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 США закликають РФ звільнити всіх українських політичних в'язнів, - посольство

У посольстві США в Україні відреагували на засудження в Криму Костянтина Давиденка та продовження арешту Едему Бекірову.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.

"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10,5 років ув'язнення. Росія має негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в заяві.

Читайте також: Окупанти в Криму засудили українця Давиденка до 10,5 років ув'язнення

США закликають РФ звільнити всіх українських політичних вязнів, - посольство 01

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

Читайте також: Окупаційний суд у Криму продовжив на 2 місяці утримання в СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131347
 
   
 Топ коментарі
 
Не набридло призивати? Можливо краще було б гроші конфікскувати?
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Давайте уже что то другое... свои призывалки оставьте себе, надоело слушать ету чушь.
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Такое ощущение, что везде за этими призывами стоит простенькая компьютерная программа, которая каждые пару месяцев генерирует эти призывы, к которым уже сами призывальщики относятся как к спаму.
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Не набридло призивати? Можливо краще було б гроші конфікскувати?
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За что денеровцы воюют?.. еще никто не ответил.
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Почали воювати за нарєчіє в Конституцію, а зараз вже і самі не знають за що.
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Давайте уже что то другое... свои призывалки оставьте себе, надоело слушать ету чушь.
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коментар відмічено як спам  
 
А чо все на жену Макрона смотрят?)))
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Такое ощущение, что везде за этими призывами стоит простенькая компьютерная программа, которая каждые пару месяцев генерирует эти призывы, к которым уже сами призывальщики относятся как к спаму.
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новая "глубокая обеспокоенность" ??...Пожалуй.она уже совсем не новая.кстати,куда теперь начнём складировать все эти "беспокойства".призывы к сторонам (не к разбойнику,а к пострадавшему в большей степени почему-то),приглашения найти компромиссы (если агрессор единым компромисом видит только подвластность Украины) и т. д? Наверное уже все хранилища забиты этими "обеспокоенностями".Есть устав ООН,где ещё 70 лет назад прописаны действия организации по отношению к агрессору в подобных случаях...есть службы,ежегодно получающие немалый кусок от взноса,в ведении каких прописана обязанность силового вмешательства...И все эти десятилетия Украина была платником этих взносов,а вот сечас реакция ООН показывает,что эти сотни тысяч долларов (или куда больше ) были истрачены ею даром..Практика показала,что все договоры касательно обязательств защиты не стоят листа,на котором прописаны.9Будапештский меморандум).
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Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы

Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы
Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города.

Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе Доломитного и Травневого.

Звуки обстрелов настолько сильны, что их слышат как в Горловке, так и в соседнем Торецке.

«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».

«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое».

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«На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».

«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».

По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они продолжаются почти весь день.

«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».

После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.

«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».

«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».

«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».

https://antikor.com.ua/articles/308381-pod_gorlovkoj_idut_tjahelye_boi._estj_popadanija_snarjadov_mestnye_hiteli_napugany
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А если нет, то шо??? Призывают...призывно чмокая губой... ***** аж обхезался кабаевой в бюстгальтер со смеху...не американцы, а прям вовказеленский - комик, клоун и президент, босс юльки мендель
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Они уже это раз 500 делали...Повторение мать учения?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСША закликають РФ звільнити всіх українських політичних в'язнів, - посольство
 
 
 
 
 
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