 В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко

Про це повідомив у фейсбуці командир 46-го батальйону ЗСУ В'ячеслав Власенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодних наказів в ООС, що забороняють вести адекватний вогонь, немає і не було. Повторюю - жодних!" - написав він.
Раніше про відсутність заборони на ведення вогню у відповідь заявили в Генштабі ЗСУ. Пізніше інформацію про те, що заборони немає, підтвердив командувач сил ООС Олександр Сирський. Крім того, про відсутність заборони на ведення вогню повідомляло командування ОТУ "Північ".
Он у нас самый толстый и жирный брехун
Сказал,что брусчатку на место положит,сказал,что солдатам 1000 в день будет платить
Сказал,что будем В Европе так и случилось
так ВОНИ і так в Європі - їх дітки , майно , бабло в офшорах ..))
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/boitsi-oos-zablahovremenno-obnaruzhyly-artylleryiu-pod-novoluhanskym-no-kyev-zapretyl-streliat-volonter-193729.html
😁
https://ua24ua.net/oligarh-poroshenko-gotovit-tyageleyshie-diversii-protiv-zelenskogo-vagnaya-novost/
Дякуємо Зеленському!
Итак, арта 152 мм, прицельная дальность 30 - 40 км. Да пускай даже 20, чем ответить на уровне батальона? АК? ПК? ДШК? Миномет 120 мм (9 км максимум)? ЧЕМ? Нужно давать запрос на поддержку артой в штаб сектора. А там взяли - и не дали. Ненужен приказ не стрелять в ответ, достаточно просто не поддержать артилерией.
Генштаб подтверждает это заявление Мендель, которое повторяет российскую пропаганду?
Об этом 6 июня в эфире телеканала "1+1" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, из детсада, из школы, из больницы, из любого места, где находятся гражданские люди, и после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы, и, собственно, шла речь о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала она.
Видео здесь:
https://gordonua.com/news/war/ochen-chasto-ukrainskie-*******-popadayut-na-provokacii-kogda-strelyayut-iz-zhilogo-doma-iz-detsada-mendel-poyasnila-frazu-kuchmy-o-zaprete-na-strelbu-v-otvet-1025028.html