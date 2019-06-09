 ДБР перевіряє законність передачі під забудову земель військового містечка вартістю 45 млн грн у Львові. ФОТОрепортаж

Згідно з повідомленням прес-служби ДБР, чиновників підозрюють у підробці документів, розтраті військового майна і недбалому ставленні до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч. 3 ст.425 Кримінального кодексу України), інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, під час укладення договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони України, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень. Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка №1, на вулиці Княгині Ольги 1-5 у Львові вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість цієї земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження за ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь-яким третім особам.

Зараз тривають слідчі дії з метою проведення всебічного, повного і об’єктивного розслідування, а також встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.

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