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 Політика України
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Все про:Громадянська позиція (23) Гриценко Анатолій (277) Саакашвілі Міхеіл (1249) Рух нових сил (14)

 Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко ініціював створення єдиної команди для участі у виборах до Верховної Ради з "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі і просить поради у своїх підписників у фейсбуці.

"Дорогі друзі, хотів би почути вашу думку про доречність об'єднання зусиль на цих виборах", - написав Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Політик нагадав, що "Громадянська позиція" вже об'єдналася в єдину команду з партіями "Народний контроль", "Рідна країна" і "Європейська партія України".

За його словами, багато в листах і коментарях пропонують об'єднати зусилля з "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"Хочу виступити з ініціативою: об'єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об'єднати наших виборців. Як ви вважаєте: створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах буде на користь Україні?" - написав Гриценко.

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Сьогодні лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно. "Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з-поміж різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.

Раніше Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка очолити партію УДАР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131339
 
   
 Топ коментарі
 
сукишвили действительно заявлял, что он приехал не для того, чтобы в политику лезть, или это фейк был...
Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 3520
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Главное не пустить в раду пэтину банду ..
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Не з'являться, бо це не партії а ООО по проходу в Раду.
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Вот в этом весь Михо Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 8367
Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма"

Сутки не прошли -

Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко"
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зачем ему старые пенсионеры, он мужчина хоть куда в самом расцвете сил, нужны молодые
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Я дивився художній фільм США про незаконні оборудки іхнього холдингу ВПК і налагоджений ними канал постачання наркотиків з Афганістану у США військово-танспортними літаками у корпусах ПЗРК.

У ряду злочинів, пов'язаних із тим злочинним холдингом, згадувалась підтримка у вкладення грошей на відбудову і промисловий підйом Грузії, що завдало значних, невиправданих збитків США і було здійснене в інтересах відмивання і приховування грошей під прикриттям фінансування економічного підйому стратегічного союзника.
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