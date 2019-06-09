 Представлено першу сотню партії "Слуга народу"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу партії.

Публікуємо цей список.

Разумков Дмитро Олександрович

2. Стефанчук Руслан Олексійович

3. Венедіктова Ірина Валентинівна

4. Арахамія Давид Георгійович

5. Янченко Галина Ігорівна

6. Федоров Михайло Альбертович

7. Корнієнко Олександр Сергійович

8. Красносільська Анастасія Олегівна

9. Ткаченко Олександр Владиславович

10. Беленюк Жан Венсанович

11. Бабак Сергій Віталійович

12. Криклій Владислав Артурович

13. Шуляк Олена Олексіївна

14. Наталуха Дмитро Андрійович

15. Ясько Єлизавета Олексіївна

16. Оржель Олексій Анатолійович

17. Герус Андрій Михайлович

18. Радуцький Михайло Борисович

19. Монастирський Денис Анатолійович

20. Гетманцев Данило Олександрович

21. Малюська Денис Леонтійович

22. Холодов Андрій Іванович

23. Лерос Гео Багратович

24. Кальченко Сергій Віталійович

25. Ткаченко Максим Миколайович

26. Чернєв Єгор Володимирович

27. Юраш Святослав Андрійович

28. Сушко Павло Миколайович

29. Верещук Ірина Андріївна

30. Курбаков Олександр Миколайович

31. Коробкова Олена Анатоліївна

32. Діденко Юлія Олександрівна

33. Співак Дмитро Павлович

34. Солончук Дмитро Вікторович

35. Ананченко Михайло Олегович

36. Коваленко Анна Миколаївна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеєв Ігор Сергійович

39. Іонушас Сергій Костянтинович

40. Завітневич Олександр Михайлович

41. Гусєв Юрій Веніамінович

42. Воронов Володимир Анатолійович

43. Арістов Юрій Юрійович

44. Кісєль Юрій Григорович

45. Галайчук Вадим Сергійович

46. Ковальов Артем Володимирович

47. Стернічук Валерій Олександрович

48. Михайлюк Галина Олегівна

49. Бабій Роман В’ячеславович

50. Качура Олександр Анатолійович

51. Новосад Анна Ігорівна

52. Культенко Артем Валерійович

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Микола Олександрович

55. Третьякова Галина Миколаївна

56. Халімон Павло Віталійович

57. Мошенець Ольга Володимирівна

58. Саладуха Ольга Валеріївна

59. Коваль Ольга Володимирівна

60. Загоруйко Аліна Леонідівна

61. Бондаренко Олег Володимирович

62. Крячко Михайло Валерійович

63. Бардіна Марина Олегівна

64. Марченко Людмила Іванівна

65. Юнаков Іван Сергійович

66. Володіна Дарина Артемівна

67. Богданова Наталя Миколаївна

68. Савченко Ольга Станіславівна

69. Гринчук Оксана Анатоліївна

70. Козак Володимир Васильович

71. Лисюк Андрій Олександрович

72. Сова Олександр Георгійович

73. Панченко Ірина Сергіївна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Володимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергійович

78. Костюх Анатолій В’ячеславович

79. Брагар Євген Вадимович

80. Безгін Віталій Юрійович

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салійчук Олександр В’ячеславович

83. Карбаджак Роман Юрійович

84. Рєпіна Елла Анатоліївна

85. Пушкаренко Арсеній Михайлович

86. Заблоцький Мар'ян Богданович

87. Клочко Андрій Андрійович

88. Овчинникова Юлія Юріївна

89. Мережко Олександр Олександрович

90. Чернюх Ігор Іванович

91. Устенко Олексій Олегович

92. Кабанов Олександр Євгенович

93. Веніславський Федір Володимирович

94. Булах Лада Валентинівна

95. Петруняк Євген Васильович

96. Мариковський Олександр Валерійович

97. Федієнко Олександр Павлович

98. Мотовиловець Андрій Вікторович

99. Колесник Ганна Сергіївна

100. Богуцька Єлизавета Петрівна.

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