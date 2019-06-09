 ДБР перевіряє законність передачі під забудову земель військового містечка вартістю 45 млн грн у Львові. ФОТОрепортаж

Згідно з повідомленням прес-служби ДБР, чиновників підозрюють у підробці документів, розтраті військового майна і недбалому ставленні до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч. 3 ст.425 Кримінального кодексу України), інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, під час укладення договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони України, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень. Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка №1, на вулиці Княгині Ольги 1-5 у Львові вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість цієї земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування цього кримінального провадження за ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку із забороною проведення на ній будь-яких підготовчих чи будівельних робіт як забудовнику, так і будь-яким третім особам.
Зараз тривають слідчі дії з метою проведення всебічного, повного і об’єктивного розслідування, а також встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
Почему прокуратура обычно обнаруживает "незаконность" когда стройка уже зашла далеко за середину- сами догадайтесь.
https://tsn.ua/.../genprokuror-nazvav-prichinu-smerti-eks-glavi-fondu-derzhmayna-se...
16 лют. 2015 р. - Причиною смерті колишньої голови Фонду державного майна України Валентини Семенюк-Самсоненко було самогубство
Зараз
В. о. Голови Фонду Трубаров Віталій Миколайович
Пчеловод, казак и кадр Кучмы-Януковича. Малоизвестное прошлое нового главы Фонда госимущества: последней волной большой приватизации в Украине будет руководить начальник казачьего штаба, «кадровый резерв Леонида Кучмы» и деятель, который приветствовал президентские амбиции Виктора Януковича.
Председателя фонда госимущества по согласию Верховной Рады назначает на должность и освобождает от должности президент. Очевидно, за пять месяцев Петр Порошенко не нашел кандидата, который бы мог понравиться и получить поддержку парламента. С момента увольнения председателя Фонда Игоря Билоуса в апреле этого года и до последнего момента статус и. о. имел Дмитрий Парфененко.
підозрюю,що всі-не за ринковими цінами..
Інтергал-Буд
Адреса: вулиця Шевченка, 60, Львів, Львівська область, 79000
https://zaxid.net/vlasnik_intergalbud_zayaviv_pro_vihid_z_fraktsiyi_pr_n1302950
Гриць то ти знов мутиш, чи то твій дружбан, якого ти впарив Зені.
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Бариги....
Про це заявив під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації в.о. Голови ДФС Олександр Власов.
За його словами, підстав для застережень або побоювань у білого бізнесу у зв'язку з проведенням операції не повинно бути. А от тим, хто використовує «сірі» чи «чорні» схеми, доведеться припиняти свою нелегальну діяльність.
Попередження потрапляння на український ринок нелегальної продукції, яка ввозиться поза митним контролем, а отже є необлікованою, дозволить убезпечити «білий» бізнес від недобросовісної конкуренції.
«Головною метою операції «Бастіон» є виявлення, упередження та припинення. Тобто встановлено факт порушення, визначено коло причетних осіб та упереджено протиправне діяння. При цьому не важливо, таке порушення здійснюється на митниці чи всередині країни. Всі підрозділи центрального апарату працюють в єдиному штабі задля досягнення ефективних результатів», - наголосив Олександр Власов.Операція «Бастіон» стартувала з 3 червня поточного року і буде реалізована на всій митній території України. Це - пункти пропуску через державний кордон України, митні пости, відділи (сектори) митного оформлення, місця доставки товарів, місця накопичення та реалізації товарів, ввезених на митну територію України з порушенням чинного законодавства тощо.
Кіпрська офшорка присвоює держмайно під прикриттям чиновників МО (Розслідування)
Корупція в Україні можлива насамперед завдяки системі кругової поруки. Дрібні бюрократи не наважуються противитись існуючому статус-кво і швидко вливаються в парадигму взаємних зобов'язань. Проте випадок на Львівщині став своєрідним виключенням з даного правила. Директор ДП "Львівський військовий лісокомбінат" відмовився прикрити високі чини з Міноборони, через що отримав низку кримінальних справ проти себе. Журналісти «Фактора» провели власне розслідування і встановили, що, попри війну на Сході, деякі військові чиновники не вважають аморальним грабувати державу.
Директора ДП "Львівський військовий лісокомбінат" Вадима Сідоркова схиляли до підписання мирової уваги з ТОВ "Трентова ЛТД", якій була продана 4-поверхова будівля загальною площиною понад 2000 кв. м. за 1,2 млн грн, в той час як її фактично ціна на момент продажу становила 1,2 млн дол. США. Він відмовився. З цього моменту у Сідоркова почались проблеми з військовою прокуратурою. Про це ексклюзивно повідомив директор ДП "Львівський військовий лісокомбінат" Вадим Сідорков.
Проти нього відкрили кримінальне провадження нібито за зловживання при встановленні пилорами SUPRA 900 на Янівській деревопереробній дільниці. До перевірки фінансово-господарської діяльності ДП "Львівський військовий лісокомбінат" залучили працівників СБУ та контррозвідки.
Сідорков розповів, що головною дійовою особою був слідчий військової прокуратури Коциба Володимир Романович - зять директора Магерівського лісгоспу Гребеняка Богдана Теодозійовича, який після відсторонення Сідоркова претендував на посаду Т.В.О. директора лісокомбінату. Гребеняк і його партнери, львівські бізнесмени Петро Домінік (після відсторонення Сідоркова призначений директором підприємства) та Іван Базарко, вирішили прибрати до рук нерухомість державного підприємства.
Оскільки перевірка не виявила порушень, проти Сідоркова висунили нові звинувачення. Звільнений з роботи головний механік лісокомбінату Біляк Б.І подає скаргу на ім'я Міністра оборони про розтрату коштів в сумі 220 тис. грн, при встановленні славнозвісної пилорами, неправомірному використанні службового автомобіля БМВ 730 та нанесення шкоди підприємству в сумі 1,8 млн грн. Нову аудиторську перевірку доручили полковнику Микитіну із західного територіального управління військового аудиту. Зі слів Сідоркова саме він пропонує підписати мирову з ТОВ "Трентова ЛТД" і на цьому вирішити питання, на що отримує відмову.
Перебуваючи у центральному територіальному управлінні внутрішнього аудиту, для здачі заперечень по аудиторській перевірці Костопільського лісгоспу, Сідорков, за його словами, отримує нову пропозицію: 1 млн грн йому особисто та 1 млн грн на розрахунковий рахунок ДП "Львівський військовий лісокомбінат" за підписання угоди з «Трентова ЛТД».
Після чергової відмови кримінальне провадження порушує військова прокуратура під керівництвом військового прокурора західного регіону Сенюка Олега Володимировича, який передає його головному слідчому управління національної поліції у Львівській області, де за дивним збігом справа потрапляє до брата Олега Сенюка - Михайла, майора поліції. Останній закрив очі на наявність у справі документів з вирваним папером на місці підпису Сідоркова, а саме акту виконаних робіт від жовтня 2015 року.
Чому ж справа, яка починалась з невнятної пилорами нагромаджувалась новими томами із залученням до розслідування топ-чиновників військової прокуратури? Аби це зрозуміти, варто повернутись до фігури вищезгаданого Івана Базарка, який в Міноборони займає посаду начальника управління нормативно методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна, землі Міністерства оборони України. Базарко задекларував не зрозуміло звідки отримані $95 000 готівкою. При цьому за рік він офіційно заробив лише 77 000 грн.
За інформацією наших джерел, саме він і його львівські партнери стоять за сумнозвісною "Трентова ЛТД". У даної фірми відсутні дані про реальних засновників. Офіційно її заснувала одноіменна офшорна компанія, зареєсторована у столиці Кіпру Нікосії.
Нічого з тих розслідувань небуде, там таке враження, що всі про всьо знають і добре прикривають!