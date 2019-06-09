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 Політика України
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Все про:прем'єр (203) Разумков Дмитро (64) Слуга народу (27)

 Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков

Партія "Слуга народу" буде готова представити свою кандидатуру на посаду глави уряду тільки після виборів і формування парламентської коаліції.

Про це глава політсили Дмитро Разумков заявив у неділю, 9 червня, на брифінгу після з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або в інших напрямках, ми не будемо. Це неправильно", - сказав Разумков.

Він додав, що кандидатура прем'єр-міністра буде представлена після формування коаліції в парламенті.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131387
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и здулись 73% У слуги урода список из 20 чел, а это значит - они планируют взять 4.7% мест в ВР Таки да, это реальный рейтинг квартала 95
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Они все ещё верят что у Пети 60%. С рейтингов перед вторым туром.
Не стоит оскорблять чувства верующих 😁
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а вы называете бенину банду народом??7
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так оне оба из криворожского горнорудного?
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Т.е. они уже решили что они 100 % формируют коалицию и решают своей партией кто будет премьером?
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Да! Именно так!
ПЕС сейчас начал рвать и метать...
Чувствует большой минус...
И отыграется на вас, порохоботах... И правильно сделает
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ты больной? хотя достаточно того что ты зебил
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Не больной...
Не забил...
И не шестёрка Кондитера, как вы
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так вы шестерка госпожи Богуцкой - члена? партии слуга урода?
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Кто такая Богуцкая и почему она для вас госпожа?
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те с правилами хорошего тона вы не знакомы - господин зеленский, госпожа супрун.
ну а про богуцкую гугл в помощь. тут не подают..))
да и слуги в другом месте..)))
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Кто. Кто. Да Юля будет, и к гадалке не ходи. Очень удивлюсь если ошибусь. ( мне так кажется это изначально предполагалось), хотя... Ну у нас все возможно.
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*** Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 8747 (сразу...все совпадения - случайны... у кого какая фантазия))))
Однажды днем в конце июня
В одном влиятельном носу
Две сухопарые козюли
Точили лясы на весу.

Они болтали о богатстве,
О том, что гложет их тоска,
Что нужно просто не бояться
И путь бы к власти отыскать...

Найти заветную стезю ли
Не зеленеть чтоб тут зазря...
Всерьез задумались козюли,
Нервозно ерзая в ноздрях...

Но оглянуться не успели -
В тиши раздался мощный чих.
Козюли вроде вверх взлетели...
(Никто не помнит больше их...)
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А чё (кац) ...По іплу буде міністрів товкти .! Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 8997
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Сначала подумала, что фейк с " осійська агресія", но нет правда!

Кандидатура на пост премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции, - Разумков - Цензор.НЕТ 8000 Inna Turenko‏ @i_turenko 1 год.1 годину томуБільше
Inna Turenko ретвітнув(ла) Каменяр

Винуватий в агресії якийсь Ося, та хто завгодно, лиш би не росія. Краще язик відкусять собі , чим озвучать, хто є справжній ворог України.
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Алла Новосад 5b57f84f - это они показывают разными знаками Московии, что бы там дошло до самого последнего ватника.... - что они ихние, что они готовы сдать Украину...
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Судя по тому, как они прибирают к рукам страну, они далеко не идиоты.((
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овоч також думав, що все в його руках....
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Поки не все втрачено, надія залишається.
Але й вони вже навчені, так просто тікати не будуть, ще й старший браток завжди готовий допомогти.
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к рукам они прибирают не страну, а ЛОХОВ.
лохи трусливы.
и на лохов могут ставить точно такие же лохи. Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 9561
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Зеклованы,вы хотели отправить Гросю в отставку.? И не имели замены? Вы реальные зедебилы!
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Думаю Разумков премьер а Тимошенко спикер. Потому что без Юли Коалицию не склепают.
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Да лохи. Как в золотому теленке называли Украину?
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когда дети лейтенанта Шмидта делили просторы срср Украину называли «хлебной»-лохов много
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на тезисы дедушки ленина многие повелись "фабрики рабочим. земля крестьянам".

Всё старо в этом мире.... и лохи тоже.
Это не только Украины касается.
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Я заметил, что методы одни и те же что у вас, что у нас. Поразительно иногда! Наша Пелоси вопит -«надо сажать»! За что?-неважно! Но такого нахабства по отниму денег у нас ещё нет
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У нас тоже навыбирали откровенных идиотов , которые щедро раздают обещания. Как это делать они не объясняют, но плебс ведётся.
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что то в этом мире начало меняться и не в лучшую сторону.
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А теперь всё будет нарастать как снежный ком.
Этот шум подняли не так называемые "порохоботы", шум подняли те волонтёры, которые БЕЗВОЗМЕЗДНО работали на Зеленского, обеспечивая ему победу на округах, данном случае Одессы.
Эти люди СВЯТО поверили зеленому. СВЯТО!!!
Теперь что сделают эти волонтеры?
Пральна!
Начнется цепная реакция уничтожения и самоуничтожения зеленых.

73 процентные, как вам там?
Ведь радость то какая! Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 9957
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Товарищ Хотел поделиться опытом работы более развитых стран ,а тут такой облом-плати деньги немалые)))) так вот, чувачки с «опытом ведения бизнеса в более развитых странах» это кто?)
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Це блаЗЕнь хоче зелені з зебілів настригти!
Приїжай ко мнє на банкову-- я тєбя на рєльсах поімєю!
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Все йде до того що прем'єром буде Бойко.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков
 
 
 
 
 
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