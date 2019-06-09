EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4936  165
Матеріали за темою:
Все про:вибори (3919) Чубаров (357) кримські татари (1350)

 Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров. ВIДЕО

Представники кримських татар візьмуть участь у позачергових парламентських виборах.

Про це лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров повідомив у facebook, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний суд у Криму продовжив на 2 місяці утримання в СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова. ФОТО

"П'ять років тимчасової окупації Криму кардинально змінили свідомість українського суспільства, зокрема  і українських політиків, принаймні, значної їх частини щодо Криму і кримськотатарського народу. На жаль, надзвичайно висока і жахлива ціна цього переосмислення: Крим окупований Росією, а на сході України п'ять років тривають бойові дії", - сказав він.

За його словами, він разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим провів консультації з представниками шести політичних партій, частина яких наразі вже включила в свої списки представників кримських татар.

Так, в списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук, - два представники кримських татар. На третій позиції в списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - він сам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що тривають консультації про включення до списків представників кримських татар ще однією партією.

Чубаров зазначив, що представників кримських татар, які балотуються до Верховної Ради за списками різних проукраїнських і проєвропейських партій, об'єднує одна мета - деоккупація Криму, майбутнє України в ЄС і НАТО.

"Представленість кримських татар у декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, - це те, що ми сприймаємо як позитив", - пояснив Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131361
 
   
 Топ коментарі
 
насмешило педропартия и европейская-где ты в европе партии воров видел?а порохобот
 показати весь коментар
 
Пусть лучше в Лигу сексуальных меньшинств обратится.
 показати весь коментар
 
Смотри ты, как классически яйца в разные корзины пораскладывали... Татары татарами, а какие евреи...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
большая часть татар ненавидит кацапов за оккупацию их земель. єто надо использовать
 показати весь коментар
 
дуже можливо, що Чубаров та Джемілєв зараз сильно жалкують, що так відверто підтримували мародера... дуже важко тепер перевзутися...
 показати весь коментар
 
 
имхо они оторвані от реальности и они біли уверені, что рейтинг петруся незіблем как петух из кофна зимой и поєтому они еще минимум 5 лет будут при дворе
 показати весь коментар
 
Организуйте свою, татарскую партию, и на выборы!
Зачем распылять силы. Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2556
 показати весь коментар
 
 
а кто их будет финансировать? у них же нет своего Али-бабы вот и разбежались как тараканы по теплым чуланам, будут послушными марионетками для кнопкодавства, кто прикажет, тому и будут служить
 показати весь коментар
 
 
антон сепарский...таких патриотов Украины,как Чубаров и Джемилев-среди украинцев надо поискать..если бы их было раза в три больше-Украина была бы уже свободная.
 показати весь коментар
 
 
Вірно! Головне не допустити в парламент і викинути їх на завжди з нього ригів вони ж жопоблоки та вори - зрадники, цинічнх жидів парашенків ворів мародерів, клоунів ляшка, тимошенківців, які такі ж, як і всі попередньо зазначені, просто стоять в черзі на деребан!
 показати весь коментар
 
Патриотов Украины ? ) не смешите мои тапочки. Татары при аннексии надеялись, шо путлер их озолотит как чеченов. Но пуйло их кинул и денег не дал, вот они и озлобились на него. Да, они его ненавидят, как и всю рашку. Но никакого патриотизма по отношению к Украине у них и близко нет.
 показати весь коментар
 
Тут тоже пахнет деньгами кремля,вообще политика это грязное дело,только во время выборов я узнаю, что у нас много татар а кацапы и другие все находятся в своих столицах Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4009
 показати весь коментар
 
 
во все Европейской направленности - не не в Слугу же Бени - шо очень показательно)))))))
 показати весь коментар
 
 
Надо и харанта , премьера, министров выбирать, ну хотя бы таких чтобы они не называли Украинскую державу проституткой, украинский народ хохлами, православных Украинцев термосами.... С такими антиукраинскими высказываниями такая высшая власть украинофобов она никогда не будет слугами украинского народа так ка она его люто ненавидеть.
 показати весь коментар
 
 
А разве Зелемойский не хотел, чтобы списки были закрытыми?
 показати весь коментар
 
У Луцьку під партії Вакарчука балотуватиметься колишній активіст "Украинского выбора" Медведчука ....вроде безобидная статья ,а делает своё грязное дело,интересно чьи деньги здесь кремля или Коломойского?
 показати весь коментар
 
ІНТЕРНЕТ АРХІВИ НЕ ГОРЯТЬ.. ВИБАЧАЙТЕ..а ВАКАРЧУК ЩЕ МАЄ ЧАС ВИПРАВИТИ ПОМИЛКУ В ЛУЦЬКУ)

 показати весь коментар
 
 
ПЕС или БЕС,не знаю даже как лучше--с удовольствием примет татар,на сотые места в списках.
 показати весь коментар
 
Удивляет другое.
Медведчук и Бойко спокойно едут в маацкву, перетирают с путиным….. и СБУ, контрразведка молчит, как будто это абсолютно нормально на 5-м году войны.
Что за БРЕД???!!!
 показати весь коментар
 
 
а немає в України(досі) законів НА Костю Саприкіна Медведчука-Монтян-Шарія

Слава ВР!
Слава Коаліції БПП-НФ!
Слава Петру! Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 832
 показати весь коментар
 
 
Почему - бред, они тоже по рейтингам ориентируются, как и лохторат, потому и поняли - можно ехать...
 показати весь коментар
 
партий больше, чем татар...выбирай любую
 показати весь коментар
 
 
У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова.

вітаю.
це правильно,що саме заступниця Стеця "пролітає" мимо парламенту.
Посачти її вина у імпотентній інформаційній політиці міністерства.
 показати весь коментар
 
Явное свидетельство что татарам все пофик, куда угодно примкнуть, но лишь бы к корыту, льготам и зарплате добраться. Воевать за свою Родину нет, это не для них, у нас на шее сидеть и с умным видом что-то вякать это лучше. Желаю чтобы все шесть партий найух вместе с ними, незваные гости и те лучше.
 показати весь коментар
 
 
тут ще й інший момент..Важливіший.
наші НЕІДЕОЛОГІЧНІ партії аналогічно беруть волонтерів,антикорупціонерів,воїнів АТО(ГЕРОЇ МАЙДАНУ,СПІВАКИ ТА СПОРТСМЕНИ ВЖЕ НЕ КОТУЮТЬСЯ)
 показати весь коментар
 
И Саакашвили как украинский Суходрищев везде уже баллотируется.
 показати весь коментар
 
Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 274Роман Донік‏ @donikroman 36 мин.36 минут назад
Это то, что и нужно было кремлю? Для того чтоб нас начали сравнивать с Сирией? Чтоб Россия пришла как миротворец? Правда? Это позиция Зеленского и партии "слуга народа"? Или это позиция Мендель? Она же уже уволена за антиукраинские месседжи? Или получает звание лейтенанта в СБУ?

Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1134
 показати весь коментар
 
 
Роман уже должен снять форму ВСУ, нарушает Закон Украины и стрижет бабки выклянчивая их у людей и у Петьки на порохоботные тошнотики.
 показати весь коментар
 
 
NewUA UA - Романа нужно расстрелять....

Но что делать вот с этой шмарой и агентом ФСБ Мендель?
Не подскажешь?
 показати весь коментар
 
 
Фальшивый "вояка" выклянчивающий денег пишет хню, и за это нужно расстрелять пресс-секретаря? Это называется пропаганда анархии. Истерика без корыта жить?
 показати весь коментар
 
 
NewUA UA - ясно-понятно...

Нам не нужна анархия, нам нужен эффективный московский контроль...
 показати весь коментар
 
 
Вам нужны платные шавки в фальшивой военной форме которые клянчат деньги на то, что должно было оплатить государство, но чиновники эти деньги воруют. А потом удивляетесь почему власть с проституткой сравнивают, которая готова за бабки что угодно отдать.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, что сообщил, что убийца-Янукович оставил процветающую экономику Украины и мощнейшие ВСУ.
 показати весь коментар
 
Самое смешное что де юре Меджлис не существует, только в стенах Парламента как нечто эфемерноне, кормушка для своих и лапша для народа.
 показати весь коментар
 
 
Комменты некоторых идиотов уже не удивляют. Им, этим идиотам, похоже нет дела до Крыма и крымских татар, которых десятками пакуют в автозаки по любому поводу. А Чубаров абсолютно прав в своей стратегии: чем больше представителей крымских татар пройдёт в парламент-тем чаще вопрос Крыма будет звучать в повестке дня.
 показати весь коментар
 
 
И что? Паковать меньше будут? Или всех обратно в Узбекистан? Что будет если их больше будет на нашей шее сидеть?
 показати весь коментар
 
 
На нашей шее будет сидеть ровно столько, сколько кресел в Раде. И если в этих креслах будут и татары-это только плюс. Без них вопрос Крыма полностью сольют с повестки дня, как в своё время слили и сам Крым.
 показати весь коментар
 
 
Когда Крым слили татар еще не было? Как помню, татары дружно голосовали в Крыму за присоединение к России. А оказывается их в то время еще не существовало и они всегда были украинскими патриотами.
 показати весь коментар
 
Татары дружно голосовали за присоединение к России? Жаль потраченного на тебя времени. Ты банально не в теме.
 показати весь коментар
 
 
От того что чаще вопрос Крыма будет звучать в повестке ничего не изменится, только отвлечение времени от решения вопросов которые действительно можно и нужно решать.
 показати весь коментар
 
 
,,десятками пакуют в автозаки..." - А ЗАЧЕМ ОНИ БЕЗМОЛВНО ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЯ ПАКОВАТЬ???? МОЖЕТ ИМ ЭТО НРАВИТСЯ????
В ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЯХ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ВАРИАНТА - ЛИБО МАССОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ ЧТО СИЛЫ НЕРАВНЫ, А НАРОД НУЖНО СБЕРЕЧЬ.
ЛИБО БЕРУТ В РУКИ ОРУЖИЕ И ОКАЗЫВАЮТ ВООРУЖЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯЩЕМУ ПО СИЛАМ ВРАГУ. ЗАБИРАЯ С СОБОЙ ДЕСЯТОК ОКУПАНТОВ.
И ТРЕТЬЕГО ЗДЕСЬ УЖЕ НЕ ДАНО. ТЛЛЬКО ТАК МОЖНО ЗАСТАВИТЬ ОКУПАНТА СЕБЯ УВАЖАТЬ И С СОБОЙ СЧИТАТЬСЯ. ЧЕЧНЯ - ОДИН ИЗ ЯРКИХ ПРИМЕРОВ.
 показати весь коментар
 
А почему с оккупантами в Крыму должно воевать гражданское, невооружённое и необученное военному делу население, в то время как на Перекоп уже потянулись отдыхающие с украинского материка? Если Крым-Украина, то и свою территорию должна защищать армия. Или не так? Но только безумец может вступать в вооружённый конфликт с РФ в Крыму, во всяком случае ни при данном раскладе сил. А вот держать тему Крыма "на плаву" на всех уровнях, в первую очередь на международном, надо безусловно. И делать это только с представителями коренного населения Крыма. И никак иначе. Крымом надо заниматься и в Раде. Отменять тот же закон о СЭЗ "Крым". Кто как ни татары должны торпедировать эти вопросы. Ведь остальным, по сути, давно плевать на Крым...
 показати весь коментар
 
 
Непонятно от какой партии пойдёт сам Чубаров, ведь он в стороне оставаться не собирается
 показати весь коментар
 
восточные народы себе на уме яйцы по 6 корзинам
как выборы преза неважно жопоблок или что другое а люди те же
 показати весь коментар
 
 
Константин Шпилевой с Dmitriy Spivak и Дмитрий Спивак.
18 мая в 16:19Достали уже стенания, трёх одарённых крымских татар: Джемилёва, Чубарова и Муджабаева. Мой бедный народ, репрессии, депортация, гонения и прочая риторика, рассчитанная на жалость гостеприимного и толерантного украинского гражданина, и мировой общественности. Самые, *****, несчастные. Ребята, да вы на этой теме уже целые бизнес-империи построили, депутатами стали, получали преференции от власти. Вы в Киеве уже лет по двадцать живете. Я не заметил бедного народа на Ай-Петри, где вы засрали всё кибитками торгующим чебуреками и прочим фаст-фудом, в полной антисанитарии по ценам мишленовского ресторана, имея эксклюзивное право на всё, ещё до оккупации. Заткнитесь, ***** и продолжайте задавать вопросы про гонения и про автономию, своему любимому Петру Порошенко.🤦‍
 показати весь коментар
 
 
И при этом НИ МАЛЕЙШЕГО ДАЖЕ НАМЁКА НА ВООРУЖЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОКУПАНТУ.
 показати весь коментар
 
 
Хитрожопые татары.. мы и за белых, мы и за красных..
 показати весь коментар
 
 
Політична партія "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка 9 червня проводить свій вирішальний з'їзд,на якому буде оприлюднено і затверджено список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Примітно, що, згідно з анонсами, в партії увійдуть абсолютно нові обличчя - всі одіозні і скандальні політики, які кинули тінь на репутацію політсили в минулому, по всій видимості, цього разу залишаються за бортом. Ставка була зроблена на прозорості відбору.
Зокрема, "Європейська солідарність" провела громадські праймеріз.Голосувати за кандидатів можна було після реєстрації на сайті організації "Справа громад", яка уклала з політсилою меморандум про проведення праймеріз. Бажання потрапити у список партії висловили 239 осіб,серед яких політики, активісти і лідери думок. Успішно праймеріз пройшли 77 із них - для цього треба було отримати не більше 20% голосів "проти".
 показати весь коментар
 
Многоликй педро окучивает новых ******. Либо идиоты, либо такие же уроды перекрашенные. Связаться с такой тварью...
 показати весь коментар
 
 
Зелемойский окучил ещё больших пердрил, которые считают, что ВСУ - каратели, Украина не выполняет Минских соглашений, паРаша не контролирует орков потому - в Украине - гражданская война.
 показати весь коментар
 
Почему в Крыму нет движения по освобождению от мокшанского нашествия все просто это бездельник который устроил свою жизнь за народные деньги гнать ссаной тряпкой.
 показати весь коментар
 
 
Коното́пская би́тва - 1659 года, один из эпизодов национально -освободительной украинской войны 1654-1667 годов против лапотных московитов захватчиков. Произошла она недалеко от города Конотоп командовал сражением с московскими оккупантами патриот Украины гетман Выговский. В его прямом подчинении в бою была и 25-тысячная союзная орда крымского хана Мухаммеда -Гирея IV. Из различных европейских регионов подошли на помощь украинцам пришли небольшие, но хорошо вооруженные отряды европейцев - всего до 4 тысяч человек (в основном поляков, сербов, валахов, венгров, молдаван и немцев). У самого гетмана под рукой было 10 полков ( около 17 тысяч казаков). Также ещё и 3 тысячи казаков Гуляницкого, продолжавших оборону Конотопа. Таким образом, всего московитам противостояло приблизительно 52 тысяч воинов союзного украинского войска. И 100 000 войско оккупантов москалей было почти полностью уничтожено в Конотопской битве в 1659 г. И это на 5 лет позже придуманой ужасными москалями кацапами якобы какой то устной Переяславской Рады 1654 г. Даже С.Соловьев - классик русской историографии который явно не любил украинских казаков, вынужден был признать, что весь «цвет московской знати и вся конница, полностью погиб за один день...
 показати весь коментар
 
Я бы на месте других партий этих перебежчиков не принимал.Тут позиция и принципы важнее их хотелок. Так партии не формируют. Предавший раз, предаст, и два, и три, и тыщу раз. Особенно, это касается ******.
 показати весь коментар
 
 
В траурной одежде вышел царь лапотников полуордынец Алексей Михайлович к народу москалей, и ужас напал на лапотную Москву... Злобная Москва теперь взвыла и задрожала за свою собственную безопасность: по приказу царя людей всех сословий согнали на земляные работы по укреплению Москвы, а царь трусливо сбежал, он выехал на Волгу, за Ярославль». А гетман Выговский очень быстро вырезал буквально всех москалей оккупантов на территории Украинской Гетманщины и готовил масштабное наступление на лапотную Москву, собираясь повторить легендарный поход Петра Сагайдачного и Михаила Дорошенко. Но вскоре он был вынужден отказаться от своего намерения. Причиной стало обострение ситуации в Украине, и поход одного из подкупленного москалями оппозиционеров атамана -Иуды (Ивана Сирка) на Крым, что и заставило хана отложить совместный с Украинцами поход на Москву и вернуться на Родину для защиты Крыма. Украинское общество не было тогда единым, сказалась измена продажной оппозиции, которая легко за кремлёвские сребреники Иуды становилась орудием в руках лютых москалей захватчиков. Словом, «самі себе звоювали», как потом с горечью писал патриот Украины гетман Иван Мазепа. А была такая прекрасная возможность раз и на всегда полностью уничтожить проклятых народом Украины своих лютых врагов татаро - угро -финских москалей, эту лапотную нечисть, но увы недобили тогда вот эти кровавые враги остались и теперь.
 показати весь коментар
 
 
Чому в Криму татари не воюють за свою землю?! Чекають на пацанів зі Львова, Києва, Полтави і Дніпра ?! Де масові бунти татар, де боротьба ?!
 показати весь коментар
 
 
зачем им воевать они зарплату получают от царя кремлевского он их кормит - приспособленцы.
 показати весь коментар
 
По логике вещей в украинском парламенте должна быть партия крымских татар. Не так уж много у нас нацменьшинств, а кырымлы - это коренной народ полуострова и самый многочисленный. Им нужно было пять лет работать в этом направлении и готовиться к этим парламентским выборам. Полуостров они потеряли из-за своей бездеятельности, а сейчас будут терять людей и оккупант им это демонстрирует своими репрессиями .
 показати весь коментар
 
кому должна ?
По логике тогда же должна быть партия инвалидов, партия сборщиков цветных металлов к примеру.
 показати весь коментар
 
 
Жители и гости Севастополя и окрестного побережья практически лишены возможности доступа к пляжам региона. Министерство обороны оккупантов ограничило доступ к пляжам, обтянув их колючей проволокой, информирует enovosty.com/news.
Видео, на котором выступают возмущенные граждане, опубликовал офицер ВСУ, волонтер Анатолий Штефан Штирлиц.

«Сезон начался с сюрпризов! Севастополь теряет пляжи южного берега Крыма. Пляжи обносят заборами с колючей проволокой и передают Министерству обороны РФ. Ватрушки боязно начинают прозревать, что если бы Россия их не «освободила», в «родной гавани» были бы не солдаты НАТО, а туристы», - написал он.
 показати весь коментар
 
 
Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8480
Виталий Портников, журналіст

"После артиллерийского обстрела на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил о частичной утрате Кремлём контроля над наемниками. Не знаю, понимает ли сам глава государства - или те люди, которые пишут тексты далекому от реальной жизни и политических процессов бывшему комику - что такой тезис только подтверждает российское требование о прямых переговорах Киева с руководством «народных республик». Кремль и сам утверждает, что он никого на Донбассе не контролирует, что это восставшие шахтёры создали новые органы власти и вооружённые силы и противостоят «киевской хунте». И вот уже сам президент Украины подтверждает, что Россия не контролирует эти вооруженные формирования. Что, собственно, и требовалось доказать.
Но если это понять сложно, то, может быть, проще восстановить причинно-следственные связи, которые явно нарушены и у самого Владимира Зеленского, и его инфантильного избирателя. На протяжении всей предвыборной кампании будущий президент Украины под аплодисменты публики утверждал, что война продолжается потому, что на ней обогащается украинская власть и не забывал вставлять слово «Свинарчук» в каждый свой ролик. И уверял, что война закончится, стоит только перестать стрелять.
Так вот, для начала нужно просто попробовать встать с головы на ноги и понять, что эта война продолжается не потому, что на ней обогащаются в России и в Украине. Все наоборот: в России и в Украине обогащаются именно потому, что идёт война. Обогащение - следствие войны, а не война - следствие обогащения.
Если Владимиру Зеленскому удастся это понять, тогда он сможет сделать следующий шаг: попытаться понять Владимира Путина. Понять, чем Владимир Путин от него и от его избирателя, от его друзей и наставников отличается и чего хочет.
Избиратель Владимира Зеленского хочет одного - спокойно и благополучно жить в Украине без лишних хлопот. Сам Владимир Зеленский хочет именно такой Украиной руководить и красоваться под софитами в роли «слуги народа». Игорь Коломойский хочет просто много денег и Приватбанк. Братья Шефиры хотят продавать свои сериалы в Россию - куда же еще? Все это классические желания обывателей - вне зависимости от того, лежат на их счетах миллиарды, миллионы или пара тысяч гривен.
А Владимир Путин хочет совершенно другого. У него решены вопросы с миллиардами, миллионами, софитами и прочей дребеденью. Ему не нужен банк и сериалы он не снимает. Он хочет восстановить Российское государство в его естественных границах - то есть в границах СССР или Российской империи. То есть с включением в эти границы Украины. И он над этим работает.
И пусть Владимир Зеленский даже не пытается понять, зачем Путину это нужно. Он никогда этого не поймёт, никакой Коломойский ему этого не объяснит, никакой Шефир даже не догадается. Людям, живущим вне мира сумеречных фантазий диктаторов, вход туда заказан. Я и сам совершенно не готов объяснить Зеленскому подлинные причины желаний Путина. Я просто понимаю, что эти желания есть. И что большинство сограждан российского президента их разделяет.
Поэтому с Путиным нельзя договориться о мире. И нельзя договориться о деньгах. Плевать он хотел на мир, на деньги, на Зеленского, на Коломойского, на сериалы Шефиров и прочую ерунду. Он - царь-освободитель. Он хочет освободить нас от нас.
Поэтому нам придётся воевать - или сдаваться и соглашаться на включение в состав России. Никакого другого выхода нет. И да, с избранием Зеленского конфликт может только усилиться по одной простой причине. Украинский президент может только говорить о принуждении России к миру на встречах со своими западными коллегами. А российский президент может принуждать Украину к миру без разговоров - обстрелами, диверсиями, даже новой войной и новыми территориальными захватами.
Для начала это нужно просто понять. Понять Владимира Путина и понять меру своей ответственности. Ведь с момента инаугурации Владимира Зеленского ответственность за каждую отобранную жизнь, за каждую исковерканную судьбу, за каждый разрушенный дом лежит лично на новом президенте Украины.
И на каждом, кто за него проголосовал."


 показати весь коментар
 
 
"Татари не гарматне м'ясо, татари - депутати! Нехай тупі хохли за Крим воюють, а ми ними будемо керувати." - подумав Чубаров.
 показати весь коментар
 
І, те що представники татарського народу братимуть участь в виборх в різних але найголовніше що проукраїнських партіях це нормально.
Головне що їх немає не в одній з антиукраїнських партіях які складаются: з лютих ворогів України бандитів екс- ригоАналів зграї втікача ЗЕКА замаскованих під "жоппозіцію і життя сепаратистів " немає і в украиїнофобів із "слуг не українського народу "а видно що слуг кремлівських фашистів і сепаратистів - терористів з окупованої лугандоніі". Також немає їх і в, що стала останнім часом продажною проросійською "Матерщиною"
І, як українцям так і татарам просто треба обов'язково добре розібратися серед цієї продажної промосковської зарази проклятих кремлівських холуїв, цих продажних кандидатів яничар в депутати. Щоб вибрати своїми представниками в Раду гідних українських патріотів які будуть всіма своїми силами до останнього відстоювати територіальну цілісність, суверенітет і розквіт Української держави.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору