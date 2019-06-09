 Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Глава держави очікує початку з'їзду партії "Слуга народу" на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві в фургоні з написом "Телебачення", який він показав журналістам перед початком з'їзду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський вийшов до журналістів і запросив подивитися, де він готується до свого виступу, провів міні-екскурсію.
Після того, як журналісти вийшли, Зеленський звернувся до журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських із питанням, чи варто було її включити в список партії "Слуга народу", "щоб ви відразу розуміли, що відбувається, ви б контролювали". На це журналістка відповіла, що не має такого бажання: "Я хочу контролювати владу в цілому - влада змінюється, а ми працюємо".
Відповідаючи на питання про свої очікування від з'їзду партії "Слуга народу", Зеленський сказав: "Я думаю, що буде нормальний настрій. Вам всім сподобається. Вам всім сподобаються люди (в списку партії. - Ред.)".
У неділю на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Біля службового входу журналістів зустрічають гольфкари, які доставляють гостей і учасників з'їзду до місця проведення - конструкції зі сценою в глибині ботанічного саду. Під тентом встановлена сцена, а також зона відпочинку з прохолодними і гарячими напоями та закусками.
На з'їзді вже прибули представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, заступник глави адміністрації президента Кирило Тимошенко, також серед делегатів помічений учасник "Студії" Квартал 95 "Юрій Корявченко (псевдонім Юзик).
Пізніше приїхали глава адміністрації президента Андрій Богдан і т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.
хочешь знать мнение по поводу Пети от 25%?
я его написал ниже.
А ты банальный феерический идиот или тупоголовый кацап.
ЛЫСОГО!!!!
ЛЫСОГО!!!!
І чим запам'ятались?
Мені тим що в перший день новообраній Ради приїхали на лісапетах. Відчуваєте аналогію?
Всі останні дні своєї каденції їздили на Мерседесах.
Все не так.
============Как-то мне в руки попалась книга росс. журналистки из
«кремлевского пула» Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» . И вот наблюдаю сейчас те же кремлевские технологии, Зебил формирует Зепул журнашлюшек.
Цитата из книги:
Вскоре Лондон
показался мне санаторием. В городе Балтийске, куда меня с подозрительной
любезностью аккредитовали освещать однодневный визит Путина, президентская
пресс-служба опробовала на мне новый вид психической атаки.Единственным
мероприятием, на которое там пустили прессу, оказался обед с Путиным на военном
корабле, в открытом море. Журналистов должны были доставить на корабль на
специальном катере.Но когда я попыталась в него сесть, дорогу мне преградил
сотрудник пресс-службы Максим Терноушко:- Извини Лена, там больше мест нет.Сценка
получилась в духе безвкусных гротескных фелинниевских фильмов: я стою на
пристани, одна, полупустой катер отплывает, а из иллюминаторов высовываются
коллеги-журналисты, провожая меня самодовольными улыбками.Самостоятельно уехать
из военного городка, где мы находились, я просто физически не могла и вынуждена
была пять часов просидеть в автобусе, ожидая, пока закончится большая жратва
другого режиссера.По возвращении первым ко мне подошел Саша Будберг из
Московского комсомольца и, в буквальном смысле выковыривая из зубов остатки еды
(то спичкой, то пальцем), довольно поинтересовался:- Ну как провела время,
независимая журналистка?А работник пресс-службы Терноушко, не пустивший меня по
команде начальства на катер, чуть покраснев, с деланной заботой в голосе
спросил:- Леночка, тебе удалось хотя бы покушать?
Это только один эпизод из многих как Кремль прикармливал журналистов.
Прикармливал в самом прямом смысле.
Источник: https://censor.net.ua/n3131377
25% прекрасно знают и знали ошибки Порошенко (или не ошибки?): границы с агрессором рф перекрыты не были. Не были закрыты абсолютные дегенераты в даунбаце и крымнашем - границы с этими неадекватными закрыты не были. оппблок не был затаскан по судам так, чтобы им отбить охоту быть в ВР.
Но внешняя политика Порошенко было отработана на 100%. Хоть какой-то плюс.
Но голосовать за неадекватного клоуна, который имитировал игры половыми органами на рояле?????
Тут в голове вообще надо иметь полное отсутствие головного мозга или ненавидеть Украину.
Но я думаю, что они бы не вернулись.
Красиво Зе отработал по пустым бошкам 73% лохтората.
Пусть мне послужит - туфли мне почистит, например.
Так оно и есть команда ЗЕбилов это антиукраинское сборище состоящие их бандитов экс-рыгоАналов, украинофобов, клоунов,приближённых нового ...резидента в общем из продажной пророссийской своры слуг но не украинского народа, а слуг кремлёвских фашистов оккупантов и бандитов сепаратистов - террористов оккупированной "лугандонии"
И им продажным Иудам категорически нельзя быть в Раде, а точно что в кацапской Думе или среди главарей бандитов -коллаборационистов лугандонии"
Персонал по-русски шпарит, как Зеля по роялю...
Москва, Урал, Сибирь... -- семьями, кланами, стаями...
Прибалтов и украинцев тоже имеется, с 10%, примерно... -- но русских не любят -- что меня с ними сближало.
...западной фирмЫ почти не видно -- в единичных случаях, типа меня...
Один кацапчик московский допросился до рукоприкладства -- ну очень активно просился... -- получил в печень от прибалтийского хлопца. Три дня потом я его не встречал -- то ли болел, то ли от страха из номера не вылазил? А я уехал... -- с лёгким подташниванием -- щас в Бундесе лечусь... *)
В общем -- на этот контингент, как-то санкции не наложились... ...отакэ.