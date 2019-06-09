 Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко

Про це написала в facebook колега Вадима Макарюка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.
"Стан залишатиметься складним (не можу змусити написати себе інше більш правдиве слово) ще мінімум 3 дні", - написав вона, зазначивши, що в реанімацію не пускають категорично. "Не можна турбувати, не можна рухатися, не можна думати. Ускладнення можуть бути невиправними", - підкреслила журналістка.
Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.
Не желаю никому подобного, но видимо карма все видит.
И когда титушки фельдмана избивали предпринимателей то как раз руками этого оператора выходили сюжеты что это они сами себя, спотыкались и падали...
Заглотил от Мендель, что "украинские каратели" обстреливают детские сады и школы?
Я вже відповідав на подібнні питання, тому просто копірну сюди свій текст:
Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Нацкорпус поддерживает предпринимателей и представителей инициативных групп ,которых официально выбрали на общих сборах под протокол. Инициатиные группы не имеют отношения ни к керенсу ни к фельдману.Это все собственники магазинов и соседи по бизнесу. Которые и строили весь этот рынок за свои деньги с нуля.
По сути Нацкорпус сейчас это единственная активная боевая единица которая может защищать предпринимателей, половина из которых женщины. Да, я понимаю что пацанам особо без разницы кому дать по голове. Но в данном случае они защищают обычных людей.
Чтобы было понятно- для сми концерн авэк делает проплаченные вбросы и создает картинку,,впутывая бывших АТОшников или псевдоатошников которых брали на работу в охрану , и которым раздавали магазины. И теперь можно делать вбросы что мол нацкорпус бьет атошников и отбирает у них объекты-магазины..Хотя в реале такого нету. Потому когда читаете подобное, проверяйте инфу и смотрите чьи ресурсы такое распространяют
Но когда вас из собственного магазина выбрасывает толпа в касках с дубинками и травит огнетушителями,а полиция стоит и смотрит, то помогает только Нацкорпус.
И лично мне похрен кто кого и куда привел.
Тем более каждый человек и его взгляды субъективны. Кому парашенка отец родной, кому Зеля. И уж политику сюда я вмешивать не собираюс. Тут вопрос правды и справедливости.
Из того что я вижу по городу, так это то, что только проукраинский нацкорпус способен раша памятники сносить и указывать место для местных сепарорков , кторые берега теряют и выползают на свет.
Остальные только со стороны тихонько смотрят и ждут что получится и у кого.
дмана
А шо Саша --- как был обсосом, так им и остался (вечно у Бори просил 20$ "на бензин") --- "донецкие" прислали своего смотрящего в АВЭК, а структура как была так и осталась --- "дойную корову не режут и под нож не пускают" --- ну от так оно и было... А теперь "днепропетровские" решили наехать --- та было уже всё это, было и далеко не один раз...
А Гепа тут от как раз совершенно "не при делах" --- у него тогда был как у зятя Гайсинского (стервец ещё тот) один Дом Быта приватизированный (отжатый), но к Барабашке Гепа никогда никакого отношения не имел, та и вооще Гепа тогда был "фамилия нихто и звать никак"...
Какой нахрен "Национальный корпус"??? Наезд обычный, было всё это уже, было есть и будет ещё и ещё и ещё и относиться к этому надо спокойно и без нервов, а шо хто-то там пострадал --- ну шо-ж "лес рубят, щепки летят" --- не надо было лезть не в своё дело...
"Конфлікт стався вдень, група бійців "Національного корпусу" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію", - зазначає прес-служба торговельного центру.
Як стверджує адміністрація ТЦ представники "Нацкорпусу" не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше вони почали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів.
"Це відбувалося за присутності знімальної групи харківських "Вістей Тріолан", але бійці "Нацкорпуса" напали на неї, залили газом очі оператору і журналісту, побили їх. У оператора, ймовірно, перелом носа, зараз вони в 4-й лікарні швидкої допомоги, адміністрація ринку надає допомогу постраждалим", - зазначає прес-служба ТЦ "Барабашово".
Такі люди не дурні, вони вкладаються у власну безпеку, обставляють себе підставними особами, просувають своїх ставлеників у МВС та суди, накази віддають у неповторному тоні розмови Пілата з Афранієм (сподіваюся Майстра та Маргариту читали?).
Посадити їх вкрай складно. В реалі можна лише інституційними змінами поступово зменшувати для них можливість красти, і так, зменшувати їхній вплив та поступово відсувати від політики.
Порох це і робив, але ж вам хотілося шоу, гучних посадок і ви викинули реального борця з корупцією і замінили його попкою корупціонерів Зєєєлєю.