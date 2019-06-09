 Ємності з гербіцидами, що впали в Рось з автомобіля унаслідок аварії, викрадено у сільгосппідприємств Вінницької області, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 червня близько 9:00 біля с. Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги автомобіль Mercedes Sprinter з'їхав із проїжджої частини у водойму і перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке згодом локалізували рятувальники. Автомобіль, який був без номерних знаків, підняли на поверхню. Також було піднято каністри з хімічними речовинами.

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На місці події поліцейськими проведені першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хімікати було викрадено з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

"Унаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, унаслідок чого певна кількість речовини вигоріла, а також потрапила у водойму. Поліцейські повідомили про подію органам влади і відповідним екологічним службам, які мають оцінити стан забруднення водойми", - зазначають у поліції.

Слідчий відділ Погребищенського відділення відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено до 5 років позбавлення волі.

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Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкрито кримінальні провадження за ч. 3 і ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка). Максимальне передбачене законодавством покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Пізніше з'явилося повідомлення, що через аварію Білу Церкву відключать від водопостачання.