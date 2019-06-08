 США закликають РФ звільнити всіх українських політичних в'язнів, - посольство

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.
"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10,5 років ув'язнення. Росія має негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.
Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы
Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города.
Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе Доломитного и Травневого.
Звуки обстрелов настолько сильны, что их слышат как в Горловке, так и в соседнем Торецке.
«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».
«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое».
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«На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».
«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».
По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они продолжаются почти весь день.
«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».
После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.
«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».
«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».
«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».
https://antikor.com.ua/articles/308381-pod_gorlovkoj_idut_tjahelye_boi._estj_popadanija_snarjadov_mestnye_hiteli_napugany