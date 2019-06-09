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 Політика України
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Все про:Москаль (184) Блок Петра Порошенка (680)

 Москаль припинив членство в БПП. ДОКУМЕНТ

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль написав заяву про вихід з Блоку Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Москаль повідомив на своєму сайті.

Москаль припинив членство в БПП 01

"Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Недава залишив фракцію БПП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131370
 
 
 Топ коментарі
 
Вот смотрю комменты на Цензоре и думаю: Похоже Порошенко в разы увеличил финансирование своей ботвы. Ну не верю я в то, что здесь может быть столько клинических идиотов, которые верят в патриотизм бывшего президента. НЕ ВЕ-РЮ!
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Демагогия, доказывающая в очередной раз вашу трусливую натуру. Ляпать языком можете, в держать ответ за свои слова - нет.
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Ботвы тут немеряно. Ботоферму ещё никто не выполол. Эти выборы - их будущее и будут погрязнее и затратнее. По кол-ву фейков и прочей мерзопакости - педро с педрилами - впереди планеты всей. Не забывайте, что педро обладает ещё реальной властью и использует любые методы. Моралью он никогда не заморачивался. Думай-те.
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Для вменяемых - ПЕС смердячий и БЕС - оборзевший. Мордор - его дом, в который он превращал так старательно все последние пять лет Украину. До этого были годы разминки. Сегодня маемо, що маемо, - разодранную Украину, эмиграцию, депопуляцию и нищую, разворованную страну. Скоро, если не выметет эту погань из нашей жизни, тут останутся самые беспомощные и маргиналы. Вместо умных, работящих украинцев, наедут всякие разные. Сейчас или никогда. Запомните, украинцы. Выбираем в парламент лучших, а не перекрашенных уродов.
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Чиго? така хароша партия была, так за мир боролась))
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Странно, что гена вообще в бпп был. Он тут только и занимался, что разваливал бпп и выборы в пользу рыгов
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ще 1 пацючище тікає із тонучого тітаніка!
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Логично было бы перед этим написать заявление об отставке с поста главы ОГА. Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 9581
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Они выбрали членов 95 квартала. Мы выбираем 95 бригаду ВСУ!! - президент Порошенко
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69 років, пора діду на пенсію, краще в Мінську ТКГ.
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Ботвы тут немеряно. Ботоферму ещё никто не выполол. Эти выборы - их будущее и будут погрязнее и затратнее. По кол-ву фейков и прочей мерзопакости - педро с ********* - впереди планеты всей. Не забывайте, что педро обладает ещё реальной властью и использует любые методы. Моралью он никогда не заморачивался. Думай-те.
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и щас стоїть на з'їзді, шось розказує про 5 колону.
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нуачо?хоть кто то про вас рассказывает Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 369.гордиться должны.
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так, це підсумки демократичних змін часів найкращого Президента і найкращого складу Парламенту України. Їх не розстріляли, подібно тому, що зробив Піночет в 73-му. Зебілам України дали шанс обирати. І ви, зебіли, свою долю (на жаль, і нашу) - обрали.
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Що в тебе в голові? Зализали ви вже дупу порошка до блиску.
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Да нет - их всех педро помиловал и приютил, разбогатев при этом, в очередной раз. Сказочки для ущербных - и ваши угрозы, и педро-патриот-демократ.
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Это даунецкая гопота, вылезшая из щелей, приветствует своего президента зеленского!
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Краник свой прикрой зловонный, а то на и на твой роток платочек найдётся.
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так шо за сум)), ліксєїч вже нову структуру з новими бордами) створив...
доречі), коляри на "нових" бордах вже сині - це від партії ригів,
чи це частина веселки) лгбт спільноти?! Москаль прекратил членство в БПП - Цензор.НЕТ 5658
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Пора всех этих хамелеонов в кювет. Пусть делятся опытом, как ничего не делать.
Против Москаля ни чего не имею, но пришло новое время и перемены лучше делать быстрей, пока пациент еще жив.
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Соевому блоку остались считанные дни так что это все символично Геша в новую кормушку не попадает вот взбунтовался...
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ты считай,считай Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 4699у вас и бандеровцам считанные дни оставались...но как видишь,бандеровцы остались,а совок с комуняками гикнулся...
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Да многие уже столько нахапали добра, что им эта политика уже не нужна,хочется спокойно за границей ворованное потратить
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а в политику идут за баблом? не знал! тогда понятно почему цирковая труппа "слуга уродов" так спешит
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Порохососы хотят выбрать Петьку, что бы бакс стал по 10, а колбаса по 2.20 Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 2498 https://www.youtube.com/watch?v=h8Ma42EfwGw
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.. хорошо, что вас осталось около 6%, а визжали, что вас 25% Везде предатели Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 6119
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Голос,Смєшко ще за 2 місяці відкусять у Бариги по відсоту,і порохоботи замовкнуть.
Порошенко не Юлєчка..Харизми і "обаянія Популіста" куди менше..
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)))) ну, давай, попробуй следующий шаг, если получится напрячь свою жо..пу которая вместо головы! усе, прошло 2 месяца, Пети нет, что дальше? снижение тарифов, повышение пенсий и зарплат, курс доллара 8, бензин по 5 грн.....? что ТЫ лично ждешь? что изменится в твоей жизни? ты переедешь из вонючей хрущевки в центр, купишь майбах, новые не вонючие носки, отремонтируешь зубы, появятся деньги на рестораны и парикмахерскую...?
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давай про 1997, когда курс был 3,65
"В период с января 2014 года по апрель доллар резко поднялся вверх - до 10,95. Главным фактором, которые повлияли на курс, можно назвать смену власти в стране - в феврале президент Виктор Янукович сбежал из Украины. Тот год в целом выдался непростым для Украины: аннексия Крыма, начало антитеррористической операции на Донбассе, парламентские выборы. В результате к октябрю курс доллара вырос до -12,95."

думаю теперь все будет чики-пики, как фокусы в цирке. клоун "слуга уродов" сделает курс 8, если не брать во внимание нули-- 800,00 за 1$
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Пете теперь нужно еще одного помощника нанять помогать разгребать ежедневные заявления о посылке пети его лучшими друзьями на х. Все это давно было предсказуемо.
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Ще той "ділок-мєнтяра". Спочатку в лугандонії контрабанду кришував, а потім в Закарпатті "не бачив" ні контрабанди, ні сепаратизму... З такими "патріотами" і ворогів не треба,мля!!!
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Пете нужно еще одного помощника нанимать помогать разгребать заявления от его ближайших соратников о посылке пети на х. Все это давно было предсказуемо. В Украине вор и непорядочный человек не может долго находиться у власти.
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найцікавіше те,що він вважає себе винятково порядним ((
і Патріотом.
і ще переконаний,що Гарант має природнє право мати відкат ЗІ ВСЬОГО,ЗАЛИШАЮЧИСЬ ПАТРІОТОМ (


НАрод,звичайно,тикнув його мордою у ВЛАСНЕ гівно на виборах.Як "нашкодившого цуцика"..
І ПОВТОРИТЬ.
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Сбежал дидусь от колобка ))
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Вовремя предать - это значит предвидеть. Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 8618 Впрочем, Петя сам такой.
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Кримський мєнт молодець. Включив матюкливого дурника і керує при будь-якій владі. Москаль - одним словом. Москаль припинив членство в БПП - Цензор.НЕТ 4686
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