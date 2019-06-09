 Генпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина

Про це "Громадському" заявила дружина глави ГПУ, народний депутат від БПП Ірина Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як чинний генеральний прокурор він не має права. Йому це безспосередньо забороняє закон", - сказала Луценко.

Раніше Луценко анонсував, що планує взяти участь у парламентській кампанії, нагадує "Громадське"

Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук обіцяв, що наступного тижня Зеленський внесе до парламенту подання на звільнення Луценка з посади генпрокурора.

Сам глава ГПУ заявляв, що хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну.

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