 Політична криза в Молдові: в.о. президента Філіп розпустив парламент, депутати заявили, що Філіп - "поза законом"

Позачергові вибори до парламенту Молдови мають відбутися 6 вересня. Таке рішення виконувач обов'язків президента Молдови Павел Філіп ухвалив незабаром після того, як Конституційний суд відсторонив від виконання обов'язків главу держави Ігоря Додона. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Парламентарії відмовляються визнавати легітимність рішення Філіпа про свій розпуск. На засіданні в неділю вони взяли з цього приводу заяву, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Парламент констатує узурпацію влади в державі з боку колишнього правління, яке втратило довіру як з боку власного народу, так і з боку зовнішніх партнерів, вирішивши піти шляхом дестабілізації і насильства", - наголошується в документі.
Тим часом Демократична партія на чолі з найбагатшим громадянином Молдови, олігархом Владом Плахотнюком, влаштувала в Кишиневі мітинги на підтримку Філіпа, проти парламенту і відстороненого президента Ігоря Додона.
Політична криза вибухнула в Молдові напередодні. Лідери парламентських фракцій сформували новий уряд, лояльний до проросійського президента Додона. Після цього представники Демократичної партії звинуватили новий кабмін в узурпації влади.
Конституційний суд підтримав претензії демократів. Він анулював усі рішення позачергової сесії парламенту, відсторонив Додона від виконання обов'язків президента і тимчасово поклав ці обов'язки на колишнього прем'єр-міністра Павела Філіпа.
у нас шоколадный более 3 лет не распускал Раду
а у молдовы были...
(2) Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия Правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.
Роспуск Парламента
(1) В случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить Парламент.
Правительство было сформировано до консультаций Президента
це аксіома.
Игорь Додон накануне вечером приехал в посольство Российской Федерации в Кишиневе и "перебрался" с семьей жить на территории посольства.
Скоро услышим - Путин прийди, Путин спаси ?
https://ru.publika.md/smi-dodon-vmeste-s-seme-pereekhal-v-otel-na-territorii-rossiyskogo-posolstva_2181878.html#ixzz5qLQCJ1hs …
Конституція України
Стаття 108.
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение этого документа сделало возможным запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти, которая прописана в конституции страны, но до сих пор не была подкреплена необходимыми законодательными актами.
только этот закон еще зеленский должен подписать,а потом,если что-еще преодоление вето...так что пока не работает
https://ru.publika.md/videodokazatelstvo-3-dodon-poluchal-denezhnye-perevody-s-rossii-v-razmere-do-odnogo-milliona-dollarov_2181835.html
https://ru.publika.md/videodokazatelstvo-2-dodon-skazal-chto-rossiya-zakroet-vse-ugolovnye-dela-na-plakhotnyuka-posle-podpisaniya-soglashenie-o-federalizacii-rm_2181830.html
Замечательно)))