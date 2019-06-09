 Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав

Росія сплатить внесок до бюджету Ради Європи лише після повного відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив перший віцеспікер нижньої палати російського парламенту Олександр Жуков, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія має бути відновлена повністю в правах, і тоді всі питання, зокрема фінансові, будуть вирішені", - підкреслив парламентарій. У зв'язку з цим він вказав на "певні позитивні сигнали", які лунають із боку ПАРЄ.
Росія в червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладенням на її делегацію санкцій в ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Але Росія спекулює цим питанням і не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.
Зараз у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ у ПАРЄ попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.
"В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом .......
Источник: https://censor.net.ua/n3131404"
Тому кацапи знають, що роблять, гнуть свою лінію до переможного кінця і таки посміються ще над продажними євпропейськими політиками та їх "цінностями"
А то гугл не слышал об этом широком жесте, что странно.
И как ни странно гуглится только предложение Пушкова Украине заплатить вместо России
фрицам полюбэ колысь аукнется...
Так их не выперли они сами не ходят
А европа без яиц (НУ РАЗВЕ В СМЯТКУ)
Эпично...
А товарооборот поболее ВВП некоторых стран Европы - это не экономическая связь?
щось не бачу танців під балалайку
Европе так выгодно, спокойно и сыто... у них своих проблем за гланды...на фиг им еще чужие