 В ООС не було наказів, що забороняють вести вогонь у відповідь, - командир 46-го батальйону ЗСУ Власенко

Про це повідомив у фейсбуці командир 46-го батальйону ЗСУ В'ячеслав Власенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних наказів в ООС, що забороняють вести адекватний вогонь, немає і не було. Повторюю - жодних!" - написав він.

Раніше про відсутність заборони на ведення вогню у відповідь заявили в Генштабі ЗСУ. Пізніше інформацію про те, що заборони немає, підтвердив командувач сил ООС Олександр Сирський. Крім того, про відсутність заборони на ведення вогню повідомляло командування ОТУ "Північ".

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