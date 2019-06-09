EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  23170  522
Матеріали за темою:
Все про:з'їзд (60) Слуга народу (27)

 Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено). ВIДЕО

У Національному ботанічному саду ім. Гришка завершився з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому партія представила першу двадцятку своїх кандидатів на парламентських виборах.

З'їзд веде голова партії Дмитро Разумков.повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим на з'їзді виступив президент країни Володимир Зеленський. "Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?" - пожартував він, вийшовши на сцену.

Зеленський заявив, що депутати його політсили йдуть в парламент не для того, щоб красти - тому що за це будуть садити. За словами глави держави, їхня мета - змінити систему.

"Слуга народу - це не бренд. Слуга народу - це наш світогляд. Система поки ще в нокдауні. Ми пропонуємо нокдаун. Ми зробимо це разом. Ми зробимо їх ще раз", - сказав Зеленський.

Після Зеленського перед делегатами з'їзду виступив глава партії Дмитро Разумков. Він у загальних рисах озвучив цілі, які ставить перед собою політсила. Разумков зазначив серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьбу з корупцією, скасування непотрібних функцій держави, податкову, медичну і освітню рефоми. Також, за словами Разумкова, необхідна нова культурна політика. "Щоб релігія, мова і культура не були для нас джерелом розколу. Досить політикам використовувати ці теми", - сказав Разумков.

Далі була представлена перша двадцятка партії на виборах в парламент. До неї увійшли:

1. Разумков Дмитро Олександрович – голова партії "Слуга Народу".

2. Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук.

3. Венедіктова Ірина Валентинівна – докторка юридичних наук.

4. Арахамія Давид Георгійович – підприємець, волонтер.

5. Янченко Галина Ігорівна – експертка з питань антикорупційної політики.

6. Федоров Михайло Альбертович – керівник digital-напряму партії "Слуга Народу".

7. Корнієнко Олександр Сергійович – керівник передвиборчого штабу партії "Слуга Народу".

8. Красносільська Анастасія Олегівна – експертка з податкового законодавства.

9. Ткаченко Олександр Владиславович – медіаменеджер.

10. Беленюк Жан Венсанович – борець греко-римського стилю, чемпіон світу.

11. Бабак Сергій Віталійович – експерт із питань освіти.

12. Криклій Владислав Артурович – кандидат економічних наук.

13. Шуляк Олена Олексіївна – експертка у галузі девелопменту та будівництва.

14. Наталуха Дмитро Андрійович – громадська і політична діячка, правозахисниця.

15. Ясько Єлизавета Олексіївна – кінопродюсерка.

16. Оржель Олексій Анатолійович – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу.

17. Герус Андрій Михайлович – експерт з питань енергетики.

18. Радуцький Михайло Борисович – експерт у галузі медицини, лікар.

19. Монастирський Денис Анатолійович – експерт із питань правоохоронної та судової систем.

20. Гетманцев Данило Олександрович – експерт із питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131378
 
 
 Топ коментарі
 
Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии «Слуга народа» и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом пишет «Комментарий.ua».

«Даже не знаю - плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как "Закусенца", а в 90-е ласково звали "Коля Оболонский". Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде», - сообщает источник издания.
 показати весь коментар
 
Что пишут в Израиле (!!!) о своем соплеменнике:
У Києві відбувається з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5306
 показати весь коментар
 
ТАКОГО одновременного наплыва полудурков и хитрожопых киевский ботсад ещё не видел. В Киеве проходит съезд партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6930
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
Оці фемінітиви, що йдуть від чоловічого роду - палєво. Не використовуйте слова з чоловічими коріннями, бо це гендерно некошерно. Виходить, що таки ви прив'язуєтесь до чоловічого роду. Придумуйте свої нові слова, щоб "склалося історично"...
Наприклад не директорка а директриса; не докторка, а доктореса; експертка - експереса. Щоб кров з вух полилася
 показати весь коментар
 
снова идут к власти голодные.и пока не наедятся от кормушки не оторвешь
 показати весь коментар
 
 
Порох - кошмарный сон ущербного скомороха. Даже сюда умудрился приплести, все никак не успокоится. Другой бы уже забыл, а этот все через плечо оглядывается. Впрочем, в этом ущербный прав: у него много причин для беспокойства.
 показати весь коментар
 
Клоунада.. хтось з них був на майдані? .. а на передовій ? Хтось з них реально щось зробив для держави ?Це реально анти майданівська шалава.., які зміни ))? Ті хто хотів зміни вийшли на майдан..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пишов бы ты, с пециным майданом,в майдан:)
 показати весь коментар
 
В интернете появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии «Слуга народа» в штабах «Зе!Команды» требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.Предприниматель из Днепра, волонтер Александр Редька рассказал о том, что хотел выдвигаться по мажоритарной системе от партии «Слуга народа», но за это с него потребовали 300 тысяч долларов.«За место в Парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" работать будут не на зарплату. Это 100% факт!» - написал он.
 показати весь коментар
 
 
А у нас еще требуют принести десять голов порохоботов,вот думаю с кого начать..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А тут без бабла .обходиться .
.Навпаки ще й роздають ! Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 8240
.Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено) - Цензор.НЕТ 5615...
 показати весь коментар
 
Жалкое оправдание, называеца - стрелочник. Ну и конечно говнокартинка. Как же ты троль даунбасячий без своих говнокартинок...с тебя уже форум ржот и сразу спамит.
 показати весь коментар
 
 
Опять пошла пора сплетен, "несколько сообщений", "из надежного источника" и т.д. уголовные дела где? Прокуратура Ю Луценко - где? так же крышует ПАП? остальные 99% домыслов отправьте туда же.
 показати весь коментар
 
10. Беленюк Жан Венсанович - борець греко-римського стилю, чемпіон світу.

вітаю..
ніхто тоді не заблокує трибуну з партії медведчука-Бойко )))))
 показати весь коментар
 
 
Ну вже були у ригів такі як Тедеєв !
 показати весь коментар
 
 
Ще раз.
перша двадцятка -ВЕРШИНА АЙСБЕРГА.

При рейтингу більше 40 відсотків Зе отримає як мінімум 100 депутатів ЛИШЕ по списку..


Не буде наступних 80 призвіщ -Разумков разом з Зе може пи..увати на..й з такою розводкою лохів.
 показати весь коментар
 
 
Та певно надрукують . Бажають же праймеріз провести ..
ПС ..Якби було*по відкритим * то самі обирали .
 показати весь коментар
 
Одного рыга украинофоба Разумкова достаточно шоб плюнуть в харю этому списку. Есть списку поприличней..Точно не за это кодло днепровской мафии
 показати весь коментар
 
Поварята с кухни замечательного расейского шеф-повара Пригожина продолжают и после президентских выборов рекламировать своё фирменное блюдо - поросёнка в бабле. И эти кухаркины дети еще и смеют осуждать Президента Украины за желание выбросить их блюдо с протухшим поросёнком в выгребную яму !
 показати весь коментар
 
Шо то у преЗЕдента такие же поросёнки в бабле + сепары + рыги + украинофобы...
 показати весь коментар
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено). ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору