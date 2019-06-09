 "УДАР" не висуватиме кандидатів за партійними списками, - Кличко

Про це повідомив у facebook лідер партії, мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб люди керувалися не емоціями, не гарними гаслами, а прагматичним вибором за тих, хто йде в парламент справді працювати на Україну. Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які пропонуватимуть реальний план змін і перетворень, не були розпорошені. Аби не відбулося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від "УДАРу" підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати на округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців", - написав Кличко.

Лідер "УДАРу" нагадав, що вів із низкою політичних сил вів переговори про об'єднання.

"На жаль, в силу низки причин, такого великого об’єднання не сталося. Хоча, відзначу, я своїм власним амбіціям ніколи переваги не надавав. І продемонстрував це і в 2014 році, і тепер", - повідомив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі підтвердив, що відмовився від пропозиції очолити партію УДАР

За словами Кличка, "УДАР" збирається кардинально оновити партію.

"Я ж, як і заявляв раніше, залишаюся працювати в Києві. В мене, як у мера столиці, ще багато зобов’язань перед киянами, які я повинен реалізувати", - написав Кличко.

Нагадаємо, 4 червня лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі пост голови політсили.

Наступного дня Саакашвілі звернувся до своїх прихильників з проханням допомогти з прийняттям рішення. Зрештою він відмовивив Кличку.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА прибув до Києва 29 травня.