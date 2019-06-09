 Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Участь у зустрічі взяли бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, президент Американської торгової палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко та президент Спілки українських підприємців В'ячеслав Климов.
На зустрічі обговорювали запобігання незаконному втручанню силового блоку в діяльність бізнесу.
Крім того, розглянули питання загроз легальному бізнесу, протидії контрабанді та розвитку партнерства держави і бізнесу у сфері кібербезпеки.
"Представники бізнесу одностайно зауважили позитивну динаміку діяльності СБУ у співпраці з бізнес-організаціями, унаслідок якої зросла довіра до спецслужби", - сказано в повідомленні.
Іван Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками вітчизняного й іноземного бізнесу для поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Будет себе отдыхать да внуков няньчить.
Но ВИЗЖАТЬ у него нет ни малейших причин.
или он их собрал сказать,шо они теперь свободны от крышевания?
Вряд-ли размер поборов обсуждался бы в присутствии следующих лиц: "бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко"
и как речи надо было оценивать не по сказанному-а по умолчаниям
ланов просто цикавыться своими перпективами в списке форбес...бизнесюки в кОбинете в нэдилю?
послешаббатие,карл...
Будут сажать?
Блажен,кто не верует,ибо не разочаруется...
КАНАДА ПАМАГИ!
К президенту России уже не обращаются
Жители Киселевска пожаловались премьер-министру Канады на невыносимые условия жизни. Они заявили, что в городской черте действует несколько угольных разрезов, на которых добыча ведется открытым способом.+
«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - обратились к руководству Канады горожане.
Жители заявили, что владельцы угольных предприятий пренебрегают интересами жителей, прикрываясь санитарными нормами. Но эти нормы были разработаны много лет назад, когда уголь не добывали в таких количествах. «Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. Многие наши чиновники встают на сторону угольщиков», - говорится в послании.
Жители Киселевска отметили, что неоднократно обращались к пыне, но ни один из них не получил ответа от пынеадминистрации президента. Отчаявшись, люди решили просить помощи у лидеров других государств. «Нам сложно быть патриотами своей страны», - заявили они.
https://www.facebook.com/100009891067102/videos/906634599676234/
Это ЧМО теперь имеен допуск к секретной информации
Беня возможно опять сбежит, но Зеля-наркоман получит тюремный срок за свою Зеко-манду
которые почти в полном составе в крысме и дамбасе на сторону кацапов перешли, что скажете ?
много толку от их службы ? не напрягают вас ?
рошенки не воняют ?
наркоторговлю и промышляют бандитизмом, то что то
может измениться
либо рриходят новые младший лейтенанты
либо приходят бандиты с лубянки на подготовленные насиженные места
больше скажу, беглый Онищенко куда порядочней
многих оставшихся
вспомните, как ваши «законные» оыицеры
атаковали ночью квартиру в которой были женщины и дети,
устроили там кровавую бойню и похитили ребёнка
........................
Если честно, думала всегда, что СБУ занимается исключительно безопасностью Украины.........
Тот же Семочко, когда работал в СБУ, перекрыл поставку оппаратов для гемодиализа, требуя у бизнеса откатов. 200 человек из-за него умерли.
Ясненько.........
Спасибо за разъяснения🙂
- Очень рады ваше сиятельство.
- Ну тогда вот вам счет на кайманах куда ежемесячно будете добровольно перечислять половину прибыли. Без малейшего давления.
лив ты -молодец . вывел иуду на "чистую воду" доложи куда следует....
Источник: https://censor.net.ua/n3131380
помоги людям, открой им глаза.....
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
подоить-с... ?