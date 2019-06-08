 5 років тому російські диверсанти викрали і замучили чотирьох християн-п'ятидесятників у Слов'янську

Про те, що сталося, на своїй сторінці у facebook нагадав посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"8 червня, рівно 5 років тому, люди, які захопили Слов'янськ, заарештували чотирьох вірян: братів Альберта (23 роки) і Рувима Павелків (30 років), Володимира Величка (41 рік) і Віктора Брадарського (40 років). Заарештували безпосередньо біля молитовного будинку, звідки ці молоді чоловіки виходили разом зі своїми сім'ями. Заарештували на очах рідних і близьких. Це був останній раз, коли сім'ї побачили своїх чоловіків і батьків", - написав Щерба.
Російські диверсанти, які захопили християн-п'ятидесятників, були з так званої "Російської православної армії".
"Два дні їх мучили. Потім дали можливість сісти в одну машину. Потім цю машину розстріляли з гранатомета. Хто вискочив - добили з вогнепальної зброї. Альберта вбили вісьмома одиночними пострілами в спину. Рувима - шістьма (за деякими даними, п'ятьма) одиночними пострілами в особа. Віктор втік, але стік кров'ю, його знайшли вранці у дороги. Володимир згорів в машині, його потім впізнали по ДНК. Після звільнення Слов'янська їх усіх знайшли в братській безіменній могилі ", - пише Щерба.
За словами посла, ця історія загибелі християн-п'ятидесятників у Слов'янську - не з тих, що люблять згадувати міжнародні медіа. "Навіть західні брати по вірі неохоче говорять про це. Ну а для росіян ці люди, ясна річ, взагалі ніколи не існували", - пише він.
"Але ми, українці, маємо пам'ятати і нагадувати, нагадувати, нагадувати... Світла пам'ять нашим мученикам! Царство Небесне!" - підсумував дипломат.
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https://twitter.com/herooftheday10/status/1137233865636925440
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
https://www.facebook.com/408149063103887/posts/415456945706432/
очень своеобразно написано украинское слово. какое?
Зе-зрадник України і прийшов до влади тільки з метою демонтажа Держави Україна А ті хто хотів низьких тарифів-ви їх отримаєте. В концлагері тарифів взагалі нема-все включно з баландою безкоштовне Зебіли,***...
Нет, это было не мыролюбно не по реформаторски.
Скоро будешь кайфовать.
тепер є молодий, талановитий, з трудовими офшорами
митці, мля
дурацкие комиксы = забыть
автомат(если есть) = до.гля.ну.ти.
ВСУ = могут и помочь.
Интернет = Гуглить чтобы не нашли
Хавка = Украина
Приключения = чмошники в нелепой "форме"
Наступление = бей быдло, поддерживай ВСУ.
Ну и т.д., потому что вам так нравится.... большинство. Слово Педведеву, или что там сейчас рулит то?
08 июня 2019, 12:48305.7т
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.
Об этом она сказала во время включения в прямой эфир политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1, комментируя позицию украинской стороны на мирных переговорах в Минске
https://youtu.be/7Ox-Dz4G4ZY