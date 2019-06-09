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 Порошенко, Парубій, Забродський, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності". ВIДЕО

Партійний список партії "Європейська солідарність" на виборах до Верховної Ради очолить лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Про це стало відомо на сьогоднішньому з'їзді "Європейської солідарності", передає Цензор.НЕТ.

Кандидатів у народні депутати на з'їзді "Європейської солідарності" представляє Порошенко. Всіх кандидатів має затвердити з'їзд партії.

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Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Далі в "п'ятірці" - перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтерка Софія Федина.

На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, медика-волонтерку Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш- Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131376
 
   
 Топ коментарі
 
Петя вирішив прикритися інвалідним візком Яни Зінкевич.. Дуже поважаю Яну, але закликаю не голосувати за петю.. петя - зло для України, таке ж самісіньке як і бойко-медведчук, як і вілкул-гєпа-труханов, як і грося.. На смітник ..
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опять пару певичек на подтаночвку, пару громких имен и остальные- сраные тупые хари, которые будут продолжать воровать.
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Эти хоть страну отстаяли, а зелины все похерят. Не стрелять в ответ, это ж додуматься надо.
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Софія Федина - голос демократичної України. Одна з лідерів Львівського Євромайдану. Кандидат наук, доцент, співачка, волонтерка. Йде в Парламент аби захищати країну від проросійського реваншу.

Порошенко, Парубій, Забродський, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності" - Цензор.НЕТ 9786
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко, Парубій, Забродський, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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