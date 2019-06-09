EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1469  62
Матеріали за темою:
Все про:війна (1528) обстріл (5200) Донбас (12080) операція Об'єднаних сил (1259)

 Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста

8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танка. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Лебединське - зі 122-мм артилерійських систем;
Опитне– міномети калібру 120 мм та крупнокаліберні кулемети;
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга– 82-мм міномети та автоматичні гранатомети;
двічі в районі міста Павлопіль– із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Широкине – крупнокаліберні кулемети;
поблизу Мар'їнки– з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази Красногорівка - крупнокаліберні кулемети;
район населеного пункту Павлопіль – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
двічі Богданівка – автоматичні гранатомети крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поблизу Новотроїцького – станковий протитанковий гранатомет;
два рази Старогнатівка – гранатомети різних систем, стрілецька зброя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог із території Горлівки обстріляв Південне з мінометів, - ОТУ "Північ". ВIДЕО


У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів :
поблизу населеного пункту Південне – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Травневе – 120-мм міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети.
У районі Золотого – з мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
Станиця Луганська– стрілецьке озброєння;
Один раз Кримське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами. ФОТОрепортаж


Поблизу населеного пункту Хутір Вільний – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки. 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Верхньоротецьке – 120 мм міномети;
Пвалопіль – станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один боєць зазнав бойових травм, - прес-центр ОС. ВIДЕО


У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:
Новолуганське – міномети калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста 01

Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста 02
Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131365
 
 
 Топ коментарі
 
Упоротые кацапы на себе проверяют приказ " не стрелять"?
Кучму на елку, цуку!
 показати весь коментар
 
Результаты прихода команды "мирофилов" на лицо! Было бы смешно, если бы не было кроваво! Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист - Цензор.НЕТ 7987
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо навалять по скоплениям кацапских ублюдков Богом войны да и пару точек У запустить -- потом можно перемириваться
 показати весь коментар
 
 
Да ,один уничтоженный кацап - это мало.Они заслужили большее внимание.
 показати весь коментар
 
Результаты прихода команды "мирофилов" на лицо! Было бы смешно, если бы не было кроваво! Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист - Цензор.НЕТ 7987
 показати весь коментар
 
 
дайте ЗЕ книгу Аэропорт почитать. Может совесть проснется у жтого ФИГЛЯРА?
 показати весь коментар
 
 
а краткий пересказ Британики тебе не сделать, кремлеботик?
 показати весь коментар
 
 
вопроса нет. есть мутный намёк. на три (точнее, не менее трёх) вопроса.
для начала - тебе слабО нормально сформулировать... для дешёвого тролля - обычное дело.
 показати весь коментар
 
 
"Результаты прихода команды "мирофилов" на лицо! Было бы смешно, если бы не было кроваво"

Вот цитата из твоего не мутного намека.Ты еще хуже троля.Ты тупой порохобот.
 показати весь коментар
 
 
держи талончик на 11.80. выключить дурочку не предлагаю - нет у тебя такой возможности.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
талончика не вижу.Хотя,вы же брехуны.
 показати весь коментар
 
в качестве исключения в 105-й раз напишу общеизвестное.

тролли получают по 11.80 за каждый ответ на их высер. поэтому любой ответ им можно считать талончиком на эту сумму. держи очередной.
 показати весь коментар
 
 
Нахрен мне твое общеизвестное.Я не троль.Таллон давай или рот закрой.
 показати весь коментар
 
ты - типичный дешёвый тролль, выпрашивающий милостыньку. посему больше не кормлю - шуруй сшибать милостыньку на другую паперть.
 показати весь коментар
 
 
Ну как же нет? Ты ведь промолчал по этому поводу, а молчание, как известно - знак согласия Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста - Цензор.НЕТ 6496
 показати весь коментар
 
Героям Слава!!!!!! Дай бог им долгих лет и счачтья.Они достойны.
 показати весь коментар
 
Аналогично, учитывая назначение клоуном Хомчака.
 показати весь коментар
 
 
Атоковал это как вперед за лднр за путина? Или обстрел какими калибрами и сколько выстрелов. Вы уж разберитесь как то. А то когда атака начнется,чтоб не вышло типа волки,волки как у того мальчика.
 показати весь коментар
 
 
Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем;
- Опытное - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
Источник: https://censor.net.ua/n3131365

первые 3 строки. отложи "клаву" - одень очки
 показати весь коментар
 
Упоротые кацапы на себе проверяют приказ " не стрелять"?
Кучму на елку, цуку!
 показати весь коментар
 
 
пишут, что они (точнее наёмники их) от этого приказа в диком восторге
 показати весь коментар
 
 
Надо вывезти Кучму, ЗЕ и это пророссийское говорящее ПРЕСССЕКРЕТАРШУ НА ФРОНТ на недельку и прямо под обстрелы. Может мозги из Ж в голову вобьются.
 показати весь коментар
 
 
Одужання воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!! Щось у хлопців влучність впала, 22 обстріла і тільки три рогатих майже до пекла до бігли за одним своїм... влучністі воїнам України!!!
 показати весь коментар
 
 
Хоч день без втрат..
Мабуть зважили на обурення суспільства і дозволили хлопцям оборонятися всіма способами.
 показати весь коментар
 
 
так много атак, но наши смогли увернуться...в новых условиях приходится осваивать извротливость
 показати весь коментар
 
Уточнюйте будь ласка з якого ? З травматичного чи з пневматичного ? Знаєте це різні речі .
 показати весь коментар
 
 
ЄС і США ,ООН не дають миротворців і навіть не планують.А це означає їх добро на звільнення територій ЗСУ.
 показати весь коментар
 
Білий Писюлькін
10 ч. ·

Вот сидим мы, и думаем, что *** происходит?! Мне например, не нравится, когда я не понимаю что происходит вокруг меня. Пожалуй этим я и раздражаю окружающих, поскольку задалбываю всех вопросами: что мы делаем, куда, во сколько, когда, зачем и для чего?...
Вот и сегодня я не понимаю что происходит! Мне страшно? Да вроде нет. Так же было и в 14ом году. Я не понимал что происходит, но тогда хотя бы было понимание что мы можем делать. Пробовали... делали... некоторые погибли. Когда мы собрались в бат. Донбас, мы все ещё не понимали что происходит, хотя в то время уже началась война! Самая настоящая война! Для нас, на то время, это не было войной, это было какое то противостояние...
пожалуй тут не уместны «мы» и «нас», это все таки мои субъективные воспоминания. Я лично понял что началась война только в декабре 14го года, даже не тогда когда подписали контракт с ЗСУ. И даже не тогда, когда нас учили бегать с автоматом и работать взводами...
Я понял что началась война только тогда, когда нас начали учить как работает СПГ и ПТУР. Именно тогда я понял что началась война, что мы пропустили начало войны, хотя я и был у самых истоков, но мы не понимали что происходит!
Вот и сегодня у меня похожее чувство. Такое ощущение что мы стоим перед теми же гра***ми что стукнули нас по лбу вчера.
Мне страшно?
- нет!
Я за себя не боюсь. Я уже жил в подвалах, без электричества, без газа и без воды. Не только я, нас таких много! Вы нас боитесь, я это вижу каждый день.

Веселого настроения!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста
 
 
 
 
 
 вгору