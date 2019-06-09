Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.
Слухання вступної заяви РФ призначено на понеділок, 10 червня, на 10:00 за місцевим часом. Наступного дня, теж о 10:00, виступатиме Україна.
Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, - Україна. Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин.
"У понеділок почуємо вже іншу справу. За пропозицією РФ, відкритою буде тільки частина, яка стосується саме виступів агентів. На мою думку, Росія не дуже хоче, щоб її почули. Особливо всередині Росії", - сказала заступниця міністра закордонних справ, агент України у справі Україна проти Російської Федерації Олена Зеркаль.
Нагадаємо, арбітражний розгляд було розпочато 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН із морського права, зокрема, ініціювавши суперечку про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.
Нагнем по самые не балуйся, ниже только копать придется, но и этот момент уже предусмотрели.
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"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал когда-то Песков
Так как чекисты скорее всего намерено закачали хлорку в нефтепровод дружба(чекисты любят своих рабов убивать и гноить чтобы добиться своих целей как голодомор в ленинграде - стрелять себе по ногам кацапам не привыкать, ведь чекисты в голове не пострадают), который идет с парашки через белорусь и ветка через украину поднасрала поставкам нефти до 10 странам в том числе украине. Потому Хоть бацька и *******, но в контексте борьбы с парашкой, нужно поддерживать друг друга-стратегия высшая масть, а сраться друг с другом это обычная шестерка хрестовая - может подождать.
Потому нужно открыть нефтегазопровод Одесса-броды и закачать с одессы и казахствана и аравий нефть для поддержки белоруских нефтепере за-ды НПЗ. Чтобы бацька экономически не свалился в лапы ***** через оккупацию.
ПОТОМУ ПОЛНЫЙ И СРОЧНЫЙ НАПОР на закачки нефти бацьке с одессы в броды, а дальше в "дружбу"на мильйон-второй тонн. Его срочно нужно поддержать, а не помогать топить ***** белорусь. Помогите белоруси в противостоянии ***** и его диверсии по закачке хлорки в "дружбу", чтобы захватить белорусь.
А теперь выкурите как кацапы научились лгать - вредя себе на условно на 5% вредят белоруси на 30% и другим десяти по 5%.
Тоесть с помощью меньшего вреда себе пробуют добиться большего вреда бацьке, чтобы потом булорусскими лбами закидывать трупами украину при нападении на украину 21-25 году или дальше сплоть до 2050 года.
А теперь выкурите ***** сколько людей в украине это понимают в том как кацапы рогами со всей силы роют землю в поисках и изобретениях новых видов лжи. А зомбояшик зло - 1+1, 112, ньюсван должны быть уничтожены вместе з журнашлюхами. Журнашлюхи должны быть сданы на мыло за 10 грн и роздано бессплатно, за то что пытаются свалить народ украины в рабство и сдачу его на мыло кацапским извергам. А потом поляков, цыган, немцев и прочих.И выноваты в этом маркентильные журнашлюхи зомбоящика, которых убивать нынче модно, правильно и здорово.