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 Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС

Партія "Слуга народу" обіцяє реформувати Збройні сили України за стандартами НАТО, розширити співпрацю з Північноатлантичним альянсом і ЄС.

Про це йдеться у передвиборчій програмі "Слуги народу", прийнятій на сьогоднішньому з'їзді партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Встановимо витрати на оборону в розмірі не менше 5% ВВП. Відновимо реформування Збройних сил України за стандартами НАТО", - сказано в програмі.

Крім того, в партії мають намір зупинити відтік цінних кадрів з армії, ввести систему навчання і перенавчання солдатів і офіцерів, запровадити жорсткі покарання за корупцію і розкрадання в ЗСУ і Міноборони, децентралізувати і демонополізувати оборонні держзакупівлі.

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Також "Слуга народу" обіцяє прийняти закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

"Підтримаємо ініціативи президента з перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході. Запустимо програму "комерційної дипломатії" для просування українських товарів на глобальні ринки", - зазначено в тексті передвиборчої партійної програми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131405
 
   
 Топ коментарі
 
Відновлення територіальної цілисності без відповіді на питання ЯК ? - це лише порожнє гасло
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Снова только "сотрудничество".???
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Обо всем и ни о чем.

Программа о том чтобы была хорошая погода.
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А где же тезисы о реформировании судебной системы? не будет коррупционеров за решеткой, продажные судьи их отпустят, как и было
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Судебная система - п5. в программе
ЦН выложил не полностью
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Пропоную ще один пункт додати в програму: "Шаурма-це національна страва"!
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хорошая идея, особенно если учесть что порохосвинов от неё тошнит.
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Достатньо подивитися на ригівський склад Слуги народу, щоб стала зрозуміла брехня зекоманди. Їхній янукович теж багато говорив про НАТО, а почався Майдан.
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оууу, дедуля, та ты совсем посыпался. Вытри свою мазню, позорник
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09.06.19 18:13 Программа "Слуги народа": восстановление территориальной целостности, ....

Только начинайте с Крыма и помните создания московского анклава с оккупированных территорий в составе Украины не является восстановленной территорией.
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От цікаво: а яка стратегічна програма кожної партії, яка йде на ці вибори?
Ну, понятно, зебільна економічна програма сьогодні на зборищі зебільних оголошена разумковим: "Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции", якщо кому подобається - лайкайте. Міжнародна: "Поддержка инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе" - і це при тому, що на західних наших кордонах у нас проблеми лише з одним сусіднім урядом. Внутрішня: "Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО" - і це при тому, що вже нині видатки на оборону України складають 5,4%; а ЗСУ вже три-чотири останніх роки реформуються саме під згадані стандарти! Ба, більше: з метою вступу в НАТО - про що зебільні і не заїкаються! А обіцянка "принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" - цяцянка; оскільки поточний уряд і парламент постійно приймають такі нормативні акти, аж до приведення тарифів до ринкових, на вимогу тих же угод між Україною та ЄС! І, взагалі, квінтесенція їх намагань (програм) - "новые лица"; а що за морди, що і хто за ними - вважають, що не суть важливо. Всі зебіли з цим погоджуються.
Програма жопоблоково-парашинських, якими би облудними виразами вона не обставлялась - полягає в тому, щоб "сдаться Путину, получив назад оккупированный Донбасс вместе с тамошним сепарным избирателем «в качестве законных представителей его народа» на условиях федерализации".
Навпаки, порошенківська програма ясна доневмоготи і підтверджена практичними попередніми кроками: від слогану "армія-мова-віра" до практичних кроків по: 1.опору ворогу по захисту територіальної цілістності України; 2.створенню боєздатних збройних сил та інших мілітарних підрозділів України; 3.утворенню та підтриманню дієздатної міжнародної антипутінської коаліції з наступними міжнародними санкціями проти агресора та окупанта; і, як наслідок, постійне послаблення його міці; 4.входженню України на правах рівноправного члена в НАТО та ЄС; 5.проведення в Україні політико-правових реформ; 5а.проведення в Україні справжніх ринкових реформ по зразку проведених в країнах колишнього совкового табору (країни Прибалтики, Польша, Чехія, Словаччина, Румунія, тощо); 6.досягнення Україною рівня життя та рівня цін на товари (в т.ч. такого товару, як робоча сила); 7.співробітництво з міжнародним донорськими організаціями штибу МВФ, СБ та з Євросоюзу для ліквідації негативних наслідків економічної політики та боргів попередніх урядів Тимошенко-Азарова.
Зрозуміло, що це далеко не всі тези програми Порошенка; це лише основні.
Але що пропонують його конкренти? Що пропонують новоявлені "слуги"? Чи "націоналісти"?А - нічого, що схвалюють в Євросоюзі... Так що, ми ідемо в Європу, чи назад - в парашу, в диктатуру? А по настрою 73%зебілів, схоже, що з відкатом...
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Зеленский, что сепаратистка Штепа делает в твоей команде?
Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 3176
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в команді Зеленського немає Штети у вас галюцінанції від торту рошен до речі чому реформований петею суд ії не посадив на 5 років за сепаратизм?
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Потому что такое хохляцкое быдло как ты волало за цибулюподесятьгрывень.
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від тієї, що й Розумков - Партія регіонів, ну тобто в її підрозділах.
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Ти обдолбаний? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 7913 Ви там хоч похмеляйтеся деколи всім кодлом. Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 3792 ЯКИМ ***м штепа до Зе? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 9541 До речі, розумник, ти там до господських дуп побилжче, то може відповісиш - ЧОМУ Гриць, матіос та ТРИ генітальних прокурора Пепса за ПЯТЬ років її НЕ посадили? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 9469 Чи ти таки балаболка на зарплаті? Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 1254
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засохни, зебільний! "Садить" суд, а не президент. Чи у вас програма "президент має бути диктатором"!? Так і скажи...
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Слуга народу клоном і ребрендінгом ПР.
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Які плани на мовний закон?
Скільки ще зебільний Вєчєрній квартал та інша гидота буде зніматись кацапською мовою?
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та нема там планів... окрім того, щоб скасувати Закон. Зебіл же пояснював перед президентстькими.
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ЗЕ, ПРОСНИСЬ!!!
Вся эта "программа" уже ВЫПОЛНЕНА в 2016-2018 годах!

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Верните Порошенко и он пообещает вступление в Галактический Союз и в НАТО Империю Ситхов!
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Зебилы перечеркнули галактическое будущее Страны и тем загубили ЮжМаш! Доколе!
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АААААААА!!!!А как же дорога Кировоград-Николаев?????
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Знову шут у Порошенко вкрав програму. Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС - Цензор.НЕТ 1407
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