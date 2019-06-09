 У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко

Про це він заявив в коментарі "Громадському" під час з'їзду партії, передає Цензор.НЕТ.
На уточнююче питання, чи розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, п’ятий президент відповів ствердно.
"Якщо ми переможемо на виборах, то — так", — сказав Порошенко.
Водночас, він не відповів "чи буде він особисто народним депутатом чи після виборів складе мандат".
"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", — сказав Порошенко.
Сейчас ее ликвидируют.
Это я про картинку.
А то кличка ему пиаря себя можно было обсирать, а когда его за то же обсирают, то оно играет в обижальщика.
ВСЕ В МИРЕ включая его окружение должны знать,что самовлюбленный объект зе самый гнусный и голимый поц в мире - он заслужено должен повалятся на самом моральном дне своего гнилого сознания, иначе этого морального урода не вылечишь.
Раз обсираешь больше всех кличка(хотя кличко когда полез не туда куда умеет с правом вершения судеб это заслужил), значит должен быть готов потом за свои ********* получить ответку.А то мир ложится у дыравой бошке зе изза того что его облуплленного бьют его же оружием.
ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ДНО ЗЕ.Выносите его в ноль.
Мов кулька під наперстком у катал…
Я йду з тобою, княже Володимир,
У твій баблом осяяний "квартал"!"
Д.Павличко
Ну уж нет
- Резидент ФСБ - Петр Алексеевич Штирлиц
Собственной персоной