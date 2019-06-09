 Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

Зокрема, у 31 окрузі (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися актор "95 кварталу" Юрій Корявченков (Юзік), у 25 окрузі (Дніпро) - блогер Максим Бужанський, у 94 окрузі в Київській області - журналіст Олександр Дубінський.

У 201 окрузі в Києві балотуватиметься лікар-анестезіолог Максим Перебийніс і у 218 окрузі (Київ) Максим Гурін.

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Всього партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних округах. Але за словами глави партії Дмитра Разумкова, робота над списком за мажоритаркою ще триває.

"Коли ми почали глибоко вивчати матеріали справи, то з'ясувалося, що незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатів у округах тих, хто не відповідають нашим принципам і підходам", - сказав Разумков.

На сьогоднішньому з'їзді партії "Слуга народу" була названа перша двадцятка списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України.