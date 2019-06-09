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Все про:Лещенко (329) мажоритарний округ (11)

 "Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що роздумує над участю у позачергових парламентських виборах 21 липня як самовисуванець у виборчому округу в Києві, в якому він зареєстрований.

Остаточне рішення нардеп збирається ухвалити протягом декількох днів. Про це Лещенко заявив в етері одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується мене, то я не хочу бігати за списками, за партіями, говорити... Візьміть мене як запасний варіант ... у мене є ще один варіант - це балотуватися в окрузі в м. Київ. Це рідний для мене Подільський район, де я ріс, де я ходив до школи, де я досі зареєстрований. Цей варіант я для себе не відкидаю, але остаточне рішення ухвалюватиму найближчими днями. Тому що депутати-самовисуванці, у них ще є кілька днів для такого рішення", - сказав Лещенко.

Він наголосив, що був пов'язаний  останні півроку з президентом України Володимиром Зеленським і партією "Слуга народу", але поважає рішення політради партії не включати у виборчий список людей, які вже були народними депутатами. "Це рішення, з яким я погоджуюся, тому що це нова сила, вона має йти з нового, чистого аркуша", - сказав Лещенко.

Водночас нардеп заявляє, що йому "не соромно за свої чотири з половиною роки в цьому парламенті". "Я чесно працював. Якщо вирішу (брати участь у виборах .– Ред.), то запропоную людям оцінити мою роботу... і вирішити, чи давати мені ще мандат на представництво Подільського району – це Поділ, Виноградар, Вітряні Гори, Куренівка – від Києва у Верховній Раді. Або таке рішення не ухвалю. Залежить це від декількох чинників, які я проаналізую і визначуся найближчими  днями", - резюмував Лещенко.

Нагадаємо, раніше Сергій Лещенко заявляв про наміри балотуватися від "Слуги народу", "якщо партія буде не проти". При цьому він підкреслював, що усвідомлює власну "токсичність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно вимагати відставки Авакова, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131389
 
 
 Топ коментарі
 
Сырожа все берет и берет а его не берут! "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 4746
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Не хочу или никто не берет??!
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Сырожа все берет и берет а его не берут! "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 4746
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Он и с Саакашвили был и с БПП и с Демальянсом. В общем везде себя пробовал. Все ему нужны, кто больше платит
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замаранная "барадатая женсчина"-активист и борцун с коррупцией, владеющая элитной квартирой в центре Киева
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кому нужна старая продажная шлюха
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Лещенко григоришинского увековечили на доме с квартирой
"Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 4075
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Он просто не хочет бегать по партиям 😂 Аха-ха-ха, насмешил. Леша взять в партию, считай весь рейтинг погубить
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Ну даже к Коломойскому он не попал, хотя так старался, но как видим зря. Он уже отработанный политик, его место на свалке
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никакой он не политик, не журналист, и не борец с коррупцией!
лещенко - продажная журнашлюха
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та тоже не сильно...но много запасных грантоедов у славика...будут вголосину бороться с коррупцией "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 5115
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никто не хочет вызывать старую проститутку ......сыроже пора на выход
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Лещенку ещё и Трамп указал на выход, нечего было сливать бухгалтерию ПР и гнать на Манафорта
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А я вот взяток не беру!
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было.(с)
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Вот и посмотрим на результат. А насчет того чтобы вступить так вероятность больше в г...., чем в приличную партию.
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Скорее оценили другие и никуда не зовут.
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Токсичный тролль и лжец никому не нужен. Даже тем, кому он помог с новым презом.
Один из противнейших "политиков" Украины.
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Эту брехливую собаку, гонят сцаными тряпками даже его хозяин Беня.
Сук никто не уважает. Даже такие же суки "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 7489
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Зачем бегать?? тут есть инфа от людей что Слуга Урода берёт всего 300К за место...на элитную квартирку насобирал, мог бы и на место в Слуге Урода насобирать. Правда 300К это поговаривают место такое себе, если хочешь гарантировано проходное то от 1 ляма.
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Сирьожа, лучше бегай по заработанной тобой и подругой на "честные" деньги квартире, за пару лямов. Антикоррупционер херов.
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Размышления проститутки не пользующейся спросом мало кому интересны. Вот есть проститутки подороже: Аваков, Геращенко(Антоша), Кива. Вот они могли бы многое порассказать. Было бы интересно.
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Кто же захочет себя такой "часовой бомбой с дерьмом" изнутри заминировать...
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После того как директор "института искусств" Поплавский идет №1 от Аграрной партии, я уже ни чему не удивляюсь.
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Да, это тебе не "Слуга народа", который ездил на велике и расстреливал парламент. Что дядя Сэм ему скажет, то и будет делать. А ты питал какие-то надежды на руцке мир от Узеленскага?
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Диагноз: Слишком токсичен. Особенно ззаду
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"не хочу бігати", але вже всіх оббігав)) ех, чудний чоловік. хоча, його зрозуміти можна - втратить мандат, то може й сісти за втручання у вибори США...
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Иудушка, сцыроженька.... Хватит бегать, ложись где-нибудь на Лесном, тебе на место там бабы снова скинутся, мразеныш!
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Какая все-таки тяга к власти! Это вам ни абы что, это ничего себе как.
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ну дык на журналистскую или диджейскую зарплату квартиру за 7,5 лямов не купишь!
надо в депутатики, иначе и квартиру отберут и десятку вкатают за коррупцию
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не хочу бегать.. ибо уже и копыта стер и подковы потерял...
да и уши из всех скандалов-попадалов... аж по глазам шлепают ...
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а бігати на допити в ФБР ще гірше) ох і припікає йому, ох і страшно, Трамп такий злопам'ятний, зараза...
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"Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

да ,патаму шо пидаров никто не ловит,пидаров имеют)))
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Петуха никто не берёт...а..ха..ха, где его дружки по разуму поросюк и лушпайка?
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Кто же возьмет к себе в партию старую потасканную #лядь?
Скоро Сережа вернется в правду, потому что быть сливным бачком олигархата - это потолок его способностей
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дивно, що не беруть. він же і шкарпетки зелені на камеру показував, і його жінка в зеленій перуці фотки виставляла. що не так???
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Ахахах никто парня не берет. Так теперь всем врет и решил стать самовыдвиженцев. Или так Григоришину выгодней просто
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Йому просто соромно визнати, шо він нічого не вартий і його досягнення в українській політиці зводяться до скандалу із квартирою, на яку він начебто заробив
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Давай, Сергію, балотуйся по нашому округу. Із задоволенням зіллємо тебе. Сам по подвір'ях піду проти тебе агітувати.
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Этого ********* ни одна партия рядом с собой и срать не посадит ((((((
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сИрежа - в жизни всегда есть чем занять - при желании (ключевое)...., окромя "дЭхпутатства" ....- или шара по-жизни это святое..., пролетаешь ты этот раз , как "хфАнера над пАрижем" "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве - Цензор.НЕТ 3850
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Лещенко особистий ворон Трампа, Джуліані не допустить його в верхівку політики України
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Ти, козел, і нах...й нікому не потрібен. Ця тварюка наколядувала собі на боротьбі з корупцією квартирку за майже 8млн. А потім, такий білий та пухнастий, з круглими "чесними" очима, всіх звинувачував в корупції.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві
 
 
 
 
 
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