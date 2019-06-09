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Все про:Молдова (443) Додон (99) Філіп Павел (5)

 Політична криза в Молдові: в.о. президента Філіп розпустив парламент, депутати заявили, що Філіп - "поза законом"

Виконувач обов'язків президента Молдови Павел Філіп розпустив парламент і призначив позачергові вибори. Парламентарії відмовляються визнавати розпуск: вони визнали колишній уряд на чолі з Філіпом поза законом.

Позачергові вибори до парламенту Молдови мають відбутися 6 вересня. Таке рішення виконувач  обов'язків президента Молдови Павел Філіп ухвалив незабаром після того, як Конституційний суд відсторонив від виконання обов'язків главу держави Ігоря Додона. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Парламентарії відмовляються визнавати легітимність рішення Філіпа про свій розпуск. На засіданні в неділю вони взяли з цього приводу заяву, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Парламент констатує узурпацію влади в державі з боку колишнього правління, яке втратило довіру як з боку власного народу, так і з боку зовнішніх партнерів, вирішивши піти шляхом дестабілізації і насильства", - наголошується в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова ніколи не заплатить РФ за поставлений Придністров'ю газ, - Додон

Тим часом Демократична партія на чолі з найбагатшим громадянином Молдови, олігархом Владом Плахотнюком, влаштувала в Кишиневі мітинги на підтримку Філіпа, проти парламенту і відстороненого президента Ігоря Додона.

Політична криза вибухнула в Молдові напередодні. Лідери парламентських фракцій сформували новий уряд, лояльний до проросійського президента Додона. Після цього представники Демократичної партії звинуватили новий кабмін в узурпації влади.

Конституційний суд підтримав претензії демократів. Він анулював усі рішення позачергової сесії парламенту, відсторонив Додона від виконання обов'язків президента і тимчасово поклав ці обов'язки на колишнього прем'єр-міністра Павела Філіпа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131393
 
   
 Топ коментарі
 
гірше москалів немає нічого.
це аксіома.
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rustling‏ @DempferJan 2 ч.2 часа назад

Игорь Додон накануне вечером приехал в посольство Российской Федерации в Кишиневе и "перебрался" с семьей жить на территории посольства.

Скоро услышим - Путин прийди, Путин спаси ?
https://ru.publika.md/smi-dodon-vmeste-s-seme-pereekhal-v-otel-na-territorii-rossiyskogo-posolstva_2181878.html#ixzz5qLQCJ1hs …
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Ахахаха. Они его назначили устроив переворот, а он их распустил. Я пацталом.)))))
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Дондигидон-молодой през,человек )(уйла
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не ахаха-а решение конституционного суда.парламент не успел в отведенные сроки назначить премьера.зато сделал это спустя сутки.кс принял решение о роспуске и назначил ответственного филипа.
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а ты не ахаха-а а почитай Конституцию Молдовы, там написано что Президент имеет право а не обязан распустить,
у нас шоколадный более 3 лет не распускал Раду
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Пилять, какие вы все таки русские тупые! Ну нельзя так откровенно палиться! Ты конституцию Молдовы перечитал или вам на летучке в Ольгино тезисы раздали?)))
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а чего это порох должен был распускать парламент?не было оснований.
а у молдовы были...
(2) Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия Правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.
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а что же ты начало пропустил и причем вотум доверия к формированию правительства ?Статья 85
Роспуск Парламента

(1) В случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить Парламент.

Правительство было сформировано до консультаций Президента
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я не силен в молдовской конституции,но думаю кс не зря отстранил додона.значит что то тот нарушил.пусть молдоване разбираются
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Ситуация ровно наоборот от Украины. Президент проевропейский, а парламент зебилы и рыги
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олигарх охреневший от своей ************* против промоскальского президента . даже не знаю что хуже Политический кризис в Молдове: и.о. президента Филип распустил парламент, депутаты заявили, что Филип - "вне закона" - Цензор.НЕТ 1165
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гірше москалів немає нічого.
це аксіома.
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ну не совсем. вот представьте себе борьбу к примеру олигарха (примьера ) Ахметова с промосковским Бойко . выбор просто охренительный. так и хочется послать всех и свалить из страны. вот примерно такой расклад в Молдове
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никуда они валить не будут...у них практически у всех паспорта ЕС.когда захотят-тогда и уедут,когда захотят-тогда вернутся
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у многих двойное гражданство с румынией...даже в приднестровье процентов 30,а может сейчас и больше.
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Перебільшення, румунське громадянство мають максимум 15 відсотків.
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це тільки з ромунією...а ще подвійне громадянсьтво з італією,францією,болгарією,іспанією.та їншими країнами
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Сами затянули с коалицией, теперь перевыборы или смута.
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кремлевскую агентуру будут резать как свиней
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Там вати більше ніж у нас, близько 50 відсотків і якщо хтось когось почне різати то біженці побіжать і до нас.
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Будуть вибори з молодим молдовським вином! Уявляю той вибір😁
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rustling‏ @DempferJan 2 ч.2 часа назад

Игорь Додон накануне вечером приехал в посольство Российской Федерации в Кишиневе и "перебрался" с семьей жить на территории посольства.

Скоро услышим - Путин прийди, Путин спаси ?
https://ru.publika.md/smi-dodon-vmeste-s-seme-pereekhal-v-otel-na-territorii-rossiyskogo-posolstva_2181878.html#ixzz5qLQCJ1hs …
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вот вам и урок как можно уйти президента без импичмента...
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я просмотрела все каналы в отпуске и один с них сказал, что первым вердиктом Рады должно было быть лишения Зе прав , как нарушившего Конституцию. Вот только многие уже примеряли зеленые кеды, тесноваты, но ведь не босые...
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нет у нас такого в конституции...там исчерпывающий список,как президент может быть отстранен от власти.

Конституція України
Стаття 108.
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
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3 сноска есть но беззубая, а теперь
КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла в четверг закон о полномочиях так называемых Временных следственный комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение этого документа сделало возможным запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти, которая прописана в конституции страны, но до сих пор не была подкреплена необходимыми законодательными актами.
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ну это и есть пункт 3,прецедентов применения которого до сих пор не было,и не было правовой возможности.
только этот закон еще зеленский должен подписать,а потом,если что-еще преодоление вето...так что пока не работает
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Плохотнюк ето кореш Парашенка c которого он снял санкции?
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Взагалі то Зелі варто підтягнути пару бригад ближче до молдовського кордону, щоб бути готовими перехопити віська ПМР, якщо ті підуть на Кишинів.
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Я ЛЕГИТИМНИЙ 2.0! ПОПОЛНЕНИЕ НА РОСТОВЕ, КТО СЛЕЙДУЩИЙ?
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кто может доходчиво объяснить кто у них свиновальцман а хто рыгоаналы?
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Пора румынам ввести туда войска и навести порядок методом расстрела промосковитских агентов.
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Появилась видеозапись на которой Игорь Додон рассказал, что получал денежные переводы из России в размере до одного миллиона долларов ежемесячно.

https://ru.publika.md/videodokazatelstvo-3-dodon-poluchal-denezhnye-perevody-s-rossii-v-razmere-do-odnogo-milliona-dollarov_2181835.html
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Видеодоказательство 2: Додон сказал, что Россия закроет все уголовные дела на Плахотнюка после подписания соглашение о федерализации РМ

https://ru.publika.md/videodokazatelstvo-2-dodon-skazal-chto-rossiya-zakroet-vse-ugolovnye-dela-na-plakhotnyuka-posle-podpisaniya-soglashenie-o-federalizacii-rm_2181830.html
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Как видим всегда почти все проблемы идут из москвы.
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Все ветви власти друг друга по-объявляли вне закона.
Замечательно)))
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Румыны быстрые на расправу. Быстро зажигают, но и резко тушат.
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Непонял, а что с Додоном, пятки смазал?
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М-да, либо промосковский, либо олигарх. Народ Молдовы один фиг в проигрыше
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Да уж видно что у вас война . По вашему Додон главная проблема потому что он про русский ,но для молдовы большая проблема захват власти партией олигарха. Плаха и его карманная партия имея 30 процентов голосов решила править страной единолично .И это потому что после кражи миллиарда долларов на плаху открыты дела уголовные и в европе,и в америке, и в россии..так что тут будет бойня если его не пристрелят!
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Да уж видно что у вас война . По вашему Додон главная проблема потому что он про русский ,но для молдовы большая проблема захват власти партией олигарха. Плаха и его карманная партия имея 30 процентов голосов решила править страной единолично .И это потому что после кражи миллиарда долларов на плаху открыты дела уголовные и в европе,и в америке, и в россии..так что тут будет бойня если его не пристрелят!
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дивіться, зебіли, на цьому прикладі, який хаос нам приготував )(уйло на ваші 73%.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПолітична криза в Молдові: в.о. президента Філіп розпустив парламент, депутати заявили, що Філіп - "поза законом"
 
 
 
 
 
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