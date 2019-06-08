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Все про:оборона (656) РНБО (506) Кривонос Сергій (26)

 Гриф "таємно" з держоборонзамовлення України реально зняти вже у 2020 році, - Кривонос

Заступник секретаря РНБО, голова міжвідомчої комісії з питань ВТС та експортного контролю при Радбезі Сергій Кривонос заявляє про можливість зняття грифа "секретно" з держоборонзамовлення (ДОЗ) України вже в наступному році.

Про це він заявив на зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами та громадськими організаціями в суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що з наступного року секретність (із ДОЗ. - Ред.) буде знято", - сказав він.

За словами Кривоноса, зняття грифа "секретно" з чинного ДОЗ (на 2017-2019 роки. - Ред.) "не має сенсу". "А на наступний - реально", - сказав він.

Заступник секретаря РНБО також уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету Міністрів, а також із західними партнерами України по ВТС, зокрема з США.

Нагадаємо, рішенням засідання РНБО з питань реформування ОПК від 6 березня 2019 року, закріпленого указом президента №79/2019 від 15 березня, Кабінету Міністрів доручено забезпечити в місячний термін, зокрема, підготовку та подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін у чинний закон України "Про державне оборонне замовлення".

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Раніше, в травні 2018 року, держконцерн "Укроборонпром" ініціював створення робочої групи з розробки нової редакції закону України "Про державне оборонне замовлення" з урахуванням вимог нового часу, а також забезпечення балансу інтересів військового держзамовника і оборонних виробників державної та приватної форми власності. До участі в роботі групи було запрошено представників РНБО, Міноборони, Нацгвардії,СБУ, низки силових структур і правоохоронних органів, а також громадських організацій, зокрема міжнародних.

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Згідно з оцінками МЕРТ, обсяг ДОЗ на 2019 рік оцінюється у близько 25 млрд грн. У 2018 році, за даними відомства, в рамках ДОЗ на закупівлю, ремонт і модернізацію озброєння і військової техніки, оборонні НДДКР, розвиток оборонних виробничих потужностей з держбюджету було виділено близько 21 млрд грн. За даними військового українського відомства, в структурі виконавців ДОЗ останніми роками понад 50% становлять приватні оборонні компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131340
 
 
 Топ коментарі
 
К тому времени Петя Свинорыленко расчитывает раздобыть депутатскую неприкосновенность.
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нужно будет посмотреть сколько свинорыленко петя подсвинков в раду привет, может со свинорыленко сначала сдерут неприкосновенность, а потом и шкуру Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7880
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Странно, тени забытых предков не исчезают и в полдень.
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Не знаю, можливо Кривоніс і нормальний мужик, але поставити всю свою карьєру на Петра означає що мудрість в нього бьє через край.
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рохоже он знает, почему нельзя снять сегодня ...
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пецей зашкваренный "нос"
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Ща пару бумаг пере....... , секретно можешь справку от практолога прятать
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под грифом секретно секретный свинарчук
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Гладковский и теперь возглавляет Спецоборонэкспорт . Суд признал не обоснованным его отстранение. Следственная группа готовит документы на арест Бигуса.
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****** .... расийские ваеные с техникой через нашу территорию в преднистровье каждую неделю .... ТЫ ***** Украинец ? Хлопцы если увидите ету погань Убейте.
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где то мразь пашинский затиховался, ниже травы, тише воды, на нем ещё выстрел в человека висит, интовка с майдана и спиленные деревья и это не считая заказов на оборонку, которые он проводил через свой комитет.
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К тому времени Петя Свинорыленко расчитывает раздобыть депутатскую неприкосновенность.
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нужно будет посмотреть сколько свинорыленко петя подсвинков в раду привет, может со свинорыленко сначала сдерут неприкосновенность, а потом и шкуру Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7880
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Наконец то. дождались
при призерватенте Зе работают лифты для всех.
Встречайте! Партия Шария!

Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 2099
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На него у ГПУ тоже ничего нет? Тогда не удивляет
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то что ты тупая я знаю. но то что настолько. есть на него. дело открытое. есть и как это запретит создавать партию имени его мудака? Ты читать разучилась что ли? руководитель шмара его чекман. эта та "бедная" с которой порох шапку сорвал когда она ему орала "пачиму ви заприщаити шария". вот теперь никто не запрещает.
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А до этого сорванная шапка мешала сдерживала это? 😁
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Свинарчуку тоже не имело смысла раскрываться перед Бигусом.Умник, журналюгам все интенесно,это их хлеб. А свинарчукам убыток.
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что то порохосвины притихли... ведь если рассекретить то путин нападёт.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГриф "таємно" з держоборонзамовлення України реально зняти вже у 2020 році, - Кривонос
 
 
 
 
 
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