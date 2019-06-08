 Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США

Водночас у диппредставництві висловили невдоволення щодо іншого аспекту е-декларування, який залишився чинним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства.

"Хоча ми вітаємо рішення про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначено для державних службовців", - йдеться в заяві посольства.

У диппредставництві впевнені, що "ці вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в радах, не відповідають передовій міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління".

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Нагадаємо, 6 червня Конституційний суд визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

7 червня рішення про скасування електронного декларування антикорупціонерів вітали посли країн-членів "Групи семи" (G7).

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