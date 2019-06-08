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 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один боєць зазнав бойових травм, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації від початку доби обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння танка, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли позицій: біля Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння танка), Лебединського (з 122-мм артилерії), Широкиного (з великокаліберних кулеметів), Красногорівки (з великокаліберних кулеметів).

Читайте також: В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій ОС поблизу Травневого (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів).

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, 7 червня ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм.

Дивіться також: Бійці 30-ї бригади зафіксували момент знищення російських БМП і машини з боєприпасами - потужна детонація. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131345
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Странно якось це чути після цього-Жителі непідконтрольної Україні Горлівки в соціальній мережі повідомляють про важкі бої, які ведуться в околицях міста, передають Патріоти України .
Користувачі відзначають, що члени НЗФ обстрілюють позиції ЗСУ в районі Доломітного і Травневого. Звуки обстрілів настільки сильні, що їх чують як в Горлівці, так і в сусідньому Торецькому.
«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».
«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое».
«На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».
«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».
За даними очевидців, бої стали дуже інтенсивними після 11:00. Вони тривають майже весь день.
«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».
Після 12:00 ЗСУ почали давати вогонь у відповідь. Працювала артилерія.
«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».
«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».
«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».
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История перемирий и прекращений огня, чтобы в Кремле догадались, что Украина хочет мира на востоке, вполне доступна любому с IQ > 70. Странно, что Кучма, миллион раз общавшийся в Минске с россиянами и их ручными клоунами, почему-то её забыл. И теперь предлагает то снимать блокаду, то просит ввести в Минские соглашения пункт, что находящимся на линии боевого соприкосновения запрещено открывать огонь в ответ. Блокада, кстати, она ведь не упала с воздуха, а началась синхронно с отжимом наших предприятий в ОРДЛО - шахт, цикла замкнутого производства металла, электростанций, завода «Стирол». Далеко не Киев заставлял выдавать зарплаты на карточки осетинских банков, останавливать домны и распиливать предприятия; до 2017 года платили себе налоги и возили грузы через линию боевого соприкосновения как субъекты украинского права. Кстати, работает блокада или нет - легко узнать, прочитав многочисленные интервью или воспоминания со стороны боевиков: «Ты зачем здесь?» - «Жена грызла, сбежал». - «А ты?» - «Кормят. А куда ещё? 15 тысяч в рублях, если в шахту, 15 тысяч в рублях, если воевать. Такса одна, риск примерно одинаковый. Всерьёз уже никто не воюет и не работает».
Но раз нет никакой возможности проанализировать склонность Кремля к соблюдению договоров, то мы люди не гордые и можем напомнить сами. Только слабовидящий аутист может не разобрать, кто хочет мира, а кто - бесконечной войны, чтобы как можно дольше не вспоминали о Крыме на фоне Донбасса. Тут, конечно, стоит оценить, что желание Украины делать уступки озвучивает пенсионер, которому наплевать на рейтинг, а не молодая команда напрямую. И не оставить за скобками, что новогодних и пасхальных перемирий уже было десятка три, вплоть до опечатанных миномётов и САУ в отдельных случаях. Так что тут, как в истории с динозавром, 50 на 50% - или встретишь, или нет. Или новая администрация серьёзно решила попробовать продавить уступки, дав Кучме полномочия, или это просто речи за всё хорошее против всего плохого. Но вспомнить события, которые были вчера по историческим меркам, крайне полезно. Помогает избавиться от необоснованных иллюзий о том, как весь мир хочет рассмотреть наш мирный порыв.
Первый убитый на переговорах офицер СБУ Геннадий Биличенко - 13 апреля 2014 года. Это, конечно, было давно и никому, кроме его семьи и коллег, в 2019 году неинтересно. Но помнить обстоятельства необходимо - на переговорах, прикрываясь гражданскими и захваченными автомобилями. В разгар первого раунда переговоров, ещё до Женевы. Не Гиркина, который нарушал обычаи ведения войны, захватывал инкассаторские автомобили и рассекал в охотничьем камуфляже без знаков различия, застрелили как собаку, а погиб украинский переговорщик. Погибших было бы больше, если бы военные не отработали из башенного пулемёта БТР. Кстати, в нарушение приказа, да. Одна чёрная костяшка на счетах, чтобы не забывать, как РФ ведёт переговоры.
17 апреля заявления в Женеве, с участием РФ - распустить незаконные вооружённые формирования, освободить административные здания и обеспечить амнистию всем, кто сложил оружие. Какая отличная пресс-конференция и прорывные решения. Что произошло 16-17 апреля в объективной реальности? Захват телевышки на горе Карачун и отжим 6 БМД и «Ноны» у десантников 25-й бригады. Дальше наркоман Пономарёв, мелькая гнилыми зубами, разъяснил, что где он, а где - Женева. Это закончилось людьми со вспоротыми животами в реке и ПТУР по вертолёту на Краматорском аэродроме. Перекинули костяшку на счетах, вспоминаем дальше.
25 мая ещё действует перемирие по поводу выборов президента-2014. Наплевав на эти тонкости, 22 мая Безлер, космический десантник, с медалями за службу ФСБ, позже эвакуированный в РФ, проводит рейд в Волноваху - 18 погибших у ВСУ. А 25 мая Ходаковский, позывной «Генерал», и прочие Павлы Зябкины наведались в Донецкий аэропорт имени Прокофьева. Если бы мы не подняли в воздух авиацию и не перебросили специальные части, то потеряли бы оба терминала и ВПП в считанные часы. Ещё одна костяшка в счёт, как выглядит мир, труд и май.
24 июня. Украина берёт на себя обязательства по прекращению огня. А боевики из ПЗРК валят Ми-8 МТ у Карачуна - номер 63 жёлтый. Там не только пилоты и бортинженеры, но и 5 сотрудников СБУ - специалисты по мониторингу мирного плана, которые ставили камеры и оборудование для фиксации, кто именно открывает огонь. 9 украинцев сгорают в обломках машины.
26 июня атакован 1-й блокпост - «Рыбхоз». Танки сбивают немногочисленную пехоту, расстреливают почти в упор оператора ПТРК и «утюжат» окопы в низине гусеницами. Гибнет ещё 4 украинских бойца. И только 30 июня, это уже после гибели 49 человек в Ил-76 в Луганске, выходит под камеры Порошенко и решением РНБО останавливает режим прекращения огня. Я помню, как сильно давили на власть тогда начать операцию, что, мол, разве это нормальная война, когда уже сбито 5 самолётов и вертолётов и за сотню убитых, а у нас как не Женева, так имплементация мирного плана. Это потом уже все устали и захотели снижения тарифов - тогда призывали или воевать, или сдаваться даже самые унылые.
Осада Донецкого аэропорта. Что делают боевики во время перемирий и прекращений огня, чтобы вывезти тела? Окапываются вокруг терминалов, ставят мины и выдвигают блоки к пожарной части и по направлению к Пескам. Помните, знаменитый блок «Моторолы», где «Купол» и ныне почивший любитель быстрой езды на лифте пожали друг другу руки? Вот так вот и докопались до того, что во время перемирий, чтобы не провоцировать обстрелы и гонки по ВПП, приходилось проходить досмотры и возить воду. А как заложили заряды в несущие стены и колонны? Проникли в подвалы во время гуманитарных пауз и игры в «кошки-мышки» вокруг терминалов.
А помните штурм Дебальцево, чуть ли не в прямом эфире переговоров и Путина, хлопающего глазами, что ВСУ в окружении и угрозы раздавить нашу армию? Это был какой по счёту Минский протокол? Он, конечно, не имеет альтернативы, но что-то и тогда не припоминаю готовности Кремля к компромиссу и твёрдому миру. В общем, много чёрных костяшек, пару сотен погибших у нас - это пляски вокруг перемирий, 31 блокпоста, обеспечения ротаций и столкновения на почве спорных территорий. Но помнится мне одно событие, недавно ему была годовщина, после которого партнёров по Минску как подменили.
3 июня 2015 года, где-то с 03:00 утра два батальона «Востока» и «Пятнашки», при поддержке различных экзотических новообразований «ДНР» (вроде спецназа прокуратуры) начали «шатать» блоки 28-й бригады в Марьинке. Обработали артиллерией, в том числе и тактический тыл, в самом городе прилетало и по госпиталю, и по садику «Золотой ключик» - почему-то боевики не послушали Кучму и были способны работать по садикам и школам. Нажали достаточно крепко, второй батальон одесситов вступил в плотный ближний бой на опорных пунктах, на одном из них пришлось отойти. Где-то с 04:30 дежурные батареи и САУ БрАГ-28 и 55-й ОАРБр, не дожидаясь отмашек, начали насыпать по наступающим. К обеду дело дошло до «Ураганов» в терапевтических количествах и 152-мм снарядов сотнями штук. К вечеру у противника было под 200 с копейками убитых, осколочных раненых и контуженых. Фактически оба батальона потеряли боеспособность и вернулись на исходные. И после этого любые действия уровнем от батальона как пошептало и рукой сняло. На секунду, с 2015 года. Набегают на «секреты» «Айдара» или пытаются устроить спам ПТРК, ведут снайперскую войну или ставят мины. Но вот двумя батальонами в лоб, как в Углегорске и Марьинке, не спешат - даже необучаемые поняли, что такое две роты, выведенные вчистую из строя за световой день.
Интересная штука, всё, чего мы добились в ООС - это результат силового воздействия. Транспортные вертолёты перестали сбивать, как при полётах на Карачун, не потому, что договорились, а потому, что проникнуть в тактический тыл ПЗРК немного тяжелее, чем попасть на кладбище при попытке. И всё чаще история с 31-м блокпостом и проблемами со снабжением повторятся у «гибридов». То на ЯБП у Царской охоты и «Прыща», то на недавно оставленной боевиками «Дерзкой», то по дороге в Жолобок. И чем больше проблем у них, тем меньше проблем у нас. После чего прекратились нападения на комендатуры переодетыми, убийства переговорщиков и демонстративные кормления пленных погонами? После того, как начался падёж скота на территории «республик».
Ни одни многочисленные переговоры с РФ - в Астане по Сирии, в Сочи по Украине, многочисленные круглые столы по Ливии и Венесуэле не привели ни к чему. Ноль. Зеро. Россияне продолжают оставаться в интересующих их странах, неся финансовые издержки и человеческие потери. Сколько это может продолжаться? Поколение человеческой жизни азербайджанцы катаются в Минск поговорить о мире в Карабахе. Папа Асада Хафез ещё в 1982 году «утюжил» Хаму танками, убив несколько тысяч человек. Как успехи Турции по переговорам с РФ - уже перестали бомбить Идлиб? А когда перестанут, Леонид Данилович? А когда выведут войска из Грузии? Когда перестанут убивать людей на Кавказе? Вот в этой плоскости примерно лежат все вопросы о мире - Кремль считает, скрипач не нужен.
Силовой операции против страны-носителя ядерной триады не будет, а экономическое давление и потери нескольких тысяч человек в год можно выдержать. Ну выпали россияне из первой пятёрки стран по тратам на обороне. Ничего - для Украины и Сирии хватит, ещё и на Венесуэлу останется. Пока максимально твёрдо и понятно эту простую идею не будут доносить в Украине из каждого утюга все СМИ и политики, мы так и будем скакать на граблях. Что легко можно было давно закончить войну, да не хотят олигархи. Только фамилия этих олигархов будет меняться - раз в 4 года.
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И как легко закончить войну и каким олигархам выгодна война в Украине?
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Одужання воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Нельзя так унижать своего президента, ибо этим Вы унижаете народ Украины. Не позорьтесь!
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Она унижала не своего ! Так, что ей это простительно.
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Воно не варто поваги, і більше ніж воно принизило Україну її принизити не можливо.
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А украинцы стреляют? Хватит срать тут.
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Так представники ЄС (Франція) заявляють,шо миротворців не будк ,а це означає,що в царя лапи розв'язані і війна буде .
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Посол Франции не представитель ЕС, чтобы заявлять от имени ЕС...
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Посол Франции представитель страны ЕС
И если посол делает подобные заявления, это значит, никакой подготовки миротворческих войск ЕС для ввода в ОРДЛО не ведётся.
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А посол Франции - представитель только Франции.
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А союз представляют не Франция или Греция, а только специальные представители союза.
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DE Лалала Лалалала 8cf0faa3
Посол Франции представитель страны ЕС
И если посол делает подобные заявления, это значит, никакой подготовки миротворческих войск ЕС для ввода в ОРДЛО не ведётся.
08.06.2019 20:02
ОтветитьМне нравится

К тому же ни одного официального заявления о том что формируются миротворческие войска ЕС для этой операции не было.

Более того, войска в рамках миротворческих миссий отправляют парламенты стран-участников. Нигде нет информации о том, что страны ЕС рассматривают эти вопросы. Об этом и сказала пани посол.
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а Хкйло - президент Кацапии, которая входин в ООН,

Но вместе с тем ***** - не представитель ООН
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Разницу между ЕС и Францией нагуглить не получилось ?
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алала Лалалала 8cf0faa3

Высший политическим органом Европейского союза является Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран - членов ЕС (Вам ли, выступая под флагом Германии не знать институты ЕС? Или, вы на самом деле, не из Германии пишите). Поэтому мнение посла Франции - это всего лишь его мнение, которое, возможно, и не отражает мнение как президента пятой республики, равно как и мнение Европейского Совета ЕС.

ЗЫ: Решение о вводе миротворцев принимает далеко не Франция. Миротворцами могут выступать не только войска ЕС. Мне известны страны, миротворцами в которых выступали пакистанские военные - и справлялись очень и очень эффективно.
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Це не офіційна заява ЄС.На порожньому місці такими заявами не кидаються.Дипломат Франції озвучила ,так правильніше ,настрої в ЄС щодо миротворців для України.
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При Порошенко шла борьба - расставить миротворцев по всей территории с контролем границы или по плану ***** - только охранять ОБСЕ и на линии разграничения, а теперь, после поездки Зелемойского во Францию разговор о миротворцах начал, почему-то, именно французский посол...
Совпадение? Не думаю...
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Правильно,цар ****** боїться миротворців,які витиснуть його з Донбасу.Генератором цієї ідеї (миротворці в ОРДЛО ) є Порошенко.ЗЄ поставили замість Порошенко,щоб він відмовився від миротворців.
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Olha Olha

Как по мне, то если миротворцы начнут контролировать границу между Украиной и запоребриком, то снабжение недообразований вооружением, наемниками и деньгами сразу прекратится. К чему это приведет не трудно догадаться. И это понятно всем.
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Хм.. а сепаратисты сегодня выложили новое видео убийства их снайпером солдата ВСУ .
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******* и такую тему будут использовать для говнометания.
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_Сюрреализм и фантасмагория! Какой, нахер, "режим прекращения огня"? Насильник шесть раз нарушил девственность потерпевшей... объявлен очередной режим прекращения дефлорации...
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Ху.ло разбушевался ! В глауной ройле сам Ху.ло ! )
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Рашкасрань выбрала свой путь ...против разума,,но от них отталиваются ,причем все больше и больше стран.Но ета срань все еще хочет о себе напоминать...Слава Украине !!1
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Скільки не кричи Слава Україні, з таким президентом і електоратом їй світить лише позор.
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https://www.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-zelenskogo-obvinila-vsu-v-ubijstve-zhitelej-donbassa.htm
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Вот вам результаты переговоров Зеленского-Кучмы в Минске. Как там Кучма высказался?... кажется сказал, что переговоры были успешные, плодотворные и конструктивные. Каждый день обстрелы, каждый день жертвы. Для ЗЕ и его "нового" лица Кучмы это очень успешно и плодотворно.
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Це лише обмін ударами. Жертви з обох сторін. Нам потрібно воювати таким чином, щоб жертви були лише у них, і їх було багато.
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В цей час, коли гинуть кращі сини України, ЗЄпіаніст жере шаурму в "заліссі" з жовтою пресою.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один боєць зазнав бойових травм, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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