 Порошенко, Парубій, Геращенко, Чийгоз: перша десятка "Європейської солідарності". ВIДЕО

Про це стало відомо на сьогоднішньому з'їзді "Європейської солідарності", передає Цензор.НЕТ.

Кандидатів у народні депутати на з'їзді "Європейської солідарності" представляє Порошенко. Всіх кандидатів має затвердити з'їзд партії.

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Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Далі в "п'ятірці" - перша заступця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтерка Софія Федина.

На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, волонтерку-медичку Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш- Цинцадзе.