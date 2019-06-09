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Все про:Порошенко (9004) з'їзд (60) Європейська Солідарність (6)

 "Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - Порошенко

Партія "Європейська солідарність" йде в парламент для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил і зупинки України на півдорозі до Євросоюзу і НАТО.

Про це її лідер, п'ятий президент України Петро Порошенко, заявив на з'їзді політсили в неділю, 9 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - сказав Порошенко на з'їзді партії в неділю.

Він наголосив, що його команда йде у Верховну Раду , "щоб ніхто і ніколи не розвернув Україну назад у бік Росії, щоб ніхто не зупинив нас на півдорозі в Євросоюз і НАТО, щоб розкручений нами маховик європейської та євроатлантичної інтеграції точно не зупинили ні зовнішні сили, ні внутрішня п'ята колона".

Порошенко наголосив, що "Європейська солідарність" йде в парламент не за посадами, а для того, щоб відстоювати свою стратегію, захищати свої ідеї та принципи.

На з'їзді вже представили деяких кандидатів, які увійдуть у список: голова Верховної Ради Андрій Парубій, перша заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

31 травня партію очолив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131374
 
   
 Топ коментарі
 
Петя вирішив прориватися до омріяної недоторканості своєї жирної сраки, прикриваючись за інвалідним візком Яни Зінкевич.. При всій моїй повазі до Яни , закликаю - жодного голосу 21-липня за петю, за бойко-медведчука, за вілкула-гєпу-труханова, за гросю і за удар віталіка.. Все можна пережити - тільки не цих виродків..
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сказал человек, при котором ни один матёрый сепар или рыг не был отправлен на зону..
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мародер порошенко решил, что неприкосновенность спасет его от исков портнова "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1805 трусливый мерзавец порошенко как заяц петляет, чтобы свою никчемную шкуру спасти "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9351
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Он не поймёт, по причине своей умственной отсталости в развитии, от рождения, и желания иметь халяву. Пускай сам в говне, дети его в говне, но самое главное, для таких, как он, и ещё 71, 999999999%, обещание халявы.
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Я очень даже неплохо себя чуствую. Говно это про вас
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Порох с гонтаревой, гросей и ахметовим кинули юрлиц и вкладчиков искуственно обанкроченых банков на милиарды, людей на ротердам++++ и газ по космоценам.
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это шо за юрлица пострадали?от роттердама,структуры коломойши?
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ПЕТЯ ЧМО соси у дохлой обезьяны
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Ось що кажуть в Ізраїлі про Зеленського. А Ізраїль чудово знає, що таке війна, захист своїх земель і людей, зрада, некомпетентність, бо випробував не раз це все на собі протягом своєї короткої історії як незалежна держава в оточенні ворогів.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216

Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель

В минувшие сутки войны на Донбассе российско-террористические войска устроили обстрелы из ствольной артиллерии запрещенного, согласно Минским договоренностям, калибра. В результате прямого попадания в блиндаж двое украинских воинов погибли. Еще 10 ранены и контужены.

После случившегося президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: «Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями».

Это заявление вызвало бурю возмущения в Украине. Выходит, что, фактически, Зеленский не против российской оккупации Донбасса. Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».

При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и управляют обстрелами по украинцам, защищающим свою землю.

Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.

Заявление Зеленского, предающего интересы своей страны, вызвало мощное осуждение в Украине.

К примеру, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: «Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен понимать, каким опасностям он подвергает украинское государство. Зеленский говорит то, что хочет слышать Путин».

Также Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование, дабы выяснить, это заявление Зеленский сделал самостоятельно, или ему кто-то посоветовал сказать такое.

Между тем, в Киеве и в других городах Украины на понедельник, 10 июня, уже намечены массовые митинги с требованием к Зеленскому объясниться по данной ситуации.
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Тут не то что два в одном, тут три в одном. И глупец и предатель и фигляр без диплома клоуна.
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сказал человек, при котором ни один матёрый сепар или рыг не был отправлен на зону..
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Ну , да ! По логике дэбилов, все за них должны сделать депутаты, а они должны только жить на халяву !
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Ivan Nielsen 470d4cef - ага...

И ни какой ответственности за свой выбор...
"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 271

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2422
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Давай давай,только надо торопиться пока все не разбрелись по мажоритарке
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ну да, ну да, как раз только и только, по этой причине.
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Украина удивительная страна. На её территории борются прозападные и пророссийские силы.

Может лучше просто выбрать проукраинскую власть и не париться ни о чём?
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Огласите весь список проукраинских партий ВО "Свобода" прошу не упоминать по причине кормления из рук януковича и ему подобных.
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мародер порошенко решил, что неприкосновенность спасет его от исков портнова "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1805 трусливый мерзавец порошенко как заяц петляет, чтобы свою никчемную шкуру спасти
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Честно сказал бы, что идет, как всегда, мандатом свою жопу прикрыть.
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іде у владу щоб далі украсти на мальдіви!
Цинічний воно брехун, зрадник і мародер
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Петя вирішив прориватися до омріяної недоторканості своєї жирної сраки, прикриваючись за інвалідним візком Яни Зінкевич.. При всій моїй повазі до Яни , закликаю - жодного голосу 21-липня за петю, за бойко-медведчука, за вілкула-гєпу-труханова, за гросю і за удар віталіка.. Все можна пережити - тільки не цих виродків..
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"гражданских Атсечь" щось я незустрічав такого вислову в українській мові.
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Реванша.... проросийских сил... та иди ты уже нах! Ты его в дверь - а оно в окно лезет.
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Г+Г превзошел кацапский канал "Звезда"
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Ты идешь, чтобы дальше грабить страну. С.ка.
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при новом президенте золотовалютные резервы уменьшились на 1,1 млрд долларов

а при грабителе выросли на 20 миллиардов
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Парубий: Украина имеет шанс стать членом ЕС в 2025-27 гг.
Порошенко: К концу 20-х гг.
Ждем прогноз от Геращенко.
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Как раз это тройка делала всё, чтобы Украина не попала ни ЕС, ни в НАТО.
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а кто делал так, чтобы она туда поскорее попала ?
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Спасибо шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ за то что кремлядьские МРАЗИ-шухерычи, бойки, мертведчуки, вилкулы и им подобные ГНИДЫ, не сидят тюряге, а широко шагают созывая свои съезды и прочие шабаши!!!
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Скажешь спасибо после того как т.н. партия "Слуга народа" создаст коалицию с РЫГО-УБЛЮДКАМИ и попросит у ***** прощения
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Взорвите кто нибудь этот съезд, помогите Украине очистится от этого сброда.
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Вы идёте на куй! Якщо від токсичного Парашена перед самими виборами побігли навіть такі щури, як Москаль, то у мародера зовсім справи кепські!
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Шобла упырей за 5 лет. И опять, мова, томос, безвиз...."новые прогрессивные"......Смешно. Можно автозаки подгонять и сразу на допросы в НАБУ, ДБР.....Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками....от корыта хрен оттащить!
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от нафіга тубусним перекладати з української на касапську - а потім навпаки? Та дайте же інфу державною - тою, якою вівся з'їзд! Це ж було не зборище зебільних, де зневажають державу, ворожою 9щоб ті зрозуміли, як здаються) - а, навпаки, це форум проукраїнськи патріотично налаштованих демократів!
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Щоб об"єднатись з портнерами по бізнесу мертвечуком і ахметовим для боротьби з олігархами.
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Сказал ПЕС, который сотрудничает и торгует с рашистами. А кто же привел проросийские силы во власть?
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Люди, верующие в искренность патриотизма Порошенко, вот объясните мне, каким образом топовые каналы типа Ньюса, 112го, да и Зика оказались в руках Медведчука, Рабиновича и иже с ними? Как Порошенко со всеми его судами, СБУ, личным прокурором, НКРЕ и т.д. мог это допустить? Не задумывался? Это так, малая толика. Хотите сказать, что не хватило полномочий? А на Шустера? Ни одного(!!!!!) привлеченного за пять лет хоть за что-нибудь к ответственности сепаратиста или предателя, ни единого сколько-нибудь заметного коррупционера! (Штепа и Ефремов лишь исключения, подтверждающие правила.) Ну дай мне хоть какой-нибудь аргумент и я попытаюсь изменить свою точку зрения. Но похоже, что его не может быть в принципе.
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Кум Ху**ла Медведчук и б... из Славянска Штепа (В 14 году лично встречала с караваем российских террористов Гиркина) передают пламенный привет своему покровителю Порошенко и благодарят за то, что они вместо суда и тюрьмы идут в ВР! Ну, порохоботы, дружно ДЯ-КУ-Є-МО! "Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5432

."Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2831
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По логике Порошенко и Ко.....Кто был против него на выборах...Это Путлер! Значит победил путлер? И как же живётся офшоренко и его ОПГ коррупционеров-мародёров?
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Петя, как там росийские жигули продаются в твоих автосалонах, вопреки закону тобой же принятому под давлением людей и запрещающему ввоз росийских автомобилей из страны агрессора?
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Смотреть надо на дела а не на слова! ПЕТЯ говорит что боролся с рашко тогда простой вопрос ПОЧЕМУ МЕДВЕДЧУК НЕ В ТЮРЬМЕ? ПОЧЕМУ БОЙКО НА СВОБОДЕ? ПОЧЕМУ НИ ОДИН РЫГ НИ ОДИН УБИЙЦА МАЙДАНА НИ СЕЛ!! Это так типа борятся с рашклй? очень оригинаьные методы борьбы!!

По поводу дороги в ЕС почему после судебной реформы все старые судьи остались в своих креслах и мало того что остались в креслах так еще никто и ни сел за непонятные доходы и имущество! ЭТО ТИПА ЕВРОПА ТАКАЯ!!
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Ну понятно что Петр Алексеич и дальше будет толкать людям просроченную колбасу, заворачивая ее в жовто блакитний пакетик, з написом "Купуй Українське" ...
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100 років тому українська державність зазнала поразки. Причина - українці не були готові стати на єдиний вірний шлях державництва та піддались на такі солодкі і такі ж порожні обіцянки соціалістів, демократів і комуністів. Ціна наївності - мільйони вбитих та репресованих, окупація, русифікація, руйнація зародків політичної культури.
Сьогодні українці наступають на ті ж граблі. Суспільство лишається інфантильним та пасивним, чим і користуються внутрішні та зовнішні вороги держави.
Ситуацію може виправити лише ідеологічна партія, як єдино правильнйи механізм якісного росту політики. Наголошу - будь-яка не лівацька ідеологічна партія - центр і правіше. Але в ідеалі - республіканська/неоконсервативна.
ЧОМУ?
Ідеологічна партія має усталену систему цінностей, в неї є довгостроковий план, конкретні програмні цілі та стабільна електоральна група, на яку вона орієнтується і чиї інтереси захищає.
ІДЕОЛОГІЧНА ПАРТІЯ, ЦЕ "ГРА В ДОВГУ".
ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ - ОМАНА ПЕРЕД ВИБОРАМИ.
******* українська політика смертельно хвора на неідеологічний популізм. Пересічний українець досі не готовий приймати зважені рішення та працювати на перспективу: він прагне безкоштовної гречки, «долару по 8» та низьких тарифів.
Якщо українським олігархам було не вигідно та нецікаво інвестувати в політичну освіту, то численні іноземні фонди та грантові програми ліво-ліберального спрямування повною мірою скористались вікном можливостей.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ БУВ ЗМІНЕНИЙ НА ДОГОДУ ІНТЕРЕСІВ ДОНОРІВ, А НЕ ДЕРЖАВНОСТІ.
Єдиний спосіб уникнути катастрофи - відновити політичну культуру і нарешті врахувати інтереси провідної верстви українського населення: підприємців та висококваліфікованих професіоналів, майбутній середній клас.
1.Орієнтир на довгострокову перспективу. Неоконсервативна/республіканська партія це не «реформатори за викликом» і не швидкі результати «вже сьогодні». Ця філософія завжди передбачає системність та послідовність. Консервативна партія стане тією силою, яку підтримуватимуть цілі покоління: від батька до сина. Консерватори не витрачатимуть бюджетні кошти на закриття соціальних дір в бюджеті заради короткочасного задоволення електорату чи новомодних європейських тенденцій, а інвестуватимуть їх у пріоритетні, перспективні галузі, здійснять безкомпромісну модернізацію державних інститутів.
2.Гнучкість та адаптованість. Як партія раціонального вибору та розумних компромісів заради МЕТИ, консервативна партія збереже здатність реагувати на нові виклики, не втрачаючи послідовності.
3.Підтримка бізнесу та економіки. Саме консервативна партія виступить єдиним адвокатом тих, хто вміє заробляти гроші і сплачує податки. Забезпечення функціонування прозорого та відкритого ринку стане пріоритетним завданням майбутньої консервативної партії. Саме консервативна партія має покласти край безвідповідальному проїданню українського бюджету - жодних соціалістичних компромісів за рахунок платників податків.
4.Орієнтація на вічні цінності. Цінуючи свободу, консерватор не плутає її з вседозволеністю та розбратом. Завдання консервативної партії - стати моральним орієнтиром суспільства, скориставшись скарбами історії та традицій і передати тисячолітній вогонь нащадкам.

Віталій Гайдукевич﻿
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - Порошенко
 
 
 
 
 
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