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Все про:бізнес (325) СБУ (4390) Баканов Іван (19) Шемета (3)

 Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій України та Радою бізнес-омбудсмена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Участь у зустрічі взяли бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, президент Американської торгової палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко та президент Спілки українських підприємців В'ячеслав Климов.

На зустрічі обговорювали запобігання незаконному втручанню силового блоку в діяльність бізнесу.

Крім того, розглянули питання загроз легальному бізнесу, протидії контрабанді та розвитку партнерства держави і бізнесу у сфері кібербезпеки.

"Представники бізнесу одностайно зауважили позитивну динаміку діяльності СБУ у співпраці з бізнес-організаціями, унаслідок якої зросла довіра до спецслужби", - сказано в повідомленні.

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Іван Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками вітчизняного й іноземного бізнесу для поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131403
 
 
 Топ коментарі
 
Барыга и шестерка олигарха управляет Безопасностью Украины - это даже не наркоманские штучки, или шизоидные закидоны. Это откровенное вредительство и государственная измена!!!
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса - Цензор.НЕТ 8375
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду
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для этого надо просто не вмешиваться ...а не собирать бизнес у себя в кабинете
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ну о чём бизнесменам разговаривать с лузерами. Это всё равно, что стричь свинью Визгу много а шерсти мало.
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ага, поэтому мародер порошенко там отчаянно визжал на сцене перед стадионом, уже тогда эта свинья прочувствовала, что будет пострижена 73% избирателей Украины В.о. глави СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 3400
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А чо ему визжать? И много он потерял, чтоб визжать? Он всё равно остался в 73 раза богаче 73х процентов населения Украины!
Будет себе отдыхать да внуков няньчить.
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ха-ха, насмешил, недавно ещё мародер блеял через год, как через год, и готов стать премьером после выборов в раду, а ты про внуков и отдых В.о. глави СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 899
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"тот, у кого 5млн, вдвое беднее того, у кого 10"...
Но ВИЗЖАТЬ у него нет ни малейших причин.
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во как тебя слово визжать цепануло Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 2799, визжит порохокряк, все время лживо визжит и ещё и пританцовывает, как мешок с дерьмом на сцене возле стадиона Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 2799
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Порядок и точность люблю. Просто "визжать" описывает вовсе не ту реакцию, которой реагирует вполне довольный собой и спокойный за свое будущее миллиардер.
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это твоя трактовка собственных инсинуаций, оставь её для себя, а я как нибудь сам, без тебя разберусь, визжит подлец порошенко или как пес лает Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 5406
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не зелебенцы ли выступали против вмешательства сбу в экономическую сферу?
или он их собрал сказать,шо они теперь свободны от крышевания?
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"обсуждали предупреждение незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.Источник: https://censor.net.ua/n3131403"
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для этого надо просто не вмешиваться ...а не собирать бизнес у себя в кабинете
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Проблема в том, что вмешиваются мелкие начальники на местах - вот и.о. и обсудил вопросы коммуникации с бизнесом в случае такого вмешательства...на сколько я понял.

Вряд-ли размер поборов обсуждался бы в присутствии следующих лиц: "бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко"
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ты разве не помнишь,как в совковых газетах надо было читать между строк?
и как речи надо было оценивать не по сказанному-а по умолчаниям
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А в чем были умолчания? Не те приглашенные, чтобы обсуждать размеры откатов - состав встречи предполагает скорее мою версию.
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Mojesh objasnit pliss kak kinoprodusser mojet bit I.O.SBU - produssirovanie filmov i SBU eto voobshe to raznie veshi , ne budem govorit o kompetentnosti i.o. , tak kak drugoj sekreter SNBO daje ne znal gde nahoditsa ego rabo4ee mesto po kakomu adresu , a za te jakobi ukradennie servera s apparaturoj iz AP toje mol4it, no vsya technika ottuda na balance v DUSE pri AP ,
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лыйтинант бакланов просто цикавыться своими перпективами в списке форбес...бизнесюки в кОбинете в нэдилю?
послешаббатие,карл...
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для этого надо просто не вмешиваться ...а не собирать бизнес у себя в кабинете

Будут сажать?
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От ви над ним смієтесь.а уявляєте,як воно,коли Бєня вставляє ?
В.о. глави СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу - Цензор.НЕТ 7613
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А може то не Беня вставив, що аж очі з орбіт вилазять?
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Почти как "кардинал и галантерейщик".
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Представителям ЧК/ГПУ/НКВД/СМЕРШ/КГБ СССР/СБУ НЕ ВЕРЮ!!!!
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Ну звичайно. Баканова, як в.о. голови спецслужби воюючої країни найбільше цікавить зустріч з представниками бізнесу. Це - пріоритети Зекоманди. Апаршина цікавить "надлишкове майно" в армії, Баканова - інвестиційний клімат. Робота СБУ для залучення інвестицій повинна бути тихою. Це повинно бути забезпечення безперервного елементу в країні. Попередження терактів, боротьба з рейдерством, випереджувальна робота на окупованій території. Для ведення цієї роботи зустрічі з бізнесменами не потрібні - потрібні зустрічі з аналітиками, аюентами, розвідниками.
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Вы так пишите, как будто считаете, что литинант бакланов имеет хотя бы приблизительное представление о том, что это за зверь такой, этая СБУ и чем там народ вообще занимается. А откуда ему это знать, он же всю жизнь юристом в шоу-бизнесе. Как оформить левый концерт или спрятать прибыль в офшорах, это его. А вы про какое-то предупреждение терактов, встречи с разведчиками и подобные непонятные для нашего литинанта материи. Да и едва ли в СБУ работают такие олухи, что они будут этого хмыря посвящать в свои секреты и знакомить со своими методами работы. Ведь неизвестно, кому он все это может слить.
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Навпаки. Я вважаю, що до вступу на посаду, яку у нормальній країні віддають ВИКЛЮЧНО!!! професіоналам Баканов навіть лейтенантські погони не носив, як і військовий однострій.
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Да я пошутила. То, что вы не считаете нормальным пребывание в должности зам. главы СБУ этого хмыря , мне понятно.
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Представителям ЧК/ГПУ/НКВД/СМЕРШ/КГБ СССР/СБУ НЕ ВЕРЮ!!!!

Блажен,кто не верует,ибо не разочаруется...
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ну а шо? хромосома же=))))

КАНАДА ПАМАГИ!
К президенту России уже не обращаются

Жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизни. Они заявили, что в городской черте действует несколько угольных разрезов, на которых добыча ведется открытым способом.+
«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - обратились к руководству Канады горожане.
Жители заявили, что владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами. Но эти нормы были разработаны много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. «Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», - говорится в послании.
Жители Киселевска отметили, что неоднократно обращались к пыне, но ни один из них не получил ответа от пынеадминистрации президента. Отчаявшись, люди решили просить помощи у лидеров других государств. «Нам сложно быть патриотами своей страны», - заявили они.
https://www.facebook.com/100009891067102/videos/906634599676234/
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жителям киселевска надо бы брать что-то тяжелое и стреляющеев руки и идти уничтожить технику на предприятии вместе с дирехтором.
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Барыга и шестерка олигарха управляет Безопасностью Украины - это даже не наркоманские штучки, или шизоидные закидоны. Это откровенное вредительство и государственная измена!!!
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса - Цензор.НЕТ 8375
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду
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Бакланову пару дней назад присвоили звание младшего лейтенанта. Оно в армии не служило и даже на военной кафедре в ВУЗе не обучалось. А теперь командур при погонах.
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а от пАгон с бАльшими звЁздыми
которые почти в полном составе в крысме и дамбасе на сторону кацапов перешли, что скажете ?
много толку от их службы ? не напрягают вас ?
рошенки не воняют ?
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От зебільне, пілять. Та ж такі самі, як цей "лейтенант" і з великими зірочками переходили! І воно ж перейде, як тільки гешефтом запахне. І ще, невже ви не розумієте, що всі ці липові звання, незаконні призначення, порушення законів боком вилізуть? І, що найгірше, не їм, а всій країні?
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ещё раз, если «законные» ахвицеры СБУ крышуют
наркоторговлю и промышляют бандитизмом, то что то
может измениться
либо рриходят новые младший лейтенанты
либо приходят бандиты с лубянки на подготовленные насиженные места
больше скажу, беглый Онищенко куда порядочней
многих оставшихся
вспомните, как ваши «законные» оыицеры
атаковали ночью квартиру в которой были женщины и дети,
устроили там кровавую бойню и похитили ребёнка
........................
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Ідіотська відмазка в стилі "Сам дурак". Ми чинимо беззаконня, бо поередники так чинили! Виправдовувати відверте беззаконня боротьбою з беззаконням? А де ж межа, де той край, через який переступати не можна? І до чого все то має дійти, чим закінчитись? І що ж тоді міняється?! зЕбілізм рулить...
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То есть сразу хочет показать, что Служба БЕЗОПАСНОСТИ так и будет доить бизнес, а заниматься непосредственно безопасностью им не выгодно. Шпионов и диверсантов ловите, суки, а не ларьки на базаре окучивайте...
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кінець епохи зубожіня, пора лохів доїть И.о. главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса - Цензор.НЕТ 9631
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Дно? Та ні, на жаль, до дна ще далеко. Ми ще таке побачимо, що ой-ой-ой...
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что то вас так торкает, «незаконно»
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Посада голови СБУ передбачає ОБОВ*ЯЗКОВУ наявність військового звання, лейтенант, хоча б. Баканов був призначений на цю посаду не лише БЕЗ ЗВАННЯ, а й без будь-якого відношення до військової служби. Звання ж "отримав" таємно, не маючи на то НІЯКИХ ЗАКОННИХ підстав. Цікаво, як це можна кваліфікувати? Держбезпека і в такий спосіб посада? Не підкажете? Хтось там щось про бариг нам розказував, про мародерів, про боротьбу з корупцію, про закон?
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Снова СБУ будет бизнес "курировать", как при овоще?((. Война у нас, директор квартала 95 идет!
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Обсуждали незаконное вмешательство силового блока в деятельность бизнеса, рассмотрели вопросы угрозы легальному бизнесу........
Если честно, думала всегда, что СБУ занимается исключительно безопасностью Украины.........
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Не только...они бизнес доили все время - полномочия позволяют.
Тот же Семочко, когда работал в СБУ, перекрыл поставку оппаратов для гемодиализа, требуя у бизнеса откатов. 200 человек из-за него умерли.
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Tierre,
Ясненько.........
Спасибо за разъяснения🙂
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- Хачу вас всех поздравить! С єтого дня никакого давления на бизнес не будет. Вы рады?
- Очень рады ваше сиятельство.
- Ну тогда вот вам счет на кайманах куда ежемесячно будете добровольно перечислять половину прибыли. Без малейшего давления.
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А не пошел-бы ты "брателло" на ***??? Дружеский вопрос и ожидаю "дружеский ответ ---- хто "не сидел" тот не поймёт........
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Всех "сидельцев" "дружески" посылаем туда же. Людей среди вас мало - одно отребье.
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Дружеский вопрос и ожидаю "дружеский ответ ---- хто "не сидел" тот не поймёт........ Одно помни --- "от тюрьмы и от суммы не зарекайся".....
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В Херсонской области в обласных депутатах некто Черепаха. Во времена Януковича шел от регионалов, после Майдана прошел от Порошенко, сейчас нацелился на Верховну раду от Зеленского. Многовекторный человек. Прям как Юлий Цезарь. Только тот совмещал несколько занятий, а этот совмещает несколько партий.
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"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - заявил Разумков.

лив ты -молодец . вывел иуду на "чистую воду" доложи куда следует....
Источник: https://censor.net.ua/n3131380
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Кто его туда принимал, тот пусть и долаживает.
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....если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки",......
помоги людям, открой им глаза.....
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Бери и открывай, если такой идейный.
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А о цікаво,а знає це і.о. що таке оперативно - розшукова діяльність? Чи це буде Юра number two?
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.

подоить-с... ?
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Зеля зуб давал, что СБУ не будет вмешиваться в бизнес.
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Цікаво, скільки у нього зубів після обіцянок залишиться?
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История умалчивает сколько к концу правления у Чаушеску зубов оставалось. Но, думаю, приблизительно столько же.
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он же не говорил что свой зуб ставит. Надо будет - ведро зубов у бомжей насобирают.
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Какие нахрен это представители бизнеса,кучка идиотских подхалимов,ничего в бизнес среде не поменялось,взяточники и вымогатели все на своих места,только слега притихли,законы разрешающие штафовать бизнес в обход суда продолжают действовать - потроховская система коррупции жива и не собирается сдаваться.
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За одно и решили кто и сколько будет отстегивать для положительного решения данного консенсуса
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ета встреча указала- отсутсует служба занимающаяся безопасностью страны
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СБУ разве должно бизнесом заниматься? Не безопасностью?
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Я думаю он предлагал корочки СБУ по скидке, спецсигналы, и блатные номера. А ещё защиту от проишествий за отдельную плату.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТ.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу
 
 
 
 
 
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