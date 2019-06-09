EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  2480  70
Все про:ПАРЄ (443) Росія (17390)

 Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав

Перший віцеспікер РФ Олександр Жуков розповів про "позитивні сигнали" стосовно того, що російська делегація може незабаром повернутися в ПАРЄ.

Росія сплатить внесок до бюджету Ради Європи лише після повного відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив перший віцеспікер нижньої палати російського парламенту Олександр Жуков, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має бути відновлена ​​повністю в правах, і тоді всі питання, зокрема фінансові, будуть вирішені", - підкреслив парламентарій. У зв'язку з цим він вказав на "певні позитивні сигнали", які лунають із боку ПАРЄ.

Росія в червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладенням на її делегацію санкцій в ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Але Росія спекулює цим питанням і не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Читайте також: "Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ

Зараз у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ у ПАРЄ попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131404
 
   
 Топ коментарі
 
Мокші з гнилих явропейців щей штраф здеруть, пеню і проценти.
 показати весь коментар
 
За деньги даже Гитлер и Усама-Бен-Ладен смог бы восстановить членство в ПАСЕ. Спрашивается тогда нах**** тогда вообще ета организация как и ООН, если в мире правят террористы и деньги.
 показати весь коментар
 
Посмотрим, как дорого стоят т. н. европейские ценности. Или бабло рашки дороже.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мокші з гнилих явропейців щей штраф здеруть, пеню і проценти.
 показати весь коментар
 
 
нуно взнос взять, а в правах не восстановить. Cимметричный ответ по феншую
 показати весь коментар
 
 
Шкуру они с них сдерут, с тупых, близоруких мещан. Заживо. Убьют и их, и их детей.
 показати весь коментар
 
 
саме так поступки гопнику і закінчаться, кацапи додавлять Раду Європи, коли вона вже виявляється пішла на поступки:
"В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом .......
Источник: https://censor.net.ua/n3131404"

Тому кацапи знають, що роблять, гнуть свою лінію до переможного кінця і таки посміються ще над продажними євпропейськими політиками та їх "цінностями"
 показати весь коментар
 
 
вони й так їх вже показують, кожного року приїждають "ночниє тьолкі" на своїх драндулєтах до Берліну, їх там ще й зустрічають упороті кацапські емігранти, ностальгуючі за совком, рассєєю і які там не були з часів перебудови
 показати весь коментар
 
 
По законам жанра сперва надо отстебнуть чиновникам ЕС а уж потом...
 показати весь коментар
 
Украина уже предлагала заплатить эти вонючие 30 млн.евро, что паРашей там и пахло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Брехня или есть где об этом почитать ?
А то гугл не слышал об этом широком жесте, что странно.
И как ни странно гуглится только предложение Пушкова Украине заплатить вместо России
 показати весь коментар
 
 
Посмотрим, как дорого стоят т. н. европейские ценности. Или бабло рашки дороже.....
 показати весь коментар
 
 
С этим, вообще-то, уже давно полная ясность!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что по этому поводу сказал регент разумков? Россия готова заплатить взнос в Совет Европы только после полного восстановления в правах - Цензор.НЕТ 2285
 показати весь коментар
 
 
Нет чтобы мнением царя Бенито Первого поинтересоваться......
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а воно йому, їм (всій команді Зєлємойського) треба? Ви чули хоч від когось з нової влади заперечення чи апеляції до ЄС, Ради Європи про Північний поток -2, наприклад? Зустрічався Зєлємойський от нещодавно з Головою Єврокомісії Юнкером, пообіймалися, полибилися, наказали один одному компліменті типу "класний мужик" і на цьому все. Всі чудові хлопці чи то мужики як Зєля каже, всі друзі, Україна незручних питань не ставить, Європу така позиція влаштовує.
 показати весь коментар
 
 
Это цена зебилов: недорого и мерзко. Не ценят себя, не будут ценить и другие.
 показати весь коментар
 
 
За деньги даже Гитлер и Усама-Бен-Ладен смог бы восстановить членство в ПАСЕ. Спрашивается тогда нах**** тогда вообще ета организация как и ООН, если в мире правят террористы и деньги.
 показати весь коментар
 
 
-"бизнесс-и ничего личного"... Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5551 остальное-"глубокая азабоченнось"...
 показати весь коментар
 
прыйшла пора в "миротворец" записывать странами...
фрицам полюбэ колысь аукнется...
 показати весь коментар
 
Пордала нас Европа за вонючие взносы.
 показати весь коментар
 
 
В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи. Источник: https://censor.net.ua/n3131404

Так их не выперли они сами не ходят
 показати весь коментар
 
 
Денюжку экономят и воду варят, уроды наглые. Куда уж нашим из фэйсбука рулить
 показати весь коментар
 
 
Глубокоозабоченные типа европецы они такие... И соснут и подмахнут... Как их мокша, жлобов, строит...
 показати весь коментар
 
Любят они с фюрерами нянчиться. Ничему их история не научила. А потом рыдают все
 показати весь коментар
 
 
Да, херр уже давно всем сказал, что он "поехал", а они все с ним как с нормальным. Шоб не поздно схаменуться было
 показати весь коментар
 
Раша в своем репертуаре ....козлы.....
А европа без яиц (НУ РАЗВЕ В СМЯТКУ)
 показати весь коментар
 
 
Ой, да кому этот Совет Европы сдался? Что они там решают?
 показати весь коментар
 
Пусть восстановит права Украины на собственную территорию.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
России ПАСЕ что шла, что ехала. А вот для ПАСЕ Россия достаточно важна. Дело даже не только в деньгах, а в том что если ПАСЕ игнорирует одна из важнейших стран Европы - то как ПАСЕ может считать себя органом обьединяющим Европу?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну может у неё другая идеология - но и территориально, и по экономическим связям - она часть Европы. При том весьма значительная.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Катя-2 называла остальную Европу - Европейский полуостров
Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5848
 показати весь коментар
 
 
ни территорильно, ни экономичски, ни тм более идеологически, Раша никогда не была Европой и никогда не будет. Петя первый уговорил еропейцев перенести границу до Урала.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя первый уговорил еропейцев перенести границу до Урала.

Эпично...

А товарооборот поболее ВВП некоторых стран Европы - это не экономическая связь?
 показати весь коментар
 
 
третий райх тоже был частью ойропы...
 показати весь коментар
 
 
кацапи, ну, ви раді за Росію?
щось не бачу танців під балалайку
 показати весь коментар
 
 
а теперь рассея ещё и купит следующее "Евровиденье"...
 показати весь коментар
 
Ой, а шо такое? Краденная туалетная бумага и канцтовары закончились у свиней?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
мародер порошенко и здесь все просрал, это оценка 5 лет правления свинарчуков Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 1691
 показати весь коментар
 
Bednyje jest Evrodeputaty,tak nuzny im i ecio dengi i iz benzokolonki Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5456 .Sto tam polucajet skromnyje 7000 evro v ruki i ecio 4000 evro na drugyje zatraty zyljio,pokusat,telefony.11000 evro v mesiac eto konecno malo dlia nix Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 6987
 показати весь коментар
 
 
Ranse byli raznyje zarplaty ot strany zavysilo ix zarplaty.Teper sravniali nemec ili rumyn ta ze zarplata.Gde to 4 miliarda evro v god uxodyt tolko na zarplaty im.Tut ecio jest kompensaciji,jesly dopustim etogo deputata nevyberet na drugoj srok ili on otkazyvajetsia ucastvovat v drugyx vyborax.Tut suma idiot pro sotniu tysiac evro Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 5639
 показати весь коментар
 
Jest takyje deputaty sto za vsiu kadensiju 5 let ne slova neskazal,ni odnogo zamecanyje ili popravki ********,a dengi polucajet te ze.Vot zyzn spish sebe i polucajes 11 tysiac evro,a potom ecio i sotnia tysiac kompensaciji za xorosouju rabotu polucajes ,jesly ustajios i neidios na drugyje vybory Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2180
 показати весь коментар
 
Банальний підкуп і шантаж з розрахунку на жадібність європейців.
 показати весь коментар
 
 
и таки сработало...только видимо-боком выйдет...и им и нам...
 показати весь коментар
 
 
Какой подкуп и шантаж? Где? РФ прогнали - вот она и не платит взносы. А что должна платить?
 показати весь коментар
 
если раша появится в паре то украине нужно от туда уходить громко хлопнув дверью. тогда никаких европейских ценностей там нет, а за нами пойдут прибалты, поляки и паре вообще потеряет свой авторитет. а это на руку только кацам
 показати весь коментар
 
 
И куда уйдешь? В Африку? Никто никуда не пойдет. Придется терпеть, раз выбрали Зеленского. Это цена и это только начало.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Просто интересно: может вам в Украине и виднее, но что бы сделал против этого Порошенко? Что там вообще зависит от Украины? Слово Украины против слова Германии и Франции? Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 4052
 показати весь коментар
 
 
а слово германии и франции против сша?)))) поляки не смотрят на германию они просто дружат с сша, делов то)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И много США наговорили Германии и Франции по поводу Северного потока 2? В ЕВРОПЕ слово Германии будет посильнее слов США.
 показати весь коментар
 
Ну а дальше что? Потеряет в весе и все. По сути уже Украина остается один-на-один(почти как 1+1) с Россией. Если еще и с ПАСЕ сбежать - значит усложнить себе жизнь. А она и так непростая.
 показати весь коментар
 
читай выше, только сша, канада и англия наши надежные партнеры, европа очень слаба духовно и политический. они за прибыль мать родную продадут
 показати весь коментар
 
 
ох, ёпрст... нах такое к вечеру постить?! Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2251
 показати весь коментар
 
 
пусть башляют! главное, шоб не стреляли (с) калокучмозел
 показати весь коментар
 
 
КАК ЖЕ Я ХОЧУ ЧТО Б ОНИ ИХ ВЕРНУЛИ А РАША БАБКИ НЕ ЗАПЛАТИЛА, И СКАЗАЛА А ТЕПЕРЬ САНКЦИИ СНИМИТЕ ТОГДА ЗАПЛАТИМ. ПРОСТО В ИТОГЕ КАК ШЛЮХУ СЄ КИНУТ, И МОЖНО ПОТОМ БУДЕТ ТОЛЬКО РЖАТЬ НАД НИМИ НЕ БОЛЕЕ
 показати весь коментар
 
 
Деньги вперед , а стулья все-равно получите без ножек !!!
Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2354

 показати весь коментар
 
Если ПАСЕ вернет РФ только из-за взносов это говорит что там засели бандиты и террористы которые поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
 показати весь коментар
 
 
Все продается и все покупается - европейские ценности.
 показати весь коментар
 
 
а нафига им мазу тянуть за Украину, если мародер порошенко все продавал и покупал? хитрожопая власть мародера порошенко хотела на двух стульях усидеть, вот и досиделать, что рухнула дупой на пол
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой ржака... На одной странице последователи нового и старого президентов обвиняют друг друга в том что это из за их президента происходит то - на что Украина и повлиять то не может... Интересно: а если выйдет статья о прилёте инопланетян - они смогут найти возможность и там агитировать??? Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 9784
 показати весь коментар
 
 
напиши статью, и собирай статистику, ответ заноси в диссертацию, станешь доктором околокукольных наук Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав - Цензор.НЕТ 2012
 показати весь коментар
 
«Кто платит, тот и заказывает музыку»©️, или «Кто девушку ужинает, тот её и танцует»©️.
 показати весь коментар
 
 
ну что сказать? воно і сразу було видно...
Европе так выгодно, спокойно и сыто... у них своих проблем за гланды...на фиг им еще чужие
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав
 
 
 
 
 
 вгору