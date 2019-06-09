 Генпрокурор Луценко не братиме участі у виборах, - дружина

Про це "Громадському" заявила дружина глави ГПУ, народний депутат від БПП Ірина Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як чинний генеральний прокурор він не має права. Йому це безспосередньо забороняє закон", - сказала Луценко.
Раніше Луценко анонсував, що планує взяти участь у парламентській кампанії, нагадує "Громадське"
Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук обіцяв, що наступного тижня Зеленський внесе до парламенту подання на звільнення Луценка з посади генпрокурора.
Сам глава ГПУ заявляв, що хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну.
А цензор то умолчал об откровениях пашинского.
Кажись не было этой новости?
А за лишние месяцы безнаказанности петюни и свинарчуков - обязательно спросят!
Самостоятельно решаю,
Чего сварить бы на обед.
Купил продукты, тортик к чаю -
Мужик я, люди, или нет?
Сварил рассольник и пожарил
Грибы с картошкой, лук в паштет,
Салат олиею заправил -
Мужик я, люди, или нет?
А вечерком, вдвоём с женою,
Мы будем громко обсуждать
Идти ли на Мацкву войною.
Мужик я, люди? Вашу мать!
Короче, соесвин больше не доверяет куму - суперпредателю. Сдаст, порося за бутылку виски, и глазом не моргнет!
Не тот размер оказался?
генплокулол - подкаблучник))
Я ванну пристроил. Одна побелка, купорос! (с)
юрец, запомни: разозлённый каблук - это копыто!
Гиг, Глеваха зачекалась Юдіка.
"ось ,не знаю куди його прилаштувати"..
ПОРУЧЧИК РЖЕВСЬКИЙ !! МОВЧАТИ !!!
Югик таки сам виноват. Вот пусть и страдает. А сострадание денег стоит, и нечего им разбрасываться куда попало, да ишо и за бесплатно.
Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании, напоминает "Громадське".
Вот какая бляха-муха! Сказала "нет", как отрезала. Бережёт болезного югика. Всё для дома, всё для семьи... однако...
А ведь может закончится гораздо печальнее, совсем по нетленке Владимира Семёныча:
Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху кинули в чёрный воронок.