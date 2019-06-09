EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  2285  5
Все про:виплати (103) гроші (215) Міноборони (2604) операція Об'єднаних сил (1259)

 Військовослужбовцям перерахують вислугу за участь в ООС

Солдатам і офіцерам, які беруть участь у Операції об'єднаних сил, перерахують пільгову вислугу років - один місяць за три. Перерахунок має бути завершений до 1 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Військовий навігатор України".

Нагадаємо, що постановою КМУ №435 від 22 травня 2019 року були внесені зміни до постанови №393 від 17 липня 1992 року, яка визначає порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги.

До початку проведення операції Об’єднаних сил військові ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Вираховувалася вона як рік за три. Але у зв’язку з закінченням АТО та початком ООС, вислуга перестала зараховуватися як пільгова – законодавство потребувало змін. Що й було зроблено зазначеною постановою.

Відтак, військовослужбовцям, які брали участь в операції Об’єднаних сил з 30 квітня 2018 року і по теперішній час, буде перераховано пільгову вислугу років – один місяць за три.

Відповідно до розпорядження міністра оборони України від 4 червня 2019 року такий перерахунок у військових частинах мають завершити до 1 вересня цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131398
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Главное не обидеть того жирного мусора , шо подал в отставку . Он же теперь участник боевых действий , ветеран **** Военнослужащим пересчитают выслугу за участие в ООС - Цензор.НЕТ 9158
 показати весь коментар
 
Админы , забаньте ***** этого сепара , шоб не тошнил по веткам .
 показати весь коментар
 
 
л ему украину уже одинаковую по очкам гибридно-санкционную войну с парашкой, хотя в 14м еще был огромный перевес в сторону парашки. Посмотрим сможет ли он хотя бы удержать результат, сможет ли он остановить сп2.Или сможет ли он ввойти в историю на равне македонского? Народ пока предоставляет ему все условия.

Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.
Основной удар парашки направлен на 73% - оно должно устать от войны и требовать ее окончания, изза этого парашка начинает войны, с учетом на усталость 73% - если не эти 73% путин бы не начинал войны - то есть в причине войны заранее выноваты те, кто устанет от войны, от постоянных обстрелов.Потому капацские войска на донбассе так постоянно обстреливают.Они тем самым воюют в головах устальцев, принося в их головы усталость.
От обстрелов есть пока одно оружие новый контрбатарейный комплекс 1л221ук и коммутационный БРТ-3КШ с беспилотником на борту, которые могут заранее во время пусков ватных снарядом будут предупреждать места, координатыпадения снарядов, по закрытой связи harisson мгновенно передовать всем воинам на местах атаки в какой квадрат им срочно перемещаться, уводя их от линии атаки.Но куда там, зелень еще с журнашхами разбирается, куда ему до такой сложной вещи как 1л221ук.Его могз плохо точные науки любил,
что чревато гибелью золотых для народа украины воинов.потому украине светит ****** - мир с парашкой в виде рабства с заездом чекистов в сбу и наклона зелени как януковича, но янык ушлый урка был.А что будет с зе и 25%?

Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.Устальцы - это успех такого уродца как парашка, успех в заливания кровью.Устальцы кличут войну и парашку.И парашка надеется что они и будут требовать окончания обстрелов со сдачей всех интересов с рабством парашке.
Это почему 73% это причина войны.Литрмолочники и тупые голограмщики - это причина войны, причина уверенности успеха парашки в нападении.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВійськовослужбовцям перерахують вислугу за участь в ООС
 
 
 
 
 
 вгору