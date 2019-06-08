 Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду

"Дорогі друзі, хотів би почути вашу думку про доречність об'єднання зусиль на цих виборах", - написав Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Політик нагадав, що "Громадянська позиція" вже об'єдналася в єдину команду з партіями "Народний контроль", "Рідна країна" і "Європейська партія України".

За його словами, багато в листах і коментарях пропонують об'єднати зусилля з "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"Хочу виступити з ініціативою: об'єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об'єднати наших виборців. Як ви вважаєте: створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах буде на користь Україні?" - написав Гриценко.

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Сьогодні лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно. "Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з-поміж різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.

Раніше Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка очолити партію УДАР.

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