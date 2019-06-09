 Москаль припинив членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Москаль повідомив на своєму сайті.

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться в заяві.

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