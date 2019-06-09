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 Полтава завтра попрощається із "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим під час артобстрілу російських окупантів під Новолуганським

У понеділок, 10 червня в місті Полтава о 10:00 на Соборній площі міста розпочнеться прощання з Дмитром Пруглом (позивний Круглий), 1990 року народження, старшим лейтенантом, заступником командира роти по роботі з особовим складом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, який загинув 7 червня близько 00:30 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області внаслідок нічного прицільного артилерійського і мінометного обстрілу позицій підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс "Полтава 365".

Дмитро Пругло народився 27.12.1990 року. В батальйон (в той час) "Азов" прийшов у 2014 році. Згодом підписав контракт з НГУ. Брав участь у всіх ключових боях підрозділу. У 2017-му був командиром 1-го взводу 3-ї роти особливого призначення 1-го батальйону.

У нього залишилися мати і дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі воїна полку "Азов" Максима Олексюка поховають 9 червня у Вінницькій області. ФОТО

Нагадаємо, 28-річний "азовець" Круглий і 23-річний "азовець" Максон загинули в запеклому бою з окупантом, який тривав майже 4 години, в ніч з шостого на сьоме червня. Їхні життя забрав прицільний ворожий обстріл 122-мм ствольної артилерії і 120-мм мінометів, заборонених мінських угодами. Обидва воїни були бійцями 3-ї роти "Азова".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131379
 
   
 Топ коментарі
 
Кучма старый маразматик и говорит только то, что ему скажут. Вспомните его слова, что теперь начнутся переговоры, а до этого что он делал на минских?
Черкассы тоже имеют погибшего Героя! Память и наше Спасибо не затмит несостоятельность сегодняшнего руководства.
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Кучма что предлагает делать с этим?
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Кучма что предлагает делать с этим?
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Кучма старый маразматик и говорит только то, что ему скажут. Вспомните его слова, что теперь начнутся переговоры, а до этого что он делал на минских?
Черкассы тоже имеют погибшего Героя! Память и наше Спасибо не затмит несостоятельность сегодняшнего руководства.
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Рижому пофіг на такі дрібниці, ця тварюка типа на такі речі гиоооополетическі дивиться, поки цих не людей не почнуть викорчовувати фізично діла не буде. Це моя точка зору!!!
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вся российская нечисть голосовала за клоуна, их надо вылавливать.
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На смертях спекулював Слуга. Щоб захопити владу.
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Спочивай з миром, воїн.
Дякую, що захищав нас.
Дякую батькам, котрі народили та виховали Героя.
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Вічна пам'ять Герою...
Ну що зебіли - головне припинити стріляти?
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Редактори, агов !!! Ви думаєте про що, коли пишете? -- "погибшим при артобстреле российских оккупантов" ... Тобто як, вів обстріл ворога і загинув???
... Слава Герою! Нехай земля йому буде пухом!!!
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Штефан (Штирлиц) и волонтер Мысягин покусали сепаратиста Данилу Бессонова! Теперь сепаратисты почти каждый день видео убийств солдат ВСУ и уничтожения техники ВСУ в интернет выкладывают под музыку и с оскорбительными комментариями в адрес погибших. Вот что с людьми делает война.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПолтава завтра попрощається із "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим під час артобстрілу російських окупантів під Новолуганським
 
 
 
 
 
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