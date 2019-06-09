 Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".
Зокрема, у 31 окрузі (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися актор "95 кварталу" Юрій Корявченков (Юзік), у 25 окрузі (Дніпро) - блогер Максим Бужанський, у 94 окрузі в Київській області - журналіст Олександр Дубінський.
У 201 окрузі в Києві балотуватиметься лікар-анестезіолог Максим Перебийніс і у 218 окрузі (Київ) Максим Гурін.
Всього партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних округах. Але за словами глави партії Дмитра Разумкова, робота над списком за мажоритаркою ще триває.
"Коли ми почали глибоко вивчати матеріали справи, то з'ясувалося, що незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатів у округах тих, хто не відповідають нашим принципам і підходам", - сказав Разумков.
На сьогоднішньому з'їзді партії "Слуга народу" була названа перша двадцятка списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України.
«Вызвали в штаб Днепра на собеседование. Летел с эйфорией, ждал встречу с кем-то важным… но куратор по факту (имя этого серого кардинала днепровского штаба "Зе!Команды" сообщу позже, так как меня попросили "дать еще шанс команде и узнать имена кандидатов") сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил (думал, проверяют на совесть) и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать мои идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах…» - написал он.
Также Редька написал, что от своих знакомых слышал о том, что за место в партийном списке в «Зе!Команде» требуют по 2 миллиона долларов.
«За место в Парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" работать будут не на зарплату. Это 100% факт!» - написал он.
"Не таємниця, що здобути владу найпростіше через власні ЗМІ, які займаються обливанням брудом опонентів і ідеалізацією потрібних цінностей та постатей. Телеканал 1+1, який належить вигнанцю Ігорю Коломойському має ще й майстерного журналіста-провокатора Олександра Дубінського - ведучого програми «Гроші». Завзятий борець з корупцією, у період передвиборчої компанії активно зайнявся нахабним тролінгом усіх кандидатів у Президенти України. Винятком є Володимир Зеленський - кандидат-маріонетка Ігоря Коломойського.
Окрім розповсюдження фейкової інформації на всю Україну у програмі «Гроші», журналіст маючи тисячі підписників в соціальних мережах активно поливає брудом неугодних людей. У своєму ентузіазмі, відданості справі і бажанні відпрацювати гонорари Олександр Дубінський зайшов так далеко, що 29 січня, у день проведення форуму на підтримку чинного Президента України «Від Крут до Брюсселя» на своїй сторінці у Фейсбуці запропонував запустити там газ та потравити всіх присутніх. Цинічна заява журналіста спричинила медіа-скандал. Користувачі соціальних мереж порівняли Дубінського з нацистами, які вбивали людей у концтаборах. З перестраху журналіст стер скандальний пост, а щоб остаточно не «втратити лице» записав нове відео, в якому заявив, що Порошенко жодним чином не здатний виграти президентські вибори, тому що у нього немає команди справжніх однодумців, і ніхто без фінансової винагороди главу держави не підтримає." Яскравий представник партії "Слуга урода".
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
Реванш ПР відбувся. Чекаємо Януковича з Азаровим.
Є в цій ситуації і плюс. Виборцям Зеленського вже можна не прикидатися. Вони можуть вільно виходити на вулиці з аквафрешами і зіпати ;Пукік ввєді!;.