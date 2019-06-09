 Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко

Про це написала в facebook колега Вадима Макарюка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Стан залишатиметься складним (не можу змусити написати себе інше більш правдиве слово) ще мінімум 3 дні", - написав вона, зазначивши, що в реанімацію не пускають категорично. "Не можна турбувати, не можна рухатися, не можна думати. Ускладнення можуть бути невиправними", - підкреслила журналістка.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.