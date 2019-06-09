 Разумков анонсував постпраймеріз "Слуги народу": В українців є місяць для перевірки списку партії

Про це він сказав, виступаючи на з'їзді партії в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми будемо єдині, якщо я не помиляюся, проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії "Слуга народу", у вас буде місяць на те щоб, його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, з вашою допомогою і громадськості, журналістів виправити ці помилки", - заявив Разумков.
А место у корыта распределяет Беня...ему та регистрация на сайте...до лампочки...😀
затискати горішки у двері, та запитувати: будеш душити рошено-біндєравцев?
якщо ні - розстрілювати нахрєн!
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
нє будєм пака нікаво виганять