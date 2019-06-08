 Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду

"Дорогі друзі, хотів би почути вашу думку про доречність об'єднання зусиль на цих виборах", - написав Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Політик нагадав, що "Громадянська позиція" вже об'єдналася в єдину команду з партіями "Народний контроль", "Рідна країна" і "Європейська партія України".
За його словами, багато в листах і коментарях пропонують об'єднати зусилля з "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
"Хочу виступити з ініціативою: об'єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об'єднати наших виборців. Як ви вважаєте: створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах буде на користь Україні?" - написав Гриценко.
Сьогодні лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно. "Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з-поміж різних сортів, вибачте, лайна", - пояснив політик.
Раніше Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка очолити партію УДАР.
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Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма"
Сутки не прошли -
Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко"
У ряду злочинів, пов'язаних із тим злочинним холдингом, згадувалась підтримка у вкладення грошей на відбудову і промисловий підйом Грузії, що завдало значних, невиправданих збитків США і було здійснене в інтересах відмивання і приховування грошей під прикриттям фінансування економічного підйому стратегічного союзника.