підібрав, в "тувалеті" (тур.) перерахував - 135 баксів. Реставрація зуба обійшлася у 170. Причому лікар англійську знав погано, спілкувалися через гугл-транслейт. І мушу зауважити що лікар накосячив: металевий штифт не закріпив у корені на цементі "Фуджі" тож через місяць довелося вдома переробляти.
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От видишь -- от кацапов тоже пільза буває...*)
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не только квартала не останется но и г+г?
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Украина, это точно -- одна единственная страна в Европе, где не один народ, не один язык и не одна вера...
...и национальных патриотов не любят...
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Кстати за какого экс регионала эта бенина слуга закудахтала?? Уж не про Разумкова №1 партии " слуга Бабломойского??
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вся проблема в том, что даже корова олега ляшко после попадания в раду начинает мурчять)
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А как тебе будет в одной фракции с этим, лицемерная мр_зь?
Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 4321
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ей - намальна! у ней моральные вопросы не болят. время одноклеточных настало.
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Вот это вот точно, этого кадра Медведчук себе бы взял с удовольствием. Вот догадайтесь с одного раза, слугой какого именно народа он будет?
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Это же надо так ненавидеть рыгов, что бы к кормушке быть ближе... Сколько же там прожорливых лицемеров..
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Не подойдет она "Слуге народа", недостаточно пророссийская, да и на украинском языке в Facebook пишет, что очень и очень для "Слуги народа" нехорошо.
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Мания преследования "Пэтей"? Может, это, тебе, бедолага, уже с врачом пора проконсультироваться?
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сколько ты ещё про Петю визжать будешь интересно...
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Тобто це той, хто зіпсував жовтий і блакитний колір.
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Ой вей, скажити мине, а ети желтыйсон и голубович таки тоже из наших??? Так скажите йим, чтобы тарифы вниз
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треба йти туди де їврєйська солідарність пре.. ось там ригів пру пруди
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Пэтя.Главный рыгоАнальный рыг.
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Петя был вам не мил...навыбирали себе зеленских с менделями... там на подходе тоже ваши: рабинович, гепа адольфович, миша маркович ****** и прочая срань... Короче, радости будут полные штаны...
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Жаль, что буду голосовать по 95му, за неё бы отдал голос.
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Разумков. но не старых, а новых испекает.
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Курица, а кто на Г+Г работать будет??? Митя Комаров??? Или натаха мосейчук, трупоедка хренова...как-то слушал ее новости: там умер, там погиб, в Мексике полный бездец, в африке масаи недоедают...а, ну и об Украине: у кошки пропал кот, а в лугандоне обстреляли вдову курченко...
Сиди уже на дабл шит Г+Г, не отсвечивай, бездарная журношлюшка
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Не, ну это да. Рыгоаналы - нижайшее и подлейшее сословие украинского общества...
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Вроде украинофобы ЗЕбилы немного получше лютых врагов Украины продажных кремлёвских холуёв разных перекрашенных бандитов экс - рыгоАналов . Ну а если додержатся логики что если есть зло похуже и не совсем то конечно ...надо поддерживать журналистку если конечно нет другой альтернативы.
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От так и живем: жену отдай дяде, а сам иди к б...ляди
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СДПУо, ПР, Солидарность, БПП Евроейські Скажені. ,бойки, трухернеси, медведчуки,.....сусідній мордор, . то одна і та ж жижа зграя від якої зараз захищається і воює зараз Україна і українці.
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В Раду собрался первый темнокожий кандидат: борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Его имя значится в списках партии Зеленского «Слуга народа». Своей главной целью он называет развитие спорта и здоровья нации.

Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори - Цензор.НЕТ 8122
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Я думаю, що він кращий за координатами Зеленського і через деякий час почувшиїхні образи піде від них.
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Странно, что мы должны кормить жуликов.
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А с этим регионалом Василевская- Смаглюк вполне ладила.
Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори - Цензор.НЕТ 7250
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С ним и Петя Порошенко вполне ладил до поры, до времени...Петя Порошенко, правда, тоже эес-регионал, так что не удивительно...
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Сколько по времени Петя был в партии регионов и в каком году из нее вышел?
Аналогичный вопрос и по Кадырову-Онищенко.
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И это спрашивает провокатор, которая предлагает судить о сотрудничестве по одной фотографии?
Один больше, другой меньше. Василевская-Смаглюк же в ПР не была вовсе.
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твой высер про Петю должен как то оправдать эту журналюжку? Или я что то не понял?? Ну типа ты волаешь про Петю, то есть это ты тупо стрелки переводишь отвлекая внимание от главного, или это реально как то оправдывает эту слугу Г+Г???
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А в чем ее нужно оправдывать? В обвинении по фотографии? Для вас совместная фотография реально является поводом для обвинений, судя по лайку того фото-высера Аллы Новосад?
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про экс - рыга, а ныне слугу Бабломойского Разумкова ты ессно будешь помалкивать...
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Харківські активісти-євромайданівці подякували президенту України Володимира Зеленського за відсутність у списках політичної партії "Слуга народу" одіозних кандидатів.
Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук член групи ГО "Прорвемося" Андрій Ільгов, передає Depo.Харків.
Зокрема, як написав Ільгов, активісти наголошували на можливості участі у виборах від "Слуги народу" по 174-му округу депутата Харківської обласної ради, члена фракції "Відродження" Олександра Ткаченка.
"Побували на з'їзді партії "Слуга Народу", ну як побували, ми стояли перед рамками на вході і повідомляли всіх делегатів про те, що по 174 мажоритарному округу може піти лівоправа клешня Гепи (мера Харкова Геннадія Кернеса - ред). Так само нам вдалося поговорити з Володимиром Зеленським, а пізніше з усіма, хто вирішує долю бути чи не бути кандидатом в округах, - зазначив Ільгов. - Ми повідомили Зеленському, хто такий Олександр Ткаченко, передали пакет документів, які свідчать про те, що цей відродженець з себе являє і що він не гідний бути в рядах кандидатів від партії "Слуга Народу". Володимир Зеленський сказав, що такого кандидата немає і запевнив, що не буде".
"Ось від душі, вперше - дякую, Володимире! Дякую за надію! "- написав Ільгов.На відео, опублікованому активістами, видно, як вони звертаються до Зеленського з проханням не допустити одіозного кандидата в ряди партії, на що президент відповідає, що від "Слуги народу" такий депутат не йде. "У нас немає такого, - сказав Зеленський. - Є Ткаченко, але інший - генеральний продюсер каналу 1+1".
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Что то слуги народа все чаще напоминают зазравшихся господ, чем слуг.
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Це тому, що так було і до виборів, але деякі принципово не хотіли це бачити.
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Приємно що у ВР ідуть журналісти самого чесного і незалежного телеканалу України!

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я вже за канал переживаю...
бо ж нікого не залишиться Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори - Цензор.НЕТ 4784
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Господи, яке страшидло!
А хтось тут потішався над Лученчихою! Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори - Цензор.НЕТ 1292
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"г+г" vs "Воля народу". Зебилы останутся довольны.
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5 анал больше не клепает крутых управленцев, пришло время 1+1
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В социологических опросах вот уже полгода проявляется «универсальный специалист в вопросах нацбезопасности», не побывавший на фронте за пять лет ни разу - Игорь Смешко. Щедро оплаченная реклама в интернете и медведчуковский 112-й канал сообщает доверчивому избирателю об огромном количестве регалий и должностей экс-главы СБУ «демократических» времен президентства Леонида Кучмы. Позволим себе напомнить некоторые страницы биографии забытого «героя».Аферы и связь с кумом Путина: чем оскандалился Смешко - расследование - Экономика от Пророка Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори - Цензор.НЕТ 4717
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори
 
 
 
 
 
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