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 Євросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови

ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає прийняті ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Про це йдеться в спільній заяві високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні і європейського комісара Йоганнеса Гана "Про політичну ситуацію в Республіці Молдова", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз позитивно сприймає рішення, прийняті в суботу парламентом Республіки Молдова, зокрема щодо формування правлячої коаліції. Європейський Союз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим в нашій угоді про асоціацію", - йдеться в документі.

Високопоставлені представники ЄС підкреслюють, що "повага верховенства закону та демократії має залишатися основою наших відносин".

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"Цього також насамперед  очікують і заслуговують громадяни Республіки Молдова. У світлі подій, що послідували за рішеннями, прийнятими вчора парламентом Молдови, Європейський Союз рішуче повторює свій заклик до спокою і стриманості. Діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до пошуку рішення нинішньої політичної кризи", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, напередодні глави дипломатичних місій Росії, США і Європейського Союзу в Кишиневі були присутні на засіданні парламенту і виступили із заявами на підтримку дій парламенту. Рада Європи також закликала владу Молдови дотримуватися принципів верховенства закону.

Напередодні парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови було обрано Майю Санду.

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Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131406
 
   
 Топ коментарі
 
Молдова пошла в разнос. Везде, где раша вмешивается, везде хаос. В раше же заняться нечем, везде благоденствие. Осталось только соседям гадить.
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Нічого хорошого в Молдові не буде.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
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То що, запланована зустріч Зеленського та Додона зірвалася?
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Молдова пошла в разнос. Везде, где раша вмешивается, везде хаос. В раше же заняться нечем, везде благоденствие. Осталось только соседям гадить.
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Кранты Платонюху. Ещё раз показывает что не удастся узурпировать власть - время сейчас другое
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Плахотнюк якраз відмежувався від Додона..
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ты дывы...отсутсвие дадона в мацкве 9-го мая токо щаз проявилось?
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Это тренд. Можно уже констатировать, единоличным хозяином Молдавии стал их единственный олигарх. Украина на очереди.
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Статтю хоч прочитав, там зовсім протилежне написано.
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Нічого хорошого в Молдові не буде.
Конфлікт вже пішов.. Далі буде.
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скорее всего далее будет очистка общества.
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вот это номер...и Майдана не надо...надо взять на заметку...
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То що, запланована зустріч Зеленського та Додона зірвалася?
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теперь Украина по периметру обложена рашистами или конфликтами с участием ихтамнетов... для нас в этой смуте еще один источник опасности.
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осталась одна Беларусь...и то видимо скоро и там будет...
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зараз у Росії в асортименті зовнішньо політичних послуг є тільки дві:
1) Збудувати атомну електростанцію
2) Ввести війська
Чи не виявиться Молдова замала для атомної електростанції?
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Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Источник: https://censor.net.ua/n3131406

России....?
Интересно девки пляшут....
А разве раша не оккупировала Преднестровье?
И она что то там одобряет?
Молдаване..., ало - проясните вопрос....
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***
где только заварушки
там сразу рашкины ушки
торчат
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Помните анекдот про теоретически и практически ?
Так вот
- теоретически Россия оккупировала часть территории Молдовы
- а практически они являются миротворческими силами
как-то так
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moldova bz - только наверное наоборот...

местами поменять практику и теорию нужно...
Все равно не понятно за кого топить......................
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да, в каком-то смысле Вы правы
но
теория - это то, что мы говорим
а практика - это то, что закреплено на бумаге
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moldova bz - вообчем все сложно, ни хрена не понятно, кто в кого должен стрелять....

Ну да и ладно....
У самих бардак...
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Рашка говорит что бумажка для того чтобы жопу подтирать и ничего более.
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а я тут каким боком ?!
мне за Рашку ещё нужно отвечать ?!
я лишь написал как обстоит дело
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Как я поняла, сугубо политически Украине выгодно было бы топить за Конституционный суд и Филипа. Потому что они убирают от власти Додона и есть шанс, что в новом парламенте будет больше проевропейских сил. Однако для самих молдаван это не очень хорошо, поскольку за этими действиями суда и премьера торчат уши тамошнего олигарха, эдакой смеси наших Ахметова и Коломойского.
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Приблизно так, але здається ця Санду була противником Додона у другому турі.
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Ну Янык был противником Юща, но был при нем премьером некоторое время. Отчасти это даже и хорошо, если разные ветви власти уравновешивают друг друга. Во всяком случае, это лучше, чем отдать ВСЮ власть олигархату. Посудите сами - Плахотнюк, видимо, уже купил судебную ветвь и с её помощью поддержал исполнительную власть в лице своей марионетки Филипа. А теперь они пытаются подмять ещё и законодательную власть путем перевыборов
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Так в них тільки три місяці тому були вибори.
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Павло Макаренко - мы когда то переписывались, но потом поспорили о национальных границах... Євросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови - Цензор.НЕТ 5542

И еще он стал слишком бесцеремонным в своих советах обустройства Украины....
Закончилось тем, что забанили друг друга...
А так да..., о внутренней молдавской и румынской кухнях он писал толково...
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Цікаво, шкода що навіть там повилазили прихильники Зе і Пороха.
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А у народа спросили признают?
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Fanly Fail - Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы - Цензор.НЕТ 316 а как спросить?

После выборов в Украины уже боятся что то спрашивать у мудрого, простого народа...
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Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду. - так знающие писали что она коррупционер номер один и на "честнейших" выборах за всю историю Молдовы выбрали додика
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А ще глубокая азабоченасть....вони це вміють....
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Хрен поймешь, шо там у молдован происходит
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Додона лишили власти, в Молдове назначили нового премьера и объявили досрочные выборы
Ранее Додон отстранялся от поста главы государства пять раз.. Евросоюз признал легитимность нового правительства Молдовы - Цензор.НЕТ 755
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ну, а я про шо, хрен знает что же творится, учитывая, что далдон вообще кукла на самоваре
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Молдавское колесо обозрения за 1 оборот делает 7 замесов бетона.
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Правительство создано конституционным большинством согласно результатам парламентских выборов 24 февраля этого года. Коалиция нового правительства одобрена ещё вчера Евросоюзом, США и РФ. Поэтому насрать нам на коррумпированный конституционный суд. Дружок Петра Алексеевича => Плахотнюк будет сидеть в тюрьме.
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Возможно и Додон будет сидеть в тюрьме, когда новое правительство утвердит на должность генерального прокурора независимого человека из Европы.
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братья молдоване расскажите . что там у вас ?
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При поддержке Евросоюза, США и РФ свергаем олигарха друга Порошенко обокравшего страну до нитки за последние 10 лет.
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При підтримці США та РФ? Так не буває.
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Ещё как бывает. Когда интересы сходятся, то они прекрасно договариваются. Вот и там, ЕС, США и РФ одинаково против Плахотнюка. А Додон для Запада, видимо, меньшее зло, чем его оппоненты
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Бувае. Представьте себе. Представители трёх сторон вчера присутствовали в Кишинёве и одобрили коалицию. Более того, Додон уступил многие важные должности в правительстве проевропейским партиям после переговоров с представителями РФ.
Послы ЕС, США, РФ, ОФИЦИАЛЬНО поддержали коалицию и правительство. Повторяю. Посланники Евросоюза, США, РФ, официально дали добро на создание профессионального правительства в Молдове. Вот так вот бувае.
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Ну і добре, може хоч без крові пройдете цю кризу.
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ясно що нічого не ясно...

Новый премьер Молдовы Санду пообещала освободить госслужащих от политического контроля и давления в обмен на поддержку



Утвержденная накануне решением парламента премьер-министром Молдавии Майя Санду, выступая на брифинге в воскресенье, призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство".
Санду заявила, что в понедельник пойдет в правительство, и надеется, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству". Санду назвала госслужащих "основой в процессе эффективного государственного управления".
"Политики приходят и уходят, а вы являетесь тем, кто по-настоящему занимается управлением страной, основываясь на опыте, знаниях и верности республике. Новоизбранное законное правительство в первую очередь намерено избавить вас от давления и шантажа, с тем, чтобы вы могли свободно выполнять профессиональный долг во благо граждан", - сказала Санду.
Премьер подчеркнула, что "в последние годы государственные учреждения заставляли выполнять приказы Демпартии".
"Это ненормально для демократического государства. И мы, министры нового правительства берем на себя ответственность избавить институты от политического контроля, с тем, чтобы работающие там могли исполнять обязанности только на основании закона, а не давления", - подчеркнула премьер.
Санду отметила, что "страна находится в трудной ситуации из-за того, что бывшие олигархические власти не желают уходить добровольно и пытаются втянуть государственные структуры в свою грязную игру".
"Необходимо понимать, что мирная передача власти зависит теперь от госслужащих. Доверие граждан к институтам и собственной стране также зависит теперь от вас, от вашей верности к закону и народу", - пояснила она.
Санду призвала всех государственных служащих "не выполнять антинародные приказы Плахотнюка (главный молдавский олигарх, лидер Демпартии - ИФ).
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интересный поворот...надеюсь -далее демократия и ЕС и НАТО...?
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Далее - кінець епосі бідності, і новий прєз прійдєт - порядок навєдєт 😀
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В Тирасполі більше українців ніж молдован.
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шо то у вас группа поддержки странная Євросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови - Цензор.НЕТ 7245
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Меня терзают смутные сомненья...особенно почему Рашка-Федорашка так быстро согласилась принять новый парламент Молдовы.
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Всё очень просто. ЕС начхать на Молдову и они готовы продавать её, торгуя собственным влияниям. Они тоже самое делают и с Украиной. У Европейских политиков нет никаких принципов, когда это касается того, что им выгодно. Так что очередная попытка прикрыть фиговым листком голую правду.
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Ну так ЄС і не присягав на вірність Україні чи Молдові.
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Некоторые пишут, что вот Европа сказала, значит всё у Молдовы хорошо. Европа это в первую очередь реалполитик. Они идут туда куда ветер дует. Вот также как Украина стала проевропейской и двери Европы раскрылись. И если будет такой оставаться, то и будут дальше раскрываться. А вот если Украна начнет вести более пророссийскую политику, то все европейские депутаты и начальники смахнут слезу и будут говорить что всё хорошо.
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Куда не плюнь одни легитивные. Один в Ростове, другие в Кишинёве.
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если цивилизованный Евросоюз ЗА, то лапотная вата ПРОТИВ!!!
Карлик и его шестерки типа киселёва уже сочиняют бредовые претензии и тявканья на не прокремлевское правительство, подкаблучное х--лу...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄвросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови
 
 
 
 
 
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