 Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, 29 травня шість друзів-спортсменів із міста Бердичів віком від 18 до 45 років відправилися в туристичну поїздку в Бангладеш. Востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. З першого червня і досі зв'язатися з ними не вдавалося.
"Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися й до президента України Володимира Зеленського. Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання", - йдеться в повідомленні.
На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Республіці Індія, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою в МЗС Бангладеш у зв'язку із затриманням шістьох українців.
в понедельник, в 11 часов - возле АП - акция протеста ПРОТИВ "дорожной карты" - фактически акта о капитуляции Украины.
"Дорожную карту" готовят у вазелина-кучмы с пунктами "запрет ответной стрельбы... отмена блокады" и т.д.
Я так понимаю , шо гроши на этот перелет из народного бюджета возьмут ? А чеки на расходы , можна будет посмотреть
Молодці, але там можуть повісити за такі розваги, це не Хохляндія, там за таке впаяють по повній, а камери без кондицінерів, гигнуть від жари!
Научились у россиян брать заложников.
Какие то мутные поцы из Бердычова тесной группкой подались фуй знает зачем фуй знает куда. ТуррЫсты, наверное.
Пусть далее путешествуют.
И это зеркало почти всего