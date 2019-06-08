 5 років тому російські диверсанти викрали і замучили чотирьох християн-п'ятидесятників у Слов'янську

Про те, що сталося, на своїй сторінці у facebook нагадав посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"8 червня, рівно 5 років тому, люди, які захопили Слов'янськ, заарештували чотирьох вірян: братів Альберта (23 роки) і Рувима Павелків (30 років), Володимира Величка (41 рік) і Віктора Брадарського (40 років). Заарештували безпосередньо біля молитовного будинку, звідки ці молоді чоловіки виходили разом зі своїми сім'ями. Заарештували на очах рідних і близьких. Це був останній раз, коли сім'ї побачили своїх чоловіків і батьків", - написав Щерба.

Російські диверсанти, які захопили християн-п'ятидесятників, були з так званої "Російської православної армії".

"Два дні їх мучили. Потім дали можливість сісти в одну машину. Потім цю машину розстріляли з гранатомета. Хто вискочив - добили з вогнепальної зброї. Альберта вбили вісьмома одиночними пострілами в спину. Рувима - шістьма (за деякими даними, п'ятьма) одиночними пострілами в особа. Віктор втік, але стік кров'ю, його знайшли вранці у дороги. Володимир згорів в машині, його потім впізнали по ДНК. Після звільнення Слов'янська їх усіх знайшли в братській безіменній могилі ", - пише Щерба.

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За словами посла, ця історія загибелі християн-п'ятидесятників у Слов'янську - не з тих, що люблять згадувати міжнародні медіа. "Навіть західні брати по вірі неохоче говорять про це. Ну а для росіян ці люди, ясна річ, взагалі ніколи не існували", - пише він.

"Але ми, українці, маємо пам'ятати і нагадувати, нагадувати, нагадувати... Світла пам'ять нашим мученикам! Царство Небесне!" - підсумував дипломат.

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