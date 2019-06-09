 Разумков анонсував постпраймеріз "Слуги народу": В українців є місяць для перевірки списку партії

Про це він сказав, виступаючи на з'їзді партії в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо єдині, якщо я не помиляюся, проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії "Слуга народу", у вас буде місяць на те щоб, його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, з вашою допомогою і громадськості, журналістів виправити ці помилки", - заявив Разумков.

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