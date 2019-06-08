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Все про:смерть (3346) тероризм (2060) християни (15) Слов'янськ (190) Щерба (32)

 5 років тому російські диверсанти викрали і замучили чотирьох християн-п'ятидесятників у Слов'янську

Братів Альберта і Рувима Павелків, Володимира Величка та Віктора Брадарського схопили біля молитовного будинку, з якого вони виходили зі своїми сім'ями. Чоловіків мучили два дні, згодом дали можливість сісти в одну машину і розстріляли цей автомобіль із гранатомета.

Про те, що сталося, на своїй сторінці у facebook нагадав посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"8 червня, рівно 5 років тому, люди, які захопили Слов'янськ, заарештували чотирьох вірян: братів Альберта (23 роки) і Рувима Павелків (30 років), Володимира Величка (41 рік) і Віктора Брадарського (40 років). Заарештували безпосередньо біля молитовного будинку, звідки ці молоді чоловіки виходили разом зі своїми сім'ями. Заарештували на очах рідних і близьких. Це був останній раз, коли сім'ї побачили своїх чоловіків і батьків", - написав Щерба.

Російські диверсанти, які захопили християн-п'ятидесятників, були з так званої "Російської православної армії".

"Два дні їх мучили. Потім дали можливість сісти в одну машину. Потім цю машину розстріляли з гранатомета. Хто вискочив - добили з вогнепальної зброї. Альберта вбили вісьмома одиночними пострілами в спину. Рувима - шістьма (за деякими даними, п'ятьма) одиночними пострілами в особа. Віктор втік, але стік кров'ю, його знайшли вранці у дороги. Володимир згорів в машині, його потім впізнали по ДНК. Після звільнення Слов'янська їх усіх знайшли в братській безіменній могилі ", - пише Щерба.

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За словами посла, ця історія загибелі християн-п'ятидесятників у Слов'янську - не з тих, що люблять згадувати міжнародні медіа. "Навіть західні брати по вірі неохоче говорять про це. Ну а для росіян ці люди, ясна річ, взагалі ніколи не існували", - пише він.

"Але ми, українці, маємо пам'ятати і нагадувати, нагадувати, нагадувати... Світла пам'ять нашим мученикам! Царство Небесне!" - підсумував дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131338
 
   
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Оно еще и сутулое в придачу к своей тупости...
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Ничто не мешает тебе уехать отсюда нафиг
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Слава богу хоть не жирный в драных носках с пиджаком в труселях ,как твой шоколадный бохх!
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Крадій президентом у нас вже був. Вітаю, тепер у нас президентом вбивця
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Це Зеленський через два тижні - вже "вбивця"? А коли по графіку загострень твоєї шизофренії він стане "гвалтівником дітей"?
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"У Президента на пуфиках розвалились і шаурму їдять, а на фронті - втрати," - Михальчишин ! Ті хто критикував Порошенко - вже про нього нічого не кажуть - бо с зе - це повний жах! Михальчишин - він з таких) Скоро зе буде імпічмент - сходняки з медіаповіями не допоможуть))

https://twitter.com/herooftheday10/status/1137233865636925440
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Билецкий - Зеленский через Хомчака отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??

https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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талантлив,чертяка...и у него большие планы-сойтись с ****** гденить посредине.
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За п'ять років скільки вбив, ще й моряків на вірну загибель відправив, військовий стан дуже хотілось ввести, щоб виборів не було.
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ЗЕ умисно не відобразив в декларації 60 000 000 грн. Під час війни придбав нерухомості в Італії Англії Криму, Грузії на сотні мільйонів доларів. Барига. Мародер.
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Гонг! Зеленский умисно подав недостовірну інформацію у деклараціях 2017 та 2018 рр спочатку забувши про кредит з офшору на 1,7 млн фунтів стерлінгів,а потім забув розповісти на що використані ці гроші,що підпадає під статтю 366-1 ККУ!

https://www.facebook.com/408149063103887/posts/415456945706432/
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Какие вы ущербные -- на каждой ветке показываете свою убогость
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покажи мощь интеллекта. вот здесь
5 лет назад российские диверсанты похитили и замучили четырех христиан-пятидесятников в Славянске - Цензор.НЕТ 2626

очень своеобразно написано украинское слово. какое?
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Я правильно зрозумів що ЗЕбіл відкрито пригодовує собі медіатусовку?
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Слова "я" і "правильно" в твоєму випадку несумісні. А слово "розумів" - взагалі абсурдне.
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Якщо Зелупа не відправляє негайно Кучму у відставку за «самоуправство» у Мінську, значить, версія про самостійну позицію Кучми є брехливою (а так і є) і розрахована на дурників-зомбі.
Зе-зрадник України і прийшов до влади тільки з метою демонтажа Держави Україна А ті хто хотів низьких тарифів-ви їх отримаєте. В концлагері тарифів взагалі нема-все включно з баландою безкоштовне Зебіли,***...
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та не...то он поляну выкатил за удачную спивпрацю на выборах
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начнём с чистого листа и сойдёмся по середине.
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Я щось не зрозумів чого воно бухає у робочий час? Чи не може без цього?
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Более чем странно до сих пор по подобным фактам. Особенно по Луганск. обл крепко погуляли дончаки, кизяки-изуверы. Доказать не сложно, масса потерпевших, там в 14-15 гг было запредельно. Но глухо. Приезжие тогда много говорили, было частично в интернете кое что, потом награбив вдруг как то смотались. Видать перешли черту. Но остались в памяти многих. По цыганам там крепко прошлись---один рассказывал. Но эти ребята как то сами порешают---они не простят. Кто то здесь сильно шифрует. Много видно таких.
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Это были не диверсанты., это были наши расийские свиносабаки которых и сейчас в Киеве как собак не резаных
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кому "напомнить"?? За пять лет нашли эту русню? или ее уничтожили тогда же?
Нет, это было не мыролюбно не по реформаторски.
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Ты же за ЗЕбила голосовал?
Скоро будешь кайфовать.
5 лет назад российские диверсанты похитили и замучили четырех христиан-пятидесятников в Славянске - Цензор.НЕТ 1658
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А почему западные братья не любят об этом говорить? Может тогда они и не братья?
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Ты еще не нажился при кацапских *братьях*?
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Ты статью прочитал ? А то я не люблю дурачков .
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Моральные качества посла играют немаловажную роль. Есть особи, с которыми люди неохотно говорят на любые темы.
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та нашо той нафталін?
тепер є молодий, талановитий, з трудовими офшорами
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вомбата в список бледнонемочи не взяли... он в расстройстве
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Час-Тайм. Як Зеленському побувати довірливі відносини з Трампом? https://ukrainian.voanews.com/a/4950283.html
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Расея - страна убийц, воров и подлецов
5 лет назад российские диверсанты похитили и замучили четырех христиан-пятидесятников в Славянске - Цензор.НЕТ 5485
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Россияне это убийцы и изверги. Их так воспитывали с детства.
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Спустя пять лет мы выбрали для наших воинов главнокомандующего паяца от мы молодцы да?
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Мы помним это.А еще помним и то,что именно Гелетей,и уверенна,что по приказу глпвнокомандующего порошенко,выпустил из Славянска Гиркина и Безуса.А Порлх его потом,чтобы он молчал,сделал своим главным охранником.Так что,помним.
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у вас, прігожинців, там, мабуть, цілий відділ такі цікаві байки вигадує?
митці, мля
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ну и слово Яхве, но....
дурацкие комиксы = забыть
автомат(если есть) = до.гля.ну.ти.
ВСУ = могут и помочь.
Интернет = Гуглить чтобы не нашли
Хавка = Украина
Приключения = чмошники в нелепой "форме"
Наступление = бей быдло, поддерживай ВСУ.
Ну и т.д., потому что вам так нравится.... большинство. Слово Педведеву, или что там сейчас рулит то?
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Зате, якщо вірити такій собі пані Мендель, яка на абсолютно чесному і прозорому конкурсі виграла посаду прес-аташе новообраного, військові ЗСУ дуже часто ведуть вогонь у відповідь по дитячих садках, школах, лікарнях, бо завжди піддаються на провокації сепаратистів, які облаштовують там вогневі позиції. Про це вона заявила під час прямого включення у передачі "Право на владу" на каналі "Г+Г". І саме буцім-то цей факт змусив Вову-"миротворця" задуматися про заборону для ЗСУ відповідати "на провокативні" обстріли сеппратистів, тобто "повстанців".
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Пресс-секретарь Зеленского обвинила ВСУ в убийстве жителей Донбасса
08 июня 2019, 12:48305.7т
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.
Об этом она сказала во время включения в прямой эфир политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1, комментируя позицию украинской стороны на мирных переговорах в Минске
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Такая же рашистская тварь, как и её хозяин.
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ці ...раси живі..? тільки "око за око" зі скаженими тваринами..
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Такие случаи о делах *рузькогомира* должны освещаться не только на украинских форумай а во всех медиа и так же на Западе. Херово у нас работает пропаганда. У нас пропаганда 5 лет восхваляла только царя Петря Мародера. А массовые убийства украинцев почему то всегда убирала цензура. На ютубе были десятки видео которые выкладывали сами рузькие как они проламывали головы нашим пленным, топили в туалетах, вспарывали животы, добивали раненных трубой и ето все снимали росийские СМИ. Почему то ети видео в течении дня ютуб удалял. Неужели правда сейчас так под цензурой. Зато вспоминаем как 100 лет назад фашисты в лагерях людей мучили а то что прямо сегодня русофашисты делают то же самое так даже украинская власть не хочет знать. ВИдимо потому что торговля и сотрудничество с врагом будет выглядеть на етом фоне очень омерзительно и предательски. Не сомневаюсь что сейчас етот пост забанят ******* или модераторы.
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5 лет назад состоялся договорняк. сбу и мусара сливали наших Хлопцев. ети экскременты сейчас живут в Киеве. Я задаюсь вопросом......
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Я подал заявление об открытии уголовного дела. , и тишина. Я так понял что каждый мусор мечтает стать расийским мусором.
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Нашибратья "православные христиане" казаки, убили 56 протестантов-христиан, за то что они"американские агенты"!Какие 4 человека? Информацию получил в 15 году с горсовета Славянска!
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Надо называть вещи своими именами - РуSSo-фашистские каратели.
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Терористи,ні диверсанти,ні ополченці,ні бойовики,тільки терористи,і тоді з'явиться країна спонсор цього тероризму.Не плутайте і підміняйте назв.
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то ті пятідєсятнікі не хотіли вступати до лав народного опалчєнія
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Цензор.НЕТНовиниПодії5 років тому російські диверсанти викрали і замучили чотирьох християн-п'ятидесятників у Слов'янську
 
 
 
 
 
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