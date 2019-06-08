EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7922  305
Все про:Вакарчук (95) Голос партія (17)

 Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос"

Святослав Вакарчук представив список своєї партії "Голос", із якою він має намір йти на дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

До першої десятки списку партії увійшли музикант і засновник партії Святослав Вакарчук, ексзаступник глави Міністерства економічного розвику Юлія Клименко, глава українського підрозділу міжнародної IT-компанії Ring Кіра Рудик, експерт зі зв'язків із ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк, член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова, керуючий партнер ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Олег Макаров, виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін, виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Дивіться також: Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Далі - юрист Олександр Курдидик, юрист Володимир Цабаль, експерт ринку телекомунікацій Андрій Осадчук, ветеран війни, кіборг Роман Костенко (Гром), Роман Лозинський, віцепрезидент Київської школи економіки Інна Совсун, засновниця та голова правління правозахисної організації "Юридична Сотня" Леся Василенко, головний виконавчий директор компанії ASTEM і співзасновник Фонду ASTEM Foundation Рустем Умеров, Аліна Свідерська, Андрій Шараскін.

Нагадаємо, що Сергій Притула розповів, що йде на позачергові парламентські вибори в партії Святослава Вакарчука "Голос". Притула розповів, що причиною йти на вибори стало бажання, щоб його діти жили і працювали в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131350
 
   
 Топ коментарі
 
Претензии могут иметь место. Но не забываем, что рыги идут не одной колонной. Так что выбор есть. Сделаем рыгов и петюнчиков вместе.)))
 показати весь коментар
 
Починають топити Вакарчука. Відчувають теперішні і бувші владні сцуки, що для них запахло смаленим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Да не смеши уже.... После того как выбрали ЗЕбила клоуна хером по роялю игравшему, то Вокарчук на его фоне просто гений.
 показати весь коментар
 
 
Ты наверное за Зеленского голосовал? Вакарчук не против Зеленского. Они друзья. Оба из шоубизнеса. Все будет ок. Порвут вместе олигархов.
 показати весь коментар
 
слава поет и назвал партию голос,слава богу, что слава не гинеколог, хотя его партии лучше бы подошло название,если бы слава был гинекологом или проктологом
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСвятослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос"
 
 
 
 
 
 вгору