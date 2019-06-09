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Все про:Адміністрація_Президента (467) Бангладеш (6)

 Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП

Заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами шістьох українців, які зникли під час подорожі в Бангладеш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, 29 травня шість друзів-спортсменів із міста Бердичів віком від 18 до 45 років відправилися в туристичну поїздку в Бангладеш. Востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. З першого червня і досі зв'язатися з ними не вдавалося.

"Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися й до президента України Володимира Зеленського. Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання", - йдеться в повідомленні.

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На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Республіці Індія, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою в МЗС Бангладеш у зв'язку із затриманням шістьох українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131410
 
 
 Топ коментарі
 
Наші хохли і в Бангладеш банкомати підривають?
Молодці, але там можуть повісити за такі розваги, це не Хохляндія, там за таке впаяють по повній, а камери без кондицінерів, гигнуть від жари!
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ценных бандюков выручать полетели...
В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа, чтобы выяснить ситуацию с задержанными украинцами и оказать помощь, - АП - Цензор.НЕТ 824
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Фильмов про друзей/подруг Оушена пересмотрели, вот и потянуло на экстрим. Нах государственные деньги на них тратить? Пусть посидят в Бангладеше. Наверняка там менты почестнее наших будут. Низачто сажать не будут.
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Полетить слуга бердичівського народу😁
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https://www.youtube.com/watch?v=25NhK044HQg

в понедельник, в 11 часов - возле АП - акция протеста ПРОТИВ "дорожной карты" - фактически акта о капитуляции Украины.
"Дорожную карту" готовят у вазелина-кучмы с пунктами "запрет ответной стрельбы... отмена блокады" и т.д.
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Всех с этой акции надо прямиком в военкомат направлять с последующей отправкой освобождать донецк. Они же именно этого хотят - война до победы, только мучаются в Киеве и не знают как на фронт попасть, надо им помочь.
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А якого х*ра вони робили в Бангладеш?! Їм що нашого українського трешу мало?
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Це що за така нацiя ж українська?, нiхто не знає що вiдбулось на разi, а в коментах своїх спiввiдчизникiв намагаються обгадити, ****** брудом, може хлопцi щє не виннi, якщо там пробiгали ромуни та болгари.
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Тобто вони з Бердичива і звернулися до Зеленського. Давайте зробимо Бердичів столицею України і перевеземо туди весь АП.
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Не дивно, в Бердичеві одні жидики, туди і Зелебенського тягне!)))
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Я чув, що там мало залишилося. Але історія цього містечка ще та. Я от кілька років тому познайомився із жителями Бердичива (мабуть українці з татарами) і побачив, що це погані люди.
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антисемит похоже?.. я вот крымских татар терпеть не могу.. слишком продажные Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП - Цензор.НЕТ 8586
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из бердычева?родня разумкова вляпалась?
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" В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа, чтобы выяснить ситуацию с задержанными украинцами и оказать помощь "

Я так понимаю , шо гроши на этот перелет из народного бюджета возьмут ? А чеки на расходы , можна будет посмотреть
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Порохобот , отлезь . Ты мне на ботинок наступил .
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Не поспішай, бо порвеш чоботи. Як це у таку жару носити чоботи? Кацапську шапку-вушанку одягай, бо мозок можеш загубити.
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Так воно куприк, чи те що нижче куприка?)))
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Я так понимаю полетит консульская группа из соседней Индии
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літо, а ви все в черевиках, Слуги вони такі брутальні
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Мабуть він у них спить, щоб зранку їх не взувати🤣
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Гопник гопникові друг, товариш і брат. В до того ж, це в буду попав самий відданий електорат новообраного. А тут вибори на носі.
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Наші хохли і в Бангладеш банкомати підривають?
Молодці, але там можуть повісити за такі розваги, це не Хохляндія, там за таке впаяють по повній, а камери без кондицінерів, гигнуть від жари!
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Че то муть со стороны банглов, еще и сопротивление при задержании.
Научились у россиян брать заложников.
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Порося моряков на убой отправил , Это я поросячей своре .
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свинорылый мародер-гавнокомандующий порохокряк, тогда думал не о моряках, а как бы власть удержать путем введения военного положения, чувствовал подлец, что пролетает с креслом президента
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Ты смотри, если бы такая оперативность была в освобождении пленных. Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП - Цензор.НЕТ 9634

Какие то мутные поцы из Бердычова тесной группкой подались фуй знает зачем фуй знает куда. ТуррЫсты, наверное.
Пусть далее путешествуют.
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Вообще хорошо если действительно консульство будет заниматься своими гражданами, потому что пока, если вдруг что за границей случится, помощи лично я буду больше ждать от немецкого консульства (у меня ВНЖ), чем от украинского

И это зеркало почти всего
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Фильмов про друзей/подруг Оушена пересмотрели, вот и потянуло на экстрим. Нах государственные деньги на них тратить? Пусть посидят в Бангладеше. Наверняка там менты почестнее наших будут. Низачто сажать не будут.
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Украинцы своих не бросают--если виноваты ответят по закону . но очень большая вероятность что это голимая подстава !!! Какой дебил за эти копейки будет рисковать еще и в Бангладеш Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП - Цензор.НЕТ 3565
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП
 
 
 
 
 
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