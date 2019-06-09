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Все про:Свобода (164) Тягнибок (89) Правий сектор (190) Ярош (101) Білецький (86) Національний корпус (201)

 "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку

Націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" оголосили про об'єднання для участі в дострокових виборах у парламент.

Про це під час з'їзду заявив лідер "Свободи" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Об'єднання очолить лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Під час з'їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об'єднаних організацій:

  1. Олег Тягнибок - лідер партії "Свобода";
  2. Андрій Білецький - лідер партії "Національний корпус";
  3. Дмитро Ярош - екслідер "Правого сектора";
  4. Андрій Тарасов - голова партії "Правий сектор";
  5. Руслан Кошулинський - заступник голови партії "Свобода";
  6. Богдан Бенюк - актор театру і кіно;
  7. Родіон Кудряшов - керівник центрального штабу партії "Національний корпус";
  8. Олександр Сич - ексвіцепрем'єр-міністр України;
  9. Пилип Іллєнко - голова Державного агентства з питань кіно;
  10. Юрій Сиротюк - директор центру "Українські студії стратегічних досліджень";
  11. Олег Петренко - народний депутат і член громадської організації "Цивільний корпус "Азов";
  12. Анатолій Вітів - ексдепутат від партії "Свобода";
  13. Андрій Левицький - лейтенант ЗСУ;
  14. Василь Лабайчук - голова центрального штабу "Правого сектора";
  15. Олександр Алфьоров - історик і представник "Національного корпусу";
  16. Андрій Мохник - ексміністр екології та природних ресурсів України;
  17. Олексій Кайда - ексголова Тернопільської облради;
  18. Арсеній Білодуб - музикант;
  19. Віктор Шендибило - юрист "Національного лорпусу";
  20. Олег Панькевич - ексголова Львівської облради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131399
 
   
 Топ коментарі
 
Я тут подумала і вирішила голосувати за них.
Бажаю перемоги !
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Как же петя без твоего голоса! Он на грани пролета! Не можна розпорошувати голоси!11 АРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ1
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я им уже пожелала удачи и заметьте есть полные данные кандидатов, а не то что у ЗЕ, только ФИО
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Они там все такие разные да и спонсоры у них как бы не с одной секты. Хотя, бпп и нф ....
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ага, і спонсори їм оплатили комплектацію батальйонів на фронт, що Свободі, що НК, ПС... Таких спонсорів тре' на руках носити.
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Не пройдуть, там нема в списках ригів і ездеків типу Порошенка, Ірки геращенко, Спіаака дімки, молодого регіонала Разумкова та іншої перефарбованої сто раз нечисті !
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Нема в списку чекіста Смєшка і кобзонового дружбана дімки Гордона... Непройдуть націоналісти ...
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Так себе списочек, особенно первая десятка. Но может и сгодится.
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Оце тема, на відміну від решти сміття...
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это тот нацкорус, который за Порошенко бегал?
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а че ж они сейчас не бегают за зе и его "командой"?
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Голоса сторонников "Слуги урода" таят на глазах. "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка - Цензор.НЕТ 8779
Одни побежали к "За жидя", другие в "Опаный блок", кто-то к Вакарчуку, кто-то к Ярошу, Гройсману, Юльке, и даже к мэзской "Доверяй Ворам"....
И того, "Слуга урода" - 0,1%
Придется Бене бегать по Раде, и скупать "тушки" за наличман "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка - Цензор.НЕТ 8779
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Необоснованый оптимизм. Тут как бы из проукраинских партий в Раде не оказался только БПП/ЕС...........Это три фейковых нациков оттянет голоса как раз у Голоса Вакарчука и у Гриценка с Самопомиччю.
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М-да, президентские выборы противников Зеленского ничему не научили. Ок, значит повторим урок ещё одним голосованием
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Ці підбарижники підуть слідом за баригою "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка - Цензор.НЕТ 5983
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Бачу тролів пучить від націоналістів "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 6760
От за кого треба ГОЛОСУВАТИ.
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Старшого парубия.Он на национализме свыню съел
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Їхній рейтинг в межах статистичної похибки. "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 5262
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Голосуют не за рейтинг, а за переконання!
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А в них одне переконання - хто платить на тих і працюють.
Там один лише тягнибок чого вартий. "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 759
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Це буде фракція нагадування провідплату.
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Я и мои за Гриценка или Националистов обьединенных . Рад, что обьединились . Не все там супер . но ничего не поделаешь .у всех есть своя ложка дегтя .Рыги проходят . но надо не пустить ПЕС . что бы собаки не обьединились с рыгами .
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а какое отношение имеет серливо-мыролюбный онотоль, ликвидатор избыточного имущества к националистам?
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Це Білецький достойний? Ну... ну, після спілкування з їхнім цивільним корпусом, вже й бувші риги не здаються такими вже й покидьками.
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Берем любого из єтих "националистов" и гуглим в комбинации со словом еврей.

Смешно получается - Белецкий - Белицкий
"Пан" Билецкий Андрей Евгеньевич хамелеон еще тот. Его пример характерен для украинских националистов, которые "за кадром" предпочитают говорить и думать на русском и вообще используют вышиванки исключительно для оболваниявания стада, на которм паразитируют и которое посылают на убой.

Для начала, в выданном ему в 1995 году паспорте две разные фамилии, по которым он живет по сей день. На украинском - "Бiлецький", на русском - "Белицкий". Именно как Белицкий он и во времена Януковича подписывал прошения. Не менее интересно и то, что собственноручная подпись на первой странице паспорта явно на русском - "Бел...". Так он подписывал документы и после 2010 года. Позабавила и фотография - уже в 16 лет полосатая роба была ему как родная - уже в 1995 году гражданин Белицкий даже на паспорт в ней фотографировался.

Тягнибок - Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
Но достаточно набрать фамилию теперь уже самого главного националиста Украины, как сразу же можно увидеть массу тэгов, типа: «Тягнибок-еврей- Фротман».

Многие польтзователи Нэта почемо-то уверенны, что Тягнибок таки еврей.
«Девичья фамилия его бабушки - Фротман (у евреев национальность передается по женской линии). Фамилия Фротман достаточно распространена среди украинских евреев» - строчат десятки пользователей мировой паутины. Не забыли они также и дедушку пана Олега, вернее его прадедушку: оказывается он тоже якобы еврей по имени и по фамилии: Ленгин Цегельский.

Вот такие пироги... А вот вам и ЦИМЕС: оказывается Тягнибок не любит Гитлера: 3 августа 2007 года в ответ на просьбу сообщить о своём отношении к Адольфу Гитлеру, как к «борцу за арийскую расу» Тягнибок заявил следующее:
«Отношение к Гитлеру негативное, потому что он сделал Холокост... И вообще если впредь будешь писать ко мне на немецком языке, то помни, что я окончил еврейскую спецшколу и не переношу этого».

Да, так и написал, только по-украински и с тягнибоковским нахальством:

"А якщо ти, чоловіче, такий гітлерофіл, то мав би знати, що "фольк" треба писати з великої літери, а "фюрер" - через "у-умляут"...
А взагалі, якщо надалі будеш писати мені німецькою мовою, то пам'ятай, що я закінчив єврейську спецшколу і не переношу цього.
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Дмитрий (Авдим) Ярош - глава боевого крыла еврейской революции в Украине

Украины.

Сам Авдим родился в еврейском местечке Каменское 30 сентября 1971 (10 тишрея 5732 года по иудейскому календарю), в святой день Йом Кипур ("Судный день"). Мудрецы Торы истолковали рождение мальчика в этот день так, что Г-подь Б-г Израиля выбрал его своим великим воином, который будет вселять в гоев страх и ужас, и потому с детства воспитывали его в традициях военного сионизма и готовили к великой роли. Авдим уже в 12 лет знал наизусть Шулхан Арух и сочинения Зеева Жаботинского. Посмотреть на маленького гения в Каменское приезжал лично Менахем Бегин. После продолжительной беседы он благословил Авдима, и назвал его "будущим Маккавеем".
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Для чего ты копипастишь фейки с срусь.сру?
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прігожинські пасквіль підігнали
рівень - нижче плінтуса
бо плутають ( і я впевнений, що навмисне) націоналістів і нацистів
оці всі патякання про бабок єврейок та нелюбов до гітлера діють на кацапню, бо вона тупа
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Уже увы Нет. Времена поменялись. То что Коломойский еврейский нацист сектант из Хабада это реальная правда, как и то что у него реальная власть теперь в Украине. Это вам не Гройсман ассимилированый.
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Белицкий националист?
Он говорит на мови?
А Фарион - типично украинский чернозем!
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Якщо Ан твоє справжнє прізвище,то робимо висновок,що ти кореєць.Якщо брати до уваги,що пишеш ти по-усруські,то робимо висновок,що ти кацап.А тому пішло ти вна,*********** косориле.
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Багато достойних проукраїнських діячів, патріотів. Але малоросам миліше Слугинарода, Жопоблоки та БПП.
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БудкиПП вже нема - там ПЕСики засилилися ...))
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дивись, щоб тебе с ****** в одній ямі не схоронили...живцем
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Не бійся. Я стоятиму над ямою з автоматом.
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А че это за херня такая у самовлюбленного гавна ЗЕ? Тот Кто всю жизнь не только обсирал всех, но пиарил себя лично, и еще десятки миллионов на этом заработал так сильно не понимает шуток в его сторону? Ему обсирать можно, но его нельзя. А че за комплекс неполноценности такой? За обсирание зелень должен получать удовольствие - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЬ ОБСЕРАЮТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН КАЙФУЕТ. Как-никак, а вселенский моральный балланс тут его моральных и фин заработков тут учтен.
А то кличка ему пиаря себя можно было обсирать, а когда его за то же обсирают, то оно играет в обижальщика.
ВСЕ В МИРЕ включая его окружение должны знать,что самовлюбленный объект зе самый гнусный и голимый поц в мире - он заслужено должен повалятся на самом моральном дне своего гнилого сознания, иначе этого морального урода не вылечишь.
Раз обсираешь больше всех кличка(хотя кличко когда полез не туда куда умеет с правом вершения судеб это заслужил), значит должен быть готов потом за свои ********* получить ответку.А то мир ложится у дыравой бошке зе изза того что его облуплленного бьют его же оружием.
ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ДНО ЗЕ.Выносите его в ноль.
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Не было и не будет партии лучше "Батькивщины" и ее лидера Ю.Тимошенко! "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 7056 Вообще-то я серьезно.
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Єдина сила яка може протистояти "руському міру". Жаль рейтинг маленький і не пройде барьєр. Ось і думай що робити щоб голос не пропав. За голос голусувати чи що ?
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На парламентських виборах у 2012 році продажні соціолухи пророчили "Свободі" 3-5%, а вони набрали 12. Так що до дупи рейтинги, голосувати треба за тих, чиї ідеї тобі близькі, а не за тих, у кого вищий рейтинг.
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Вот молодцы! Всё гогно слилось в один бачок. Теперь знаю, за кого НЕ голосовать.
Вышивату прошу указать конкретно по пунктам: что за последний год в ВР полезного сделали ручная сучька Авакяна рейдер Белецкий (кстати, разве фамилия еврейская!). Что сделал за последний год пропавший с горизонта Ярош? Что сделали за последний год "патриоты" Свободы? Ничего? Тю, как же так? ))))))
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не хотелось отвечать, но отвечу-Свобода привела на рабочие места новые и талантливые кадры в образование моего города, заменив коммунистов. И они оказались на своих местах, а не расстрельными депутатами от Юли
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Поставили своих людей на должности. Так, понятно. Еще что?
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Еще один расстрельный список... Печалька...
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Все породистые жирные предатели типа бойка, красавца трепановича, кащея, которые шатаются по агрессору и биомусор всякий типа шарийковых с журнашлюхами с 112,г+г, newsone, которые являются агентами агрессора должны пойманы в украине и симметрично посажены как агенты парашки на 20 лет. Также как это делает парашка по отношению к украинцам. Засунуть в карман по нескольку гранат и записать в протолоке преступление как террористы.Избираться махровое лошье захотело - в парашку в очередь на раздел парашки. Как говорил ***** у победы много шерсти, а поражение сирота. Легко быть за сильного, но настоящий вызов сделать из безперспективности конфету, и 25% работают над этим, и только им можна называться настоящими победителями и настоящими началами богов.Особенно тех, кто начинал воевать в тапках, а закончит в кремле-оплоте дураков.
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зеботам, в этом объединении есть профи, которые Слугам и не снились...
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Со скрипом сердца принимаю все 19 фамилий , но только не Ярош .
Эта ***** не является вообще патриотом , а явный агент Коломойского
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Так Коломойша подружился с Авакяном, а Авакян это хозяин Билецкого)
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за зелебеню немало радикальных патриотов проголосовало...може хоть сейчас одумаются,за обьединенных националистов проголосуют?
в принципе должны отобрать у зелебени какой то процент.
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а далі працюватимуть в одному парламенті в одній коаліції з Зе. Білеціький 2 у списку, а Свобода відкрито підтримала Зе перед виборами. Там не буде супротиву. Спочатку, потім можливо і пики бити будуть але не зараз.
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Ого, як ригівські боти порошенка і разумкова почали атакувати цю тему... : D

Боти, а медведчуківські посіпакі і бізнес партнери порошенко, ірка геращенко, разумков, гордон, смешко, співак дімка то не агенти кремля ?!
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Ну та, список модих регіонів разумкова патріотичніший !
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если бы не продажный тягнибык я бы проголосовал за них. Но видать не судьба. Буду за Сенченка голосовать.
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Лишить Надежду Савченко звания «Герой Украины»: на сайте президента появилась петиция.

Лишить Надежду Савченко звания «Героя Украины» за систематическую и неприкрытую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора.
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у меня лично - после приглашения Кличка Сааки - просто нет даже желания, за кого то голосовать - народ ради идеи и бесплатно под реактивной артиллерией был - а этим хоть бы хны - главное рейтинги - я конечно это знал - но за последние 5 лет начал гордиться свой Родиной и людьми которые здесь живут - ну не чего все будет - Украина
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наверное сейчас Петя стоит на коленях перед Тягнисраком , Белецким и др . и проситься за 5-7 млн долл по спискам в националисты .
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Ярош поддерживает кондитера, Белецкий поддерживает рюкзакяна,
Тягнибок - пупс
Кроме национальной идеи, есть ещё что-то общее?
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якщо можна - про їх "національну ідею" трохи докладніше ...
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хоч майже всі перераховані вище розчарували, буду голосувати за них, для того, щоб їм допомогти пройти 5%.
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В які то віки праві об'єднались. Я не дуже прихильний до радикалів, однак націоналісти - єдині хто декларує захист прав українців. А українці складають 80% населення України.
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Чтобы попасть в парламент, этого мало.

Нужна программа, в которой было бы написано, кому они служат и если не европе, не богатым, а народу, то что они готовы сделать и как в стенах парламента для народа Украины.
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Я так зрозумів списки засновника партії регіонів - порошенка, молодого регіонала - разумкова, медведчука, мураєва, чекіста + афериста пірамід смєшка - гордона .... Ці всі списки патріотичніші за список націоналістів !
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Пять лет все националисты молча наблюдали за реваншем рыгов. Поэтому всем - До свидания!
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Я думаю,шо в Раду попадуть... а це не гірший варіант... А якщо в Раду ще попаде і Вакарчук- то тоді це зовсім не погано..
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Єдина мета в такого об'єднання - відібрати голосу у ПЕС на західній Україні "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку - Цензор.НЕТ 1324
П.С - Аваков хитрий - своїх людей скрізь порозсовував !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку
 
 
 
 
 
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