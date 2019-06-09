 Військовослужбовцям перерахують вислугу за участь в ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Військовий навігатор України".

Нагадаємо, що постановою КМУ №435 від 22 травня 2019 року були внесені зміни до постанови №393 від 17 липня 1992 року, яка визначає порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги.

До початку проведення операції Об’єднаних сил військові ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Вираховувалася вона як рік за три. Але у зв’язку з закінченням АТО та початком ООС, вислуга перестала зараховуватися як пільгова – законодавство потребувало змін. Що й було зроблено зазначеною постановою.

Відтак, військовослужбовцям, які брали участь в операції Об’єднаних сил з 30 квітня 2018 року і по теперішній час, буде перераховано пільгову вислугу років – один місяць за три.

Відповідно до розпорядження міністра оборони України від 4 червня 2019 року такий перерахунок у військових частинах мають завершити до 1 вересня цього року.

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