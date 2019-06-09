EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  788  16
Все про:Бангладеш (5) МЗС (1764) шахрайство (257) українці (913) банкомат (37) Кирилич Василь (36)

 Шістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами

Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою в МЗС Бангладеш у зв'язку з затриманням шістьох українців.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із затриманням громадян України в Бангладеш Посольство України в Індії невідкладно звернулося нотою до МЗС Бангладеш із клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови тримання і стан здоров'я затриманих", - повідомив Кирилич.

Він зазначив, що на 10 червня запланована зустріч українських дипломатів у Посольстві Бангладеш у Делі з питання одержання інформації у справі.

"Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни. Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними. Зазначена справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії", - додав Кирилич.

Водночас, як повідомляє бангладешське видання BDNews24, шістьох українців затримали за підозрою у шахрайстві, оскільки вони незаконно знімали кошти з банкоматів банку Dutch-Bangla Bank. Як повідомляє місцева поліція, вони розривали зв'язок між банкоматами та головним сервером банку, потім робили дзвінки з власних мобільних телефонів і знімали кошти, не залишаючи після себе жодних слідів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як свідчать записи з камер відеоспостереження, двоє осіб декілька разів за допомогою картки знімали з банкомату кошти у присутності правоохоронців. Ці особи завжди робили телефонні дзвінки перед зняттям коштів. Вони зв'язувались з кимось з України перед тим, як встановити контроль над банкоматом. При цьому транзакції не були зафіксовані на головному сервері банку, хоча з рахунків банку зникло 300 тисяч бангладеської така (приблизно 3 тис. 549 доларів США).

Видання зазначає, що затримані українці - це 20-річний Денис Вітомський, 20-річний Назарій Вознюк, 19-річний Володимир Тріщинський, 37-річний Сергій Українець, 33-річний Олег Шевчук і 37-річний Валентин Соколовський. Повідомляється, що вони планували поїхати в Індію для здійснення аналогічних операцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131397
 
 
 Топ коментарі
 
избиратели зе - порох им безвиз а они вон оно как))))))
 показати весь коментар
 
Цікаво як саме вони там обдурювали банкомати Шістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами - Цензор.НЕТ 7730
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский нет фамилии там?
 показати весь коментар
 
 
Издание отмечает, что задержанные украинцы - это 20-летний Денис Витомский, 20-летний Назарий Вознюк, 19-летний Владимир Трещинский, 37-летний Сергей Украинец, 33-летний Олег Шевчук и 37-летний Валентин Соколовский
 показати весь коментар
 
избиратели зе - порох им безвиз а они вон оно как))))))
 показати весь коментар
 
 
Безвіз із Бангладеш? Та кому ця задниця світу потрібна?
 показати весь коментар
 
 
я бы в киллеры пошел - пусть меня научат...., молодцы - наверное лучше так, чем тут на нео-фЭодалов за 250 ойро горбатится.... или пан - или пропал Шістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами - Цензор.НЕТ 3754
 показати весь коментар
 
 
Цікаво як саме вони там обдурювали банкомати Шістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами - Цензор.НЕТ 7730
 показати весь коментар
 
 
а як у нас на початку нульових: плівка на кнопки і піддашок на грошовий отвір.
 показати весь коментар
 
А че это за херня такая у самовлюбленного гавна ЗЕ? Тот Кто всю жизнь не только обсирал всех, но пиарил себя лично, и еще десятки миллионов на этом заработал так сильно не понимает шуток в его сторону? Ему обсирать можно, но его нельзя. А че за комплекс неполноценности такой? За обсирание зелень должен получать удовольствие - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЬ ОБСЕРАЮТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН КАЙФУЕТ. Как-никак, а вселенский моральный балланс тут его моральных и фин заработков тут учтен.
А то кличка ему пиаря себя можно было обсирать, а когда его за то же обсирают, то оно играет в обижальщика.
ВСЕ В МИРЕ включая его окружение должны знать,что самовлюбленный объект зе самый гнусный и голимый поц в мире - он заслужено должен повалятся на самом моральном дне своего гнилого сознания, иначе этого морального урода не вылечишь.
Раз обсираешь больше всех кличка(хотя кличко когда полез не туда куда умеет с правом вершения судеб это заслужил), значит должен быть готов потом за свои ********* получить ответку.А то мир ложится у дыравой бошке зе изза того что его облуплленного бьют его же оружием.
ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ДНО ЗЕ.Выносите его в ноль.
 показати весь коментар
 
 
"Сложнее всего с правдой в те времена, когда все может оказаться правдой."
 показати весь коментар
 
повна хєрня.... 6 хакерів викрали аж 3500 $..... за таку суму жоден з них навіть до банкомату не підішов би
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономШістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами
 
 
 
 
 
 вгору