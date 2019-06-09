 Білу Церкву відключать від водопостачання через те, що в річку Рось впав автомобіль з інсектицидом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Білоцерківської райдержадміністрації у фейсбуці.

"Відключення води в місті Біла Церква сьогодні, 9 червня, о 23:00", - сказано в повідомленні.

Зокрема, згідно з інформацією, в селі Збаржівка Погребищенського району під час транспортування 1 тонни інсектициду "Нурел Д" автомобіль перекинувся в притоку річки Рось.

"На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм. Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до всіх мешканців із повідомленням про заборону вилову риби, купання і випасання худоби в акваторії річки Рось", - повідомили в РДА.

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Водночас повідомляється, що водопостачання в місті відновиться після проведення досліджень води.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

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