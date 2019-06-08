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Все про:посольство (294) США (5074) електронне декларування (601)

 Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США

Посольство США в Україні вітає рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування для антикорупційних активістів.

Водночас у диппредставництві висловили невдоволення щодо іншого аспекту е-декларування, який залишився чинним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства.

"Хоча ми вітаємо рішення про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначено для державних службовців", - йдеться в заяві посольства.

У диппредставництві впевнені, що "ці вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в радах, не відповідають передовій міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління".

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Необхідно скасувати обовязкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США 01

Нагадаємо, 6 червня Конституційний суд визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

7 червня рішення про скасування електронного декларування антикорупціонерів вітали посли країн-членів "Групи семи" (G7).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131351
 
 
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Между прочим. Адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова был Виктор Медведчук
Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США - Цензор.НЕТ 9071Фото внизу.
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Глянь как ганди попал в яблочко с вами - ЗЕбилами!

Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США - Цензор.НЕТ 8148
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Вірна вимога. Навіщо українцям знати, скільки отримують ні за що мільйонів наших грошей члени спостережної ради наприклад Нафтогазу? Адже заздрість це не найкраща риса людини.
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вот и все что вы хотели знать про "антикоррупцию" - это инструмент влияния непойми кого на внутреннюю политику и на выборы, иначе почему сами борцуны не придерживаются своих принципов
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНеобхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США
 
 
 
 
 
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