 Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Лебединське - зі 122-мм артилерійських систем;
Опитне– міномети калібру 120 мм та крупнокаліберні кулемети;
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга– 82-мм міномети та автоматичні гранатомети;
двічі в районі міста Павлопіль– із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Широкине – крупнокаліберні кулемети;
поблизу Мар'їнки– з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази Красногорівка - крупнокаліберні кулемети;
район населеного пункту Павлопіль – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
двічі Богданівка – автоматичні гранатомети крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поблизу Новотроїцького – станковий протитанковий гранатомет;
два рази Старогнатівка – гранатомети різних систем, стрілецька зброя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів :
поблизу населеного пункту Південне – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Травневе – 120-мм міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети.
У районі Золотого – з мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
Станиця Луганська– стрілецьке озброєння;
Один раз Кримське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Поблизу населеного пункту Хутір Вільний – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки. 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Верхньоротецьке – 120 мм міномети;
Пвалопіль – станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:
Новолуганське – міномети калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
для начала - тебе слабО нормально сформулировать... для дешёвого тролля - обычное дело.
Вот цитата из твоего не мутного намека.Ты еще хуже троля.Ты тупой порохобот.
тролли получают по 11.80 за каждый ответ на их высер. поэтому любой ответ им можно считать талончиком на эту сумму. держи очередной.
- в районе населенного пункта Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем;
- Опытное - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
Источник: https://censor.net.ua/n3131365
первые 3 строки. отложи "клаву" - одень очки
Кучму на елку, цуку!
Мабуть зважили на обурення суспільства і дозволили хлопцям оборонятися всіма способами.
Героям Слава!
10 ч. ·
Вот сидим мы, и думаем, что *** происходит?! Мне например, не нравится, когда я не понимаю что происходит вокруг меня. Пожалуй этим я и раздражаю окружающих, поскольку задалбываю всех вопросами: что мы делаем, куда, во сколько, когда, зачем и для чего?...
Вот и сегодня я не понимаю что происходит! Мне страшно? Да вроде нет. Так же было и в 14ом году. Я не понимал что происходит, но тогда хотя бы было понимание что мы можем делать. Пробовали... делали... некоторые погибли. Когда мы собрались в бат. Донбас, мы все ещё не понимали что происходит, хотя в то время уже началась война! Самая настоящая война! Для нас, на то время, это не было войной, это было какое то противостояние...
пожалуй тут не уместны «мы» и «нас», это все таки мои субъективные воспоминания. Я лично понял что началась война только в декабре 14го года, даже не тогда когда подписали контракт с ЗСУ. И даже не тогда, когда нас учили бегать с автоматом и работать взводами...
Я понял что началась война только тогда, когда нас начали учить как работает СПГ и ПТУР. Именно тогда я понял что началась война, что мы пропустили начало войны, хотя я и был у самых истоков, но мы не понимали что происходит!
Вот и сегодня у меня похожее чувство. Такое ощущение что мы стоим перед теми же гра***ми что стукнули нас по лбу вчера.
Мне страшно?
- нет!
Я за себя не боюсь. Я уже жил в подвалах, без электричества, без газа и без воды. Не только я, нас таких много! Вы нас боитесь, я это вижу каждый день.
Веселого настроения!