 "Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - Порошенко

Про це її лідер, п'ятий президент України Петро Порошенко, заявив на з'їзді політсили в неділю, 9 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Ми йдемо в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - сказав Порошенко на з'їзді партії в неділю.

Він наголосив, що його команда йде у Верховну Раду , "щоб ніхто і ніколи не розвернув Україну назад у бік Росії, щоб ніхто не зупинив нас на півдорозі в Євросоюз і НАТО, щоб розкручений нами маховик європейської та євроатлантичної інтеграції точно не зупинили ні зовнішні сили, ні внутрішня п'ята колона".

Порошенко наголосив, що "Європейська солідарність" йде в парламент не за посадами, а для того, щоб відстоювати свою стратегію, захищати свої ідеї та принципи.

На з'їзді вже представили деяких кандидатів, які увійдуть у список: голова Верховної Ради Андрій Парубій, перша заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

31 травня партію очолив п'ятий президент України Петро Порошенко.

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