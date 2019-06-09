 Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Лебединське - зі 122-мм артилерійських систем;

Опитне– міномети калібру 120 мм та крупнокаліберні кулемети;

поблизу населеного пункту Новоселівка Друга– 82-мм міномети та автоматичні гранатомети;

двічі в районі міста Павлопіль– із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Широкине – крупнокаліберні кулемети;

поблизу Мар'їнки– з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази Красногорівка - крупнокаліберні кулемети;

район населеного пункту Павлопіль – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

двічі Богданівка – автоматичні гранатомети крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

поблизу Новотроїцького – станковий протитанковий гранатомет;

два рази Старогнатівка – гранатомети різних систем, стрілецька зброя.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів :

поблизу населеного пункту Південне – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Травневе – 120-мм міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети.

У районі Золотого – з мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;

Станиця Луганська– стрілецьке озброєння;

Один раз Кримське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

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Поблизу населеного пункту Хутір Вільний – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки. 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Верхньоротецьке – 120 мм міномети;

Пвалопіль – станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один боєць зазнав бойових травм, - прес-центр ОС. ВIДЕО



У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:

Новолуганське – міномети калібру 120 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



