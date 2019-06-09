 Білу Церкву відключать від водопостачання через те, що в річку Рось впав автомобіль з інсектицидом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Білоцерківської райдержадміністрації у фейсбуці.
"Відключення води в місті Біла Церква сьогодні, 9 червня, о 23:00", - сказано в повідомленні.
Зокрема, згідно з інформацією, в селі Збаржівка Погребищенського району під час транспортування 1 тонни інсектициду "Нурел Д" автомобіль перекинувся в притоку річки Рось.
"На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм. Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до всіх мешканців із повідомленням про заборону вилову риби, купання і випасання худоби в акваторії річки Рось", - повідомили в РДА.
Водночас повідомляється, що водопостачання в місті відновиться після проведення досліджень води.
Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.
Это он довел страну до абсурда!
Любим рыгов, выбираем актера, его интернет троли открыто ненавидят Украину!
Что я не так сказал? А?
"его тролли" - это чьи?
Да, пэдрот довёл страну до ручки - всё сопровождение велось лично ему.
Не полинитесь, прочтите ... Выше по ветке ...
https://antikor.com.ua/articles/308510-v_reku_rosj_iz-za_dtp_vylilosj_smerteljnoe_veshchestvo_pogibla_ryba_v_beloj_tserkvi_otkljuchajut_vod
Педофилией называть древних дев в 15 лет, которые выглядят на все 20-25 есть постная ***** какая-то и инструментом для компромата их жертв. Че паспорт у каждой выдуривать надо, а если у нее нету ничего при себе? В исламе с 13 лет отдают, итак скоро всех ислам накроет, так что сопротивление бесполезно перед приходом ислама.
В сапецслужбах кхб еще с сссср есть разные касты: опущенные питарасы активные и пасивные(инфа от самых чекистов в общепит - сами ржут с ***** и его туристов), в основном работают за рубежом, так как нужно работать с разными клиентами для вербовки, то очко должно быть рабочим, прогретым как движек перед гонкой и разболтанным на всякий случай, чтобы не вызывать подозрения что петух вшивый и гавно вдруг не выпадает при обычной хотьбе как у козы горошками. Что можем наблюдать с солцберецких башировым и его бидруга. Есть каста полуопущенных, такие на первый взляд врод нормальные, но так или иначе ихний исход понятен. Почему?
Таким являлся пу. Его специализация была "собиратель компромата". то есть расставляет там разные девайсины для скрытой съемки на пленку и потом шантажа для получения своих выгод(трамп одна из его жертв, потому его и чекисты двинули в президенты сша). Реклама для гомопарадов является КРАЕУГОЛЬНОЙ. Так же и тут. Постоянные просмотры пленок с ***** детей оставляет также отпечаток в голове *****. Его сексуальная прошивка перенастраивается и перезаписывается с каждый раз новым сеансом приклеивания в мозгу человека вида сексуального наслаждения у субъекта с новым(уже не бабенцией) объектом получения его. То есть эрекция на голую бабенцию уже стерта из бошки, а эрекция перезаписана только для младенцев. То есть у ***** на баб уже не стоит(последний раз было на спортизгибательниц как кабаева, которая на козле много новых поз не проеденных для ***** может показать), а стоит только на детей - кули, издержки профессии.
Потому парады - основную причину РЕКЛАМЫ для детей и других должно быть строго запрещено. Что говорить про детей, если сексуальная прошивка способна перезаписываться у профессиональных ********* таких как *****. За рекламу лгбт(или как петушня там себя называет не имеет отношения), нужно уничтожать, видя какую мощную силу потом она способна генерировать. Земное быдло этого не понимает, но проблема в том, что в этом мире есть те, кто это понимают. А откуда они это знают? И кто они, раз под их контролем самые сильные спецслужбы этого мира? Видя с какой агрессией они это навязывают, даже в воюющей стране.И почему никто ничего не знает о них? И, вообще, куда они так спешат, обычно на бОльших временных дистанциях работают? Инструмент быстропортящийся?
То что случилось с *****м, стается с обычными противниками *********. Сильно против ********* тоже не поборешся, так как можно повредить себе прошивку.У ********* на западе есть случаи, когда они по зомбоящику кичатся, что бывший ихний ярый противник сам ********* стал. Так что меньше просматривайте гомосяцкие фотки и их рекламу.
Сексуальная прошивка имеет высокую ментальную мощность для выживания вида. Если на западе по поднятию цены на влагалище, навязыванием новых стереотипов через зомбоящик с одной стороны давят на эту ментальную мощность и бабы начинают давать только лучшим 5%, остальные 95% или епут старух, или тупо дрочат(такой как президент макрон ТОЖЕ мимо кассы как мы можем видеть по его жене). Можем видеть, какие последствия эта ментальная мощь механизма выживания превращается: в табуны извращенцев, больных моньяков и пр., что есть причиной пропадания детей каждый день больше, чем погибает воинов на войне. Немецкие извращенцы(бывшие дрочеры как макрон) крадут детей в украине КАЖДЫЙ ДЕНЬ БОЛЬШЕ, чем ***** убивает на востоке.
Потому никакой рекламы лгбт *********. В резервации их(можно сделать в берегово в три слоя колючки).Они убивают больше, чем *****.Считайте извращен войну германии против вас вторым фронтом. Потому цену влагалища нужно снижать, уничтожать всякие программы "найти жениха", журнашлюх расстреливать.Чтобы бабенции больше давали более простым, а не "каждая каралева и подавай ей принца на коне за сто тонн, ниже она даже смотреть не будет".Потому убивать ведущих "найти жениха", несущим поднятием цен на песту, ЕСТЬ ДЕЛОМ ПРАВЕДНЫМ- будет меньше извращенцев и маньяков потом.Кому смешно это читать и считающие себя великим пикапером идут накуй - а СЛАБО им поднять эту тему?? Часто такие являются лживыми обычными упоротыми айфонщиками(и которые ездят на бляхах, а последний ифон со сша для прогрева собственной социальной значимости, потому что без этого прогрева он некомфортно чувствует себя в этом мире- потенцыклиент 6й палаты-просто посмотрите кто шатается возле нормальных ремонтных ифонов по записям - 90% епнутых и часто лживых понтострадальцев на бляхах).
оно так просто не пройдет.. эта ж хрень нигде не рассосется...
Рось - правый приток Днепра... от Винницкой до Черкасской обл.... привет всему живому!
только не надо про наживу