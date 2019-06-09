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Все про:Зеленський (1635) з'їзд (60) Слуга народу (27)

 Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Учасники і гості збираються на з'їзд партії "Слуга народу" в ботанічному саду ім. Гришка в Києві. Президент Володимир Зеленський пообіцяв представити список кандидатів у народні депутати, який всім сподобається.

Глава держави очікує початку з'їзду партії "Слуга народу" на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві в фургоні з написом "Телебачення", який він показав журналістам перед початком з'їзду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський вийшов до  журналістів і запросив подивитися, де він готується до свого виступу, провів міні-екскурсію.

Після того, як журналісти вийшли, Зеленський звернувся до журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських із питанням, чи варто було її включити в список партії "Слуга народу", "щоб ви відразу розуміли, що відбувається, ви б контролювали". На це журналістка відповіла, що не має такого бажання: "Я хочу контролювати владу в цілому - влада змінюється, а ми працюємо".

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Відповідаючи на питання про свої очікування від з'їзду партії "Слуга народу", Зеленський сказав: "Я думаю, що буде нормальний настрій. Вам всім сподобається. Вам всім сподобаються люди (в списку партії. - Ред.)".

У неділю на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Біля службового входу журналістів зустрічають гольфкари, які доставляють гостей і учасників з'їзду до місця проведення - конструкції зі сценою в глибині ботанічного саду. Під тентом встановлена ​​сцена, а також зона відпочинку з прохолодними і гарячими напоями та закусками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій, Геращенко, Джемілєв: Порошенко представив першу десятку від "Європейської солідарності". ВIДЕО

На з'їзді вже прибули представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, заступник глави адміністрації президента Кирило Тимошенко, також серед делегатів помічений учасник "Студії" Квартал 95 "Юрій Корявченко (псевдонім Юзик).

Пізніше приїхали глава адміністрації президента Андрій Богдан і т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131377
 
   
 Топ коментарі
 
Петро Порошенко: - "Вы выбираете 95 квартал. Мы выбираем 95 бригаду ВСУ.!!!.." Слава Украине!
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Зеленский пообещал представить на съезде партии "Слуга народа" список, который "всем понравится" - Цензор.НЕТ 8064 Хроники Хунты@JuntaChronicles

Пресс-секретарь Зеленского и вся его команда изо всех сил пытаются показать, что Клоун не предатель, а просто идиот, которого всё время не так понимают. Не выйдет, сволочи! Мы всё знаем! Он и идиот и предатель.
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Только генетический дегенерат может верить тому, что говорит Зеленский.
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Дегенерати концентруються навколо Пєціка бариги.
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пецык тебя обидел наверное, попользовался, а рошенку так и не дал. Или то была не рошенка?
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кто тебе, идиоту, такое сказал?

хочешь знать мнение по поводу Пети от 25%?
я его написал ниже.

А ты банальный феерический идиот или тупоголовый кацап.
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Точно, 70 років генетичного відбору даром не пройшло.
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Кому нужны твои списки, Вова. Ты скажи: кто тебе деньги даст. Чтобы дефолта избежать. Потому что дефолт - это совсем не то что вы с Беней себе вообразили. Вы думали что это просто способ скупить активы по дешёвке. Нет, господин президент. Не дай вам Бог увидеть: что будет, если состоится дефолт.
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А что будет то, ну переедет на пожизненное в Израиль, и все.
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Если его (вместе с Хозяином) выпустят. В чём я сильно сомневаюсь.
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Вы пустят, кто им помешает. Правоохранительные органы, вряд-ли. А народ все самолёты просто физически не сумеют перекрыть.
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Всё чуток сложнее, ИМХО. Не будем торопить события.
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основное жизненное кредо старых дев-всем понравиться .потому и остаются пр разбитом корыте.
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...корито погриз Пєцік
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Список понравится всем ? Очень интересно ... Будут также довольны списком коммунисты , регионалы , олигархи и прочие жулики - враги Украины ...
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сомневаюсь .что всем понравиться ! Смешно , Вакарчук ,Садовый тоже так говорили ,а в итоге ? За ПЕС и ПУСсси я вообще молчу , вор на воре , вата на вате . в перемежку с правыми .
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Хто зараз пам'ятає Партію Зелених?
І чим запам'ятались?
Мені тим що в перший день новообраній Ради приїхали на лісапетах. Відчуваєте аналогію?
Всі останні дні своєї каденції їздили на Мерседесах.
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Голос більше відбере від ЄС.А шо не так... Ну ось чоловік поділився наболілим :https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2758642440876776&id=100001931419339
Все не так.
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После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".

============Как-то мне в руки попалась книга росс. журналистки из
«кремлевского пула» Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» . И вот наблюдаю сейчас те же кремлевские технологии, Зебил формирует Зепул журнашлюшек.

Цитата из книги:

Вскоре Лондон
показался мне санаторием. В городе Балтийске, куда меня с подозрительной
любезностью аккредитовали освещать однодневный визит Путина, президентская
пресс-служба опробовала на мне новый вид психической атаки.Единственным
мероприятием, на которое там пустили прессу, оказался обед с Путиным на военном
корабле, в открытом море. Журналистов должны были доставить на корабль на
специальном катере.Но когда я попыталась в него сесть, дорогу мне преградил
сотрудник пресс-службы Максим Терноушко:- Извини Лена, там больше мест нет.Сценка
получилась в духе безвкусных гротескных фелинниевских фильмов: я стою на
пристани, одна, полупустой катер отплывает, а из иллюминаторов высовываются
коллеги-журналисты, провожая меня самодовольными улыбками.Самостоятельно уехать
из военного городка, где мы находились, я просто физически не могла и вынуждена
была пять часов просидеть в автобусе, ожидая, пока закончится большая жратва
другого режиссера.По возвращении первым ко мне подошел Саша Будберг из
Московского комсомольца и, в буквальном смысле выковыривая из зубов остатки еды
(то спичкой, то пальцем), довольно поинтересовался:- Ну как провела время,
независимая журналистка?А работник пресс-службы Терноушко, не пустивший меня по
команде начальства на катер, чуть покраснев, с деланной заботой в голосе
спросил:- Леночка, тебе удалось хотя бы покушать?

Это только один эпизод из многих как Кремль прикармливал журналистов.
Прикармливал в самом прямом смысле.
Источник: https://censor.net.ua/n3131377
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если его шлюхо-пресс секретарь с кацапстана, то и к гадалке не ходи откуда остальные дровишки
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В отличие от неадекватов, которые голосовали за зелень, 25% выбирали то, что было наилучшим среди худшего.

25% прекрасно знают и знали ошибки Порошенко (или не ошибки?): границы с агрессором рф перекрыты не были. Не были закрыты абсолютные дегенераты в даунбаце и крымнашем - границы с этими неадекватными закрыты не были. оппблок не был затаскан по судам так, чтобы им отбить охоту быть в ВР.

Но внешняя политика Порошенко было отработана на 100%. Хоть какой-то плюс.

Но голосовать за неадекватного клоуна, который имитировал игры половыми органами на рояле?????

Тут в голове вообще надо иметь полное отсутствие головного мозга или ненавидеть Украину.
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с нраницей с кацапстаном есть маленький трабел. После закрытия гриницы вато-заробитчане вынуждены будут покинуть раху, и куда их всех девать? Лишний социальный напряг, а оно власти надо? А нам?
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Логично.
Но я думаю, что они бы не вернулись.
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Большая часть вато-заробитчан уже переориентировалась на Польшу и Чехию, остались просто упоротые, но их мало.
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думаю, что вы ошибаетесь, клоун к сожалению адекватный и зе-команда вполне адекватна и хорошо управляема, они пришли зарабатывать деньги. посмотрите на информационную составляющую: делается вброс (кем-то, не зелей) потом смотрят сколько народ схавает, если не схавали - следует ответ так называемой "команды-зе" - нет-нет, об этом не м.б. и речи. Кучма пошел лоббировать интересы Пинчука, такие люди даром никуда не ходят, я уже промолчу про возраст
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Виходячи з міркувань стратегії головнокомандувача, розроблена ******* модифікація танку Оплот - "ВолодиМИР-ЗЕ", деякі секретні фото потрапили в пресу:


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конечно понравится - больше клоунов, больше телевизора и фейсбука
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И это ПРАВДА!
Красиво Зе отработал по пустым бошкам 73% лохтората.
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Я уже в восторге от его пресс-секретаря, который рассказывает про то, как ВСУ стреляет по школам и больницам
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после выборов в ЗРаду мы от этой ******* еще услышим и о "карателях донецкого народа"
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дааа ужжжж
Пусть мне послужит - туфли мне почистит, например.
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Какой прастой парєнь ! Нє то что етот напищєний Парашенко ! сразу відна-слуга народа !

Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається" - Цензор.НЕТ 1436
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В парламент !!! "Кто-то назначает на должности кадры из клоунов "95-го квартала", а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду. Каждый из наших кандидатов - звезда в своей области, а вместе они должны сформировать звездную команду, которая обеспечит Украине достойное место под звездами европейского флага", - завил 5-й президент Украины.
Так оно и есть команда ЗЕбилов это антиукраинское сборище состоящие их бандитов экс-рыгоАналов, украинофобов, клоунов,приближённых нового ...резидента в общем из продажной пророссийской своры слуг но не украинского народа, а слуг кремлёвских фашистов оккупантов и бандитов сепаратистов - террористов оккупированной "лугандонии"
И им продажным Иудам категорически нельзя быть в Раде, а точно что в кацапской Думе или среди главарей бандитов -коллаборационистов лугандонии"
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Володя в одном прав. Он может дать список из 300 фамилий или сколько там нужно, без разницы. И он всем понравится, только по тому что там не будет не одной знакомой фамилии. Вот и весь секрет успеха. Есть только один нюанс, нужно либо быстрее ( да хоть завтра) проводить выборы, либо запретить "своим кандидатам", " назначенцам", "друзьям и соратникам" открывать рот. А то они как что ляпнут, сразу минус 1-2%. Ну это, как я называю "синдром Виталика" ( пока Клично молчит, и его вообще не показывают с его интеллектуальной физиономией, рейтинги у него стабильно стоят, стоит ему появиться или не дай бог что то ляпнуть, минус 2-3 %), правда тут разные первопричины. По Виталику, ну это "природное", а вот у Зе команды это больше мировоззренческое, а это более опасное для страны. ну я так думаю !!!
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С Самопомощью уже было подобное - список из молодых, но перспективных политиков. На это многие повелись. Уже через два года стыдились признаваться, что голосовали за них, а сейчас рейтинг Садового ниже плинтуса.
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Народ ищет отдушину. Я тоже голосовал за "Самопомощь" хоть где они и где я. Но больше реально ни кого не нашел. На президентских за Гриценко, там тоже как такового выбора то не было. Дальше уже за кого угодно но только не за Пэтю ( ну уже духа нет его терпеть, пустобреха) Вот теперь опять выбор не широк. Что бы не говорили но мог бы и за "Самопомощь" проголосовать, но не потянут они 5%, да и есть некоторые вопросы, по уходу части команды. А значит выбор уменьшается до предела либо "Голос" либо "Гражданская позиция". К ним тоже есть вопросы но больше уточняющие. ( вот из этих трех и буду выбирать) с мажоритаркой вообще "беда", в наших то пенатах. Тут за кого угодно , лишь бы не "Оппа - за Ж" или "Оппа просто".
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Мне только слова, что всем понравится. Уже не нравится. Не говоря же о каком-то списке.
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із всього списку самий сумлінний слуга народу, судячи по ряхі, стехванчук.
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А если не понравится будет новый список???
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имею поинтересоваться, во сколько раз слуги будут получать больше господ))) а также уменьшится ли конкурс на одно депутатское место, если вдруг слуги захотят служить безвозмездно т е даром?
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Цель партии Зеленского - всем понравиться? Ну, понравились, а дальше что?
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Утром из Турции прилетел -- был, в строго заточенном под русских, районе -- 5 звёздочек реальных! Круто, дорого и красиво. Кацапов -- море -- везде и всюду! Ведут себя, как кацапы.
Персонал по-русски шпарит, как Зеля по роялю...
Москва, Урал, Сибирь... -- семьями, кланами, стаями...
Прибалтов и украинцев тоже имеется, с 10%, примерно... -- но русских не любят -- что меня с ними сближало.
...западной фирмЫ почти не видно -- в единичных случаях, типа меня...

Один кацапчик московский допросился до рукоприкладства -- ну очень активно просился... -- получил в печень от прибалтийского хлопца. Три дня потом я его не встречал -- то ли болел, то ли от страха из номера не вылазил? А я уехал... -- с лёгким подташниванием -- щас в Бундесе лечусь... *)
В общем -- на этот контингент, как-то санкции не наложились... ...отакэ.
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Чета вообще его список не впечатляет, обычная партейка, рыги, 95 кв, стротсмен, и половина приближенных к 1+1 и Коломойскому.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"
 
 
 
 
 
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