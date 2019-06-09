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 Політика України
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Все про:Кличко (586) УДАР (11)

 "УДАР" не висуватиме кандидатів за партійними списками, - Кличко

"Партія "УДАР" на дострокових виборах до парламенту висуне кандидатів тільки за мажоритарними виборчими округами. За списком кандидатів не висуватимуть. Таке рішення ухвалив з'їзд партії.

Про це повідомив у facebook лідер партії, мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб люди керувалися не емоціями, не гарними гаслами, а прагматичним вибором за тих, хто йде в парламент справді працювати на Україну. Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які пропонуватимуть реальний план змін і перетворень, не були розпорошені. Аби не відбулося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від "УДАРу" підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати на округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців", - написав Кличко.

Лідер "УДАРу" нагадав, що вів із низкою політичних сил вів переговори про об'єднання.

"На жаль, в силу низки причин, такого великого об’єднання не сталося. Хоча, відзначу, я своїм власним амбіціям ніколи переваги не надавав. І продемонстрував це і в 2014 році, і тепер", - повідомив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР

За словами Кличка, "УДАР" збирається кардинально оновити партію.

"Я ж, як і заявляв раніше, залишаюся працювати в Києві. В мене, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати", - написав Кличко.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення. Зрештою він відмовивив Кличку.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131383
 
   
 Топ коментарі
 
Петіна маріонетка "удар" - померла.. Наступним буде петін ПЄС і НФ..
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Ахахахахаха, везде пытался примазаться - в итоге остался у разбитого корыта))0) не надо было мародера с фирташем на трон назначать!
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Целая новость из за этой пустышки? У них рейтинг 0,2%
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Ахахахахаха, везде пытался примазаться - в итоге остался у разбитого корыта))0) не надо было мародера с фирташем на трон назначать!
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Какого фирташа? Того, что до и во время президентства Порошенко в Украине даже показаться боится?
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Типа Фирташ в Австрии из-за Украины сидит )))
Просто наши чинуши любят прислуживать офшорам и в угоду США могут спороть дурню и выдать Фирташа американскому правосудию за конфету. Показателен случай когда в Херсоне турецкие спецслужбы задерживают оппозиционеров.
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Целая новость из за этой пустышки? У них рейтинг 0,2%
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Не волнуйся, вата. Все-равно, демократов и проукраинцев в Раде будет больше, как бы вы не пыжились
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ну,логично...главное договориться НФ и не мешать друг другу на округах.
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И с БПП (ПЕС) тоже должны договорится!
Чтоб идти одной колонной - имбецилы и мародеры, четче держите шаг!
"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 4380
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Петіна маріонетка "удар" - померла.. Наступним буде петін ПЄС і НФ..
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а з ними і "Голос" бувшого депутата бепепе Славка
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Бажаю Славку добре пощипати травичку на електоральному пасовищі петі.. "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 9264
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Леонид Днепр - я бы слова марионетка на месте зе-фанов не употреблял бы...

Сразу почему то Бэня вспоминается... "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 5981
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Вы, пете-фаны, теряете квалификацию: "марионетку" вспомнил, Беню вспомнил, а про "наркомана" забыл...
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Твоего шефа коломойшу в США посадят раньше
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Доля зграї "псів" (від ПЄС) яку очолює Pork заздалегідь визначена... Африканська чума перетворилась на..офшорну
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боксёрчик забил на обещание убрать мажоритарку
педалику понравилось бюджетное корыто ...
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Скоро и без кресла мэра останешься! Объединитель хренов.
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Надо-было перекрашиваться,как бывшая будка.Ну,типа кросс или европейский апперкот-щас так модно.На худой конец - педали.
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Спекся Плавский!!! Жаль, что на лодочке не уплівет!
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Смысл тебе Педалик уже куда то дергаться со своими 0,5%
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"Под Киевом совершено разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы (избран в Раду по мажоритарному округу № 53 в Донецкой области). По информации правоохранителей, ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было, там находились только двое работников. Их злоумышленники связали, после чего завладели ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна".
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"Стоимость награбленного не известна"

Награбованого депутатом, чи награбованого домушниками?
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Странный какой депутат. Избран в Донецкой области а корни пустил в Киеве. Может принять новый закон обязывающий депутатов проживать в том округе где их избирали чтобы избиратели смогли к ним подобраться спросить за их проделанную работу и за горло подержать.
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За кого не проголосуй по мажоритарці, а все одно урла буде сидіти в Київраді. Сплюндрували Київ безліччю "вуликів" та ще й називають це "позитивними змінами".
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Не надо было отдавать Угар под БПП, тогда глядишь и не было бы такого негатива в отношении этого политпроекта.
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Виталик, после фоток с Карлсоном вы и по мажоритарке получите ноль целых хрен десятых.
"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 6754
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Виталик. Виталик. Покидался по всем сторонам и никому не сгодился. Юля послала, потом Смешко, потом Славко, потом Михо, видимо и Садовый. Решал вести своих решал по мажоритарке ( вот для этого ее и не отменили) , а сам "бедняга" такой "занятой" своими "обязательствами мЭра, что ни как от кормушки оторваться не может. Вообще считаю если руководитель партии не идет первым номером на выборы , это постыдно, Конечно Кличко здесь не первый, и были подобные случаи. Но считаю это не этичным. Если ты политик, возглавляющий партию ( а не фейк), возглавь списки и иди на выборы.. Езжал бы ты Виталя в родной Гамбург, ну хватит "стеклянные мосты" возводить.
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Короче кто замазан Петей,срочно меняют шкурки
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Виталя !!!! Для поднятия твоей кармы ,готов пропить твою штуку баксов,результат гарантирую "УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийным спискам, - Кличко - Цензор.НЕТ 8932
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Удар ассоциируется у украинцев,только с ударом кулака по куче свежего навоза ))
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удар может только купить гречкой, ну наворовался в Киеве, что и говорить
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У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать", - написал Кличко. Ничего Педалик что у тебя было 5 лет? А все что ты сделал так ето додеребанил землю что не успел Черновецкий, который кстати до сих пор не то что не в тюрьме а и к нему вообще нет никаких притензий.
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віталька, і ти, і твій "удар", якось всім уже до сріки.
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Зачем дураку партия ? Она же политическая ))
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Наконец-то от народа стало что-то зависеть! Забегали в страхе, как тараканы...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"УДАР" не висуватиме кандидатів за партійними списками, - Кличко
 
 
 
 
 
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