 Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров. ВIДЕО

Про це лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров повідомив у facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"П'ять років тимчасової окупації Криму кардинально змінили свідомість українського суспільства, зокрема і українських політиків, принаймні, значної їх частини щодо Криму і кримськотатарського народу. На жаль, надзвичайно висока і жахлива ціна цього переосмислення: Крим окупований Росією, а на сході України п'ять років тривають бойові дії", - сказав він.

За його словами, він разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим провів консультації з представниками шести політичних партій, частина яких наразі вже включила в свої списки представників кримських татар.

Так, в списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук, - два представники кримських татар. На третій позиції в списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - він сам.

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Лідер Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що тривають консультації про включення до списків представників кримських татар ще однією партією.

Чубаров зазначив, що представників кримських татар, які балотуються до Верховної Ради за списками різних проукраїнських і проєвропейських партій, об'єднує одна мета - деоккупація Криму, майбутнє України в ЄС і НАТО.

"Представленість кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо як позитив", - пояснив Чубаров.