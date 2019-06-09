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 Ємності з гербіцидами, що впали в Рось з автомобіля унаслідок аварії, викрадено у сільгосппідприємств Вінницької області, - поліція

Слідчий відділ Погребищенського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за фактом забруднення притоки річки Рось у селі Збаржівка.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 червня близько 9:00 біля с. Збаржівка. На заокругленій ділянці дороги автомобіль Mercedes Sprinter з'їхав із проїжджої частини у водойму і перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке  згодом локалізували рятувальники. Автомобіль, який був без номерних знаків, підняли на поверхню. Також було піднято каністри з хімічними речовинами.

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На місці події поліцейськими проведені першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хімікати було викрадено з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

"Унаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, унаслідок чого певна кількість речовини вигоріла, а також потрапила у водойму. Поліцейські повідомили про подію органам влади і відповідним екологічним службам, які мають оцінити стан забруднення водойми", - зазначають у поліції.

Слідчий відділ Погребищенського відділення відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено до 5 років позбавлення волі.

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Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкрито кримінальні провадження за ч. 3 і ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка). Максимальне  передбачене законодавством покарання за такі злочини – від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Пізніше з'явилося повідомлення, що через аварію Білу Церкву відключать від водопостачання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131407
 
 
 Топ коментарі
 
а собственник этого дерьма ушлым малым оказался, заявил, что украли, не хочет тварь нести никакой ответственности.
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Как именно и кого накажут за Это?
Это же не один водила придумал и совершил эту кражу/воровство?
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Зернотрейдер сидить десь або у верховній або місцевій раді. Подібна недбалість для нього - політична смерть. Ще й вибори на носі. Можна зрозуміти.
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так оно горело или тонуло?
ну что...свиснули ясно - авто совсем не для перевозки ядохимикатов (или это как одна из версий и владелец боится ответственности за хрен знает какую транспортировку)
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Он перевернулся на мелководье и загорелся. Та часть, что торчала из воды - сильно обгорела, что под водой - нет.
Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 4081
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Ничего никто не крал - бред для идиотов.
Это у нас так утилизируют яд - в реке.
Кто был на Киевском водохранилище и кто купался в Гидропарке 10 лет назад и сейчас - знает.
И все молчат. Одни чиновники срут у нас на кухне, другие в погонах за откаты покрывают, а мы молчим.
А земля, вода и воздух превращаются в гавно.
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У пятницю був у Вінницькій обл.
Місцеве радіо постійно крутило оголошення про крадіжку засобів захисту рослин зі складу господарства і пропонвало нагороду за інформацію про злодія.
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а собственник этого дерьма ушлым малым оказался, заявил, что украли, не хочет тварь нести никакой ответственности.
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Как именно и кого накажут за Это?
Это же не один водила придумал и совершил эту кражу/воровство?
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Зернотрейдер сидить десь або у верховній або місцевій раді. Подібна недбалість для нього - політична смерть. Ще й вибори на носі. Можна зрозуміти.
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вот и ответ на вопрос-стырили,гнали-"приехали"...виновных наказать по всей строгости ЗАКОНА!!! Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 5919 "
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в чувака який вкрав гербіцид явно день не задався Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция - Цензор.НЕТ 3377
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-шо характерно-"Автомобиль, который был без номерных знаков"...Источник: https://censor.net.ua/n3131407 полный трындец-полицию уже в х_р не ставят,шо хотят-то и творят...
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За звичай власники самі знімають знаки при ДТП.
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та да!эта полиция только название.при гайцах он без номеров недалеко бы уехал.
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не здивуюся коли ця фігня старого мародера власність
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Звісно, хто ж з керівників сільгосп підприємств захоче брати на себе відповідальність за те, що водій, який працював на цих підприємствах невпорався з керуванням.

Невже тут так все просто, взяли і вкрали і відразу у двох підприємств, чого не у 10 підприємств одразу?
І звісно "чогось" автомобіль був без номерних знаків, які "ніхто" не хотів приховати, і звісно все що потрапляє в річку Рось відразу починає горіти.
Це справа техногенної катастрофи національного маштабу, а її як і завжди спочатку намагалися приховати, а коли дійшло, що "риба вже здохла" вигадують нісенітниці, які взагалі неможливі.
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Лише Арсен Аваков, який перейшов працювати до Зеленського зможе розкрити цю "просту крадіжку".
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Біла Церква і Яготин лишились без води.
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А коли цю ху*ню на поля прискають, Вони когось поперджають? Потім з вітром та грунтовими водами розповзеться... А може і з продукцією...
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по идее в разбавленном состоянии оно должно быть нестойким...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЄмності з гербіцидами, що впали в Рось з автомобіля унаслідок аварії, викрадено у сільгосппідприємств Вінницької області, - поліція
 
 
 
 
 
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