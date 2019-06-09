 Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров. ВIДЕО

Про це лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров повідомив у facebook, передає Цензор.НЕТ.
"П'ять років тимчасової окупації Криму кардинально змінили свідомість українського суспільства, зокрема і українських політиків, принаймні, значної їх частини щодо Криму і кримськотатарського народу. На жаль, надзвичайно висока і жахлива ціна цього переосмислення: Крим окупований Росією, а на сході України п'ять років тривають бойові дії", - сказав він.
За його словами, він разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим провів консультації з представниками шести політичних партій, частина яких наразі вже включила в свої списки представників кримських татар.
Так, в списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук, - два представники кримських татар. На третій позиції в списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - він сам.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що тривають консультації про включення до списків представників кримських татар ще однією партією.
Чубаров зазначив, що представників кримських татар, які балотуються до Верховної Ради за списками різних проукраїнських і проєвропейських партій, об'єднує одна мета - деоккупація Криму, майбутнє України в ЄС і НАТО.
"Представленість кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо як позитив", - пояснив Чубаров.
Зачем распылять силы.
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко. В нынешней ВР всего 47 депутатов украинцев, не 47%, а 47 депутатов из 450. Поэтому украинцы самые бедные в Европе и Украина занимает уже первое место в мире по смертности населения.
Медведчук и Бойко спокойно едут в маацкву, перетирают с путиным….. и СБУ, контрразведка молчит, как будто это абсолютно нормально на 5-м году войны.
Что за БРЕД???!!!
Костю СаприкінаМедведчука-Монтян-Шарія
Слава ВР!
Слава Коаліції БПП-НФ!
Слава Петру!
вітаю.
це правильно,що саме заступниця Стеця "пролітає" мимо парламенту.
Посачти її вина у імпотентній інформаційній політиці міністерства.
наші НЕІДЕОЛОГІЧНІ партії аналогічно беруть волонтерів,антикорупціонерів,воїнів АТО(ГЕРОЇ МАЙДАНУ,СПІВАКИ ТА СПОРТСМЕНИ ВЖЕ НЕ КОТУЮТЬСЯ)
Это то, что и нужно было кремлю? Для того чтоб нас начали сравнивать с Сирией? Чтоб Россия пришла как миротворец? Правда? Это позиция Зеленского и партии "слуга народа"? Или это позиция Мендель? Она же уже уволена за антиукраинские месседжи? Или получает звание лейтенанта в СБУ?
Но что делать вот с этой шмарой и агентом ФСБ Мендель?
Не подскажешь?
Нам не нужна анархия, нам нужен эффективный московский контроль...
В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ВАРИАНТА - ЛИБО МАССОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ ЧТО СИЛЫ НЕРАВНЫ, А НАРОД НУЖНО СБЕРЕЧЬ.
ЛИБО БЕРУТ В РУКИ ОРУЖИЕ И ОКАЗЫВАЮТ ВООРУЖЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯЩЕМУ ПО СИЛАМ ВРАГУ. ЗАБИРАЯ С СОБОЙ ДЕСЯТОК ОКУПАНТОВ.
И ТРЕТЬЕГО ЗДЕСЬ УЖЕ НЕ ДАНО. ТЛЛЬКО ТАК МОЖНО ЗАСТАВИТЬ ОКУПАНТА СЕБЯ УВАЖАТЬ И С СОБОЙ СЧИТАТЬСЯ. ЧЕЧНЯ - ОДИН ИЗ ЯРКИХ ПРИМЕРОВ.
как выборы преза неважно жопоблок или что другое а люди те же
18 мая в 16:19Достали уже стенания, трёх одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и Муджабаева. Мой бедный народ, репрессии, депортация, гонения и прочая риторика, рассчитанная на жалость гостеприимного и толерантного украинского гражданина, и мировой общественности. Самые, *****, несчастные. Ребята, да вы на этой теме уже целые бизнес-империи построили, депутатами стали, получали преференции от власти. Вы в Киеве уже лет по двадцать живете. Я не заметил бедного народа на Ай-Петри, где вы засрали всё кибитками торгующим чебуреками и прочим фаст-фудом, в полной антисанитарии по ценам мишленовского ресторана, имея эксклюзивное право на всё, ещё до оккупации. Заткнитесь, ***** и продолжайте задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру Порошенко.🤦
Примітно, що, згідно з анонсами, в партії увійдуть абсолютно нові обличчя - всі одіозні і скандальні політики, які кинули тінь на репутацію політсили в минулому, по всій видимості, цього разу залишаються за бортом. Ставка була зроблена на прозорості відбору.
Зокрема, "Європейська солідарність" провела громадські праймеріз.Голосувати за кандидатів можна було після реєстрації на сайті організації "Справа громад", яка уклала з політсилою меморандум про проведення праймеріз. Бажання потрапити у список партії висловили 239 осіб,серед яких політики, активісти і лідери думок. Успішно праймеріз пройшли 77 із них - для цього треба було отримати не більше 20% голосів "проти".
По логике тогда же должна быть партия инвалидов, партия сборщиков цветных металлов к примеру.
Видео, на котором выступают возмущенные граждане, опубликовал офицер ВСУ, волонтер Анатолий Штефан Штирлиц.
«Сезон начался с сюрпризов! Севастополь теряет пляжи южного берега Крыма. Пляжи обносят заборами с колючей проволокой и передают Министерству обороны РФ. Ватрушки боязно начинают прозревать, что если бы Россия их не «освободила», в «родной гавани» были бы не солдаты НАТО, а туристы», - написал он.
Виталий Портников, журналіст
"После артиллерийского обстрела на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил о частичной утрате Кремлём контроля над наемниками. Не знаю, понимает ли сам глава государства - или те люди, которые пишут тексты далекому от реальной жизни и политических процессов бывшему комику - что такой тезис только подтверждает российское требование о прямых переговорах Киева с руководством «народных республик». Кремль и сам утверждает, что он никого на Донбассе не контролирует, что это восставшие шахтёры создали новые органы власти и вооружённые силы и противостоят «киевской хунте». И вот уже сам президент Украины подтверждает, что Россия не контролирует эти вооруженные формирования. Что, собственно, и требовалось доказать.
Но если это понять сложно, то, может быть, проще восстановить причинно-следственные связи, которые явно нарушены и у самого Владимира Зеленского, и его инфантильного избирателя. На протяжении всей предвыборной кампании будущий президент Украины под аплодисменты публики утверждал, что война продолжается потому, что на ней обогащается украинская власть и не забывал вставлять слово «Свинарчук» в каждый свой ролик. И уверял, что война закончится, стоит только перестать стрелять.
Так вот, для начала нужно просто попробовать встать с головы на ноги и понять, что эта война продолжается не потому, что на ней обогащаются в России и в Украине. Все наоборот: в России и в Украине обогащаются именно потому, что идёт война. Обогащение - следствие войны, а не война - следствие обогащения.
Если Владимиру Зеленскому удастся это понять, тогда он сможет сделать следующий шаг: попытаться понять Владимира Путина. Понять, чем Владимир Путин от него и от его избирателя, от его друзей и наставников отличается и чего хочет.
Избиратель Владимира Зеленского хочет одного - спокойно и благополучно жить в Украине без лишних хлопот. Сам Владимир Зеленский хочет именно такой Украиной руководить и красоваться под софитами в роли «слуги народа». Игорь Коломойский хочет просто много денег и Приватбанк. Братья Шефиры хотят продавать свои сериалы в Россию - куда же еще? Все это классические желания обывателей - вне зависимости от того, лежат на их счетах миллиарды, миллионы или пара тысяч гривен.
А Владимир Путин хочет совершенно другого. У него решены вопросы с миллиардами, миллионами, софитами и прочей дребеденью. Ему не нужен банк и сериалы он не снимает. Он хочет восстановить Российское государство в его естественных границах - то есть в границах СССР или Российской империи. То есть с включением в эти границы Украины. И он над этим работает.
И пусть Владимир Зеленский даже не пытается понять, зачем Путину это нужно. Он никогда этого не поймёт, никакой Коломойский ему этого не объяснит, никакой Шефир даже не догадается. Людям, живущим вне мира сумеречных фантазий диктаторов, вход туда заказан. Я и сам совершенно не готов объяснить Зеленскому подлинные причины желаний Путина. Я просто понимаю, что эти желания есть. И что большинство сограждан российского президента их разделяет.
Поэтому с Путиным нельзя договориться о мире. И нельзя договориться о деньгах. Плевать он хотел на мир, на деньги, на Зеленского, на Коломойского, на сериалы Шефиров и прочую ерунду. Он - царь-освободитель. Он хочет освободить нас от нас.
Поэтому нам придётся воевать - или сдаваться и соглашаться на включение в состав России. Никакого другого выхода нет. И да, с избранием Зеленского конфликт может только усилиться по одной простой причине. Украинский президент может только говорить о принуждении России к миру на встречах со своими западными коллегами. А российский президент может принуждать Украину к миру без разговоров - обстрелами, диверсиями, даже новой войной и новыми территориальными захватами.
Для начала это нужно просто понять. Понять Владимира Путина и понять меру своей ответственности. Ведь с момента инаугурации Владимира Зеленского ответственность за каждую отобранную жизнь, за каждую исковерканную судьбу, за каждый разрушенный дом лежит лично на новом президенте Украины.
И на каждом, кто за него проголосовал."
Головне що їх немає не в одній з антиукраїнських партіях які складаются: з лютих ворогів України бандитів екс- ригоАналів зграї втікача ЗЕКА замаскованих під "жоппозіцію і життя сепаратистів " немає і в украиїнофобів із "слуг не українського народу "а видно що слуг кремлівських фашистів і сепаратистів - терористів з окупованої лугандоніі". Також немає їх і в, що стала останнім часом продажною проросійською "Матерщиною"
І, як українцям так і татарам просто треба обов'язково добре розібратися серед цієї продажної промосковської зарази проклятих кремлівських холуїв, цих продажних кандидатів яничар в депутати. Щоб вибрати своїми представниками в Раду гідних українських патріотів які будуть всіма своїми силами до останнього відстоювати територіальну цілісність, суверенітет і розквіт Української держави.