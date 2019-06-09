 Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив на з'їзді політсили в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми беремо на себе публічне зобов'язання не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які заважають, із опозиційними платформами, іншими частинами партії Януковича. Ми розраховуємо, що відповідні заяви зроблять наші інші політичні сили, які претендують називати себе демократичними, європейськими", - сказав Порошенко, виступаючи на з'їзді партії в Києві в неділю.
Він зазначив, що сподівається на потужну фракцію в парламенті. "У нас буде потужна фракція, яка відстоюватиме українські, європейські та євроатлантичні цінності", - сказав політик.
За словами Порошенка, "Європейській солідарності" необхідно подбати про те, щоб парламенті не було сформовано конституційну більшість, яка буде здатна скасувати зміни, які були зроблені і поставити під сумнів демократичні завоювання останніх років, шлях до ЄС і НАТО.
шось поплутало?
А что - зе когда-то говорил про агрессию рф?? - на экране за Разумковым написано - осийская!!
Чуваки совсем не топят за рф.
Кстати только канал мараева стримил его - больше никто. К чему бы это?)) Остальные олигархи идут своей дорогой))
видеоhttps://twitter.com/i/status/1137690867299430400
Чернь всегда за добро злом платит.
І відродив українську армію.
Також передав армії 600 млн. грн.
********* разом допомогла армії аж на 1 млн.
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...
чи про Крим кацапська ботва вже не згадує ?
хоча - ні , не питаю ... з вами і так давно вже все зрозуміло ..))
то були за Юлю, тепер за Зебіла...
Якісь ви непостійні ...
мова, поки що йде тілки про "нужна проста прєкратіть стрєлять"
краще б тобі, кацапе, менше рота відкривати, бо розумного все одно не скажеш
такого гною, що риганали ще будуть здаватися агнцями божими
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
іди, кацапе, на путєна
Пэдро сам бывший рыг
У наступному буде 3.
до коаліції зе -вакарчук )))
Оппо.
Юлєчка.
ЄС ..