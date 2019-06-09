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 У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборчий список своєї партії "Європейська солідарність" і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем'єр-міністром.

Про це він заявив в коментарі "Громадському" під час з'їзду партії, передає Цензор.НЕТ.

На уточнююче питання, чи розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, п’ятий президент відповів ствердно.

"Якщо ми переможемо на виборах, то — так", — сказав Порошенко.

Водночас, він не відповів "чи буде він особисто народним депутатом чи після виборів складе мандат".

"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", — сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131394
 
   
 Топ коментарі
 
В случае нашей победы на выборах, готов стать премьером, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2182 Уже ж его на президентских послали. Просит повторить?
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А пэтька то умишком серьезно тронулся после разгрома
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К сожалению до 21 июля не доживет.
Сейчас ее ликвидируют.
Это я про картинку. У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8945
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Я надеюсь, свои 4,8 процента Вы получите
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А че это за херня такая у самовлюбленного гавна ЗЕ? Тот Кто всю жизнь не только обсирал всех, но пиарил себя лично, и еще десятки миллионов на этом заработал так сильно не понимает шуток в его сторону? Ему обсирать можно, но его нельзя. А че за комплекс неполноценности такой? За обсирание зелень должен получать удовольствие - ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЬ ОБСЕРАЮТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН КАЙФУЕТ. Как-никак, а вселенский моральный балланс тут его моральных и фин заработков тут учтен.
А то кличка ему пиаря себя можно было обсирать, а когда его за то же обсирают, то оно играет в обижальщика.
ВСЕ В МИРЕ включая его окружение должны знать,что самовлюбленный объект зе самый гнусный и голимый поц в мире - он заслужено должен повалятся на самом моральном дне своего гнилого сознания, иначе этого морального урода не вылечишь.
Раз обсираешь больше всех кличка(хотя кличко когда полез не туда куда умеет с правом вершения судеб это заслужил), значит должен быть готов потом за свои ********* получить ответку.А то мир ложится у дыравой бошке зе изза того что его облуплленного бьют его же оружием.
ДАЕШЬ ПОЛНОЕ ДНО ЗЕ.Выносите его в ноль.
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Большинству украинцам плевать, к чему ты Петя готов.
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А-ха-ха!!! У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4313 У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4362 У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4313 Теперь с полной уверенностью можно сказать, что 5 лет у нас в гидрантах был неадекват! У разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4362 Иди спецом под имбецила косит, чтоб признали невменяемым и скостили срок?
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"Шляхи господні неісповедимі,
Мов кулька під наперстком у катал…
Я йду з тобою, княже Володимир,
У твій баблом осяяний "квартал"!"

Д.Павличко
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свиненко пусть премьерствует на нарах! губу он раскатал! ненасытное барыга.
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"Пустите меня в премьеры для того, что бы мешать Зеленскому... Что бы в тихую пакостить стране..."
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Моя жинка казала з вечора перед тем как мне борщ на ужин подавала ---- "Петюню на ***"...
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- Бэрримор, что это за вой на болоте? - Єто мародера оттянули от корьіта, сєр
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Какой ужас! Еле- еле избавились от его вездесущности. Еле выперли из президентов, цеплялся даже ушами. И вот опять ?
Ну уж нет
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Точно говорят: гони беду в двери - а она в окно
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Знакомтесь!
- Резидент ФСБ - Петр Алексеевич Штирлиц
Собственной персоной
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Дохтур сказав "В морг", значить в морг...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ разі нашої перемоги на виборах, готовий стати прем'єром, - Порошенко
 
 
 
 
 
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