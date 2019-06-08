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Все про:Донбас (12080) операція Об'єднаних сил (1254)

 В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко

Військовослужбовцям, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, не надходило жодних наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь.

Про це повідомив у фейсбуці командир 46-го батальйону ЗСУ В'ячеслав Власенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних наказів в ООС, що забороняють вести адекватний вогонь, немає і не було. Повторюю - жодних!" - написав він.

Раніше про відсутність заборони на ведення вогню у відповідь заявили в Генштабі ЗСУ. Пізніше інформацію про те, що заборони немає, підтвердив командувач сил ООС Олександр Сирський. Крім того, про відсутність заборони на ведення вогню повідомляло командування ОТУ "Північ".

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В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131342
 
   
 Топ коментарі
 
Боєць Азова перед загибеллю тричі за день дзвонив дружині і скаржився що заборонили відповідати вогнем на обстріли. Я вірю його дружині.
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Что и требовалось доказать. А кто тут зраду разгонял? Понятно кто.)))
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Саботаж и дезинформация - занятие соевых на всех ресурсах, не фиг делать после выборов, появилось много свободного времени у шоколадки.
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Да не было никаких приказов с Киева, а разрешение на превентивный удар скорей всего не дало местное командование ("Азова" или ещё чего-то там)
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Прахоботы, а правда что Зеля запретил украинским футболистам бить по воротам противника в ответ на забитые мячи?
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Да правда и поэтому наши нашли выход - не пропустили ни одного в свои ворота. А иначе как знать, как знать
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И слово нашли противное - превентивный ответ...
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Нормальное слово: https://www.google.com/search?q=preventive
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странно..порохоживотные здесь верещали ,слюной брызгались аж усырались...что запретили стрелять в ответку.Интересно это им пеця дал такую методичку
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Скажи це дружині Воїна, котра втратила чоловіка. І ті хто тобі лайкнув хай скажуть.
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непонятно еще, почему по этому поводу не высказался лысый из квартала...пусть и он скажет: был приказ или не было
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Знаю, что при Порошенко тоже много раз были команды не открывать огонь в ответ, то есть, чтоб дать ответку надо звонить старшему начальнику, тот звонит своему старшему и получает ответ. Ну никто это не выполнял... А сейчас порохоботы на этой теме пиарятся...
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Да им чем хуже в стране тем ближе мордор
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при Пепе это было реально вплоть до выговоров и даже посадок в тюрьму ( моего друга посадили за команды отвечать ) . Пепа был с сепарами в догворняках и при бизнесе , то глядел за этим в оба . А потом обуздал правый фланг . забрав у Свободы и надурил опять кучу людей типа он патриот и за все украинское .но лохи поверили . что есть жаль !
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Це називаеться - "кормить лоха бананом"!!!! Вам розкажуть про "Віру, мову, армію", а самі крадуть і барижать, поки дурні в захваті!
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А тепер Воїн тричі за добу дзвонив дружині і скаржився що заборонили відповідати на обстріли.
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Кто запретил? командoвание "Азова" или Киев?
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Да это Свынопотам пустил слухи вместе Грицаками и Полтораками . баламутят мародеры . Но от этого у ЗЕ под 50 % возможностей в Раду . что тревожит и меня , а то и другие так могут не попасть . ПЕС подставляя ЗЕ отбирает у себя голоса . почему то работает сейчас это именно так .
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А я верю только петру лексеичу
Он у нас самый толстый и жирный брехун
Сказал,что брусчатку на место положит,сказал,что солдатам 1000 в день будет платить
Сказал,что будем В Европе так и случилось
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Сказал,что будем В Европе так и случилось

так ВОНИ і так в Європі - їх дітки , майно , бабло в офшорах ..))
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Так и мы географически живем в центре Европы только на карте
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Работаешь учителем труда в школе, получаешь 4000$ в месяц ?
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Кто сказал, что учитель труда будет получать $4К в месяц? Оригинал обещания покАжите?
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есть одно но- у Азова своя 122мм батарея д 30х есть
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да дайцте хоть одну фамилию кто запретил или кто запрашивал. Один пи____еж.
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Taк кто запретил? командoвание "Азова" или Киев?
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Очередная ложь мерзотных свиноботов разоблачена.
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Судя по тому, как штабные вместе с зе-ботофермой кинулись прикрывать задницу ЗЕ-наполеона, приказ такой действительно был.
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Олигарх Порошенко готовит тяжелейшие диверсии против Президента Зеленского: ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!
https://ua24ua.net/oligarh-poroshenko-gotovit-tyageleyshie-diversii-protiv-zelenskogo-vagnaya-novost/
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Посилання на російський ресурс мені не цікаві.
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Тим часом у нас тепер є офіційно зареєстрована партія ПП "Партия Шария".
Дякуємо Зеленському!
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Один шахрай-гадоник запустив фейк і третій день вся стецьковська шобла розганяє хвилю. Фейк спростували вже командири на всіх рівнях. 30-ка виклала відео, де 2 одиниці сепарської техніки в пекло відправили. Ботам пох - їм не за це гроші платять...
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Вот смотри в этой ситуации только можно поверить бойцам Азова , так они больше всех пострадали Но власти почему то из них не могут выбить заявления , что приказа о том , что не стрелять не было
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Чем мне нравится ботва так это тупостью. Но самое интересное, они думают что все вокруг, такие же утупки как и они.
Итак, арта 152 мм, прицельная дальность 30 - 40 км. Да пускай даже 20, чем ответить на уровне батальона? АК? ПК? ДШК? Миномет 120 мм (9 км максимум)? ЧЕМ? Нужно давать запрос на поддержку артой в штаб сектора. А там взяли - и не дали. Ненужен приказ не стрелять в ответ, достаточно просто не поддержать артилерией.
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А что скажет командир батальона, а лучше Генштаб, по поводу заявления спикера Зеленского Юлии Мендель о том, что ВСУ, отвечая на провокации, обстреливают детсады, школы и жилые дома?
Генштаб подтверждает это заявление Мендель, которое повторяет российскую пропаганду?

Об этом 6 июня в эфире телеканала "1+1" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, из детсада, из школы, из больницы, из любого места, где находятся гражданские люди, и после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы, и, собственно, шла речь о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала она.

Видео здесь:
https://gordonua.com/news/war/ochen-chasto-ukrainskie-*******-popadayut-na-provokacii-kogda-strelyayut-iz-zhilogo-doma-iz-detsada-mendel-poyasnila-frazu-kuchmy-o-zaprete-na-strelbu-v-otvet-1025028.html


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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко
 
 
 
 
 
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