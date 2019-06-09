 Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності". ВIДЕО

Про це стало відомо на сьогоднішньому з'їзді "Європейської солідарності", передає Цензор.НЕТ.
Кандидатів у народні депутати на з'їзді "Європейської солідарності" представляє Порошенко. Всіх кандидатів має затвердити з'їзд партії.
Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Далі в "п'ятірці" - перша заступця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтерка Софія Федина.
На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, волонтерку-медичку Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш- Цинцадзе.
Порохоботам придется потрудиться,что бы выдать всю эту "шушару" за новых людей.Боюсь даже пластика фэйса им не поможет.
2) чому список виявився настільки хороший(при відсутності Грановського,Кононенко,і решти злодійні). Тому ,що треба врахувати ЛИШЕ одну зараз мету Лідера Партії.
ПРИКРИТИ ВЛАСНУ СРАКУ НЕДОТОРКАНІСТЮ.
Мне бы такую...
Все страны Европы, да что там Европы, всего мира, люто завидуют,что у них нет такой партии с такими "лидерами".
Свиньи (три разные)
Big man, pig man, ha ha, charade you are
Большой человек, человек-свинья, ха ха, вот вам шарада.
You well heeled big wheel, ha ha, charade you are
Ты накренил большой штурвал, ха ха, вот вам шарада.
And when your hand is on your heart
И когда твоя ладонь на сердце,
You're nearly a good laugh
Ты почти что смешон.
Almost a joker
Едва ли не шутник,
With your head down in the pig bin
С головой, опущенной в свиное корыто,
Saying "keep on digging"
Ты говоришь: "продолжим копаться".
Pig stain on your fat chin
Поросячьи помои на твоем жирном подбородке.
What do you hope to find?
Что же ты надеешься найти?
When you're down in the pig mine
Когда ты опускаешься до свинского мышления,
You're nearly a laugh
От тебя почти что смешно,
ТИм ,хто зараз повязав долю з ЄС Порошенко
rammstein heirate mich
Man sieht ihn um die Kirche schleichen
Seit einem Jahr ist er allein
Die Trauer nahm ihm alle Sinne
Schläft jede Nacht bei ihrem Stein
Dort bei den Glocken schläft ein Stein
Ich alleine kann ihn lesen
Und auf dem **** der rote Hahn
Ist seiner Zeit dein Herz gewesen
Die Furcht auf diesen **** gespießt
Geh ich nun graben jede Nacht
Zu sehen was noch übrig ist
Von dem Gesicht, das mir gelacht
Возле церкви он молча кружит,
Он целый год один живет.
Боль поглотила его чувства,
Он у надгробья ночью ждет...
У колокольни камень спит.
Эпитафию читаю,
А на ограде спит петух,
Здесь раньше было сердце, знаю.
Я страхом был прикован здесь,
Копаю каждую я ночь,
Чтоб посмотреть на то лицо,
Что улыбалось мне давно.
У колокольни проходит вся ночь
Среди червей, одинокий как зверь
Жду я, когда же закончится день
Второй лишь раз, стань же моей!
Выйди за меня
Наступна прокинута Пєтєю після Олєшка... ))
Лесь Подерв'янський
Телеведущий Савик Шустер заявил, что три главных качества действующего президента Петра Порошенко - то, что он «скупой, злопамятный и немножко толстый». Об этом он рассказал в блиц-интервью для YouTube-канала главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман. Кроме того, телеведущий с нескрываемым сарказмом рассказал о самом необычном подарке. «Самый необычный подарок мне подарил Петр Алексеевич Порошенко, когда отобрал у меня разрешение на работу. И я подумал: какая же скотина!», − подытожил он.
Вечером 21 июля...