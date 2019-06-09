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Все про:коаліція (229) Порошенко (9009) Європейська Солідарність (6)

 Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"

Партія "Європейська солідарність" не буде в парламентській коаліції з такими силами, як "Опозиційна платформа" і залишками Партії регіонів.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив на з'їзді політсили в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми беремо на себе публічне зобов'язання не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які заважають, із опозиційними платформами, іншими частинами партії Януковича. Ми розраховуємо, що відповідні заяви зроблять наші інші політичні сили, які претендують називати себе демократичними, європейськими", - сказав Порошенко, виступаючи на з'їзді партії в Києві в неділю.

Він зазначив, що сподівається на потужну фракцію в парламенті. "У нас буде потужна фракція, яка відстоюватиме українські, європейські та євроатлантичні цінності", - сказав політик.

За словами Порошенка, "Європейській солідарності" необхідно подбати про те, щоб парламенті не було сформовано конституційну більшість, яка буде здатна скасувати зміни, які були зроблені і поставити під сумнів демократичні завоювання останніх років, шлях до ЄС і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131391
 
 
 Топ коментарі
 
Поросенко видимо держит всех за дураков, которые забыли в каких партиях он состоял.
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Даже не знаю смеяться или плакать от нового анекдота Мародера. Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 9313
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И ссыклу,бегавшему от анализов и повесток тоже.
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Так правильно. Никаких рыгоаналов. Только Оппоблок и ПЕС.
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Только неполноумный может поверить в слова Порошенка,
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дивись, шоб зелена шмаркля не вилетіла на Тель-Авів
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Тобто, він знову впевнений, що пройде в парламент? А з слугою народу він піде в коаліцію? Молодець. Чуєте, порохоботи? Доведеться вам об'єднуватися з зебилами. Тож думайте, що пишете.
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Зе вже відмовився. НІ риги ,ні бариги йому не потрібні )
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Типа все члены "Ес солидарности" отвернутся и не будут сотрудничать с основателем партии регионов Порошенко. Или я чего то не понял. Или они не будут сотрудничать с тем же субъектом, кто был ( и чего скрывать , и сейчас является) соратником по СДПУ и бизнес делам Кумом ( он же Медведчук) и т. до бесконечности. Петя ну не подставляйся. Рукописи не горят. Вся твоя полит карьера как открытая книга. - - - пи - пи - пи
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Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 672025%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10 20 мин.20 минут назад
А что - зе когда-то говорил про агрессию рф?? - на экране за Разумковым написано - осийская!!
Чуваки совсем не топят за рф.
Кстати только канал мараева стримил его - больше никто. К чему бы это?)) Остальные олигархи идут своей дорогой))

видеоhttps://twitter.com/i/status/1137690867299430400
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Купил новый телевизор. Включил когда по ТВ выступает Парашенко, выключил звук чтобы не раздражал и сразу внизу строкой пошли автоматические титры- бреше-бреше-бреше-бреше-бреше...
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Завдяки якому зубожінню ти купив телевізор?
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Порошенко оберегал этого неадеквата, чтобы ему, этому неадеквату, хорошо жилось.
Чернь всегда за добро злом платит.
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Каждый день нахождения Порошенка в Украине это продолжение ее(Украины)катастрофы
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Начал свою карьеру с партии медведчука, который воскрес из небытия, благодаря своему однопартийцу. Был основателем партии регионов, верно служил режиму януковича - партия регионов идет двумя колоннами в Раду. И это подвиги пороха во время войны с рашей и для раши.
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А ще він служив у армії.
І відродив українську армію.
Також передав армії 600 млн. грн.
********* разом допомогла армії аж на 1 млн.
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а ще - він є твоїм роботодавцем Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 6098 і як раз це , для тебе основне ..))
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Мій роботодавець мій директор підприємства, і ніхто інший.
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Обещания, которого знали как облупленного ))
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порошенко обещал - дальше можно не читать)))))
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Так би й було якщо б твій ***** не кинув в бій регулярну армію.
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твій ***** кинув в бій регулярну армію ще під час захоплення Криму ! Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 8487
чи про Крим кацапська ботва вже не згадує ?
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Спитай кацапську ботву, ти ж туди їздиш працювати.
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так я ж в тебе і питаю ..))
хоча - ні , не питаю ... з вами і так давно вже все зрозуміло ..))
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а от з вами не все зрозуміло,
то були за Юлю, тепер за Зебіла...
Якісь ви непостійні ...
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зелений клован вже два тижні у кріслі
мова, поки що йде тілки про "нужна проста прєкратіть стрєлять"
краще б тобі, кацапе, менше рота відкривати, бо розумного все одно не скажеш
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Нам уже пофиг,кого ты не будешь брать )) Ты клоун.Который будет веселить тюремщиков.
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З ригаАналами звісно ні бо він об"єднається зі своїми бізнеспартнерами мертвечуком, бойком льовочкіним і т.д.
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дарма Хряк так напружується - всі розуміють що партія ПЕСиків і до ВР навряд чи потрапить ... Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 7114
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Порошенко Пообещал... я бы именно так эту барыжную партию и назвал...а то какая-то евроатлантика, какая-то солидарность... Петины обещания это уже бренд и всем всё сразу ясно - опять брешет.
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засцика вже витягла кодлу лайна у свої праймеріз
такого гною, що риганали ще будуть здаватися агнцями божими
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Заслуги Потроха-Свинарчука.....
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
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Валєра, тут горілки нема для тебе
іди, кацапе, на путєна
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Я думаю,это надо закрепить конституционно.
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"Партія Обіцяльників Поросенка ..." Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами" - Цензор.НЕТ 5444
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Самое забавное что Вата и Вышевата будет в опозиции 😂😂😂😂
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это шо новый тип политической шизофрении... Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами - Цензор.НЕТ 7172
Пэдро сам бывший рыг
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ще місяця нема , а зе віз так нагрузив, що аж вуха болятьь
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у минулому парламенті було дві опозиції до БПП -НФ.
У наступному буде 3.

до коаліції зе -вакарчук )))

Оппо.
Юлєчка.
ЄС ..

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Пепа и ЗЕ - коалиция ! Бздуны порохоботные вы слышали , ваш мародер станет на колени перед ЗЕ . а тот сыграет на морде лица собачий вальс .
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Пообещал... создатель той самой партии регионов и профессиональное брехло впридачу. Ещё одна глава.

Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами" - Цензор.НЕТ 7619
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«Хтось призначає кадри з 95 кварталу, для нас важливіше ті, хто пройшов 95 бригаду» Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами" - Цензор.НЕТ 1720
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На этот раз Петька точно пообещал, а пять лет назад он в шутку сказал. И кто клоун после этого?
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А бизнес свой продаст или уже не надо? Молодец Петро, кинул лохов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"
 
 
 
 
 
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