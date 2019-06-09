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 Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту. ФОТО

У понеділок, 10 червня, о 20.00 на в'їзді до міста Броди Львівської області (в районі Червоних казарм) відбудеться зустріч тіл чотирьох загиблих пілотів (Ігора Мазепи, Владислава Попенка, Василя Романюка та Павла Дацюка), які загинули внаслідок авіакатастрофи вертоліту Мі-8, що сталася 29 травня близко 23.30 під час нічного тренувального польоту в рамках планових навчань "День-Ніч". Вертоліт впав та загорівся у лісі за 3 кілометри від села Сестрятин Радивилівського району Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після зустрічі, о 21.00 буде проведений парастас у церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.

1. Ігор Ярославович Мазепа народився у 1970 році. Брав участь в АТО, починаючи з 2014 року. Полковник, льотчик 1-го класу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". У квітні 2014 був поранений в зоні АТО, в липні того ж року нагороджений орденом Данила Галицького. У жовтні 2015 був призначений на посаду заступника командира з льотної підготовки 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго. З 2018 очолював бродівську бригаду. У нього залишилися дружина та син.

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Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту 01

2. Владислав Валерійович Попенко народився 04.04.1995 року у Вінниці. Учасник АТО. Старший лейтенант, льотчик-штурман 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". З родини військовослужбовців: батько - військовий льотчик, мати - медсестра у військовому шпиталі. 2017-го закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (бакалавр, спеціальність "Військове управління"), після чого поступив на службу в 16-ту бригаду. У 2018 виконував польоти на бойовому вертольоті в зоні АТО/ООС. У нього залишились батьки і молодший брат. 

Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту 02

3. Василь Миронович Романюк народився у 1971 році. Мешканець міста Броди Львівської області. Капітан, бортовий авіаційний технік-інструктор 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту 03

4. Павло Юрійович Дацюк народився у 1994 році у селі Гаї Пустомитівського району Львівської області. Старший лейтенант, бортовий авіаційний технік 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131371
 
 
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Опасней вертолётов только МИГи у которых топливные баки отваливаются при взлёте. Жалко хлопцев, которые имели мужество летать на реально самом опасном виде лётной техники. Пусть в лучшем мире, обретут покой, которого не имели в этом.
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Вічна память вам Герої.
Співчуття рідним і близьким...
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М'яких хмаринок вам,хлопці....Невимовно жаль...Україна знову втратила своїх соколів....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБроди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту. ФОТО
 
 
 
 
 
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