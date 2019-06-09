 Програма "Слуги народу": відновлення територіальної цілісності, співпраця з НАТО та ЄС

Про це йдеться у передвиборчій програмі "Слуги народу", прийнятій на сьогоднішньому з'їзді партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Встановимо витрати на оборону в розмірі не менше 5% ВВП. Відновимо реформування Збройних сил України за стандартами НАТО", - сказано в програмі.
Крім того, в партії мають намір зупинити відтік цінних кадрів з армії, ввести систему навчання і перенавчання солдатів і офіцерів, запровадити жорсткі покарання за корупцію і розкрадання в ЗСУ і Міноборони, децентралізувати і демонополізувати оборонні держзакупівлі.
Також "Слуга народу" обіцяє прийняти закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.
"Підтримаємо ініціативи президента з перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході. Запустимо програму "комерційної дипломатії" для просування українських товарів на глобальні ринки", - зазначено в тексті передвиборчої партійної програми.
Программа о том чтобы была хорошая погода.
ЦН выложил не полностью
Только начинайте с Крыма и помните создания московского анклава с оккупированных территорий в составе Украины не является восстановленной территорией.
Ну, понятно, зебільна економічна програма сьогодні на зборищі зебільних оголошена разумковим: "Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции", якщо кому подобається - лайкайте. Міжнародна: "Поддержка инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе" - і це при тому, що на західних наших кордонах у нас проблеми лише з одним сусіднім урядом. Внутрішня: "Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО" - і це при тому, що вже нині видатки на оборону України складають 5,4%; а ЗСУ вже три-чотири останніх роки реформуються саме під згадані стандарти! Ба, більше: з метою вступу в НАТО - про що зебільні і не заїкаються! А обіцянка "принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" - цяцянка; оскільки поточний уряд і парламент постійно приймають такі нормативні акти, аж до приведення тарифів до ринкових, на вимогу тих же угод між Україною та ЄС! І, взагалі, квінтесенція їх намагань (програм) - "новые лица"; а що за морди, що і хто за ними - вважають, що не суть важливо. Всі зебіли з цим погоджуються.
Програма жопоблоково-парашинських, якими би облудними виразами вона не обставлялась - полягає в тому, щоб "сдаться Путину, получив назад оккупированный Донбасс вместе с тамошним сепарным избирателем «в качестве законных представителей его народа» на условиях федерализации".
Навпаки, порошенківська програма ясна доневмоготи і підтверджена практичними попередніми кроками: від слогану "армія-мова-віра" до практичних кроків по: 1.опору ворогу по захисту територіальної цілістності України; 2.створенню боєздатних збройних сил та інших мілітарних підрозділів України; 3.утворенню та підтриманню дієздатної міжнародної антипутінської коаліції з наступними міжнародними санкціями проти агресора та окупанта; і, як наслідок, постійне послаблення його міці; 4.входженню України на правах рівноправного члена в НАТО та ЄС; 5.проведення в Україні політико-правових реформ; 5а.проведення в Україні справжніх ринкових реформ по зразку проведених в країнах колишнього совкового табору (країни Прибалтики, Польша, Чехія, Словаччина, Румунія, тощо); 6.досягнення Україною рівня життя та рівня цін на товари (в т.ч. такого товару, як робоча сила); 7.співробітництво з міжнародним донорськими організаціями штибу МВФ, СБ та з Євросоюзу для ліквідації негативних наслідків економічної політики та боргів попередніх урядів Тимошенко-Азарова.
Зрозуміло, що це далеко не всі тези програми Порошенка; це лише основні.
Але що пропонують його конкренти? Що пропонують новоявлені "слуги"? Чи "націоналісти"?А - нічого, що схвалюють в Євросоюзі... Так що, ми ідемо в Європу, чи назад - в парашу, в диктатуру? А по настрою 73%зебілів, схоже, що з відкатом...
Скільки ще зебільний Вєчєрній квартал та інша гидота буде зніматись кацапською мовою?
Вся эта "программа" уже ВЫПОЛНЕНА в 2016-2018 годах!
НАТОИмперию Ситхов!