 Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Глава держави очікує початку з'їзду партії "Слуга народу" на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві в фургоні з написом "Телебачення", який він показав журналістам перед початком з'їзду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський вийшов до журналістів і запросив подивитися, де він готується до свого виступу, провів міні-екскурсію.

Після того, як журналісти вийшли, Зеленський звернувся до журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських із питанням, чи варто було її включити в список партії "Слуга народу", "щоб ви відразу розуміли, що відбувається, ви б контролювали". На це журналістка відповіла, що не має такого бажання: "Я хочу контролювати владу в цілому - влада змінюється, а ми працюємо".

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Відповідаючи на питання про свої очікування від з'їзду партії "Слуга народу", Зеленський сказав: "Я думаю, що буде нормальний настрій. Вам всім сподобається. Вам всім сподобаються люди (в списку партії. - Ред.)".

У неділю на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Біля службового входу журналістів зустрічають гольфкари, які доставляють гостей і учасників з'їзду до місця проведення - конструкції зі сценою в глибині ботанічного саду. Під тентом встановлена ​​сцена, а також зона відпочинку з прохолодними і гарячими напоями та закусками.

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На з'їзді вже прибули представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, заступник глави адміністрації президента Кирило Тимошенко, також серед делегатів помічений учасник "Студії" Квартал 95 "Юрій Корявченко (псевдонім Юзик).

Пізніше приїхали глава адміністрації президента Андрій Богдан і т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.