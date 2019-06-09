 Журналістка "1+1" Василевська-Смаглюк йде на вибори проти голови фракції "Воля народу" ексрегіонала Москаленка

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене дві цілі. Перша - не допустити до українського парламенту колишнього "регіонала", голову фракції "Воля народу" Ярослава Москаленка, людину, яка, згідно письмової реєстрації, була в парламенті 23 рази з 524. Людину, яка за останній рік виступила з трибуни парламенту аж двічі. І подала аж 6 законопроектів, 5 із яких відкликала, а доля останнього невідома. Проте це не заважає Москаленку отримувати голоси виборців", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

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"Можна багато розповідати, що таке мажоритарна система. Про гречкосіїв. Про людей, яким, на думку етнологів, потрібен "міцний господар" і "князьок". І тут моя друга ціль: перевірити, чи правда людині потрібні від депутата 500 гривень, кілограм гречки і забрендована лавочка. І чи правда, що більшість із нас, людей, не здатна "грати в довгу", делегуючи свою волю через депутата. Тоді мажоритарка мертва. Я вірю, що все набагато краще", - уточнила вона.

На думку журналістки, її округ чи не найбільший в Україні. Він "дуже інтелігентний, освічений, самодостатній".

Василевська-Смаглюк зазначила, що була гостем з'їзду "Слуги народу", але не вступила в партію, а надає їй "підтримку інтелектуальну". "А партія мені - організаційну", - повідомила журналістка.

Вона уточнила, що партія залишила за собою право протягом місяця переглянути мажоритарних кандидатів. "Це їхнє право. Я залишаю за собою можливість контролювати все, що там відбувається: це чи то зсередини, то чи то ззовні. Але контроль обов'язково буде", - повідомила Василевська-Смаглюк.

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