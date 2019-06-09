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Все про:Вінницька область (344) ДТП (2340) екологія (417)

 Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Уночі 9 червня у результаті ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, на притоці річки Рось в с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

Про це повідомляє регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, передає Цензор.НЕТ.

"Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Рось, на відстані близько 5,4 км до гирла", - йдеться в повідомленні.

Наразі органи ДСНС проводять роботи з вилучення з водного об'єкта контейнерів із хімікатом.

Громадян просять тимчасово утриматися від використання руслових водних об'єктів на р. Рось (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка. ФОТО

"На терміновому засіданні комісії виконавчого комітету з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради ухвалено рішення про припинення водопостачання в м. Біла Церква з 23:00. 09.06.2019 в зв'язку з потрапляння в річку Рось хімічних речовин, які можуть викликати отруєння людей. Водопостачання буде відновлено після проведення досліджень води. Забороняється купання в річці, вилов риби та випас худоби на узбережжі річки", - повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

"Нурел Д" - інсектицид другого класу токсичності. Заборонений до використання в присадибній господарюванні. Володіє фумігатним ефектом - випаровується, і ця пара отруйна. При певних концентраціях смертельний для теплокровних (під час потрапляння на шкіру, в органи дихання і травлення).

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 01
Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 02

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 03

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131392
 
 
 Топ коментарі
 
офигеть!
как-то надо регламентировать перевозку такой хрени... и не в таком транспорте...
безответственность граничащая с преступлением!!! ...................ть!!!
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- Пане, стійте! Не можна тут купатися - отрута "Нурелл Д" вилилася в річку!
- Ась, чавой вы сказали-то? Я сам нездешняй, по-малорасейски ни бельмеса-то не разумею!
- ...Я говорю, сразу не прыгайте! Помаленьку в воду заходите, вода ещё холодная...
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Идеальное место для ЗЕпикника.
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Порохоботы для этого готовы загадить всю Украину?
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Поки що я бачу що поганять природу зебіли своїми пікніками.
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Винничина это же удел Барыги, так что ему там на пикник.
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Это для порохоглистов готовое место для пикника,после 5 лет гнилой сои ни один яд не страшен
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офигеть!
как-то надо регламентировать перевозку такой хрени... и не в таком транспорте...
безответственность граничащая с преступлением!!! ...................ть!!!
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чувак, теперь все нужно перевозить велосипедами, с квадратными колесами.
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Так вона і регламентована, незрозуміло чому вони так везли.
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В этой стране никогда не будет порядка.
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ADR есть такое понятие, всё давным давно регламентировано. Правда в случае с ДТП и последующим опрокидыванием ТС жёлтая мигалка, огнетушитель и наклейки аж никак не помогут((
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- Пане, стійте! Не можна тут купатися - отрута "Нурелл Д" вилилася в річку!
- Ась, чавой вы сказали-то? Я сам нездешняй, по-малорасейски ни бельмеса-то не разумею!
- ...Я говорю, сразу не прыгайте! Помаленьку в воду заходите, вода ещё холодная...
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классно ты хохлов тролишь, загадили химикатами речку на Винииччине , где летом будут и дети купаться -смешно аж ******.. кацапам то пофую.
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де ты кацапов увидел на Винничине? За Зеленского голосовал небось?
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химатака на винниччину - опорный регион премьера и кандидата гройсмана
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"На срочном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в г. Белая Церковь Источник: https://censor.net.ua/n3131392
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То зрозуміло, просто поруч Київська і так розумію що річка тече туди, пишуть що через 10-12 год отрута буде в Білій Церкві, а це велике місто, треба дітей позабирати від води.
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ось...одним перевертанням завдали шкоди двом областям, щей пересварили їх
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Ну а водила отделается как всегда легким испугом и ВСЕ
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Особлива іронія долі полягає в самознищенні довбаним інсектицидом.
І так, чомусь назва "Нурелл Д" викликає асоціації з "Циклон Б"...
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Яд в открытых ведрах перевозился, ночью, пьяным и слепым водителем? Даже если дтп то как канистры могли открыться. Ето безответственность должна быть наказана.
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Возможно канистры были без яда, потому и упали в реку!
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про Зе порохоботы уже царапали тут?
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Что за цивилизация такая, которая сумела слить всем окружающим соседям?
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Нормальна, сусідами були хазари, візантійці, булгари, де вони всі ділись?
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Ну так, вічного нема нічого, на той час досить сильна, Київ входив в трійку найбільших міст Європи.
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Пока его не взяли болотные мокши Боголюбского.
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А вони завжди використовують раздрай в наших лавах, що в 12 ст що в 17 ст, що в 20, та й він наполовину половець був.
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Калич какой-то, может упал не просто так, случай ведь редкий,
яд продали на лево, а канистры в реку уронили
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Было бы неплохо этому кретину припаять статью о терроризме.
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І як тепер річку чистити ?
Все живе там загине
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може тара добре запакована і не розлиїться
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В комментах на фейсбуке и других ресурсах пишут, что тара была не приспособлена для свободной (без соответствующих нормативов) транспортировки яда. Так что, запросто эти канистры могли треснуть.
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Достатньо подивитись на кузов буса, вони навіть не були закріплені.
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25 років розвалу систем безпеки України будуть лише повторювати подібні випадки в наростаючих масштабах.
Всім всьо байдуже - ось гасло ******** України.
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где зеленский и почему он не купается в этой реке ?

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Цензор.НЕТНовиниПодіїАвтомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО
 
 
 
 
 
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