 У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко

Про це він заявив в коментарі "Громадському" під час з'їзду партії, передає Цензор.НЕТ.

На уточнююче питання, чи розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, п’ятий президент відповів ствердно.

"Якщо ми переможемо на виборах, то — так", — сказав Порошенко.

Водночас, він не відповів "чи буде він особисто народним депутатом чи після виборів складе мандат".

"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", — сказав Порошенко.

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