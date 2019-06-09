 Євросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови

Про це йдеться в спільній заяві високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні і європейського комісара Йоганнеса Гана "Про політичну ситуацію в Республіці Молдова", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Європейський Союз позитивно сприймає рішення, прийняті в суботу парламентом Республіки Молдова, зокрема щодо формування правлячої коаліції. Європейський Союз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим в нашій угоді про асоціацію", - йдеться в документі.
Високопоставлені представники ЄС підкреслюють, що "повага верховенства закону та демократії має залишатися основою наших відносин".
"Цього також насамперед очікують і заслуговують громадяни Республіки Молдова. У світлі подій, що послідували за рішеннями, прийнятими вчора парламентом Молдови, Європейський Союз рішуче повторює свій заклик до спокою і стриманості. Діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до пошуку рішення нинішньої політичної кризи", - підкреслюється в заяві.
Як повідомлялося, напередодні глави дипломатичних місій Росії, США і Європейського Союзу в Кишиневі були присутні на засіданні парламенту і виступили із заявами на підтримку дій парламенту. Рада Європи також закликала владу Молдови дотримуватися принципів верховенства закону.
Напередодні парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови було обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
1) Збудувати атомну електростанцію
2) Ввести війська
Чи не виявиться Молдова замала для атомної електростанції?
России....?
Интересно девки пляшут....
А разве раша не оккупировала Преднестровье?
И она что то там одобряет?
Молдаване..., ало - проясните вопрос....
где только заварушки
там сразу рашкины ушки
торчат
Так вот
- теоретически Россия оккупировала часть территории Молдовы
- а практически они являются миротворческими силами
как-то так
местами поменять практику и теорию нужно...
Все равно не понятно за кого топить......................
но
теория - это то, что мы говорим
а практика - это то, что закреплено на бумаге
Ну да и ладно....
У самих бардак...
мне за Рашку ещё нужно отвечать ?!
я лишь написал как обстоит дело
И еще он стал слишком бесцеремонным в своих советах обустройства Украины....
Закончилось тем, что забанили друг друга...
А так да..., о внутренней молдавской и румынской кухнях он писал толково...
После выборов в Украины уже боятся что то спрашивать у мудрого, простого народа...
Ранее Додон отстранялся от поста главы государства пять раз..
Послы ЕС, США, РФ, ОФИЦИАЛЬНО поддержали коалицию и правительство. Повторяю. Посланники Евросоюза, США, РФ, официально дали добро на создание профессионального правительства в Молдове. Вот так вот бувае.
Новый премьер Молдовы Санду пообещала освободить госслужащих от политического контроля и давления в обмен на поддержку
Утвержденная накануне решением парламента премьер-министром Молдавии Майя Санду, выступая на брифинге в воскресенье, призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство".
Санду заявила, что в понедельник пойдет в правительство, и надеется, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству". Санду назвала госслужащих "основой в процессе эффективного государственного управления".
"Политики приходят и уходят, а вы являетесь тем, кто по-настоящему занимается управлением страной, основываясь на опыте, знаниях и верности республике. Новоизбранное законное правительство в первую очередь намерено избавить вас от давления и шантажа, с тем, чтобы вы могли свободно выполнять профессиональный долг во благо граждан", - сказала Санду.
Премьер подчеркнула, что "в последние годы государственные учреждения заставляли выполнять приказы Демпартии".
"Это ненормально для демократического государства. И мы, министры нового правительства берем на себя ответственность избавить институты от политического контроля, с тем, чтобы работающие там могли исполнять обязанности только на основании закона, а не давления", - подчеркнула премьер.
Санду отметила, что "страна находится в трудной ситуации из-за того, что бывшие олигархические власти не желают уходить добровольно и пытаются втянуть государственные структуры в свою грязную игру".
"Необходимо понимать, что мирная передача власти зависит теперь от госслужащих. Доверие граждан к институтам и собственной стране также зависит теперь от вас, от вашей верности к закону и народу", - пояснила она.
Санду призвала всех государственных служащих "не выполнять антинародные приказы Плахотнюка (главный молдавский олигарх, лидер Демпартии - ИФ).
Карлик и его шестерки типа киселёва уже сочиняют бредовые претензии и тявканья на не прокремлевское правительство, подкаблучное х--лу...