 Не допустити у ВР ексрегіонала і перевірити життєздатність мажоритарки, - журналістка Василевська-Смаглюк пояснила, чому йде на вибори

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене дві цілі. Перша - не допустити до українського парламенту колишнього "регіонала", голову фракції "Воля народу" Ярослава Москаленка, людину, яка, згідно письмової реєстрації, була в парламенті 23 рази з 524. Людину, яка за останній рік виступила з трибуни парламенту аж двічі. І подала аж 6 законопроектів, 5 із яких відкликала, а доля останнього невідома. Проте це не заважає Москаленку отримувати голоси виборців", - підкреслила Василевська-Смаглюк.
"Можна багато розповідати, що таке мажоритарна система. Про гречкосіїв. Про людей, яким, на думку етнологів, потрібен "міцний господар" і "князьок". І тут моя друга ціль: перевірити, чи правда людині потрібні від депутата 500 гривень, кілограм гречки і забрендована лавочка. І чи правда, що більшість із нас, людей, не здатна "грати в довгу", делегуючи свою волю через депутата. Тоді мажоритарка мертва. Я вірю, що все набагато краще", - уточнила вона.
На думку журналістки, її округ чи не найбільший в Україні. Він "дуже інтелігентний, освічений, самодостатній".
Василевська-Смаглюк зазначила, що була гостем з'їзду "Слуги народу", але не вступила в партію, а надає їй "підтримку інтелектуальну". "А партія мені - організаційну", - повідомила журналістка.
Вона уточнила, що партія залишила за собою право протягом місяця переглянути мажоритарних кандидатів. "Це їхнє право. Я залишаю за собою можливість контролювати все, що там відбувається: це чи то зсередини, то чи то ззовні. Але контроль обов'язково буде", - повідомила Василевська-Смаглюк.
Фактически да актуальность потеряна, но есть мнение что зебики тут будут орать про Петю ещё лет 5 точно.
👍🏻
Всем внимание! Сегодня в нашем лагере смена белья! Первый барак меняется со вторым, третий с четвёртым!
...а в Украине, скоро начнут гасить... ...похоже.
Не вижу другого варианата, что бы выжить и жить, кроме Национальной Военной Хунты! -- иначе эту совковую Систему не снести -- кого ты туда не всунь -- все завоняются...
А в Турции хорошо... -- где мафия и туристы -- Государство за этим строго следит! *)
Но, справедливости ради и турецкая молодёжь тоже не отказывается -- бутылка секта -- 150 зелёных! Уважуха! *)
...и национальных патриотов не любят...
Сиди уже на дабл шит Г+Г, не отсвечивай, бездарная журношлюшка
СДПУо, ПР, Солидарность, БППЕвроейські Скажені. ,бойки, трухернеси, медведчуки,.....сусідній мордор, . то одна і та ж жижа зграя від якої зараз захищається і воює зараз Україна і українці.
Аналогичный вопрос и по Кадырову-Онищенко.
Один больше, другой меньше. Василевская-Смаглюк же в ПР не была вовсе.
Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук член групи ГО "Прорвемося" Андрій Ільгов, передає Depo.Харків.
Зокрема, як написав Ільгов, активісти наголошували на можливості участі у виборах від "Слуги народу" по 174-му округу депутата Харківської обласної ради, члена фракції "Відродження" Олександра Ткаченка.
"Побували на з'їзді партії "Слуга Народу", ну як побували, ми стояли перед рамками на вході і повідомляли всіх делегатів про те, що по 174 мажоритарному округу може піти лівоправа клешня Гепи (мера Харкова Геннадія Кернеса - ред). Так само нам вдалося поговорити з Володимиром Зеленським, а пізніше з усіма, хто вирішує долю бути чи не бути кандидатом в округах, - зазначив Ільгов. - Ми повідомили Зеленському, хто такий Олександр Ткаченко, передали пакет документів, які свідчать про те, що цей відродженець з себе являє і що він не гідний бути в рядах кандидатів від партії "Слуга Народу". Володимир Зеленський сказав, що такого кандидата немає і запевнив, що не буде".
"Ось від душі, вперше - дякую, Володимире! Дякую за надію! "- написав Ільгов.На відео, опублікованому активістами, видно, як вони звертаються до Зеленського з проханням не допустити одіозного кандидата в ряди партії, на що президент відповідає, що від "Слуги народу" такий депутат не йде. "У нас немає такого, - сказав Зеленський. - Є Ткаченко, але інший - генеральний продюсер каналу 1+1".
бо ж нікого не залишиться
А хтось тут потішався над Лученчихою!