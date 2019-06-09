 Представлено першу сотню партії "Слуга народу"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу партії.
Публікуємо цей список.
- Разумков Дмитро Олександрович
2. Стефанчук Руслан Олексійович
3. Венедіктова Ірина Валентинівна
4. Арахамія Давид Георгійович
5. Янченко Галина Ігорівна
6. Федоров Михайло Альбертович
7. Корнієнко Олександр Сергійович
8. Красносільська Анастасія Олегівна
9. Ткаченко Олександр Владиславович
10. Беленюк Жан Венсанович
11. Бабак Сергій Віталійович
12. Криклій Владислав Артурович
13. Шуляк Олена Олексіївна
14. Наталуха Дмитро Андрійович
15. Ясько Єлизавета Олексіївна
16. Оржель Олексій Анатолійович
17. Герус Андрій Михайлович
18. Радуцький Михайло Борисович
19. Монастирський Денис Анатолійович
20. Гетманцев Данило Олександрович
21. Малюська Денис Леонтійович
22. Холодов Андрій Іванович
23. Лерос Гео Багратович
24. Кальченко Сергій Віталійович
25. Ткаченко Максим Миколайович
26. Чернєв Єгор Володимирович
27. Юраш Святослав Андрійович
28. Сушко Павло Миколайович
29. Верещук Ірина Андріївна
30. Курбаков Олександр Миколайович
31. Коробкова Олена Анатоліївна
32. Діденко Юлія Олександрівна
33. Співак Дмитро Павлович
34. Солончук Дмитро Вікторович
35. Ананченко Михайло Олегович
36. Коваленко Анна Миколаївна
37. Неклюдов Владлен Михайлович
38. Кривошеєв Ігор Сергійович
39. Іонушас Сергій Костянтинович
40. Завітневич Олександр Михайлович
41. Гусєв Юрій Веніамінович
42. Воронов Володимир Анатолійович
43. Арістов Юрій Юрійович
44. Кісєль Юрій Григорович
45. Галайчук Вадим Сергійович
46. Ковальов Артем Володимирович
47. Стернічук Валерій Олександрович
48. Михайлюк Галина Олегівна
49. Бабій Роман В’ячеславович
50. Качура Олександр Анатолійович
51. Новосад Анна Ігорівна
52. Культенко Артем Валерійович
53. Марусяк Олег Романович
54. Кириченко Микола Олександрович
55. Третьякова Галина Миколаївна
56. Халімон Павло Віталійович
57. Мошенець Ольга Володимирівна
58. Саладуха Ольга Валеріївна
59. Коваль Ольга Володимирівна
60. Загоруйко Аліна Леонідівна
61. Бондаренко Олег Володимирович
62. Крячко Михайло Валерійович
63. Бардіна Марина Олегівна
64. Марченко Людмила Іванівна
65. Юнаков Іван Сергійович
66. Володіна Дарина Артемівна
67. Богданова Наталя Миколаївна
68. Савченко Ольга Станіславівна
69. Гринчук Оксана Анатоліївна
70. Козак Володимир Васильович
71. Лисюк Андрій Олександрович
72. Сова Олександр Георгійович
73. Панченко Ірина Сергіївна
74. Боярчук Роман Михайлович
75. Ватрас Володимир Антонович
76. Мулик Роман Миронович
77. Тарасов Олег Сергійович
78. Костюх Анатолій В’ячеславович
79. Брагар Євген Вадимович
80. Безгін Віталій Юрійович
81. Гутцайт Вадим Маркович
82. Салійчук Олександр В’ячеславович
83. Карбаджак Роман Юрійович
84. Рєпіна Елла Анатоліївна
85. Пушкаренко Арсеній Михайлович
86. Заблоцький Мар'ян Богданович
87. Клочко Андрій Андрійович
88. Овчинникова Юлія Юріївна
89. Мережко Олександр Олександрович
90. Чернюх Ігор Іванович
91. Устенко Олексій Олегович
92. Кабанов Олександр Євгенович
93. Веніславський Федір Володимирович
94. Булах Лада Валентинівна
95. Петруняк Євген Васильович
96. Мариковський Олександр Валерійович
97. Федієнко Олександр Павлович
98. Мотовиловець Андрій Вікторович
99. Колесник Ганна Сергіївна
100. Богуцька Єлизавета Петрівна.
Закрытое акционерное общество "Гощанский мясокомбинат"
Це не найгірший депутат.
Альберт Черепаха - новое лицо на 185 округе)))
Нещодавно відбувся конкурс на посаду керівника Департаменту спорту КМДА. Претендентів було троє. Найвідоміший серед них - олімпійський чемпіон-1992 з фехтування, колишній керівник олімпійської бази в Конча-Заспі Вадим Гутцайт.
Н другому етапі конкурсу претенденти мали вирішувати ситуаційні завдання. То коли учасники, сидячи за комп'ютерами, без користуваня інтернетом і ґаджетами мають ґрунтовно відповісти на три запитання. Запитання вони дізналися перед самісіньким початком іспиту. При цьому ніхто з конкурсантів не знав, які конкретно будуть завдання. Учасників лише попередили, що стосуватимуться питання сфери спорту. Отже, готувався кожен як міг.
За підсумками конкурсу переможцем "несподівано" став саме пан Гутцайт. При цьому переміг Вадим Маркович з роботою, 30-40% якої точнісінько збігається з тою, яку легко знайти в інтернеті. Ба більше, там повторюються цілі речення. Один в один.
"Хочеться просто порадіти за людину з феноменальною пам'яттю, - жартує на власній сторінці в Мережі "Фейсбук" журналіст Кость Андріюк. - Не знаючи, які будуть запитання і навіть теми, Вадим Гутцайт вивчив на зубок всі наукові роботи з українського сегменту інтернету. І відтворив одну із них. Слово в слово. А можна просто припустити, що конкурсна комісія вдалася до фальсифікації. І замінила першу роботу Вадима Гутцайта на ось цю. Переписану, в окремий час і в окремому місці з інтернету. Та так кондово переписану, що злочин викривається легко. А це саме злочин, друзі. Стаття 366 ч. 1".
Злочин викрив один з конкурентів пана Гутцайта Філіп Альїд. Він не полінувався зробити запит, дістати роботу так званого переможця і легко довести, що вона списана з інтернету. Власне, порівняти можете самі.https://www.ua-football.com/sport/other/1531748548-olimpiyskiy-plagiator-kak-fehtovalschik-gutcayt-departament-sporta-kgga-vozglavil.html
А ось звідки :http://newch.news/2019/02/18/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83/
Добре,що в списку купа антикорупційонєров.будуть боротися з нижньою частиною списку.
Шото их дофига - "Родина", "Жопаблок", "Слуги Урода" - видать в казне деньга появилась. Встали в очередь на дерибан.
Приплыли
-После нас хоть потап...
-Мож, потоп?
-Нет...
галімий закос
Лишить Надежду Савченко звания «Героя Украины» за систематическую и неприкрытую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора.