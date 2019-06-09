 Москаль припинив членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Москаль повідомив на своєму сайті.
"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться в заяві.
доречі), коляри на "нових" бордах вже сині - це від партії ригів,
чи це частина веселки) лгбт спільноти?!
Против Москаля ни чего не имею, но пришло новое время и перемены лучше делать быстрей, пока пациент еще жив.
Порошенко не Юлєчка..Харизми і "обаянія Популіста" куди менше..
"В период с января 2014 года по апрель доллар резко поднялся вверх - до 10,95. Главным фактором, которые повлияли на курс, можно назвать смену власти в стране - в феврале президент Виктор Янукович сбежал из Украины. Тот год в целом выдался непростым для Украины: аннексия Крыма, начало антитеррористической операции на Донбассе, парламентские выборы. В результате к октябрю курс доллара вырос до -12,95."
думаю теперь все будет чики-пики, как фокусы в цирке. клоун "слуга уродов" сделает курс 8, если не брать во внимание нули-- 800,00 за 1$
.а 2019 - 27 !?
і Патріотом.
і ще переконаний,що Гарант має природнє право мати відкат ЗІ ВСЬОГО,ЗАЛИШАЮЧИСЬ ПАТРІОТОМ (
НАрод,звичайно,тикнув його мордою у ВЛАСНЕ гівно на виборах.Як "нашкодившого цуцика"..
І ПОВТОРИТЬ.