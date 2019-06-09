 "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку

Про це під час з'їзду заявив лідер "Свободи" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
Об'єднання очолить лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.
Під час з'їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об'єднаних організацій:
- Олег Тягнибок - лідер партії "Свобода";
- Андрій Білецький - лідер партії "Національний корпус";
- Дмитро Ярош - екслідер "Правого сектора";
- Андрій Тарасов - голова партії "Правий сектор";
- Руслан Кошулинський - заступник голови партії "Свобода";
- Богдан Бенюк - актор театру і кіно;
- Родіон Кудряшов - керівник центрального штабу партії "Національний корпус";
- Олександр Сич - ексвіцепрем'єр-міністр України;
- Пилип Іллєнко - голова Державного агентства з питань кіно;
- Юрій Сиротюк - директор центру "Українські студії стратегічних досліджень";
- Олег Петренко - народний депутат і член громадської організації "Цивільний корпус "Азов";
- Анатолій Вітів - ексдепутат від партії "Свобода";
- Андрій Левицький - лейтенант ЗСУ;
- Василь Лабайчук - голова центрального штабу "Правого сектора";
- Олександр Алфьоров - історик і представник "Національного корпусу";
- Андрій Мохник - ексміністр екології та природних ресурсів України;
- Олексій Кайда - ексголова Тернопільської облради;
- Арсеній Білодуб - музикант;
- Віктор Шендибило - юрист "Національного лорпусу";
- Олег Панькевич - ексголова Львівської облради.
Одни побежали к "За жидя", другие в "Опаный блок", кто-то к Вакарчуку, кто-то к Ярошу, Гройсману, Юльке, и даже к мэзской "Доверяй Ворам"....
И того, "Слуга урода" - 0,1%
Придется Бене бегать по Раде, и скупать "тушки" за наличман
От за кого треба ГОЛОСУВАТИ.
Там один лише тягнибок чого вартий.
Смешно получается - Белецкий - Белицкий
"Пан" Билецкий Андрей Евгеньевич хамелеон еще тот. Его пример характерен для украинских националистов, которые "за кадром" предпочитают говорить и думать на русском и вообще используют вышиванки исключительно для оболваниявания стада, на которм паразитируют и которое посылают на убой.
Для начала, в выданном ему в 1995 году паспорте две разные фамилии, по которым он живет по сей день. На украинском - "Бiлецький", на русском - "Белицкий". Именно как Белицкий он и во времена Януковича подписывал прошения. Не менее интересно и то, что собственноручная подпись на первой странице паспорта явно на русском - "Бел...". Так он подписывал документы и после 2010 года. Позабавила и фотография - уже в 16 лет полосатая роба была ему как родная - уже в 1995 году гражданин Белицкий даже на паспорт в ней фотографировался.
Тягнибок - Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
Но достаточно набрать фамилию теперь уже самого главного националиста Украины, как сразу же можно увидеть массу тэгов, типа: «Тягнибок-еврей- Фротман».
Многие польтзователи Нэта почемо-то уверенны, что Тягнибок таки еврей.
«Девичья фамилия его бабушки - Фротман (у евреев национальность передается по женской линии). Фамилия Фротман достаточно распространена среди украинских евреев» - строчат десятки пользователей мировой паутины. Не забыли они также и дедушку пана Олега, вернее его прадедушку: оказывается он тоже якобы еврей по имени и по фамилии: Ленгин Цегельский.
Вот такие пироги... А вот вам и ЦИМЕС: оказывается Тягнибок не любит Гитлера: 3 августа 2007 года в ответ на просьбу сообщить о своём отношении к Адольфу Гитлеру, как к «борцу за арийскую расу» Тягнибок заявил следующее:
«Отношение к Гитлеру негативное, потому что он сделал Холокост... И вообще если впредь будешь писать ко мне на немецком языке, то помни, что я окончил еврейскую спецшколу и не переношу этого».
Да, так и написал, только по-украински и с тягнибоковским нахальством:
"А якщо ти, чоловіче, такий гітлерофіл, то мав би знати, що "фольк" треба писати з великої літери, а "фюрер" - через "у-умляут"...
А взагалі, якщо надалі будеш писати мені німецькою мовою, то пам'ятай, що я закінчив єврейську спецшколу і не переношу цього.
Украины.
Сам Авдим родился в еврейском местечке Каменское 30 сентября 1971 (10 тишрея 5732 года по иудейскому календарю), в святой день Йом Кипур ("Судный день"). Мудрецы Торы истолковали рождение мальчика в этот день так, что Г-подь Б-г Израиля выбрал его своим великим воином, который будет вселять в гоев страх и ужас, и потому с детства воспитывали его в традициях военного сионизма и готовили к великой роли. Авдим уже в 12 лет знал наизусть Шулхан Арух и сочинения Зеева Жаботинского. Посмотреть на маленького гения в Каменское приезжал лично Менахем Бегин. После продолжительной беседы он благословил Авдима, и назвал его "будущим Маккавеем".
рівень - нижче плінтуса
бо плутають ( і я впевнений, що навмисне) націоналістів і нацистів
оці всі патякання про бабок єврейок та нелюбов до гітлера діють на кацапню, бо вона тупа
Он говорит на мови?
А Фарион - типично украинский чернозем!
А то кличка ему пиаря себя можно было обсирать, а когда его за то же обсирают, то оно играет в обижальщика.
ВСЕ В МИРЕ включая его окружение должны знать,что самовлюбленный объект зе самый гнусный и голимый поц в мире - он заслужено должен повалятся на самом моральном дне своего гнилого сознания, иначе этого морального урода не вылечишь.
Раз обсираешь больше всех кличка(хотя кличко когда полез не туда куда умеет с правом вершения судеб это заслужил), значит должен быть готов потом за свои ********* получить ответку.А то мир ложится у дыравой бошке зе изза того что его облуплленного бьют его же оружием.
ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ДНО ЗЕ.Выносите его в ноль.
Вышивату прошу указать конкретно по пунктам: что за последний год в ВР полезного сделали ручная сучька Авакяна рейдер Белецкий (кстати, разве фамилия еврейская!). Что сделал за последний год пропавший с горизонта Ярош? Что сделали за последний год "патриоты" Свободы? Ничего? Тю, как же так? ))))))
от і все ...
Эта ***** не является вообще патриотом , а явный агент Коломойского
в принципе должны отобрать у зелебени какой то процент.
Боти, а медведчуківські посіпакі і бізнес партнери порошенко, ірка геращенко, разумков, гордон, смешко, співак дімка то не агенти кремля ?!
Лишить Надежду Савченко звания «Героя Украины» за систематическую и неприкрытую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора.
Тягнибок - пупс
Кроме национальной идеи, есть ещё что-то общее?
Нужна программа, в которой было бы написано, кому они служат и если не европе, не богатым, а народу, то что они готовы сделать и как в стенах парламента для народа Украины.
П.С - Аваков хитрий - своїх людей скрізь порозсовував !