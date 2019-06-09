Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Військовий навігатор України".
Нагадаємо, що постановою КМУ №435 від 22 травня 2019 року були внесені зміни до постанови №393 від 17 липня 1992 року, яка визначає порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги.
До початку проведення операції Об’єднаних сил військові ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Вираховувалася вона як рік за три. Але у зв’язку з закінченням АТО та початком ООС, вислуга перестала зараховуватися як пільгова – законодавство потребувало змін. Що й було зроблено зазначеною постановою.
Відтак, військовослужбовцям, які брали участь в операції Об’єднаних сил з 30 квітня 2018 року і по теперішній час, буде перераховано пільгову вислугу років – один місяць за три.
Відповідно до розпорядження міністра оборони України від 4 червня 2019 року такий перерахунок у військових частинах мають завершити до 1 вересня цього року.
Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.
Основной удар парашки направлен на 73% - оно должно устать от войны и требовать ее окончания, изза этого парашка начинает войны, с учетом на усталость 73% - если не эти 73% путин бы не начинал войны - то есть в причине войны заранее выноваты те, кто устанет от войны, от постоянных обстрелов.Потому капацские войска на донбассе так постоянно обстреливают.Они тем самым воюют в головах устальцев, принося в их головы усталость.
От обстрелов есть пока одно оружие новый контрбатарейный комплекс 1л221ук и коммутационный БРТ-3КШ с беспилотником на борту, которые могут заранее во время пусков ватных снарядом будут предупреждать места, координатыпадения снарядов, по закрытой связи harisson мгновенно передовать всем воинам на местах атаки в какой квадрат им срочно перемещаться, уводя их от линии атаки.Но куда там, зелень еще с журнашхами разбирается, куда ему до такой сложной вещи как 1л221ук.Его могз плохо точные науки любил,
что чревато гибелью золотых для народа украины воинов.потому украине светит ****** - мир с парашкой в виде рабства с заездом чекистов в сбу и наклона зелени как януковича, но янык ушлый урка был.А что будет с зе и 25%?
Устальцы приносят войны от парашки по всем странам сср.Устальцы - это успех такого уродца как парашка, успех в заливания кровью.Устальцы кличут войну и парашку.И парашка надеется что они и будут требовать окончания обстрелов со сдачей всех интересов с рабством парашке.
Это почему 73% это причина войны.Литрмолочники и тупые голограмщики - это причина войны, причина уверенности успеха парашки в нападении.