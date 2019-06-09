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 Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко

Стан Вадима Макарюка залишатиметься важким не менш трьох днів. У реанімацію не пускають.

 Про це написала в facebook колега Вадима Макарюка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Стан залишатиметься складним (не можу змусити написати себе інше більш правдиве слово) ще мінімум 3 дні", - написав вона, зазначивши, що в реанімацію не пускають категорично. "Не можна турбувати, не можна рухатися, не можна думати. Ускладнення можуть бути невиправними", - підкреслила журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес

Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку Барабашово, залишається важким, - журналістка Черненко 01

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131359
 
 
 Топ коментарі
 
Хотелось-бы начать с кратенького исторического экскурса о том "как всё начиналось"... ревущие 90-годы, свеже-избранный демократический "молодой" мэр Харькова Кушнарёв решает как срубить бабло и обеспечить себе безбедную старость. Схема была элементарна и от какая: подвернувшемуся под-руку Боре Фельдману (он просто тогда топтался там в корридоре и на него пал выбор --- Боже-ж ты мой, та видели-б вы оффис Бори (АВЭК) в то время во ФТИНТЕ арендованный --- паркет выщерблен, стены облупленные, стулья рассыпались (брат Бори по вечерам приходил стулья чинить и собирать по кускам) объясняется "куда пойти и шо делать" (пойти в банк, взять кредит, отнести бабло в СМУ и начинать асфальтировать болото на Барабашке и строить рынок). А как токо болото и ярочек в асфальт закатали и разровняли --- тут-же нате вам и указ по стольному городу Харькову --- все вещевые рынки Харькова закрыть, кроме Барабашки... Красиво, не правда-ли? Поначалу даже с покупателей за вход деньги брали (копейки конешно, но город то полутора-миллионный, а рыночек один), и стрельба там была каждые выходные и разборки и всё было... Ну ясное дело шо от той "бескрайней реки бабла" шо текла через Барабашку Боре доставался "маленький ручеёк", но и этого хватило на безбедную старость и заснуть сынулю (Сашу) в Раду депутатом. В конце 90-х "донецкие" (от Рината) вышли из своего родного региона и сделали Боре "предложение от которого низзя было отказаться" ---- как неглупый человек, Боря принял "предложение", сдал Барабашку и вышел на пенсию, теперь тихонько в парке де детская железная дорога была спокойно доживает свои годы...
А шо Саша --- как был обсосом, так им и остался (вечно у Бори просил 20$ "на бензин") --- "донецкие" прислали своего смотрящего в АВЭК, а структура как была так и осталась --- "дойную корову не режут и под нож не пускают" --- ну от так оно и было... А теперь "днепропетровские" решили наехать --- та было уже всё это, было и далеко не один раз...
А Гепа тут от как раз совершенно "не при делах" --- у него тогда был как у зятя Гайсинского (стервец ещё тот) один Дом Быта приватизированный (отжатый), но к Барабашке Гепа никогда никакого отношения не имел, та и вооще Гепа тогда был "фамилия нихто и звать никак"...
Какой нахрен "Национальный корпус"??? Наезд обычный, было всё это уже, было есть и будет ещё и ещё и ещё и относиться к этому надо спокойно и без нервов, а шо хто-то там пострадал --- ну шо-ж "лес рубят, щепки летят" --- не надо было лезть не в своё дело...
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Этот оператор принимал участие во всех постановочно заказушных сюжетах со стороны Фельдмана. Такая себе дежурная служба новостей по быстрому вызову от администрации Барабашово.
Не желаю никому подобного, но видимо карма все видит.
И когда титушки фельдмана избивали предпринимателей то как раз руками этого оператора выходили сюжеты что это они сами себя, спотыкались и падали...
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Тоесть по мнению титушек нацкорпуса - избивать можно, и они имеют право избивать. кого посчитают нужным? Ну типо это плохой человек - имеем право избить? Это даже по версии что ты пишешь. В реальности может там получиться, что нацкорпус - обычные рекетиры, которые подрядились под кернеса.
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Этот оператор принимал участие во всех постановочно заказушных сюжетах со стороны Фельдмана. Такая себе дежурная служба новостей по быстрому вызову от администрации Барабашово.
Не желаю никому подобного, но видимо карма все видит.
И когда титушки фельдмана избивали предпринимателей то как раз руками этого оператора выходили сюжеты что это они сами себя, спотыкались и падали...
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У нас одного Лукашенковского пропагандиста (Азарёнок), который строгал пасквили про оппозицию, буквально в шею вытолкали с одной из акции оппозиции...
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На сколько я понял, про Фельдмана, это - версия нацкорпуса.
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титушня стала нацкорпусом?Черчиль правильно говорил что в будущем настоящие фашисты типа кремлевских будут называть антифашистов эти словом
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Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 5010 Порєбрік там де дояр і *****. Тобі туди Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 2176 *****бот.
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Всё ещё продолжаешь изображать украинского патриота?
Заглотил от Мендель, что "украинские каратели" обстреливают детские сады и школы?
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Ти *********** прихвостень переплутав країни.ЦеУкраїна ,тут нема *****.тобі за порєбрік. Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 3407
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Вроде не перепутал... Разве не здесь собрались возобновить товарооборот с Лугандоном, после того, как украинские предприятия были захвачены кацапами, а когда они были украинскими, то товарооборот был на крови?
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Тут нема ***** і луки котопляного тож всім прихвостням окупантів в Україні робить нічого.Всі ********* у тайгу. Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 7975
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А я думал, что есть, если Зе считает, что Украина не выполняет Минских соглашений, а вот сейчас - начнёт.
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Тоесть по мнению титушек нацкорпуса - избивать можно, и они имеют право избивать. кого посчитают нужным? Ну типо это плохой человек - имеем право избить? Это даже по версии что ты пишешь. В реальности может там получиться, что нацкорпус - обычные рекетиры, которые подрядились под кернеса.
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Може ти ще й поясниш,на яких підставах гопота з нацкорпусу викидають підприємця і його речі з його ж магазину ? Бєліцкому кешу на вибори не вистачає ?
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Залюбки поясню, бо людинi не за Харкова важко зрозумiти що там діється.
Я вже відповідав на подібнні питання, тому просто копірну сюди свій текст:

Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.

Нацкорпус поддерживает предпринимателей и представителей инициативных групп ,которых официально выбрали на общих сборах под протокол. Инициатиные группы не имеют отношения ни к керенсу ни к фельдману.Это все собственники магазинов и соседи по бизнесу. Которые и строили весь этот рынок за свои деньги с нуля.
По сути Нацкорпус сейчас это единственная активная боевая единица которая может защищать предпринимателей, половина из которых женщины. Да, я понимаю что пацанам особо без разницы кому дать по голове. Но в данном случае они защищают обычных людей.
Чтобы было понятно- для сми концерн авэк делает проплаченные вбросы и создает картинку,,впутывая бывших АТОшников или псевдоатошников которых брали на работу в охрану , и которым раздавали магазины. И теперь можно делать вбросы что мол нацкорпус бьет атошников и отбирает у них объекты-магазины..Хотя в реале такого нету. Потому когда читаете подобное, проверяйте инфу и смотрите чьи ресурсы такое распространяют
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После того, как Нацкорпус помог придти к власти Зелемойскому - в чём им можно верить?
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Это все общие фразы.
Но когда вас из собственного магазина выбрасывает толпа в касках с дубинками и травит огнетушителями,а полиция стоит и смотрит, то помогает только Нацкорпус.
И лично мне похрен кто кого и куда привел.
Тем более каждый человек и его взгляды субъективны. Кому парашенка отец родной, кому Зеля. И уж политику сюда я вмешивать не собираюс. Тут вопрос правды и справедливости.
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Т.е. колбаса по 2.20 это всё, а то, что новая власть начинает отбеливать паРашу (не контролирует орков, Украина не выполняет Минских соглашений) и поливает ВСУ (остреливает детсады и школы), что, после того, как предприятия в Лугандоне стали кацапскими, необходимо возобновить товарооборот?
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Окуенная логика, во всем виноват нацкорпус . Это нацкорпус нарисовал 73%.? Или нацкорпус сепара Гепу за пять лет держал на поводке и не посадил?
Из того что я вижу по городу, так это то, что только проукраинский нацкорпус способен раша памятники сносить и указывать место для местных сепарорков , кторые берега теряют и выползают на свет.
Остальные только со стороны тихонько смотрят и ждут что получится и у кого.
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Ця точка зору відома https://antikor.com.ua/articles/306933-feljdman_popal_v_krupnyj_skandal_iz-za_chernogo_nala_na_barabashovoАле. Давайте відкинемо правові підстави,судові рішення і хто яких тітуханів наймає.Підприємці ні на "7 кілометрі",ні на Барабашовці не будуть самі по собі.Мер Харкова- Бєніна шістка ,при теперішніх розкладах,не остання людина.Харків -вотчина і Бєліцкого ,і Авакова. Хотілося б вірити в підприємців,що повстали проти бариги-олігарха,але досвід нам підказує,що має місце банальний віджим.
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Нацкорпус обычные тотон-макуты или движение Наши в России. Чернорубащечники.
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Раньше или позже Белецкий закончит тюрьмой. Собственно Украину ждет большой шухер и полетят многие головы что бы не произошло.
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Доки гепа при владі ці противостояння будуть постійно,кондитер не посадив його,а там було за що,тепер маємо що маємо
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Пока был Порошенко Кернес придерживал сепаров и за это его не трогали, а сейчас Кернес понял, что пришла другая власть...
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Цензор проверяйте фейки от Фельдмана и администрации рынка Барабашово Грош вам цена как журналистам если вы не проверяете информацию Диагноз оператора липовый и не журналист он а журнашлюха которая кормится с руки Фель
дмана
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Хотелось-бы начать с кратенького исторического экскурса о том "как всё начиналось"... ревущие 90-годы, свеже-избранный демократический "молодой" мэр Харькова Кушнарёв решает как срубить бабло и обеспечить себе безбедную старость. Схема была элементарна и от какая: подвернувшемуся под-руку Боре Фельдману (он просто тогда топтался там в корридоре и на него пал выбор --- Боже-ж ты мой, та видели-б вы оффис Бори (АВЭК) в то время во ФТИНТЕ арендованный --- паркет выщерблен, стены облупленные, стулья рассыпались (брат Бори по вечерам приходил стулья чинить и собирать по кускам) объясняется "куда пойти и шо делать" (пойти в банк, взять кредит, отнести бабло в СМУ и начинать асфальтировать болото на Барабашке и строить рынок). А как токо болото и ярочек в асфальт закатали и разровняли --- тут-же нате вам и указ по стольному городу Харькову --- все вещевые рынки Харькова закрыть, кроме Барабашки... Красиво, не правда-ли? Поначалу даже с покупателей за вход деньги брали (копейки конешно, но город то полутора-миллионный, а рыночек один), и стрельба там была каждые выходные и разборки и всё было... Ну ясное дело шо от той "бескрайней реки бабла" шо текла через Барабашку Боре доставался "маленький ручеёк", но и этого хватило на безбедную старость и заснуть сынулю (Сашу) в Раду депутатом. В конце 90-х "донецкие" (от Рината) вышли из своего родного региона и сделали Боре "предложение от которого низзя было отказаться" ---- как неглупый человек, Боря принял "предложение", сдал Барабашку и вышел на пенсию, теперь тихонько в парке де детская железная дорога была спокойно доживает свои годы...
А шо Саша --- как был обсосом, так им и остался (вечно у Бори просил 20$ "на бензин") --- "донецкие" прислали своего смотрящего в АВЭК, а структура как была так и осталась --- "дойную корову не режут и под нож не пускают" --- ну от так оно и было... А теперь "днепропетровские" решили наехать --- та было уже всё это, было и далеко не один раз...
А Гепа тут от как раз совершенно "не при делах" --- у него тогда был как у зятя Гайсинского (стервец ещё тот) один Дом Быта приватизированный (отжатый), но к Барабашке Гепа никогда никакого отношения не имел, та и вооще Гепа тогда был "фамилия нихто и звать никак"...
Какой нахрен "Национальный корпус"??? Наезд обычный, было всё это уже, было есть и будет ещё и ещё и ещё и относиться к этому надо спокойно и без нервов, а шо хто-то там пострадал --- ну шо-ж "лес рубят, щепки летят" --- не надо было лезть не в своё дело...
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Все правда.Але нацкорпусяни -тітухани таки були,ними ж і наїжали.

"Конфлікт стався вдень, група бійців "Національного корпусу" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію", - зазначає прес-служба торговельного центру.
Як стверджує адміністрація ТЦ представники "Нацкорпусу" не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше вони почали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів.
"Це відбувалося за присутності знімальної групи харківських "Вістей Тріолан", але бійці "Нацкорпуса" напали на неї, залили газом очі оператору і журналісту, побили їх. У оператора, ймовірно, перелом носа, зараз вони в 4-й лікарні швидкої допомоги, адміністрація ринку надає допомогу постраждалим", - зазначає прес-служба ТЦ "Барабашово".
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Тупі і недорозвинуті хохлуї знову будуть голосувати і за Гепів(Кернесів), і за Фельдманів, і за всю жидокацапську гопоту!!!
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Коломойский и Зеленский куда хуже Фельдмана и Гепы. Эти иудеи хоть в политику большую не лезли.
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Это тянет на разжигание нац. вражды! Таких, как ты ,на Цензоре нужно привлекать к администр. ответственности с наложением огромного штрафа! Так делается в цивилизованных странах! Давай, пиши больше...
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Главное, что бы списки этих кремлевских титушек Нац. корпуса не потерялись. Эти идиоты не понимают, что для их прикрытия, Россия целенаправленно убивает воинов Азова, что бы потом дружбан Дугина Билнцкий мог корчить с себя великого патриота.
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За Гандзюк вбивцям дали смішні терміни. За крадіжку велосипеда дають більше. За телеоператора дадуть умовний термін.
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Ну так Гандзюк критиковала Зеленского, и убивали ее показательно, что бы предупредить остальных активистув - не стойте у хабатников Коломойского на дороге.
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ВСЕ ВОПРОСЫ К МУДАКУ Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко - Цензор.НЕТ 9988 ПАРАШЕНКО ...ПОЧЕМУ УБЛЮДОК ГЕПА И СОТОВАРИЩИ НЕ СИДЯТ! Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко - Цензор.НЕТ 1319 Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко - Цензор.НЕТ 9979
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Як завжди .Гопніки Бєліцкого проломили голову журналісту й билися з атовцями,а хто винен ?
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Ок, згоден. А коли преЗЕдент їх посадить? Він уже сказав, що Гепа (не суд!!!!) має статус арбітра у всіх міських конфліктах.
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Тому, чому і Аль Капоне у США не могли посадити протягом 10 років. А коли посадили, то не за убивства, наркоторгівлю чи бутлегерство, а за несплату податків, прийнявши перед тим "закон про опосередковане оподаткування". Аль не зміг пояснити природу своїх статків і сів.
Такі люди не дурні, вони вкладаються у власну безпеку, обставляють себе підставними особами, просувають своїх ставлеників у МВС та суди, накази віддають у неповторному тоні розмови Пілата з Афранієм (сподіваюся Майстра та Маргариту читали?).
Посадити їх вкрай складно. В реалі можна лише інституційними змінами поступово зменшувати для них можливість красти, і так, зменшувати їхній вплив та поступово відсувати від політики.
Порох це і робив, але ж вам хотілося шоу, гучних посадок і ви викинули реального борця з корупцією і замінили його попкою корупціонерів Зєєєлєю.
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Як Патріотів стріляти посеред білого дня,то й і не судів і доказів не треба,а тут як друг кондитера,той подавай докази і все інше
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Когда это друг Зе стал другом "кондитера"?
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Тепер це проблема "**********" (а точніше Бені)! І повір - ніхто його не посадить, але ти все одно й далі будеш звинувачувати Порошенко бо тупий як банан і не розумієш як "пузаті дяді" вирішують справи, а капс твій взагалі не допоможе у вирішенні цього питання - хоч 100 раз тут бомби, але вас "73%" (ви ж себе так називаєте!) поімєлі у хвіст та гривуСтан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 4406
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возможно когда-нибудь в этой стране начнут карать за неуплату налогов как в США, 50 годами заключения, и дороги выровняются и больницы со школами отремонтируются, но пока вы будете выбирать себе уродов, будет то что есть, а на улицах будут происходить разборки между титушками фельдмана и раклами белецкого.
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Хотіли "слугу народа" а получилася хуцпа урода! Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко - Цензор.НЕТ 4168
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Пока там сидит этот гопник Кернес, все так и будет продолжаться
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСтан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко
 
 
 
 
 
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