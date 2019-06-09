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Все про:Молдова (443) Додон (98) Філіп Павел (5)

 КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу

Конституційний суд тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади 9 червня. Повноваження передали експрем'єру Павелу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сайті КС Молдови повідомили, що Додон порушив Конституцію, не розпустивши парламент. У зв'язку з цим суд вирішив тимчасово передати повноваження Павелу Філіпу.

"Павел Філіп звернеться до Конституційного суду, щоб визначити обставини, що виправдовують розпуск парламенту Х скликання", - зазначили в рішенні.

Крім того, судді КС наголосили, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Також читайте: Молдова ніколи не заплатить РФ за поставлений Придністров'ю газ, - Додон

За годину до відсторонення Додон написав на своїй сторінці в facebook, що "Демпартія не збирається мирно передавати владу законній парламентській більшості і законному уряду. І це незважаючи на те, що вчорашні процеси в парламенті і новий сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян і були визнані нашими зовнішніми партнерами із Заходу і Сходу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131369
 
   
 Топ коментарі
 
хай тепер йде до пєтра в ЄС
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супер! креативно! очевидно, а в голову не приходила такая рифма! 5+++ "Слуга Уродов"
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Даже не мечтай!
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Зе мечтать не нужно, зе нужно готовиться.
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Посвідчення Президента просто так на інавгурації не падають . Тим більше на інавгурації . Знак ?
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Наверное. Но тут более серьезная вещь. Скоморох не тянет на президента. Он не рожден им быть, как бы он не напрягал голос пытаясь сделать его более мужественным. Не получается и не получится. Президентство - это врожденное, не приобретенное.
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на самом то деле я вот думаю, а что будет у нас, если Кс признает указ зеленского неконституционным?
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К чему,тормоз? То пэтя хай готовится после выборов.
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с ручника снимись, подстилка лахтинская. О Порохе в статье ни слова КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 338
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идиот,про зе там тоже ни слова нету,а "время"09.06.2019 10:53 пишет шо?
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С одной стороны, конечно хорошо.
Избрали идиота и отстраняют его ежемесячно.
Но слишком марудно.
Мы своего поставим один раз к стенке и делу конец.
Ярош, правда, предлагает повесить.
Ну, не знаю.
Вот педалик построил мост, так под ним отлично будет смотреться висящей вся маланская свора.
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да уж! если бы в Украине работали механизмы власти, все конституционные ветви, независимо и законно, то было бы не страшно, что быдло выбирает таких идиотов как смешной бобик.
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Вот смотрю комменты и думаю: Похоже Порошенко в разы увеличил финансирование своей ботвы. Ну не верю я в то, что здесь может быть столько клинических идиотов, которые верят в патриотизм бывшего президента. НЕ ВЕ-РЮ! КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу - Цензор.НЕТ 2554
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Пока не уверен. Но в том, что Поох это обратная сторона медали рыгов убежден на 99.9.
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Брехня від тебе. Дивися у важно на його дії.
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Али, вот ты мне объясни, каким образом топовые каналы типа Ньюса, 112го, да и Зика оказались в руках Медведчука, Рабиновича и иже с ними? Как Порошенко со всеми его судами, СБУ, личным прокурором, НКРЕ и т.д. мог это допустить? Не задумывался? Это так, малая толика. Хочешь сказать, что не хватило полномочий? А на Шустера? Ни одного(!!!!!) привлеченного за пять лет хоть за что-нибудь к ответственности сепаратиста или предателя, ни единого сколько-нибудь заметного коррупционера! (Штепа и Ефремов лишь исключения, подтверждающие правила.) Ну дай мне хоть какой-нибудь аргумент и я попытаюсь изменить свою точку зрения. Но похоже, что его не может быть в принципе.
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Халтурно работеншь.
Попроси у богдана список, проголосовавших за отставку дегенерата - будет гораздо полнее, несмотря на то, что он прекратил голосование на третий день.
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Список 73 с половиной процентов за отставку дегенерата - это очень длинно ))
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Да там большая часть это одни и те же люди с нескольких аккаунтов.
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А исходя из чего твой воспаленный мозг решил что кто то другой имеет к ним какое то отношение？
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Список гідних, розумних людей! А у вас вус відклеївся (кацапщиною тхне!)
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зачем вам патриотизм? я понимаю что при порохе Украина стала приобретать субъектность, а при зеленке ее теряет... а как этот результат назвать - какая разница?
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Ты веришь в зебеню？В его патриотизм？Из докторов тебе только поталогоанатом поможет...более никто...😀
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похоже ты полный зебил, если веришь в "сойдемся посередине" КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 5043
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Это результат политики этого сайта. Все несогласные с Политикой Партии забанены. И создаётся впечатление, что мнение пользователей Цензора - это мнение Украины.
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Согласен. Меня уже забанили на чем только можно. КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 4403
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Отсюда вывод. Рядовым порохоботам, типа Али Хасана, не платят. Они работают бесплатно. Платят администрации сайта, которая формирует политику сайта (банов) нужным образом. Бутусов очень обеспеченный человек.
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Додон і зе два однакових президенти.
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Месяца четыре назад мой товарищ позвонил с вопросом, почему я так резко и оскорбительно веду себя по отношению к тогдашнему претенденту Зеленскому - ведь демократия есть демократия. И я ответил, дело даже не в том, насколько страна будет отброшена назад в результате правления этой команды дилетантов с Коломойским за спиной (а для меня такой результат очевиден), но в том, что его президентство наверняка закончится третьим майданом, жестоким и кровавым, которого украинская государственность не переживет. И что вся эта история заранее прописана на Лубянке.

Мы напрасно не уделяем должного внимания последним событиям в Молдове. Вот это начавшееся противостояние ветвей власти, коллапс государственных институтов, выплёскивание конфликта на улицу - во многом, прообраз недалекого будущего Украины (вопрос только, в неделях или месяцах оно измеряется). Ну и, понятно, градус ненависти может быть разным - у нас все будет происходить на этот раз не в пример более кроваво.
Кремль более не покупает своих непокорных сателлитов - он их уничтожает изнутри, чтобы взять под контроль обескровленными и с немой поддержкой благодарного Запада.

Свой главный шаг в этом направлении Украина уже сделала в апреле. Ещё один на парламентских - и трагедия неминуема. Хотя возможно, точка невозврата пройдена уже.

Карл Волох﻿
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Что предлагаешь? Гнить дальше и верить гройсману?
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Створювати Комітет Національного Порятунку щоб не допустити перерви в часі функцій влади і падіння країни в Хаос . Ще не пізно , але часу лишилось ледь , ледь .
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И кто должен рятувати? Все нафиг метлой и, как придукрки, что доказано историей, методом тыка и надеясь что броуновское движение куда то выведет, раз мозгов нет.
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3ий майдан все исправит, главное чтоб еще часть областей не отвалилась
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***** вам апплодирует стоя. Он этого только и ждет, чтобы "отвалить" еще часть украинских областей.
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абы что ляпнуть, причем тут я вообще?просто констатация реальности
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3й майдан в условиях продолжающейся кацапской агрессии = смерть для Украины.
Именно понимание этого украинцами спасло от майдана олигарха Петю Порошенко.
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ну порохоботы уверовали, что правление зеленского это тоже медленная смерть, поэтому майдан должен все исправить, с 3его раза должно точно повезти КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 3939 ну я, кстати не совсем в этом уверен
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Ровнять Додона , имеющего откровенно пророссийские взгляды с Зеленским, который открыто называет РФ врагами и подтверждает курс Украины в НАТО и ЕС - это открытая манипуляция, видная невооруженным взглядом.
Украинский аналог Додона - это, очевидно, Бойко, а ни разу не Зеленский.
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Это только оттянет время, по факту они уже договорились и после новых выборов власть поменяется.
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А если вспомнить что в непризнанном Преднестровье дислоцируется группировка армии РФ... ??
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Лихие эти молдавские судьи... КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 2431 получается Игорек до додонился.
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Хорошо один уже отДодонился, несите следующего.
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Зебилы!!! вы избрали Президентом Украины антиукраинскую мразь и предателя Зеленского!!!
Зеленський помилував державного зрадника

Зеленський помилував 72-річного уродженця Росії В'ячеслава Висоцького.
Він бувв так званому "списку на обмін", передає Мінюст.
Висоцький був у списку тих, кого Україна планувала обміняти на українців, які перебувають у в'язницях Росії і анексованого Криму.
Як відомо, уродженець Жовтневого району Курської області В'ячеслав Висоцький має українське громадянство. Він засуджений Деснянським судом Києва на 12 років позбавлення волі за державну зраду. Держзрада Висоцького полягала в шпигунстві. Він збирав відомості, які стосувались державних таємниць, "з метою передачі представникам іноземної організації".
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Вони знають кого вибрали. Його і вибирали.
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ну и?не сторонник зеленского, но если он освободил деда, не совершавшего тяжкого преступления, в качестве жеста доброй воли, то тут конкретно особой зрады я не вижу
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да блин, зрады со стороны зеленского тут не вижу--дед может и зраднык, но президент может помиловать, в определенных случаях
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Помилуємо, всіх помилуємо, тоді чого боятися шпигунами?
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Там помилування для обміну але то не для потроферми !

Так повинен зробити і фуйло !
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Тобто ти за те, щоб відпускали шпигунів, зрадників ..., а українські військовополонені були ув'язнені на росії.
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ШО ОПЯТЬ? ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕГИТИМНИЙ? А КАКАЯ ХУНТА ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ НА ЕТОТ РАЗ? МОЛДОВАНСКАЯ?
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Молдову так же трясёт как и Украину , то же самое - интересы США и рассии .
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а что так раисья и с маленькой буквы? Товарищь майор письменное разрешение давал?
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"И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".

Вот за "Восток" Додон и должен пойти на х*р. КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 8037
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ну так а запад же тоже есть, незачет КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу - Цензор.НЕТ 1725
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Ось що кажуть в Ізраїлі про Зеленського. А Ізраїль чудово знає, що таке війна, захист своїх земель і людей, зрада, некомпетентність, бо випробував не раз це все на собі протягом своєї короткої історії як незалежна держава в оточенні ворогів.

Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель

В минувшие сутки войны на Донбассе российско-террористические войска устроили обстрелы из ствольной артиллерии запрещенного, согласно Минским договоренностям, калибра. В результате прямого попадания в блиндаж двое украинских воинов погибли. Еще 10 ранены и контужены.

После случившегося президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: «Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями».

Это заявление вызвало бурю возмущения в Украине. Выходит, что, фактически, Зеленский не против российской оккупации Донбасса. Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».

При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и управляют обстрелами по украинцам, защищающим свою землю.

Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.

Заявление Зеленского, предающего интересы своей страны, вызвало мощное осуждение в Украине.

К примеру, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: «Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен понимать, каким опасностям он подвергает украинское государство. Зеленский говорит то, что хочет слышать Путин».

Также Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование, дабы выяснить, это заявление Зеленский сделал самостоятельно, или ему кто-то посоветовал сказать такое.

Между тем, в Киеве и в других городах Украины на понедельник, 10 июня, уже намечены массовые митинги с требованием к Зеленскому объясниться по данной ситуации.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216
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Вам було цікаво який курс у зеленського? Забавно що вам все показали прямо вживу на прикладі Молдови. З цим світом точно щось не то...
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Дудон , езжай к Вите Овощу . ему не с кем играть в карты .
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******* - учатся летать!
Зе пора начинать чистить пёрышки, шоб полет прошёл успешно, а посадка была мягкой .
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У столиці Молдови місті Кишинів, у ніч на 9 червня, невідомі заблокували будівлі уряду, міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища та інші державні установи.
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на Newsmaker.
Зазначається, що протестувальники розгорнули намети. Поліції на місці подій немає. Обізнане джерело повідомило, що держустанови "беруть під охорону, і туди можуть не пустити нових призначенців".https://narodna-pravda.ua/2019/06/09/v-moldovi-zriye-majdan-proty-dodona-vzhe-zahoplyuyut-adminbudivli/
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