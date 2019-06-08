 Гриф "таємно" з держоборонзамовлення України реально зняти вже у 2020 році, - Кривонос

Про це він заявив на зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами та громадськими організаціями в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що з наступного року секретність (із ДОЗ. - Ред.) буде знято", - сказав він.

За словами Кривоноса, зняття грифа "секретно" з чинного ДОЗ (на 2017-2019 роки. - Ред.) "не має сенсу". "А на наступний - реально", - сказав він.

Заступник секретаря РНБО також уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету Міністрів, а також із західними партнерами України по ВТС, зокрема з США.

Нагадаємо, рішенням засідання РНБО з питань реформування ОПК від 6 березня 2019 року, закріпленого указом президента №79/2019 від 15 березня, Кабінету Міністрів доручено забезпечити в місячний термін, зокрема, підготовку та подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін у чинний закон України "Про державне оборонне замовлення".

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Раніше, в травні 2018 року, держконцерн "Укроборонпром" ініціював створення робочої групи з розробки нової редакції закону України "Про державне оборонне замовлення" з урахуванням вимог нового часу, а також забезпечення балансу інтересів військового держзамовника і оборонних виробників державної та приватної форми власності. До участі в роботі групи було запрошено представників РНБО, Міноборони, Нацгвардії,СБУ, низки силових структур і правоохоронних органів, а також громадських організацій, зокрема міжнародних.

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Згідно з оцінками МЕРТ, обсяг ДОЗ на 2019 рік оцінюється у близько 25 млрд грн. У 2018 році, за даними відомства, в рамках ДОЗ на закупівлю, ремонт і модернізацію озброєння і військової техніки, оборонні НДДКР, розвиток оборонних виробничих потужностей з держбюджету було виділено близько 21 млрд грн. За даними військового українського відомства, в структурі виконавців ДОЗ останніми роками понад 50% становлять приватні оборонні компанії.