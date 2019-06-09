 Ємності з гербіцидами, що впали в Рось з автомобіля унаслідок аварії, викрадено у сільгосппідприємств Вінницької області, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції у Вінницькій області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 червня близько 9:00 біля с. Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги автомобіль Mercedes Sprinter з'їхав із проїжджої частини у водойму і перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке згодом локалізували рятувальники. Автомобіль, який був без номерних знаків, підняли на поверхню. Також було піднято каністри з хімічними речовинами.
На місці події поліцейськими проведені першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що хімікати було викрадено з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.
"Унаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, унаслідок чого певна кількість речовини вигоріла, а також потрапила у водойму. Поліцейські повідомили про подію органам влади і відповідним екологічним службам, які мають оцінити стан забруднення водойми", - зазначають у поліції.
Слідчий відділ Погребищенського відділення відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено до 5 років позбавлення волі.
Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкрито кримінальні провадження за ч. 3 і ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка). Максимальне передбачене законодавством покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.
Пізніше з'явилося повідомлення, що через аварію Білу Церкву відключать від водопостачання.
ну что...свиснули ясно - авто совсем не для перевозки ядохимикатов (или это как одна из версий и владелец боится ответственности за хрен знает какую транспортировку)
Это у нас так утилизируют яд - в реке.
Кто был на Киевском водохранилище и кто купался в Гидропарке 10 лет назад и сейчас - знает.
И все молчат. Одни чиновники срут у нас на кухне, другие в погонах за откаты покрывают, а мы молчим.
А земля, вода и воздух превращаются в гавно.
Місцеве радіо постійно крутило оголошення про крадіжку засобів захисту рослин зі складу господарства і пропонвало нагороду за інформацію про злодія.
Это же не один водила придумал и совершил эту кражу/воровство?
Невже тут так все просто, взяли і вкрали і відразу у двох підприємств, чого не у 10 підприємств одразу?
І звісно "чогось" автомобіль був без номерних знаків, які "ніхто" не хотів приховати, і звісно все що потрапляє в річку Рось відразу починає горіти.
Це справа техногенної катастрофи національного маштабу, а її як і завжди спочатку намагалися приховати, а коли дійшло, що "риба вже здохла" вигадують нісенітниці, які взагалі неможливі.