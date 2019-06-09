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 Генпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не братиме участі в дострокових виборах до парламенту.

Про це "Громадському" заявила дружина глави ГПУ, народний депутат від БПП Ірина Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як чинний генеральний прокурор він не має права. Йому це безспосередньо забороняє закон", - сказала Луценко.

Раніше Луценко анонсував, що планує взяти участь у парламентській кампанії, нагадує "Громадське"

Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук обіцяв, що наступного тижня Зеленський внесе до парламенту подання на звільнення Луценка з посади генпрокурора.

Сам глава ГПУ заявляв, що хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну.

Також дивіться: ГПУ порушила три справи після закликів заборонити вогонь на Донбасі і відновити торговельні відносини з ОРДЛО, - Луценко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131385
 
 
 Топ коментарі
 
Кухоль югкові треба полірувати.. Менська колонія зачекалась на цього рецидивіста.. Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 7416
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Кухоль югкові треба полірувати.. Менська колонія зачекалась на цього рецидивіста.. Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 7416
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Ах да.
А цензор то умолчал об откровениях пашинского.
Кажись не было этой новости?
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Та і місцеві менські хлопці вже давно палають бажанням дати копоті з відомим танцюристом.
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Пора вводить СЕМЕЙНЫЕ КОЛОНИИ !Первые семья порошенко за ними луценко и таких ёще нужников до едреной фене !
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Югу вместе с радой смоет в унитаз!
А за лишние месяцы безнаказанности петюни и свинарчуков - обязательно спросят!
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Він пасивний гомосексуаліст (Пашинський казав)
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Королева тысячелетия не отпускает муженька окончательно убить себя ))
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Подпись "жена", бугагага............ Конечно не будет, надо готовиться к отсидке.
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***
Самостоятельно решаю,
Чего сварить бы на обед.
Купил продукты, тортик к чаю -
Мужик я, люди, или нет?

Сварил рассольник и пожарил
Грибы с картошкой, лук в паштет,
Салат олиею заправил -
Мужик я, люди, или нет?

А вечерком, вдвоём с женою,
Мы будем громко обсуждать
Идти ли на Мацкву войною.
Мужик я, люди? Вашу мать!
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А чото так слабо? Давай в ПЕС. Рейтинг піднимеш))) чи вже ніхто не бере картаваго подонка.
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В ПЕС не возьмут. Главная свинособака зашухерила югика, когда он перед Зе прогибался и преданно глядя в глаза умолял простить его - засранца, обещая слить соевого сцаря.
Короче, соесвин больше не доверяет куму - суперпредателю. Сдаст, порося за бутылку виски, и глазом не моргнет!
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на пару с кумом в буцыгарне будет балотироваться на петуха
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Как же ж так! А раньше он был хорошими сапогами!
Не тот размер оказался?
Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена - Цензор.НЕТ 6338
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Хоть алкаш но не дурак. Понял что нужно собирать вещи и валить из страны
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Крепись, Танюша. Будем страдать и терпеть! Порохоботы нам помогут.
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вышел, поментовал - в тюрьму; вышел напрокурорил - в тюрьму...
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Заголовок - ПЕРЛ!!!.....жена)))))как сказала,так и будет))))
генплокулол - подкаблучник))
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а что так, жена не разрешает? или прокулол бухачу бухает?
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Думает остаться генпрокурором и после перевыборов?
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Эту семейку надо в тюрьму семейного типа определить.Ирка там будет смотрящей за хатой.)
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Будет бороться за кресло генпрокурора до конца?
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Клещами не вытащиш.

Я ванну пристроил. Одна побелка, купорос! (с)
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Ну прям беда, как жеш мы без тебя жить то будем?
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Не, ну всё логично, всё правильно. Бляха-Муха пекётся о сохранности дупы благоверного ******-Мухуя. Сейчас и так все норовят долбануть в дупу юГидически необГазованного юГу, а шибчее других - Зелюк с «мюмзиками в мове́»©. Так на кой, спрашивается, усугублять ситуацию ещё и гарантированным грандиозным пенделем?
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***
юрец, запомни: разозлённый каблук - это копыто!
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Токсичне, політичне сміття.

Гиг, Глеваха зачекалась Юдіка.
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Куда теперь старуха шапокляк 21 века вместе с юиком приткнется.
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Заходить Наташа Ростова в бальний зал з підсвічником -
"ось ,не знаю куди його прилаштувати"..


ПОРУЧЧИК РЖЕВСЬКИЙ !! МОВЧАТИ !!!
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Вот здесь все юрика осуждают, мол алкаш. Имея такое сокровище под боком, в виде женсчиы III тысячелетия и видя это каждый день, запил бы даже и язвенник и трезвенник.
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Мойша, ви таки спрячте свое сострадание глубоко и надежно. Оно вам ишо понадобиться.
Югик таки сам виноват. Вот пусть и страдает. А сострадание денег стоит, и нечего им разбрасываться куда попало, да ишо и за бесплатно.
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Ой! таки да! Я совсем таки выпустил из виду финансово материальную сторону дела! Наверное старею.
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А теперь делаем Вывод. Турчинов на выборы Не Пошел, Луценко не идет, Кличко не идет, по Яценюку тоже слухи были в конце мая что не идет его НФ. Это похоже на массовый СамоСлив. Поздравляю мудрый украинский нарид, походу эти люди тратившие личное бабло, время, и кучу нервов чтобы вытянуть Украину из лап Московии и протащить ее в ЕС увидев как их прокинул мудрый нарид на президентских выборах сделали такой вывод-А идите вы мудрый нарид в сраку, жрите своего любимого Зэ и не нойте если подавитесь, мы вас предупреждали. И засим уедут отдыхать в Западные края, люди они обеспеченые, в отличии от среднего представителя нарида, которого вполне может ожидать дэфолт уже через полгода-год и мивина с ливеркой и килькой на Новогоднем столе под смищьное поздравление ЗЭ.
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не пойняв))) на чём эти обеспеченные люди поднялись?)))
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А ты с VPN гадишь из срани рязани, или ты из понаехавших во времена совка в Германию кгбистов, которые сейчас сидят на немецких пособиях, голосуют за фашистов Альтернативы для Германии и гадят в интернете за фашиста Пу?
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Выборы старосты камеры и не предусмотрены правилами внутреннего распорядка СИЗО.
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іга, йому закон пгямо забогоняє і пгокугогом бути.
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Він якраз у нарколога реабілітацію проходить буде...
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Какие выборы для Югика? Очередная посадка светит..
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Борис Зет он же Петя Педалькин ботит не покладая копыт
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Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", - сказала Луценко.
Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании, напоминает "Громадське".
Вот какая бляха-муха! Сказала "нет", как отрезала. Бережёт болезного югика. Всё для дома, всё для семьи... однако... Генпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина - Цензор.НЕТ 7019
А ведь может закончится гораздо печальнее, совсем по нетленке Владимира Семёныча:
Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху кинули в чёрный воронок.
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Луценко - позор и самая большая ошибка Пороха
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Може його після виборів візьмуть у "95-й квартал". Замість Юзіка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГенпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина
 
 
 
 
 
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