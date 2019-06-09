 Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков

Про це глава політсили Дмитро Разумков заявив у неділю, 9 червня, на брифінгу після з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або в інших напрямках, ми не будемо. Це неправильно", - сказав Разумков.
Він додав, що кандидатура прем'єр-міністра буде представлена після формування коаліції в парламенті.
Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня.
ПЕС сейчас начал рвать и метать...
Чувствует большой минус...
И отыграется на вас, порохоботах... И правильно сделает
Не забил...
И не шестёрка Кондитера, как вы
ну а про богуцкую гугл в помощь. тут не подают..))
да и слуги в другом месте..)))
не розчаруйте мене, дуже прошу!
Однажды днем в конце июня
В одном влиятельном носу
Две сухопарые козюли
Точили лясы на весу.
Они болтали о богатстве,
О том, что гложет их тоска,
Что нужно просто не бояться
И путь бы к власти отыскать...
Найти заветную стезю ли
Не зеленеть чтоб тут зазря...
Всерьез задумались козюли,
Нервозно ерзая в ноздрях...
Но оглянуться не успели -
В тиши раздался мощный чих.
Козюли вроде вверх взлетели...
(Никто не помнит больше их...)
Inna Turenko @i_turenko 1 год.1 годину томуБільше
Inna Turenko ретвітнув(ла) Каменяр
Винуватий в агресії якийсь Ося, та хто завгодно, лиш би не росія. Краще язик відкусять собі , чим озвучать, хто є справжній ворог України.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/proyshov-z-jizd-partiji-sluga-narodu-oprilyudnili-spiski-video-50026118.html
шАбаш!!!
Але й вони вже навчені, так просто тікати не будуть, ще й старший браток завжди готовий допомогти.
лохи трусливы.
и на лохов могут ставить точно такие же лохи.
Всё старо в этом мире.... и лохи тоже.
Это не только Украины касается.
Этот шум подняли не так называемые "порохоботы", шум подняли те волонтёры, которые БЕЗВОЗМЕЗДНО работали на Зеленского, обеспечивая ему победу на округах, данном случае Одессы.
Эти люди СВЯТО поверили зеленому. СВЯТО!!!
Теперь что сделают эти волонтеры?
Пральна!
Начнется цепная реакция уничтожения и самоуничтожения зеленых.
73 процентные, как вам там?
Ведь радость то какая!
Приїжай ко мнє на банкову-- я тєбя на рєльсах поімєю!