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 Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка

Журналістка телеканалу "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила, що висувається у 96-му мажоритарному окрузі від партії "Слуга народу".

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене дві цілі. Перша - не допустити до українського парламенту колишнього "регіонала", голову фракції "Воля народу" Ярослава Москаленка, людину, яка, згідно письмової реєстрації, була в парламенті 23 рази з 524. Людину, яка за останній рік виступила з трибуни парламенту аж двічі. І подала аж 6 законопроектів, 5 із яких відкликала, а доля останнього невідома. Проте це не заважає Москаленку отримувати голоси виборців", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

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"Можна багато розповідати, що таке мажоритарна система. Про гречкосіїв. Про людей, яким, на думку етнологів, потрібен "міцний господар" і "князьок". І тут моя друга ціль: перевірити, чи правда людині потрібні від депутата 500 гривень, кілограм гречки і забрендована лавочка. І чи правда, що більшість із нас, людей, не здатна "грати в довгу", делегуючи свою волю через депутата. Тоді мажоритарка мертва. Я вірю, що все набагато краще", - уточнила вона.

На думку журналістки, її округ чи не найбільший в Україні. Він "дуже інтелігентний, освічений, самодостатній".

Василевська-Смаглюк зазначила, що була гостем з'їзду "Слуги народу", але не вступила в партію, а надає їй "підтримку інтелектуальну". "А партія мені - організаційну", - повідомила журналістка.

Вона уточнила, що партія залишила за собою право протягом місяця переглянути мажоритарних кандидатів. "Це їхнє право. Я залишаю за собою можливість контролювати все, що там відбувається: це чи то зсередини, то чи то ззовні. Але контроль обов'язково буде", - повідомила Василевська-Смаглюк.

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Журналістка 1+1 Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції Воля народу ексрегіонала Москаленка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131411
 
   
 Топ коментарі
 
А как тебе будет в одной фракции с этим, лицемерная мр_зь?
Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 4321
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"Верю, верю... верю каждому твоему слову" (с) Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы - Цензор.НЕТ 3051
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Полезло всё гуано) Ещё одна журналюжка идёт в Раду..с самого честного ни разу не пропагандонского Г+Г. А де та сепарша с Г+Г которая жаловалась шо мова её не накормит? дайте и эту лахту сепарскую тоже в Раду...
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У котов что-то пошло не так. Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка - Цензор.НЕТ 6001
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Джамальчику, я навідь не уявляла собі, шо хтось ненавидить Україну, як ти. Сподіваюся,шо срібряники від пуйла тебе заспокоють.
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Він лузер. Системна психологічна криза. І відсутність грошей на курс лікування у психотерапевта.
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Вот так и победим всю нечисть Ни единого шанса барыгам и подбарыжникам!
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це той , кого Пластир в 2014 призначив губернатором Дніпропетровщини ?
і чим він тобі не подобається ? Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка - Цензор.НЕТ 6025
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Це той, який вкрав гроші Приватбанку.
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ти особисто бачив , як він "крав" гроші в свого (тобто сам у себе ?) банку ...? ..))
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Це встановлений факт, тому не перекручуй.
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ким встановлений ?
єдиний встановлений факт , що т.зв "націоналізація" Привата обійшлася українцям в 116 мільярдів гривень... тобто Гонтарєва з Офшоренко витягли для Бєні з твоєї кишені мінімум 5000 баксів !
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ти, якщо хочеш повернути бені гроші, не скісняйся - повертай зі свого гаманця
а в мій залазити - зась
повідрубаю руки по саме гузно
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- в тебе вже давно все забрали - твій улюблений Свин і його голова НБУ.. Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка - Цензор.НЕТ 373
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для не посвященных - в банке деньги вкладчиков, а не банкира. это ключевое отличие от любого другого бизнеса. поэтому если банкир ворует, то не у себя.. как впрочем это и имело место в привате...
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Правда жізні, откуда такие познания в этой древней профессии? Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка - Цензор.НЕТ 7938
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Это надо быть идиотом, чтобы не догадаться о величине члена, если клавиша рояля всего 2 сантиметра шириной.
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одна працює на бєню,а інший на рашу(

який має бути вибір???
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отаке гімно ваш резидент і вся його команда
а ви тут шось на Петра Олексійовича намагаєтесь навернути, шпана
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навіть не дивно , що вся соєва ботва так дружно підтримує ригоАнала Москаленко - всі знають , що вороги України це їхні друзі ...
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Что твой Моцкаленко , что каломойская журнализдка ,, что ты , - отходы жизнедеятельности живого организма .
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це тебе чекає забуття, якщо ти перестанеш накидати на Справжнього Президента
так шо, тримайся, не полишай гівнометну справу
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Г+Г = 2 порохобота ..))
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Зерифметика? Должно быть не менее 470 миллиардов, чтобы столько говна выср, как Г+Г.
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"Журналистка 1+1 Василевская-Смаглюк идет на выборы от партии "Слуга народа...."
Анекдот в тему:"Искала соль в шкафу, но не нашла, нашла коньяк. Всё. Соль больше не ищу…."
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Похоже, что по мажоритаркам только добавится дерьма, только другого цвета.
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Це від неконтрольованого поїдання у великій кількості шаурми.
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Сильний хід.тобто це не Слуга народа поставила Бєніну шістку на округ,а принципова журналістка бореться проти недобитих регіоналів(те,що перший номер,Разумков,був не останньою людиною серед ригів.даму не хвилює),які ще й на роботу не ходять. "Мнє за дєржаву абідна ".
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В Ростов, Испанию или Великобританию? Зеб, если назначил побег, то не переноси всё время дату побега, а то так и пять лет пройдёт. :D
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Срочно встановити блокпости в аеропортах і вокзалах-щоб жоден не втік !
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а куди їм тікати - де таке соєве Г. ще потрібно ?...))
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это твоя соска? ты ее канал рекламируешь?
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Перекрасить на блондинку - вылитая Фарион! а...может Фарион...перекрасилась?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖурналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка
 
 
 
 
 
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