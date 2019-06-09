 Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС

Про це йдеться у передвиборчій програмі "Слуги народу", прийнятій на сьогоднішньому з'їзді партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Встановимо витрати на оборону в розмірі не менше 5% ВВП. Відновимо реформування Збройних сил України за стандартами НАТО", - сказано в програмі.

Крім того, в партії мають намір зупинити відтік цінних кадрів з армії, ввести систему навчання і перенавчання солдатів і офіцерів, запровадити жорсткі покарання за корупцію і розкрадання в ЗСУ і Міноборони, децентралізувати і демонополізувати оборонні держзакупівлі.

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Також "Слуга народу" обіцяє прийняти закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

"Підтримаємо ініціативи президента з перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході. Запустимо програму "комерційної дипломатії" для просування українських товарів на глобальні ринки", - зазначено в тексті передвиборчої партійної програми.

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